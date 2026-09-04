كيفية شراء تذاكر غلطة سراي لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري التركي الممتاز والمزيد

حصد غلطة سراي لقب الدوري التركي الممتاز للمرة الرابعة تواليًا في الموسم الماضي، وهو إنجاز سبق له تحقيقه أيضًا بين 1997 و2000. ويتطلع فريق أوكان بوروك من إسطنبول الآن إلى حصد لقب خامس على التوالي، في رقم قياسي جديد. ويمكنك حجز تذاكر لمشاهدته يلعب اليوم.

وإلى جانب سعيه هذا الموسم لكسر سلسلته الخاصة من الألقاب، قد يلحق أصلانلار ("الأسود") بفنربخشة في صدارة الترتيب التاريخي للدوري التركي، برصيد 28 لقبًا إجمالًا. كما سيتطلع غلطة سراي إلى البناء على الأسس القوية التي وضعها على الصعيد الأوروبي. ونجح الفريق بشكل لافت في إقصاء يوفنتوس الموسم الماضي لبلوغ دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لا يزال فيكتور أوسيمين أخطر أسلحة غلطة سراي الهجومية. وبعد أن فاته الظهور في كأس العالم FIFA خلال الصيف، سيكون المهاجم النيجيري النجم متعطشًا للعودة إلى اللعب. وقد سجل 41 هدفًا في الدوري التركي الممتاز خلال الموسمين الماضيين. وسيحصل أوسيمين على دعم كبير من بعض أبرز صفقات الصيف، وهم رافائيل لياو، أليكسي باتراكوف، دينيز غول وليروي ساني.

دع GOAL يقدم لك أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر حول كيفية حجز مقاعدك في مباريات غلطة سراي، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات غلطة سراي المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الأربعاء، 9 سبتمبر (8 مساءً) دوري أبطال أوروبا: سبورتينغ CP ضد غلطة سراي ملعب جوزيه ألفالادي (لشبونة) التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (8 مساءً) الدوري التركي الممتاز: غلطة سراي ضد كوجالي سبور رامس بارك (إسطنبول)

التذاكر السبت، 19 سبتمبر (8 مساءً) الدوري التركي الممتاز: طرابزون سبور ضد غلطة سراي مجمع شينول غونيش الرياضي (طرابزون) التذاكر الجمعة، 9 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: غلطة سراي ضد قاسم باشا رامس بارك (إسطنبول) التذاكر الثلاثاء، 13 أكتوبر (10 مساءً) دوري أبطال أوروبا: غلطة سراي ضد برشلونة رامس بارك (إسطنبول) التذاكر السبت، 17 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: غنتشلربيرليغي ضد غلطة سراي ملعب إريامان (أنقرة) التذاكر الأربعاء، 21 أكتوبر (6.45 مساءً) دوري أبطال أوروبا: LOSC ليل ضد غلطة سراي ملعب بيار موروا (فيلنوف داسك) يُعلن لاحقًا الأحد، 25 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: غلطة سراي ضد فنربخشة رامس بارك (إسطنبول) التذاكر الجمعة، 30 أكتوبر (6.45 مساءً) الدوري التركي الممتاز: قونيا سبور ضد غلطة سراي ملعب بلدية قونية الكبرى (قونية) التذاكر

كيفية شراء تذاكر غلطة سراي

يمكن شراء تذاكر غلطة سراي الرسمية عبر منصة التذاكر التركية المركزية Passo، وعادةً ما تُطرح للبيع قبل كل مباراة محددة بفترة تتراوح بين 3 و5 أيام. وتُفتح المبيعات على نوافذ أولوية متدرجة لأعضاء النادي، وحاملي البطاقات المميزة، ثم لعامة الجمهور، رغم أن المباريات ذات الطلب المرتفع نادرًا ما تصل إلى البيع العام.

ولشراء التذاكر، يجب على الحضور أولًا التسجيل للحصول على بطاقة هوية مشجع إلزامية بموجب القوانين الرياضية التركية. وللتسجيل، يمكنك التقديم عبر الإنترنت من خلال موقع Passo Taraftar أو التطبيق على الهاتف المحمول. أما الزوار الدوليون، فسيحتاجون إلى بيانات جواز السفر، ورقم هاتف، وصورة رقمية.

وأثناء انتظار البطاقة الفعلية للحصول على الدخول الرقمي، يمكنك استخدام وظيفة مسح رمز QR الخاصة بالتذكرة الإلكترونية في تطبيق Passo للهاتف المحمول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات غلطة سراي في السوق الثانوية. وتُعد StubHub واحدة من أبرز المنصات لمن يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ توفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر غلطة سراي؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات غلطة سراي العادية في الدوري التركي الممتاز على ملعب رامس بارك عادةً بين ₺1,500 و₺8,000+ ليرة تركية (€30-€150+)، لكنها قد تقفز إلى ₺15,000-₺30,000+ (€100-€350+) للمقاعد المميزة الخاصة بكبار الشخصيات، وديربيات إسطنبول البارزة (أمام فنربخشة أو بشكتاش)، وليالي دوري أبطال أوروبا الكبيرة.

وتختلف الأسعار عبر الفئات المختلفة بحسب المدرج والمستوى الذي تختاره في رامس بارك:

المدرجان الشمالي والجنوبي (Kuzey & Güney) : خلف المرميين، في المستويين السفلي والعلوي. موطن الجماهير الأكثر صخبًا. تبلغ تكلفة تذاكر المباريات العادية نحو ₺700-₺1,200، وترتفع إلى ₺3,000 في مواجهات الديربي أو المباريات الأوروبية.

الأركان والجوانب : الانحناءات الركنية التي تربط نهايتي المرمى بخطي التماس. تبلغ تكلفة تذاكر المباريات العادية نحو ₺1,300-₺2,000، وترتفع إلى ₺5,500 في مواجهات الديربي أو المباريات الأوروبية.

المدرج الشرقي (Doğu) : مقاعد الخط الجانبي الأساسية التي توفر رؤية ممتازة من الدرجة الأولى. تبلغ تكلفة تذاكر المباريات العادية نحو ₺2,500-₺4,500، وترتفع إلى ₺10,000 في مواجهات الديربي أو المباريات الأوروبية.

المدرج الغربي / مقصورات VIP (Batı) : المدرج الرئيسي الذي يضم ضيافة مميزة وأجنحة فاخرة. تبلغ تكلفة التذاكر أو الباقات للمباريات العادية نحو ₺7,000-₺12,000، وترتفع إلى ₺30,000+ في مواجهات الديربي أو المباريات الأوروبية.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن رامس بارك

رامس بارك هو ملعب كرة قدم عالمي المستوى يقع في حي سييران تيبه ضمن منطقة ساريير في الجانب الأوروبي من إسطنبول. ويُعد الملعب الأرضية الرئيسية لغلطة سراي منذ افتتاحه في عام 2011، وتبلغ سعته 53,978 متفرجًا.

وكان ملعب غلطة سراي السابق، علي سامي ين، الذي استُخدم لأكثر من 60 عامًا واشتهر بأجوائه شديدة الحماسة، على ما يبدو على وشك الانهيار، وكان من الممكن أن تقع كارثة كبرى في الملعب لو استمر استخدامه.

مباريات لا تُنسى أُقيمت في رامس بارك:

رقم قياسي للضجيج : في عام 2011، خلال ديربي غلطة سراي الشرس أمام فنربخشة، سجّل جمهور الملعب المتحمس رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس لأعلى هتاف جماهيري في ملعب رياضي، بعدما بلغ 131.76 ديسيبل، وهو أعلى من صوت إقلاع محرك طائرة نفاثة!

ليالي دوري أبطال أوروبا : استضاف الملعب ليالي أوروبية مذهلة أمام عمالقة القارة مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد. وتميزت تلك الليالي بعروض تيفو ضخمة ومبهرة شملت أرجاء الملعب، ونظمتها مجموعة الجماهير الأساسية ultrAslan.

رقم قياسي للطاقة الشمسية: يضم سقف الملعب أكثر من 10,000 لوحة شمسية. وقد ولّدت هذه المنظومة 4.2 ميغاواط من الكهرباء، لتحصد رقمًا قياسيًا آخر في موسوعة غينيس لأقوى إنتاج للطاقة الشمسية من سقف ملعب رياضي.

أرقام وإحصائيات غلطة سراي

يُعد غلطة سراي (Galatasaray Spor Kulübü)، الذي تأسس في عام 1905، النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم التركية، وهو الفريق الوحيد في البلاد الذي فاز بألقاب أوروبية كبرى.

أبرز ألقاب النادي وإنجازاته

بطولات الدوري التركي : 27 لقبًا

كأس تركيا : 19 لقبًا

كأس الاتحاد الأوروبي : لقب واحد

كأس السوبر الأوروبي : لقب واحد

أرقام اللاعبين الفردية

أكثر المشاركات: بولنت كوركماز (590)، فرناندو موسليرا (551)

أكثر الأهداف: متين أوكتاي (538)، هاكان شوكور (291)

تتويج كأس الاتحاد الأوروبي 2000

أكمل غلطة سراي مشوارًا أوروبيًا مذهلًا من دون هزيمة عندما تفوق على أرسنال بركلات الترجيح في نهائي كوبنهاغن. وجعله ذلك أول فريق تركي، والوحيد حتى الآن، يتوج بلقب أوروبي كبير.

الرباعية

تحت قيادة المدرب الأسطوري فاتح تريم، حقق غلطة سراي أربعة ألقاب لا تُنسى خلال موسم 1999-2000: الدوري التركي الممتاز، وكأس تركيا، وكأس الاتحاد الأوروبي، ثم لاحقًا كأس السوبر الأوروبي.







