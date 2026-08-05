كيفية شراء تذاكر طرابزون سبور لمشاهدة محمد صلاح: أسعار ومباريات الدوري التركي الممتاز 2026/27

نجح طرابزون سبور في إتمام واحدة من أكبر صفقات الانتقال المفاجئة في كرة القدم العالمية هذا الصيف، بعدما اتفق على عقد لمدة عامين مع أسطورة ليفربول محمد صلاح عقب انتقاله المجاني المدوي إلى تركيا. وصول النجم المصري إلى ساحل البحر الأسود أحدث صدمة في دوري ترينديول التركي الممتاز، وحوّل طرابزون سبور فورًا إلى واحد من أكثر الفرق إثارة للاهتمام في كرة القدم الأوروبية لموسم 2026/27.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب فورًا على تذاكر المباريات البيتية لمشاهدة صلاح بقميص طرابزون سبور، لكن GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إليه. من جداول المباريات المحدثة وفئات أسعار التذاكر إلى نصائح خاصة حول كيفية العثور سريعًا على مقاعد، يستعرض هذا الدليل كل ما يجب معرفته لحجز مكانك في الملعب لمشاهدة محمد صلاح على أرض الواقع.

ما الذي نعرفه عن انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور؟

أكمل محمد صلاح انتقاله إلى طرابزون سبور لاعبًا حرًا بعد تسعة أعوام قضاها في ليفربول، حيث سجل 257 هدفًا في 442 مباراة وأصبح أحد أيقونات الدوري الإنجليزي الممتاز. وأصبح المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا متاحًا بعد إنهاء عقده في أنفيلد مبكرًا بالتراضي بين الطرفين، وكان قد ارتبط بقوة بالانتقال إلى بشكتاش قبل انهيار تلك الصفقة بسبب خلافات مالية وخلافات تتعلق بحقوق الصورة، ما فتح الباب أمام طرابزون سبور لإتمام خطف مذهل للصفقة.

ووصل صلاح إلى إسطنبول للخضوع للفحص الطبي قبل أن يتوجه إلى طرابزون لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بعقد لمدة عامين. وينضم إلى فريق طرابزون سبور الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي الممتاز، ليضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي، وسيقود الآن مساعي النادي نحو أول لقب دوري منذ موسم 2021/22.

وكان موسم صلاح 2024/25 مع ليفربول واحدًا من أعظم المواسم الفردية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ فاز بالحذاء الذهبي وجائزة صانع الألعاب وجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم نفسه، وهو إنجاز لم يسبق لأي لاعب تحقيقه. ووصوله إلى بابارا بارك يجعل مباريات طرابزون سبور البيتية في موسم 2026/27 من بين الأكثر طلبًا على التذاكر في كرة القدم التركية.

متى يلعب طرابزون سبور؟

يخوض طرابزون سبور جدولًا محليًا مزدحمًا طوال موسم 2026/27، إذ ينافس في دوري ترينديول التركي الممتاز إلى جانب احتمال مشوار في كأس تركيا.

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر السبت، 15 أغسطس 2026 · 4:00 مساءً قاسم باشا ضد طرابزون سبور ملعب رجب طيب أردوغان، إسطنبول التذاكر الأحد، 23 أغسطس 2026 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد باشاك شهير بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 30 أغسطس 2026 · 5:00 مساءً أمد سبورتيف ضد طرابزون سبور ملعب دياربكر، دياربكر التذاكر الأحد، 6 سبتمبر 2026 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد غينشليربيرليغي بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 13 سبتمبر 2026 · 5:00 مساءً قونيا سبور ضد طرابزون سبور ملعب قونيا بيوك شهير، قونية التذاكر الأحد، 20 سبتمبر 2026 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد غلطة سراي بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 11 أكتوبر 2026 · 5:00 مساءً سامسون سبور ضد طرابزون سبور ملعب سامسون 19 مايو، سامسون التذاكر الأحد، 18 أكتوبر 2026 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد بشكتاش بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 25 أكتوبر 2026 · 6:00 مساءً ريزة سبور ضد طرابزون سبور ملعب تشايكور ديدي، ريزة التذاكر الأحد، 1 نوفمبر 2026 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد غازي عنتاب FK بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 8 نوفمبر 2026 · 6:00 مساءً ألانيا سبور ضد طرابزون سبور ملعب ألانيا أوبا، أنطاليا التذاكر الأحد، 22 نوفمبر 2026 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد أيوب سبور بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 29 نوفمبر 2026 · 6:00 مساءً غوزتبه ضد طرابزون سبور ملعب غورسيل أكسل، إزمير التذاكر الأحد، 6 ديسمبر 2026 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد تشوروم FK بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 13 ديسمبر 2026 · 6:00 مساءً فنربخشة ضد طرابزون سبور ملعب شوكرو ساراج أوغلو، إسطنبول التذاكر الأحد، 20 ديسمبر 2026 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد قوجه إيلي سبور بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 17 يناير 2027 · 6:00 مساءً أرضروم سبور FK ضد طرابزون سبور ملعب كاظم كارابكير، أرضروم التذاكر الأحد، 24 يناير 2027 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد قاسم باشا بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 31 يناير 2027 · 6:00 مساءً باشاك شهير ضد طرابزون سبور ملعب باشاك شهير فاتح تريم، إسطنبول التذاكر الأحد، 7 فبراير 2027 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد أمد سبورتيف بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 14 فبراير 2027 · 6:00 مساءً غينشليربيرليغي ضد طرابزون سبور ملعب إريامان، أنقرة التذاكر الأحد، 21 فبراير 2027 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد قونيا سبور بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 28 فبراير 2027 · 6:00 مساءً غلطة سراي ضد طرابزون سبور RAMS Park، إسطنبول التذاكر الأحد، 7 مارس 2027 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد سامسون سبور بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 14 مارس 2027 · 6:00 مساءً بشكتاش ضد طرابزون سبور ملعب توبراش (فودافون بارك)، إسطنبول التذاكر الأحد، 21 مارس 2027 · 6:00 مساءً طرابزون سبور ضد ريزة سبور بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 4 أبريل 2027 · 5:00 مساءً غازي عنتاب FK ضد طرابزون سبور ملعب غازي عنتاب، غازي عنتاب التذاكر الأحد، 11 أبريل 2027 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد ألانيا سبور بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 18 أبريل 2027 · 5:00 مساءً أيوب سبور ضد طرابزون سبور ملعب رجب طيب أردوغان، إسطنبول التذاكر الأحد، 25 أبريل 2027 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد غوزتبه بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 2 مايو 2027 · 5:00 مساءً تشوروم FK ضد طرابزون سبور ملعب مدينة تشوروم، تشوروم التذاكر الأحد، 9 مايو 2027 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد فنربخشة بابارا بارك، طرابزون التذاكر الأحد، 16 مايو 2027 · 5:00 مساءً قوجه إيلي سبور ضد طرابزون سبور ملعب قوجه إيلي، قوجه إيلي التذاكر الأحد، 23 مايو 2027 · 5:00 مساءً طرابزون سبور ضد أرضروم سبور FK بابارا بارك، طرابزون التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر طرابزون سبور؟

يمكن الحصول على تذاكر مباريات طرابزون سبور عبر القنوات الرسمية للنادي أو من خلال منصات إعادة بيع التذاكر المعتمدة. وتتم المبيعات الرسمية في تركيا بشكل أساسي عبر Passolig، وهو نظام التعريف الإلزامي للمشجعين وبيع التذاكر المعتمد في مختلف درجات كرة القدم التركية الكبرى. وعادة ما يحتاج المشجعون إلى بطاقة Passolig فعالة مرتبطة بطرابزون سبور لشراء التذاكر مباشرة من مكتب التذاكر الخاص بالنادي خلال فترات الطرح العام.

ومع ذلك، فإن الحصول على بطاقة Passolig محلية والتعامل مع طوابير البيع المسبق الرسمية قد يكون أمرًا صعبًا في كثير من الأحيان بالنسبة للمشجعين الدوليين أو السياح الذين يزورون تركيا من أجل مباراة واحدة في عطلة نهاية الأسبوع، وهو تحدٍّ مرشح لأن يصبح أكثر وضوحًا الآن مع تسليط الأضواء العالمية على النادي بعد التعاقد مع صلاح. كما أن إجراءات التسجيل في Passolig، وفحوصات الهوية، وجداول الطرح الصارمة، كثيرًا ما تؤدي إلى نفاد التذاكر بسرعة في المباريات الكبرى، ومع وجود صلاح الآن ضمن صفوف الفريق، فمن المتوقع أن يزداد هذا الطلب أكثر، لا سيما في مواجهات غلطة سراي وبشكتاش وفنربخشة.

وبالنسبة إلى بديل سريع وسلس، يمكن للمشجعين تأمين تذاكر موثقة من السوق الثانوية مباشرة عبر منصات موثوقة مثل StubHub. ويتيح الشراء عبر الإنترنت من خلال أسواق إعادة البيع للمشجعين الدوليين مقارنة المقاعد عبر مختلف فئات الملعب، وضمان الدخول قبل موعد المباراة بوقت كافٍ، وإتمام عملية الشراء بسهولة بالعملة المفضلة لديهم.

الخيار الأساسي: منصة Passolig الرسمية لبيع التذاكر (تتطلب تسجيلًا فعالًا في Passolig والتحقق من الهوية التركية أو جواز سفر أجنبي)

السوق الثانوية وإعادة البيع: StubHub تذاكر طرابزون سبور (وصول فوري عبر الإنترنت، واختيار مضمون للمقاعد، ومثالية للمشجعين القادمين من الخارج)

شباك تذاكر الملعب: يقع في مجمع شينول غونيش الرياضي في أيام المباريات (رهناً بتوافر المقاعد المتبقية)

كم تبلغ أسعار تذاكر طرابزون سبور؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات طرابزون سبور بحسب المنافس، وفئة المدرج، وتصنيف المباراة. وتبدأ أرخص خيارات التذاكر في المدرجات الواقعة خلف المرمى، ما يجعل متابعة كرة القدم التركية في الدوري الممتاز مباشرة من الملعب متاحة جدًا وبأسعار ميسورة مقارنة بالدوريات الكبرى في أوروبا الغربية. وتُجرى جميع الأسعار الرسمية الأساسية وأسعار السوق بالليرة التركية (TRY).

وتوفر مباريات الدوري العادية أمام فرق وسط الجدول أفضل قيمة للمشجعين الباحثين عن خيارات اقتصادية، لكن من المتوقع أن تتجه الأسعار هذا الموسم إلى الارتفاع في مختلف الفئات بفعل تأثير صلاح، خاصة في ظهوره البيتي الأول ومباريات الديربي الكبرى. وعادة ما تضم الفئتان 3 و4 خلف المرميين أرخص خيارات التذاكر. أما المقاعد المميزة في منتصف خط التماس بالمدرج الرئيسي فتأتي بأسعار أعلى بسبب أفضلية الرؤية وقربها من مقاعد البدلاء. كما أن المباريات الكبرى أمام غلطة سراي وفنربخشة وبشكتاش، مع الجاذبية الإضافية المتمثلة في صلاح، تحمل تسعيرًا ديناميكيًا أعلى عبر جميع الفئات بسبب الطلب الهائل.

مدرج خلف المرمى (Kale Arkası): من 300 TRY إلى 600 TRY (أرخص نقطة دخول للتذاكر لتجربة مناسبة للمشجعين ذوي الميزانية المحدودة)

مدرجات الزوايا والمدرج الرئيسي العلوي (Maraton Üst): من 650 TRY إلى 1,200 TRY (توازن رائع بين السعر والمشاهدة)

المدرج الرئيسي السفلي (Maraton Alt & VIP): من 1,500 TRY إلى 4,500 TRY (رؤية مميزة قرب خط الوسط)

الضيافة التنفيذية وصالات السكاي بوكس: 5,000 TRY+ (تشمل وجبات مجانية، ومقاعد خاصة، ودخولًا حصريًا إلى الصالات)

وللعثور على أفضل تذكرة متاحة للمباراة التي تفضلها، خصوصًا في أولى مباريات صلاح القليلة، يُنصح المشجعون بتصفح العروض الثانوية المتاحة على StubHub مبكرًا قبل حدوث ارتفاعات الأسعار مع اقتراب يوم المباراة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن طرابزون سبور

تأسس طرابزون سبور في عام 1967 من خلال اندماج عدة أندية محلية، ويحظى بمكانة أسطورية في التاريخ الرياضي التركي. واشتهر بأنه أول نادٍ من خارج إسطنبول يحرز لقب الدوري التركي الممتاز في موسم 1975/76، كاسرًا احتكارًا طويل الأمد للعاصمة ومكرسًا نفسه باعتباره العملاق الرابع الشهير في كرة القدم التركية. ويُعرف النادي شعبيًا باسم Bordo-Mavililer بسبب ألوان قميصه العنابية والزرقاء المميزة، كما يتمتع بهوية إقليمية شديدة الشغف متجذرة في مجتمع البحر الأسود.

وأحرز طرابزون سبور سبعة ألقاب في الدوري التركي الممتاز، وتسعة ألقاب في كأس تركيا، وعشرة ألقاب في كأس السوبر التركي عبر تاريخه. وأشعل آخر تتويج له بلقب الدوري في موسم 2021/22 احتفالات حول العالم بين أبناء جالية طرابزون الواسعة، بما أظهر الامتداد العالمي الهائل للنادي، وهو حضور عالمي يستعد للنمو بشكل أكبر بكثير مع ارتداء محمد صلاح، أحد أكثر لاعبي كرة القدم شهرة على الكوكب، القميص العنابي والأزرق الآن.

الاسم الكامل للنادي: Trabzonspor Kulübü

الألقاب: Bordo-Mavililer (العنابي-الأزرق)، Karadeniz Fırtınası (عاصفة البحر الأسود)

تاريخ التأسيس: 2 أغسطس 1967

أبرز المنافسات: غلطة سراي، فنربخشة، بشكتاش، والمنافس الإقليمي تشايكور ريزه سبور

أبرز الألقاب: 7 ألقاب دوري تركي ممتاز، 9 كؤوس تركية، 10 كؤوس سوبر تركية

الصفقة الأبرز لموسم 2026/27: محمد صلاح (انتقال مجاني من ليفربول)

وتتميز أيام المباريات في طرابزون باحتفالية الدقيقة 61 الشهيرة. ففي كل مباراة، عندما تصل الساعة إلى الدقيقة 61، في إشارة إلى رقم لوحة طرابزون 61، ينفجر الملعب بأكمله في هتافات مذهلة وعروض قصاصات ورقية وعروض ضوئية. ومع وجود محمد صلاح الآن في الفريق، يُتوقع أن تصبح هذه العادة أكثر صخبًا من أي وقت مضى هذا الموسم.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن بابارا بارك

يخوض طرابزون سبور مبارياته البيتية على ملعب بابارا بارك، الواقع داخل مجمع شينول غونيش الرياضي الحديث، وهنا يُتوقع أن يظهر محمد صلاح لأول مرة بقميص النادي أمام جماهير طرابزون. وقد شُيّد هذا الملعب العالمي على أرض مستصلحة من البحر الأسود، وافتُتح في ديسمبر 2016، ويمثل واحدًا من أكثر الملاعب الحديثة لفتًا للانتباه في المنطقة. ويحمل الملعب اسم الحارس والمدرب التركي الأسطوري شينول غونيش، ويتميز بسقف غشائي شفاف مذهل يضيء بقوة في المباريات الليلية.

ويتسع الملعب لحوالي 41,000 متفرج، مع تصميم أنيق على هيئة وعاء من مستويين صُمم خصيصًا لإبقاء مقاعد الجماهير أقرب ما يمكن إلى أرضية الملعب. ويجلس المتفرجون خلف المرميين على بعد 10 أمتار فقط من أرض الملعب، ما يخلق أجواء صاخبة ومكثفة ترهب المنافسين الزائرين، وهي أجواء مرشحة لأن تصبح أكثر اشتعالًا عندما يطأ صلاح أرضية الملعب للمرة الأولى.

اسم الملعب: Papara Park (Şenol Güneş Sports Complex)

الموقع: أكيازى، طرابزون، تركيا

السعة: 41,000 مقعدًا بالكامل

أرضية الملعب: عشب هجين

الافتتاح: 18 ديسمبر 2016

ويُعد الوصول إلى الملعب أمرًا سهلًا للزوار المقيمين في وسط طرابزون. إذ تنطلق حافلات نقل مخصصة لأيام المباريات (Dolmuş) بشكل متكرر على الطريق الساحلي من وسط المدينة مباشرة إلى مدخل مجمع أكيازى. كما تتوافر سيارات الأجرة بسهولة، في حين يمكن للمشجعين الذين يقودون سياراتهم استخدام مرافق مواقف السيارات في المجمع. ويمنحك الوصول قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة وقتًا كافيًا للاستمتاع بأكشاك طعام الشارع قبل اللقاء واستيعاب الأجواء المذهلة المحيطة بالواجهة الساحلية، ومع توقع أن يجذب وصول محمد صلاح أعدادًا قياسية من الجماهير، لم يعد الوصول مبكرًا أكثر أهمية من الآن.