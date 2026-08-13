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Sheffield United v Bristol City - Sky Bet Championship Play-Off Semi Final Second LegGetty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر شيفيلد يونايتد لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر وتذاكر الموسم

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التذاكر
شيفيلد يونايتد
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

شيفيلد يونايتد يعود إلى المنافسات، وإليك كيف يمكنك حجز التذاكر

هل يستطيع كريس وايلدر قيادة شيفيلد يونايتد للعودة إلى أرض الميعاد في الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا؟ مع تشكيلة تضم أسماء مثل باتريك بامفورد وهاريسون بوروز، يبقى حلم العودة إلى ويمبلي، لكن بنتيجة مختلفة هذه المرة، قائمًا بقوة.

يمكنك أن تكون في برامال لين لمعرفة ذلك. كيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة شيفيلد يونايتد في موسم 2026/27؟ دع GOAL تقدم لك الدليل الكامل.

احجز تذاكر شيفيلد يونايتداحجز التذاكر

مباريات شيفيلد يونايتد المقبلة في موسم 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالموقعالتذاكر
السبت 15 أغسطس 2026، 17:30شيفيلد يونايتد ضد برمنجهام سيتيبرامال لين، شيفيلداشترِ التذاكر
السبت 22 أغسطس 2026، 15:00سوانزي سيتي ضد شيفيلد يونايتدSwansea.com Stadium، سوانزياشترِ التذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 15:00كارديف سيتي ضد شيفيلد يونايتدملعب كارديف سيتي، كارديفاشترِ التذاكر
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 19:45شيفيلد يونايتد ضد بولتون واندررزبرامال لين، شيفيلداشترِ التذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00شيفيلد يونايتد ضد نورويتش سيتيبرامال لين، شيفيلداشترِ التذاكر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 19:45بلاكبيرن روفرز ضد شيفيلد يونايتدإيوود بارك، بلاكبيرناشترِ التذاكر
الأحد 13 سبتمبر 2026، 12:00شيفيلد يونايتد ضد وولفرهامبتون واندررزبرامال لين، شيفيلداشترِ التذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 12:30ستوك سيتي ضد شيفيلد يونايتدbet365 Stadium، ستوك أون ترينتاشترِ التذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00شيفيلد يونايتد ضد لينكولن سيتيبرامال لين، شيفيلداشترِ التذاكر
الأربعاء 14 أكتوبر 2026، 19:45بورتسموث ضد شيفيلد يونايتدفراتون بارك، بورتسموثاشترِ التذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00بريستول سيتي ضد شيفيلد يونايتدأشتون جيت، بريستولاشترِ التذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 12:30شيفيلد يونايتد ضد ديربي كاونتيبرامال لين، شيفيلداشترِ التذاكر
الجمعة 30 أكتوبر 2026، 20:00شيفيلد يونايتد ضد ريكسهامبرامال لين، شيفيلداشترِ التذاكر
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، 19:45بريستون نورث إند ضد شيفيلد يونايتدديبديل، بريستوناشترِ التذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00تشارلتون أثليتيك ضد شيفيلد يونايتدذا فالي، لندناشترِ التذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00شيفيلد يونايتد ضد واتفوردبرامال لين، شيفيلداشترِ التذاكر
الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، 19:45شيفيلد يونايتد ضد ساوثهامبتونبرامال لين، شيفيلداشترِ التذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00كوينز بارك رينجرز ضد شيفيلد يونايتدلوفتس رود، لندناشترِ التذاكر
الجمعة 4 ديسمبر 2026، 20:00شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتدبرامال لين، شيفيلداشترِ التذاكر
الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، 19:45ميلوول ضد شيفيلد يونايتدذا دين، لندناشترِ التذاكر
السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00شيفيلد يونايتد ضد بيرنليبرامال لين، شيفيلداشترِ التذاكر
الجمعة 18 ديسمبر 2026، 20:00وست بروميتش ألبيون ضد شيفيلد يونايتدذا هاوثورنز، وست بروميتشاشترِ التذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026، 12:30شيفيلد يونايتد ضد ميدلسبرهبرامال لين، شيفيلداشترِ التذاكر
الثلاثاء 29 ديسمبر 2026، 19:45ديربي كاونتي ضد شيفيلد يونايتدبرايد بارك، ديربياشترِ التذاكر
الجمعة 1 يناير 2027، 17:30بيرنلي ضد شيفيلد يونايتدتيرف مور، بيرنلياشترِ التذاكر

كيف تشتري تذاكر شيفيلد يونايتد لموسم 2026/27؟

توجد عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات شيفيلد يونايتد، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية. ويمكنك عادة شراء هذه التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على موقعه الإلكتروني.

  1. تميل أندية كرة القدم البريطانية إلى تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل:  
  2. أولًا لحاملي التذاكر الموسمية  
  3. ثم لأعضاء النادي، الذين غالبًا ما يُرتبون وفق نقاط الولاء الناتجة عن المشتريات السابقة  
  4. وأخيرًا للجمهور خلال فترة «البيع العام».  

تتراوح أسعار عضويات شيفيلد يونايتد من 20 جنيهًا إسترلينيًا لعضوية «Junior Blades» إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا لعضوية «Blade Member+». وتمنح جميع العضويات مزايا تشمل أولوية مبكرة للوصول إلى تذاكر المباريات، وتذاكر مخفضة للمباريات البيتية، ودخولًا مجانيًا إلى مباريات تحت 21 عامًا التي تُقام في برامال لين.

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كم تبلغ أسعار تذاكر شيفيلد يونايتد لموسم 2026/27؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر شيفيلد يونايتد في برامال لين على أساس كل مباراة على حدة، تُصنف كل مواجهة ضمن الفئة A* أو الفئة A أو الفئة B، وتتراوح أسعار تذاكر البالغين بين 30 و46 جنيهًا إسترلينيًا.

وتُطبق أسعار مخفضة على كبار السن (60+)، والمشجعين من ذوي الإعاقة، والشباب/الطلاب (تحت 22 عامًا)، ومن هم دون 18 عامًا، و«Junior Blades» في جميع مناطق الملعب المخصصة للمباريات البيتية.

كيف تحصل على التذاكر الموسمية لشيفيلد يونايتد؟

التذكرة الموسمية هي الطريقة الوحيدة لضمان وجودك في برامال لين خلال كل مباراة بيتية لشيفيلد يونايتد في التشامبيونشيب خلال موسم 2026/27. 

وإلى جانب ضمان مقاعد محجوزة في المدرجات لجميع مباريات الدوري الـ23، باستثناء مباريات الكأس أو الملحق، يحصل كل حامل تذكرة موسمية على 2700 نقطة ولاء، ما يعزز فرصه في شراء تذاكر المباريات الخارجية الكبيرة أو مواجهات الكأس.

أين يمكنني الإقامة بالقرب من برامال لين؟

توجد فنادق وخيارات إقامة متعددة للزوار حول برامال لين وفي مختلف أنحاء شيفيلد خلال زيارتهم.

وتُظهر الخريطة التفاعلية أدناه الخيارات المتاحة بالقرب من الملعب، فيما تعني أيضًا روابط النقل في المدينة إمكانية الإقامة في مناطق أبعد خلال تجربة يوم المباراة:

تاريخ برامال لين

برامال لين هو ملعب كرة قدم في شيفيلد، ساوث يوركشاير. وهو مقر شيفيلد يونايتد منذ تأسيس النادي في عام 1889، ويُعد أقدم ملعب كبير في العالم لا يزال يستضيف مباريات كرة قدم احترافية. 

ويُعد برامال لين واحدًا من ملعبين فقط، والآخر هو ذا أوفال، استضافا مباريات دولية للمنتخب الإنجليزي في كرة القدم، ومباراة كريكيت Test لإنجلترا عام 1902، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1912، في مباراة الإعادة.

وخضع الملعب لتجديدات واسعة في أعقاب تقرير تايلور، وتحول إلى ملعب بمقاعد كاملة في عام 1994، بسعة 32050 متفرجًا. وخلال عام 2022، استضاف مباريات من بطولة أمم أوروبا للسيدات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما في ذلك نصف النهائي بين إنجلترا والسويد.

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