هل يستطيع كريس وايلدر قيادة شيفيلد يونايتد للعودة إلى أرض الميعاد في الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا؟ مع تشكيلة تضم أسماء مثل باتريك بامفورد وهاريسون بوروز، يبقى حلم العودة إلى ويمبلي، لكن بنتيجة مختلفة هذه المرة، قائمًا بقوة.

يمكنك أن تكون في برامال لين لمعرفة ذلك. كيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة شيفيلد يونايتد في موسم 2026/27؟ دع GOAL تقدم لك الدليل الكامل.

مباريات شيفيلد يونايتد المقبلة في موسم 2026/27

كيف تشتري تذاكر شيفيلد يونايتد لموسم 2026/27؟

توجد عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات شيفيلد يونايتد، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية. ويمكنك عادة شراء هذه التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على موقعه الإلكتروني.

تميل أندية كرة القدم البريطانية إلى تخصيص التذاكر على ثلاث مراحل: أولًا لحاملي التذاكر الموسمية ثم لأعضاء النادي، الذين غالبًا ما يُرتبون وفق نقاط الولاء الناتجة عن المشتريات السابقة وأخيرًا للجمهور خلال فترة «البيع العام».

تتراوح أسعار عضويات شيفيلد يونايتد من 20 جنيهًا إسترلينيًا لعضوية «Junior Blades» إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا لعضوية «Blade Member+». وتمنح جميع العضويات مزايا تشمل أولوية مبكرة للوصول إلى تذاكر المباريات، وتذاكر مخفضة للمباريات البيتية، ودخولًا مجانيًا إلى مباريات تحت 21 عامًا التي تُقام في برامال لين.

كم تبلغ أسعار تذاكر شيفيلد يونايتد لموسم 2026/27؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر شيفيلد يونايتد في برامال لين على أساس كل مباراة على حدة، تُصنف كل مواجهة ضمن الفئة A* أو الفئة A أو الفئة B، وتتراوح أسعار تذاكر البالغين بين 30 و46 جنيهًا إسترلينيًا.

وتُطبق أسعار مخفضة على كبار السن (60+)، والمشجعين من ذوي الإعاقة، والشباب/الطلاب (تحت 22 عامًا)، ومن هم دون 18 عامًا، و«Junior Blades» في جميع مناطق الملعب المخصصة للمباريات البيتية.

كيف تحصل على التذاكر الموسمية لشيفيلد يونايتد؟

التذكرة الموسمية هي الطريقة الوحيدة لضمان وجودك في برامال لين خلال كل مباراة بيتية لشيفيلد يونايتد في التشامبيونشيب خلال موسم 2026/27.

وإلى جانب ضمان مقاعد محجوزة في المدرجات لجميع مباريات الدوري الـ23، باستثناء مباريات الكأس أو الملحق، يحصل كل حامل تذكرة موسمية على 2700 نقطة ولاء، ما يعزز فرصه في شراء تذاكر المباريات الخارجية الكبيرة أو مواجهات الكأس.

أين يمكنني الإقامة بالقرب من برامال لين؟

توجد فنادق وخيارات إقامة متعددة للزوار حول برامال لين وفي مختلف أنحاء شيفيلد خلال زيارتهم.

وتُظهر الخريطة التفاعلية أدناه الخيارات المتاحة بالقرب من الملعب، فيما تعني أيضًا روابط النقل في المدينة إمكانية الإقامة في مناطق أبعد خلال تجربة يوم المباراة:

تاريخ برامال لين

برامال لين هو ملعب كرة قدم في شيفيلد، ساوث يوركشاير. وهو مقر شيفيلد يونايتد منذ تأسيس النادي في عام 1889، ويُعد أقدم ملعب كبير في العالم لا يزال يستضيف مباريات كرة قدم احترافية.

ويُعد برامال لين واحدًا من ملعبين فقط، والآخر هو ذا أوفال، استضافا مباريات دولية للمنتخب الإنجليزي في كرة القدم، ومباراة كريكيت Test لإنجلترا عام 1902، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1912، في مباراة الإعادة.

وخضع الملعب لتجديدات واسعة في أعقاب تقرير تايلور، وتحول إلى ملعب بمقاعد كاملة في عام 1994، بسعة 32050 متفرجًا. وخلال عام 2022، استضاف مباريات من بطولة أمم أوروبا للسيدات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بما في ذلك نصف النهائي بين إنجلترا والسويد.