بعد ثلاثة أعوام قضاها في دوري الدرجة الثانية الألماني، عاد شالكه 04 إلى الدرجة الأولى. وتجاوز متوسط الحضور في ملعب فيلتينس أرينا 60,000 متفرج في كل موسم من المواسم الأربعة الماضية، ومن المؤكد أن مدرجاته ستكتظ بالجماهير خلال الأشهر المقبلة. ويمكنك الانضمام إلى تلك الجماهير المتحمسة بحجز تذاكر مباريات شالكه 04 اليوم.

عندما صعد شالكه 04، الملقب بالأزرق الملكي، إلى الدوري الألماني آخر مرة في موسم 2021/22، هبط مجددًا مباشرة، لذا سيسعى جاهدًا لتجنب الهبوط هذه المرة. وإلى جانب الاحتفاظ بالنجوم الذين ساعدوه على تصدر دوري الدرجة الثانية الألماني الموسم الماضي، عزز الفريق صفوفه بمواهب جديدة هي روبن جوسينس وجونيور دينا إبيمبي وماكسيميليان فوبر وساتوشي تاناكا.

ورغم البداية البطيئة لمشواره في الدوري الجديد، بخسارته 3-0 خارج أرضه أمام أوجسبورج، استعاد شالكه 04 توازنه جيدًا، فتعادل 0-0 مع بايرن ميونخ في جيلسنكيرشن، ثم حقق فوزه الأول بنتيجة 3-1 خارج أرضه على يونيون برلين.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات شالكه 04 هذا الموسم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وكيفية حجز المقاعد والمزيد.

مباريات شالكه 04 المقبلة

التاريخ والوقت (المحلي) المباراة الملعب التذاكر الأحد 11 أكتوبر (5:30 مساءً) الدوري الألماني: فرايبورج ضد شالكه 04 ملعب يوروبا بارك (فرايبورج) التذاكر السبت 17 أكتوبر (3:30 عصرًا) الدوري الألماني: شالكه 04 ضد ماينز 05 فيلتينس أرينا (جيلسنكيرشن) التذاكر السبت 24 أكتوبر (3:30 عصرًا) الدوري الألماني: كولن ضد شالكه 04 ملعب راين إنرجي (كولونيا) التذاكر الأربعاء 28 أكتوبر (6 مساءً) كأس ألمانيا: دينامو دريسدن ضد شالكه 04 ملعب رودولف هاربيج (دريسدن) التذاكر السبت 31 أكتوبر (3:30 عصرًا) الدوري الألماني: شالكه 04 ضد لايبزيج فيلتينس أرينا (جيلسنكيرشن) التذاكر الأحد 8 نوفمبر (7:30 مساءً) الدوري الألماني: هوفنهايم ضد شالكه 04 بري زيرو أرينا (زينسهايم) التذاكر السبت 21 نوفمبر (6:30 مساءً) الدوري الألماني: شالكه 04 ضد شتوتجارت فيلتينس أرينا (جيلسنكيرشن) التذاكر السبت 28 نوفمبر (3:30 عصرًا) الدوري الألماني: بادربورن ضد شالكه 04 هوم ديلوكس أرينا (بادربورن) التذاكر السبت 5 ديسمبر (يُحدد لاحقًا) الدوري الألماني: شالكه 04 ضد بوروسيا دورتموند فيلتينس أرينا (جيلسنكيرشن) التذاكر

كيفية شراء تذاكر شالكه 04

يجب شراء التذاكر الرسمية لمباريات شالكه 04 مباشرةً عبر متجر التذاكر الرسمي «S04 Ticketshop». ويمكن تصفح البوابة بالكامل باللغة الإنجليزية عبر «S04 Ticketshop English».

ستحتاج إلى إنشاء حساب مجاني على الإنترنت للاطلاع على المباريات المتاحة وحجز المقاعد. وتحمل التذاكر اسمك، ما يعني أنه قد يُطلب منك إبراز بطاقة هويتك عند بوابات فيلتينس أرينا.

إذا نفدت التذاكر المطروحة للبيع، يمكنك استخدام «S04 Ticketbörse»، وهي منصة شالكه الرسمية لإعادة بيع التذاكر، والمدمجة في بوابته الرئيسية. ويعرض فيها حاملو التذاكر الموسمية تذاكر المباريات التي لا يستطيعون حضورها بأمان وبسعرها الأصلي المعتاد.

يعتمد شالكه 04 نظام أولوية يمنح أعضاء النادي الرسميين فرصة الشراء أولًا، بحد أقصى أربع تذاكر لكل مباراة. وبما أن شالكه يملك إحدى أكبر القواعد الجماهيرية في ألمانيا، كثيرًا ما تنفد التذاكر خلال هذه المرحلة الحصرية للأعضاء، ونادرًا ما تصل التذاكر العادية إلى مرحلة البيع العام.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات شالكه 04 من سوق إعادة البيع. ويُعد StubHub من أبرز المنصات للراغبين في حجز المقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر شالكه 04؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات شالكه 04 في فيلتينس أرينا عادةً بين 15 و20 يورو لمناطق الوقوف، وبين 26 و62 يورو لفئات المقاعد العادية، مع تعديلات طفيفة للمباريات البارزة مثل مواجهات الديربي المحلية.

يقسم شالكه 04 أسعار التذاكر الأصلية بحسب الفئات والمناطق المختلفة في فيلتينس أرينا على النحو التالي:

أماكن الوقوف (Stehplatz) : مدرجات الجماهير ومناطق الوقوف التقليدية، مثل المدرج الشمالي الشهير. الأسعار: من 15 إلى 20 يورو.

: مدرجات الجماهير ومناطق الوقوف التقليدية، مثل المدرج الشمالي الشهير. الأسعار: من 15 إلى 20 يورو. فئات المقاعد من 1 إلى 4 : المقاعد العادية في المستويين العلوي والسفلي. الأسعار: من 26 إلى 62 يورو.

: المقاعد العادية في المستويين العلوي والسفلي. الأسعار: من 26 إلى 62 يورو. الفئة 0 (المقاعد المميزة): أقسام المستوى السفلي في المدرج الرئيسي والمدرج المقابل له، مثل الأقسام P وQ وD1 وD2 وC1 وC2. أسعار من الفئة الأعلى

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن فيلتينس أرينا

فيلتينس أرينا، الذي كان يُعرف في الأصل باسم أرينا أوف شالكه، ملعب متعدد الأغراض يتمتع بشهرة عالمية ويقع في جيلسنكيرشن بألمانيا. ويُعد من أكثر الملاعب تقدمًا من الناحية التقنية وابتكارًا على الإطلاق، وهو الملعب الذي يخوض عليه شالكه 04، أحد فرق الدوري الألماني، مبارياته وسط جماهيره المتحمسة.

تبلغ سعة الملعب في مباريات الدوري 62,271 متفرجًا، بما يشمل مناطق الوقوف، بينما تبلغ سعته في المباريات الدولية 54,740 متفرجًا، مع تخصيص مقعد لكل منهم.

بحلول أواخر تسعينيات القرن الماضي، كانت علامات التقادم قد ظهرت بوضوح على ملعب شالكه القديم، باركشتاديون. وبعد فوز النادي التاريخي بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1997، ومع اقتراب الذكرى المئوية لتأسيسه، تسارعت خطط بناء ملعب مستقبلي.

بدأ تشييد الملعب الحالي في أواخر عام 1998. وعندما افتُتح عام 2001، دخل التاريخ بوصفه أول ملعب في ألمانيا يُموَّل بالكامل من القطاع الخاص دون دعم حكومي.

لحظات لا تُنسى في فيلتينس أرينا

المباراة الافتتاحية (2001) : افتُتح الملعب ببطولة ودية جمعت شالكه وبوروسيا دورتموند ونورنبيرج. لكن أول هدف في الملعب لم يسجله لاعب كرة قدم، بل نجم البوب ليونيل ريتشي، الذي شارك في حفل الافتتاح وسدد كرة إلى الشباك!

: افتُتح الملعب ببطولة ودية جمعت شالكه وبوروسيا دورتموند ونورنبيرج. لكن أول هدف في الملعب لم يسجله لاعب كرة قدم، بل نجم البوب ليونيل ريتشي، الذي شارك في حفل الافتتاح وسدد كرة إلى الشباك! نهائي دوري أبطال أوروبا 2004 : تغلب بورتو بقيادة جوزيه مورينيو على موناكو 3-0 ليرفع الكأس.

: تغلب بورتو بقيادة جوزيه مورينيو على موناكو 3-0 ليرفع الكأس. كأس أمم أوروبا 2024: استضاف الملعب عددًا من مباريات البطولة، كما فعل خلال كأس العالم 2006.

الرقم القياسي العالمي للحضور في هوكي الجليد: استضاف فيلتينس أرينا المباراة الافتتاحية لبطولة العالم لهوكي الجليد 2010. واحتشد في الملعب 77,803 مشجعين لمشاهدة ألمانيا تواجه الولايات المتحدة على حلبة جليد أُنشئت خصيصًا للمباراة، مسجلين رقمًا قياسيًا عالميًا في ذلك الوقت.

أرقام شالكه 04 وإحصاءاته

تأسس شالكه 04، واسمه الكامل نادي جيلسنكيرشن شالكه 04 لكرة القدم، عام 1904، وهو أحد أكثر أندية ألمانيا عراقةً وجماهيريةً.

ينحدر النادي من مدينة جيلسنكيرشن الصناعية المعروفة بتعدين الفحم، ويتمتع بإرث ثري تميزه هيمنته المحلية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، ونجاحه الدولي في التسعينيات، وقاعدته الجماهيرية الضخمة اليوم.

ألقاب النادي وأبرز بطولاته

بطولة ألمانيا (قبل انطلاق الدوري الألماني) : 7 ألقاب (1934، 1935، 1937، 1939، 1940، 1942، 1958)

: 7 ألقاب (1934، 1935، 1937، 1939، 1940، 1942، 1958) كأس ألمانيا : 5 ألقاب (1937، 1972، 2001، 2002، 2011)

: 5 ألقاب (1937، 1972، 2001، 2002، 2011) كأس السوبر الألماني : لقب واحد (2011)

: لقب واحد (2011) كأس الاتحاد الأوروبي / الدوري الأوروبي: لقب واحد (1997)

الأرقام القياسية الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: كلاوس فيشتل (556)، نوربرت نيجبر (455)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: كلاوس فيشر (226)، برنهارد كلودت (142)

أول ثنائية ألمانية

في عام 1937، أصبح شالكه 04 أول نادٍ في تاريخ كرة القدم الألمانية يحقق الثنائية المحلية، بالفوز ببطولة ألمانيا وكأس ألمانيا في العام الميلادي نفسه.

ممر الفحم

يضم فيلتينس أرينا، ملعب شالكه 04، نفقًا للاعبي الفريق المضيف صُمم خصيصًا ليشبه منجم فحم تحت الأرض في شكله وأجوائه. وهو تكريم لعمال المناجم الذين أسسوا النادي ومولوا سنواته الأولى.

قاعدة عضوية من الأكبر عالميًا

رغم ما مر به شالكه 04 من هبوط مضطرب وأزمات مالية، يضم النادي نحو 210,000 عضو رسمي. وهذا يجعله ثالث أكبر نادٍ في ألمانيا، ويضعه ضمن أكبر ستة أندية رياضية في العالم من حيث عدد الأعضاء.