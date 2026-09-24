بعد ثلاثة أعوام في غياهب دوري الدرجة الثانية الألماني 2.Bundesliga، عاد FC Schalke 04 إلى دوري الأضواء. وقد تجاوز متوسط الحضور الجماهيري في Veltins-Arena حاجز 60,000 متفرج في كل من المواسم الأربعة الماضية، ومن المؤكد أن يمتلئ الملعب عن آخره خلال الأشهر المقبلة. ويمكنك الانضمام إلى الجماهير المتحمسة من خلال حجز تذاكر مباريات شالكه 04 اليوم.

وعندما صعد «دي كونيغسبلاوين» (البلوز الملكي) للمرة الأخيرة إلى الدوري الألماني في موسم 2021/22، هبط مباشرة من جديد، لذا سيكون متعطشًا لتجنب فخ الهبوط هذه المرة. ولذلك، وإلى جانب الحفاظ على النجوم الذين ساعدوه على اعتلاء صدارة دوري 2.Bundesliga الموسم الماضي، أضاف الفريق عناصر جديدة إلى تشكيلته، هي روبن جوسينس، جونيور دينا إبيمبي، ماكسيميليان فوبر وساتوشي تاناكا.

ورغم البداية البطيئة للموسم الجديد في الدوري، بالخسارة 3-0 خارج أرضه أمام أوغسبورغ، فإن شالكه 04 رد بشكل جيد، بعدما فرض التعادل 0-0 على بايرن ميونخ في غيلسنكيرشن، ثم حقق انتصاره الأول، بالفوز 3-1 على يونيون برلين خارج أرضه.

دع GOAL يقدّم لك أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر حول كيفية حجز مقاعدك في مباريات FC Schalke 04 هذا الموسم، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات شالكه 04 المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (5.30 مساءً) الدوري الألماني: SC Freiburg ضد شالكه 04 Europa-Park-Stadion (فرايبورغ) التذاكر السبت، 17 أكتوبر (3.30 مساءً) الدوري الألماني: شالكه 04 ضد Mainz 05 Veltins-Arena (غيلسنكيرشن) التذاكر السبت، 24 أكتوبر (3.30 مساءً) الدوري الألماني: FC Köln ضد شالكه 04 RheinEnergieSTADION (كولونيا) التذاكر الأربعاء، 28 أكتوبر (6 مساءً) DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden ضد شالكه 04 Rudolf Harbig Stadion (دريسدن) التذاكر السبت، 31 أكتوبر (3.30 مساءً) الدوري الألماني: شالكه 04 ضد RB Leipzig Veltins-Arena (غيلسنكيرشن) التذاكر الأحد، 8 نوفمبر (7.30 مساءً) الدوري الألماني: Hoffenheim ضد شالكه 04 PreZero Arena (زينسهايم) التذاكر السبت، 21 نوفمبر (6.30 مساءً) الدوري الألماني: شالكه 04 ضد VfB Stuttgart Veltins-Arena (غيلسنكيرشن) التذاكر السبت، 28 نوفمبر (3.30 مساءً) الدوري الألماني: Paderborn ضد شالكه 04 Home Deluxe Arena (بادربورن) التذاكر السبت، 05 ديسمبر (يُحدد لاحقًا) الدوري الألماني: شالكه 04 ضد Borussia Dortmund Veltins-Arena (غيلسنكيرشن) التذاكر

كيفية شراء تذاكر شالكه 04

يجب شراء التذاكر الرسمية لمباريات FC Schalke 04 مباشرة عبر «S04 Ticketshop». كما أن البوابة متاحة بالكامل باللغة الإنجليزية عبر «S04 Ticketshop English».

ستحتاج إلى إنشاء حساب مجاني عبر الإنترنت لتصفح المباريات المتاحة وحجز المقاعد. والتذاكر تكون مخصصة باسمك، ما يعني أنه قد يتم التحقق من هويتك عند بوابات Veltins-Arena عند الدخول.

إذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع المعتاد، يمكنك الوصول إلى «S04 Ticketbörse»، وهو السوق الثانوية الرسمية لشالكه والمضمنة مباشرة داخل بوابة التذاكر الرئيسية الخاصة به. وهناك، يعرض حاملو التذاكر الموسمية بشكل آمن تذاكر المباريات الفردية التي لا يمكنهم استخدامها بالقيمة الاسمية المعتادة.

يعتمد شالكه 04 نظام أولوية يمنح أعضاء النادي الرسميين الحق الأول في شراء ما يصل إلى أربع تذاكر لكل مباراة. ونظرًا لأن شالكه يمتلك واحدة من أكبر القواعد الجماهيرية في ألمانيا، فإن المباريات غالبًا ما تنفد تذاكرها خلال هذه المرحلة الحصرية للأعضاء، ما يعني أن التذاكر العادية نادرًا ما تصل إلى البيع العام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات FC Köln في السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز مزودي هذه الخدمة لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر شالكه 04؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لـ FC Schalke 04 في Veltins-Arena عادة بين 15€ و20€ لمناطق الوقوف، وبين 26€ و62€ لفئات الجلوس العادية، مع تعديلات طفيفة في المباريات الكبيرة مثل الديربيات المحلية.

ويعتمد شالكه 04 هيكل تسعير بالقيمة الاسمية عبر الفئات والمناطق المختلفة في Veltins-Arena على النحو التالي:

الوقوف (Stehplatz) : مدرجات المشجعين ومناطق الوقوف التقليدية، مثل Nordkurve الشهيرة - نطاق الأسعار: 15€-20€.

فئات الجلوس 1-4 : مقاعد عادية متدرجة عبر الحلقتين العلوية والسفلية - نطاق الأسعار: 26€-62€.

الفئة 0 (المقاعد المميزة) : أقسام الدرجة السفلية في المدرج الرئيسي والجهة المقابلة، مثل Blocks P وQ وD1 وD2 وC1 وC2 - تسعير من الفئة الأعلى

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Veltins-Arena

يُعد Veltins-Arena، المعروف في الأصل باسم Arena AufSchalke، ملعبًا متعدد الاستخدامات ذا شهرة عالمية يقع في غيلسنكيرشن بألمانيا. ويُعرف بأنه أحد أكثر الملاعب تقدمًا تكنولوجيًا وابتكارًا على الإطلاق، كما أنه يمثل الملعب الأساسي المفعم بالحماس لنادي FC Schalke 04 المنافس في الدوري الألماني.

وتبلغ السعة الجماهيرية للملعب في مباريات الدوري 62,271 متفرجًا، بما يشمل مناطق الوقوف، بينما تبلغ سعته في المباريات الدولية 54,740 متفرجًا بجميع المقاعد.

وفي أواخر تسعينيات القرن الماضي، كان الملعب القديم لشالكه، Parkstadion، قد بدا عليه التقادم الشديد. وبعد الفوز التاريخي للنادي بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1997، ومع اقتراب الاحتفال بمئويته، تم تسريع الخطط الخاصة بملعب مستقبلي.

وبدأ بناء الملعب الحالي في أواخر عام 1998. وعندما افتُتح في 2001، صنع التاريخ كأول ملعب في ألمانيا يتم تمويله بالكامل من القطاع الخاص من دون دعم حكومي.

لحظات لا تُنسى في Veltins-Arena

مباراة الافتتاح (2001) : افتُتح الملعب ببطولة ودية بين شالكه وبوروسيا دورتموند وFC Nürnberg. والهدف الأول في الملعب لم يسجله لاعب كرة قدم في الواقع، بل نجم البوب ليونيل ريتشي، الذي أحيا حفل الافتتاح وسدد كرة إلى الشباك!

نهائي دوري أبطال أوروبا 2004 : تفوق FC Porto بقيادة جوزيه مورينيو بشكل شهير على AS Monaco بنتيجة 3-0 ليرفع الكأس.

يورو 2024 : استضاف الملعب عددًا من مباريات البطولة، كما فعل أيضًا خلال كأس العالم 2006.

الرقم القياسي العالمي للحضور في هوكي الجليد: أُقيمت المباراة الافتتاحية لبطولة العالم 2010 IIHF في Veltins-Arena. واحتشد 77,803 مشجعين في الملعب لمشاهدة ألمانيا ضد الولايات المتحدة على حلبة جليد جرى تجهيزها خصيصًا، مسجلين رقمًا قياسيًا عالميًا في ذلك الوقت.

أرقام وإحصاءات شالكه 04

يُعد FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.)، الذي تأسس في 1904، واحدًا من أكثر أندية كرة القدم الألمانية عراقة ويحظى بدعم جماهيري كبير وشغوف.

وينتمي النادي إلى مدينة غيلسنكيرشن الصناعية المعروفة بتعدين الفحم، ويمتلك إرثًا غنيًا يتجلى في الهيمنة المحلية خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، والمجد القاري في التسعينيات، وقاعدة جماهيرية حديثة ضخمة.

إنجازات النادي وأبرز ألقابه

أبطال ألمانيا (قبل البوندسليغا) : 7 ألقاب (1934، 1935، 1937، 1939، 1940، 1942، 1958)

DFB-Pokal : 5 ألقاب (1937، 1972، 2001، 2002، 2011)

DFL-Supercup : لقب واحد (2011)

كأس الاتحاد الأوروبي / الدوري الأوروبي : لقب واحد (1997)

أرقام فردية للاعبين

الأكثر مشاركة: كلاوس فيشتل (556)، نوربرت نيغبور (455)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: كلاوس فيشر (226)، بيرنهارد كلودت (142)

أول ثنائية ألمانية

في عام 1937، أصبح شالكه 04 أول نادٍ في تاريخ كرة القدم الألمانية يحقق الثنائية المحلية، وهي بطولة ألمانيا وDFB-Pokal في العام التقويمي نفسه.

ممشى الفحم

يضم Veltins-Arena الخاص بشالكه 04 نفق دخول اللاعبين أصحاب الأرض، وقد صُمم بشكل متعمد ليبدو وكأنه منجم فحم تحت الأرض. ويُعد ذلك تكريمًا لـ «دي كنابن» (عمال المناجم) الذين أسسوا النادي ومولوا سنواته الأولى.

عملاق العضوية العالمية

رغم معاناته من هبوط درامي ومتقلب وأزمات مالية، يضم شالكه 04 نحو 210,000 عضو رسمي في النادي. وهذا يضعه في المركز الثالث بين أكبر الأندية في ألمانيا، وبأريحية ضمن أكبر ست عضويات لأندية رياضية في العالم بأسره.



