تُعد منطقة الشمال الشرقي معقلاً للشغف الكروي، ويستمتع مشجعو سندرلاند بالحياة مجدداً في أرض الأحلام، الدوري الإنجليزي الممتاز، مع دخولهم موسم 2026/27. والحماس المحيط بمواجهاتهم في دوري الأضواء وأجواء الديربي يعيد مرة أخرى تسريع النبضات في ويرسايد.

وبعد أن رسخ الفريق أقدامه مجدداً بين الكبار، سيتسابق المشجعون الأوفياء بكل قوة للحصول على تذاكر سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل.

دع GOAL يقدم لك الدليل الكامل حول كيفية حجز مقاعد سندرلاند لموسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباريات سندرلاند المقبلة في موسم 2026/27 والتذاكر

كيف تشتري تذاكر سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات سندرلاند، بدءاً من تذاكر المباريات الفردية وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة الإضافية. ويمكنك عادةً شراء هذه التذاكر عبر البوابة الرسمية للنادي على eticketing.co.uk/safc.

إليك ما تحتاج إلى معرفته:

البيع العام: تُطرح تذاكر سندرلاند العادية للبيع العام بمجرد فتح نافذة البيع، وعادة ما يكون ذلك قبل المباراة بنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وعلى عكس كثير من أندية الدوري الممتاز، لا يعتمد سندرلاند نظام عضوية مدفوعة تقليدياً للحصول على إمكانية أساسية لشراء التذاكر. فمعظم تذاكر سندرلاند العادية تذهب مباشرة إلى البيع العام، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لتذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُطرح تذاكر سندرلاند العادية للبيع العام بمجرد فتح نافذة البيع، وعادة ما يكون ذلك قبل المباراة بنحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وعلى عكس كثير من أندية الدوري الممتاز، لا يعتمد سندرلاند نظام عضوية مدفوعة تقليدياً للحصول على إمكانية أساسية لشراء التذاكر. فمعظم تذاكر سندرلاند العادية تذهب مباشرة إلى البيع العام، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لتذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز. مباريات الديربي : إذا كنت تحاول شراء تذاكر سندرلاند للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل ديربي تاين-وير أمام نيوكاسل يونايتد أو المباريات ضد أحد أندية "الستة الكبار"، فستحتاج إلى سجل شراء موثق على حسابك.

: إذا كنت تحاول شراء تذاكر سندرلاند للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل ديربي تاين-وير أمام نيوكاسل يونايتد أو المباريات ضد أحد أندية "الستة الكبار"، فستحتاج إلى سجل شراء موثق على حسابك. نقاط بلاك كات: رغم عدم وجود نظام عضوية إلزامي، يحصل المشجعون على نقاط بلاك كات (BCP) من خلال حضور المباريات خارج الأرض ومباريات الكأس على أرضهم. وفي المباريات ذات الطلب المرتفع التي يفوق فيها الطلب المعروض بشكل كبير، تُمنح أولوية التذاكر بناءً على إجمالي نقاط BCP.

كم تبلغ أسعار تذاكر سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتراوح أسعار تذاكر البالغين بالقيمة الاسمية لمباريات سندرلاند على أرضه بين 28 و45 جنيهاً إسترلينياً عند شرائها مباشرة من شباك تذاكر النادي.

وتختلف الأسعار بحسب تصنيف المباراة، من مواجهات الفئة A* الكبرى وصولاً إلى مباريات الفئة C، وكذلك بحسب موقع المقعد في المدرج الشرقي، والمدرج الغربي، وPremier Concourse، ومناطق العائلات.

وتُطبق أسعار مخفضة في جميع المدرجات لكبار السن (فوق 65 عاماً)، والشباب (أقل من 22 عاماً)، والناشئين (أقل من 18 عاماً)، ومن هم دون 14 عاماً.

كيف تحصل على تذاكر سندرلاند الموسمية؟

تُعد التذكرة الموسمية الطريقة الوحيدة المضمونة للحصول على مقعد محجوز في كل مباراة بيتية على ستاديوم أوف لايت خلال موسم 2026/27 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونظراً للطلب المتزايد، فإن مخصص سندرلاند من التذاكر الموسمية، الذي يزيد على 38,000 مقعد، قد نُفد بالكامل لموسم 2026/27.

وبدأت أسعار التذاكر الموسمية للبالغين في هذا الموسم من 610 جنيهات إسترلينية، ووصلت إلى أكثر من 810 جنيهات إسترلينية في مناطق الكونكورس المميزة.

ويتعين على المشجعين الراغبين في الحصول على تذكرة موسمية للمواسم المقبلة الانضمام إلى قائمة الانتظار الرسمية عبر موقع النادي.

ولا تزال باقات الضيافة الموسمية، مثل 76 Yards وBanks on the Wear، متاحة للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد موسمية مضمونة إلى جانب خيارات الطعام.

أين تقيم بالقرب من ستاديوم أوف لايت

تزور سندرلاند لحضور مباراة على ستاديوم أوف لايت؟ موقع الملعب على ضفة النهر بالقرب من وسط المدينة يعني سهولة الوصول من المناطق المركزية والمحيطة، مع متاجر محلية ومقاهٍ وروابط نقل قريبة، ما يجعله مثالياً لعشاق كرة القدم.

يُعد وسط المدينة قاعدة مريحة للإقامة، إذ يوفر الكثير من خيارات الطعام والحياة الليلية والتسوق، إلى جانب اتصالات مترو جيدة عبر المنطقة. كما أنه يبعد مسافة قصيرة سيراً أو بالمواصلات عن الملعب، ويلائم الزوار الباحثين عن الترفيه والعملية معاً.

ولإقامة أكثر هدوءاً، توفر المناطق الساحلية مثل روكر وسيبيرن إطلالات بحرية ونزهات على الشاطئ وإيقاعاً أكثر هدوءاً، مع بقائها في متناول الملعب بسهولة بالسيارة أو المترو.

تبحث عن إقامة لمباريات سندرلاند؟ يمكنك استكشاف المدينة وخياراتها عبر الخريطة أدناه، مع خيارات تناسب كل الميزانيات.

تاريخ ستاديوم أوف لايت

ستاديوم أوف لايت هو ملعب كرة قدم جميع مقاعده مخصصة للجلوس في سندرلاند. ويُعد الملعب الرئيسي لنادي سندرلاند منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1997. وبسعة تبلغ 49,000 متفرج، يُعد ستاديوم أوف لايت عاشر أكبر ملعب كرة قدم في إنجلترا.

ويبدو أن تصميمه البسيط يهدف إلى السماح بعمليات تطوير مستقبلية، قد ترفع السعة إلى 64,000. وقد أطلق عليه الرئيس بوب موراي هذا الاسم ليعكس تراث تعدين الفحم في الشمال الشرقي وموقع منجم مونكويرماوث السابق الذي أُقيم عليه.

وإلى جانب استضافة مباريات سندرلاند، احتضن ستاديوم أوف لايت مباريات دولية للمنتخب الإنجليزي للرجال والسيدات. وشاهد 47,667 متفرجاً فوز إنجلترا على تركيا 2-0 هناك في عام 2003، خلال المرحلة التصفياتية ليورو 2004.

وبعيداً عن كرة القدم، استضاف الملعب بعضاً من أكبر الفنانين الموسيقيين في العالم، مثل بيونسيه، وريهانا، وأواسيس، وكولدبلاي، وإلتون جون.

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