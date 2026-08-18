كيفية شراء تذاكر سان دييغو إف سي: تذاكر SDFC، الأسعار، جدول 2026 والمزيد

لم يهدر سان دييغو إف سي أي وقت ليصبح واحدة من أكبر قصص الدوري الأمريكي لكرة القدم. فقد فاجأ فريق التوسع لعام 2025 المسابقة بعدما أنهى موسمه الأول في صدارة القسم الغربي، ليحجز مكانه في كأس أبطال الكونكاكاف، كما واصل موسمه الثاني على ملعب سنابدراجون إبقاء الزخم قويًا.

المرحلة الأخيرة من الموسم العادي لعام 2026 مزدحمة بالمواعيد القوية. إذ يستضيف ملعب سنابدراجون يوم السبت 29 أغسطس مواجهة ديربي Beat LA أمام LA Galaxy، يليها Clash of California أمام San Jose يوم 9 سبتمبر، إلى جانب استقبال حامل درع المشجعين Philadelphia Union، وSeattle Sounders الساعي إلى بلوغ الأدوار الإقصائية.

يقدم لكم GOAL كل المعلومات المهمة التي تحتاجونها عن تذاكر SDFC في الأمتار الأخيرة من الموسم، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها.

ما هي مباريات سان دييغو إف سي المقبلة؟

فيما يلي المباريات المتبقية لسان دييغو إف سي في الموسم العادي للدوري الأمريكي لكرة القدم 2026:

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأربعاء 19 أغسطس، 10.30 مساءً ET Portland Timbers ضد San Diego FC Providence Park، بورتلاند التذاكر السبت 22 أغسطس، 7.30 مساءً PT San Diego FC ضد Colorado Rapids Snapdragon Stadium، سان دييغو التذاكر السبت 29 أغسطس، 7.30 مساءً PT San Diego FC ضد LA Galaxy Snapdragon Stadium، سان دييغو التذاكر السبت 5 سبتمبر، 7.30 مساءً ET Orlando City ضد San Diego FC Inter&Co Stadium، أورلاندو التذاكر الأربعاء 9 سبتمبر، 7.30 مساءً PT San Diego FC ضد San Jose Earthquakes Snapdragon Stadium، سان دييغو التذاكر الأحد 13 سبتمبر، 6 مساءً PT San Diego FC ضد Philadelphia Union Snapdragon Stadium، سان دييغو التذاكر الأحد 20 سبتمبر، 7 مساءً ET Inter Miami ضد San Diego FC Chase Stadium، فورت لودرديل التذاكر السبت 26 سبتمبر، 7.30 مساءً CT Austin FC ضد San Diego FC Q2 Stadium، أوستن التذاكر السبت 10 أكتوبر، 7.30 مساءً ET New York Red Bulls ضد San Diego FC Sports Illustrated Stadium، هاريسون التذاكر الأربعاء 14 أكتوبر، 7.30 مساءً PT San Diego FC ضد Houston Dynamo Snapdragon Stadium، سان دييغو التذاكر السبت 17 أكتوبر، 7.30 مساءً PT LA Galaxy ضد San Diego FC Dignity Health Sports Park، كارسون التذاكر السبت 24 أكتوبر، 7.30 مساءً PT San Diego FC ضد Seattle Sounders Snapdragon Stadium، سان دييغو التذاكر الأربعاء 28 أكتوبر، 7.30 مساءً PT Vancouver Whitecaps ضد San Diego FC BC Place، فانكوفر التذاكر الأحد 1 نوفمبر، يحدد لاحقًا St. Louis City ضد San Diego FC Energizer Park، سانت لويس التذاكر السبت 7 نوفمبر، 4 مساءً PT San Diego FC ضد Sporting Kansas City Snapdragon Stadium، سان دييغو التذاكر

كيفية شراء تذاكر سان دييغو إف سي

أسهل وأكثر الطرق موثوقية لشراء تذاكر سان دييغو إف سي هي عبر StubHub، حيث تتوفر تذاكر موثقة لكل المباريات المتبقية على أرضه وخارجها، ويتم تحديث الأسعار مباشرة، ويمكنك مقارنة المقاعد في كامل ملعب Snapdragon Stadium قبل الشراء.

من تذاكر المباريات الفردية لأمسية في منتصف الأسبوع إلى مقاعد أكبر مباريات الديربي، يغطي StubHub كل الفئات السعرية. ويظل الطلب مرتفعًا باستمرار في سان دييغو، مع استقطاب النادي بعضًا من أفضل الحضور الجماهيري في الدوري الأمريكي منذ اليوم الأول، لذا فإن الشراء مبكرًا قدر الإمكان في المواجهات الكبيرة مثل ديربي LA Galaxy يمنحك أوسع خيارات للمدرجات وأفضل الأسعار قبل تقلص المعروض.

كم تبلغ أسعار تذاكر سان دييغو إف سي؟

تبدأ أسعار تذاكر سان دييغو إف سي على StubHub من نحو 35 دولارًا أمريكيًا للمباريات العادية القياسية في الموسم المنتظم، مع تقلب الأسعار بحسب المنافس، ويوم الأسبوع، وموقعك داخل الملعب.

ليالي المنافسات الكبرى هي الاستثناء. فمواجهة Beat LA أمام Galaxy وزيارات أكبر الأسماء في الدوري تأتي بأسعار أعلى، ومع وجود SDFC بين الأندية الأكثر جماهيرية في الدوري الأمريكي، فإن أرخص المقاعد في تلك المباريات تُباع أولًا. ويتم تحديث الأسعار على StubHub مباشرة وفقًا للطلب، ما يجعل الشراء المبكر الخيار الأذكى، خاصة مع اشتداد سباق الأدوار الإقصائية وارتفاع أهمية كل مباراة بيتية متبقية.

ماذا يمكن توقعه من سان دييغو إف سي في 2026؟

قلة من فرق التوسع أعلنت عن نفسها مثلما فعل سان دييغو إف سي. فقد تصدر النادي القسم الغربي في موسمه الأول جدًا عام 2025، وتأهل إلى كأس أبطال الكونكاكاف، وحوّل ملعب سنابدراجون إلى واحد من أكثر الملاعب صخبًا وحضورًا جماهيريًا في المسابقة، مع متوسط حضور ضمن المراتب الأولى في قائمة حضور جماهير الدوري الأمريكي.

الموسم الثاني جلب التحدي الذي يواجهه كل نادٍ يحقق انطلاقة لافتة: إثبات أن الأمر لم يكن مجرد صدفة. وفي موسمه الثاني على ملعب سنابدراجون، يطارد SDFC مقعدًا جديدًا في الأدوار الإقصائية ضمن قسم غربي مزدحم، ويمنح الجدول الختامي الجماهير أفضل ما يمكن: ديربي Galaxy، وClash of California أمام San Jose، وPhiladelphia بطل درع المشجعين، وموعدًا بيتيًا أخيرًا أمام Sporting Kansas City يوم 7 نوفمبر قد يحسم التصنيف.

ويبقى Anders Dreyer هو العنصر الأبرز. فقد قدم صانع الألعاب الدنماركي واحدًا من أفضل المواسم الأولى في تاريخ الدوري الأمريكي عام 2025، بعدما تصدر النادي في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، ويواصل كونه الرجل الذي يمنح سان دييغو إيقاعه، مدعومًا بتشكيلة تمزج بين أصحاب الخبرة مثل Hirving Lozano وAnibal Godoy ونواة شابة مثيرة.

تاريخ ملعب سنابدراجون

ملعب سنابدراجون، الذي افتتح في 2022، هو ملعب متعدد الاستخدامات في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، ويتسع لأكثر من 34,000 متفرج. ويقع داخل حرم جامعة ولاية سان دييغو، وإلى جانب كونه ملعب سان دييغو إف سي، فإنه يستضيف أيضًا فريق San Diego State Aztecs لكرة القدم الجامعية في NCAA وSan Diego Wave FC من الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات. وقد بُني بمحاذاة San Diego Stadium الذي تم هدمه، والذي كان الملعب الخاص بفريق كرة القدم في الكلية منذ 1967.

كما استضاف ملعب سنابدراجون العديد من المباريات الودية للأندية والمباريات الدولية في كرة القدم. ومن أبرز هذه المواجهات مباراة الولايات المتحدة ضد بنما في نصف نهائي الكأس الذهبية للكونكاكاف في يوليو 2023، وManchester United ضد Wrexham في يوليو 2023، والولايات المتحدة ضد البرازيل في نهائي CONCACAF W Gold Cup في مارس 2024، والولايات المتحدة ضد اليابان في SheBelieves Cup في فبراير 2025.