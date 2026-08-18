هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Portland Timbers v San Diego FCGetty Images Sport
Book San Diego FC Tickets
ترجمه

كيفية شراء تذاكر سان دييغو إف سي: تذاكر SDFC، الأسعار، جدول 2026 والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
الدوري الأمريكي
سان دييجو

اطلع على كيفية مشاهدة الوافدين الجدد إلى الدوري الأمريكي في الملعب

لم يهدر سان دييغو إف سي أي وقت ليصبح واحدة من أكبر قصص الدوري الأمريكي لكرة القدم. فقد فاجأ فريق التوسع لعام 2025 المسابقة بعدما أنهى موسمه الأول في صدارة القسم الغربي، ليحجز مكانه في كأس أبطال الكونكاكاف، كما واصل موسمه الثاني على ملعب سنابدراجون إبقاء الزخم قويًا.

المرحلة الأخيرة من الموسم العادي لعام 2026 مزدحمة بالمواعيد القوية. إذ يستضيف ملعب سنابدراجون يوم السبت 29 أغسطس مواجهة ديربي Beat LA أمام LA Galaxy، يليها Clash of California أمام San Jose يوم 9 سبتمبر، إلى جانب استقبال حامل درع المشجعين Philadelphia Union، وSeattle Sounders الساعي إلى بلوغ الأدوار الإقصائية.

يقدم لكم GOAL كل المعلومات المهمة التي تحتاجونها عن تذاكر SDFC في الأمتار الأخيرة من الموسم، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها.

احجز تذاكر سان دييغو إف سياشترِ الآن

ما هي مباريات سان دييغو إف سي المقبلة؟

فيما يلي المباريات المتبقية لسان دييغو إف سي في الموسم العادي للدوري الأمريكي لكرة القدم 2026:

الدوري الأمريكي
أوستن crest
أوستن
أوستين
سان دييجو crest
سان دييجو
سان دييجو
التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
الأربعاء 19 أغسطس، 10.30 مساءً ETPortland Timbers ضد San Diego FCProvidence Park، بورتلاندالتذاكر
السبت 22 أغسطس، 7.30 مساءً PTSan Diego FC ضد Colorado RapidsSnapdragon Stadium، سان دييغوالتذاكر
السبت 29 أغسطس، 7.30 مساءً PTSan Diego FC ضد LA GalaxySnapdragon Stadium، سان دييغوالتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 7.30 مساءً ETOrlando City ضد San Diego FCInter&Co Stadium، أورلاندوالتذاكر
الأربعاء 9 سبتمبر، 7.30 مساءً PTSan Diego FC ضد San Jose EarthquakesSnapdragon Stadium، سان دييغوالتذاكر
الأحد 13 سبتمبر، 6 مساءً PTSan Diego FC ضد Philadelphia UnionSnapdragon Stadium، سان دييغوالتذاكر
الأحد 20 سبتمبر، 7 مساءً ETInter Miami ضد San Diego FCChase Stadium، فورت لودرديلالتذاكر
السبت 26 سبتمبر، 7.30 مساءً CTAustin FC ضد San Diego FCQ2 Stadium، أوستنالتذاكر
السبت 10 أكتوبر، 7.30 مساءً ETNew York Red Bulls ضد San Diego FCSports Illustrated Stadium، هاريسونالتذاكر
الأربعاء 14 أكتوبر، 7.30 مساءً PTSan Diego FC ضد Houston DynamoSnapdragon Stadium، سان دييغوالتذاكر
السبت 17 أكتوبر، 7.30 مساءً PTLA Galaxy ضد San Diego FCDignity Health Sports Park، كارسونالتذاكر
السبت 24 أكتوبر، 7.30 مساءً PTSan Diego FC ضد Seattle SoundersSnapdragon Stadium، سان دييغوالتذاكر
الأربعاء 28 أكتوبر، 7.30 مساءً PTVancouver Whitecaps ضد San Diego FCBC Place، فانكوفرالتذاكر
الأحد 1 نوفمبر، يحدد لاحقًاSt. Louis City ضد San Diego FCEnergizer Park، سانت لويسالتذاكر
السبت 7 نوفمبر، 4 مساءً PTSan Diego FC ضد Sporting Kansas CitySnapdragon Stadium، سان دييغوالتذاكر

كيفية شراء تذاكر سان دييغو إف سي

أسهل وأكثر الطرق موثوقية لشراء تذاكر سان دييغو إف سي هي عبر StubHub، حيث تتوفر تذاكر موثقة لكل المباريات المتبقية على أرضه وخارجها، ويتم تحديث الأسعار مباشرة، ويمكنك مقارنة المقاعد في كامل ملعب Snapdragon Stadium قبل الشراء.

من تذاكر المباريات الفردية لأمسية في منتصف الأسبوع إلى مقاعد أكبر مباريات الديربي، يغطي StubHub كل الفئات السعرية. ويظل الطلب مرتفعًا باستمرار في سان دييغو، مع استقطاب النادي بعضًا من أفضل الحضور الجماهيري في الدوري الأمريكي منذ اليوم الأول، لذا فإن الشراء مبكرًا قدر الإمكان في المواجهات الكبيرة مثل ديربي LA Galaxy يمنحك أوسع خيارات للمدرجات وأفضل الأسعار قبل تقلص المعروض.

احجز تذاكر سان دييغو إف سياشترِ الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر سان دييغو إف سي؟

تبدأ أسعار تذاكر سان دييغو إف سي على StubHub من نحو 35 دولارًا أمريكيًا للمباريات العادية القياسية في الموسم المنتظم، مع تقلب الأسعار بحسب المنافس، ويوم الأسبوع، وموقعك داخل الملعب.

ليالي المنافسات الكبرى هي الاستثناء. فمواجهة Beat LA أمام Galaxy وزيارات أكبر الأسماء في الدوري تأتي بأسعار أعلى، ومع وجود SDFC بين الأندية الأكثر جماهيرية في الدوري الأمريكي، فإن أرخص المقاعد في تلك المباريات تُباع أولًا. ويتم تحديث الأسعار على StubHub مباشرة وفقًا للطلب، ما يجعل الشراء المبكر الخيار الأذكى، خاصة مع اشتداد سباق الأدوار الإقصائية وارتفاع أهمية كل مباراة بيتية متبقية.

احجز تذاكر سان دييغو إف سياشترِ الآن

ماذا يمكن توقعه من سان دييغو إف سي في 2026؟

قلة من فرق التوسع أعلنت عن نفسها مثلما فعل سان دييغو إف سي. فقد تصدر النادي القسم الغربي في موسمه الأول جدًا عام 2025، وتأهل إلى كأس أبطال الكونكاكاف، وحوّل ملعب سنابدراجون إلى واحد من أكثر الملاعب صخبًا وحضورًا جماهيريًا في المسابقة، مع متوسط حضور ضمن المراتب الأولى في قائمة حضور جماهير الدوري الأمريكي.

الموسم الثاني جلب التحدي الذي يواجهه كل نادٍ يحقق انطلاقة لافتة: إثبات أن الأمر لم يكن مجرد صدفة. وفي موسمه الثاني على ملعب سنابدراجون، يطارد SDFC مقعدًا جديدًا في الأدوار الإقصائية ضمن قسم غربي مزدحم، ويمنح الجدول الختامي الجماهير أفضل ما يمكن: ديربي Galaxy، وClash of California أمام San Jose، وPhiladelphia بطل درع المشجعين، وموعدًا بيتيًا أخيرًا أمام Sporting Kansas City يوم 7 نوفمبر قد يحسم التصنيف.

ويبقى Anders Dreyer هو العنصر الأبرز. فقد قدم صانع الألعاب الدنماركي واحدًا من أفضل المواسم الأولى في تاريخ الدوري الأمريكي عام 2025، بعدما تصدر النادي في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، ويواصل كونه الرجل الذي يمنح سان دييغو إيقاعه، مدعومًا بتشكيلة تمزج بين أصحاب الخبرة مثل Hirving Lozano وAnibal Godoy ونواة شابة مثيرة.

تاريخ ملعب سنابدراجون

ملعب سنابدراجون، الذي افتتح في 2022، هو ملعب متعدد الاستخدامات في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، ويتسع لأكثر من 34,000 متفرج. ويقع داخل حرم جامعة ولاية سان دييغو، وإلى جانب كونه ملعب سان دييغو إف سي، فإنه يستضيف أيضًا فريق San Diego State Aztecs لكرة القدم الجامعية في NCAA وSan Diego Wave FC من الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات. وقد بُني بمحاذاة San Diego Stadium الذي تم هدمه، والذي كان الملعب الخاص بفريق كرة القدم في الكلية منذ 1967.

كما استضاف ملعب سنابدراجون العديد من المباريات الودية للأندية والمباريات الدولية في كرة القدم. ومن أبرز هذه المواجهات مباراة الولايات المتحدة ضد بنما في نصف نهائي الكأس الذهبية للكونكاكاف في يوليو 2023، وManchester United ضد Wrexham في يوليو 2023، والولايات المتحدة ضد البرازيل في نهائي CONCACAF W Gold Cup في مارس 2024، والولايات المتحدة ضد اليابان في SheBelieves Cup في فبراير 2025.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل