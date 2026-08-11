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Nicolas Raskin of Rangers FCGetty Images
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كيفية شراء تذاكر رينجرز لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، الأسعار ومعلومات التذكرة الموسمية

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التذاكر
رينجرز
الدوري الإسكتلندي الممتاز

اطّلع على كيفية مشاهدة مباريات رينجرز مباشرة هذا الموسم، مع كل المعلومات هنا في GOAL

يتعين عليك العودة إلى موسم 2020/21 من الدوري الاسكتلندي الممتاز لمعرفة آخر مرة اعتلى فيها نادي رينجرز قمة البطولة بصفته بطل الدوري. 

لكن مع المدرب فيليب كليمنت على رأس القيادة، يأمل الجانب الأزرق من غلاسكو أن يكون موسم 2026/27 موسمًا حافلًا بالنجاح.

لكن كيف يمكنك الحصول على تذاكر رينجرز لهذا الموسم، بينما يسعى الفريق لاستعادة لقب الدوري الاسكتلندي الممتاز من غريمه اللدود سيلتيك؟ 

دع GOAL يستعرض لك الخيارات المتاحة لمشاهدة رينجرز مباشرة خلال موسم 2026/27.

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مباريات رينجرز المقبلة في موسم 2026/27 والتذاكر

في ما يلي، يمكنك العثور على مباريات رينجرز المقبلة على أرضه لموسم 2025/26:

التاريخ والوقتالمباراةالموقعالتذاكر
الخميس 13 أغسطس 2026، 19:30رينجرز ضد ياغيلونيا بياويستوكملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر
الأحد 16 أغسطس 2026، 16:00رينجرز ضد سانت ميرينملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر
السبت 22 أغسطس 2026، 15:00رينجرز ضد سانت ميرينملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر
الأحد 30 أغسطس 2026، 12:00أبردين ضد رينجرزملعب بيتودري، أبرديناشترِ التذاكر
الأربعاء 2 سبتمبر 2026، 20:00فالكيرك ضد رينجرزملعب فالكيرك، فالكيركاشترِ التذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 15:00رينجرز ضد مذرويلملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر
الأحد 20 سبتمبر 2026، 12:00سيلتيك ضد رينجرزسيلتيك بارك، غلاسكواشترِ التذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00رينجرز ضد كيلمارنوكملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00دندي ضد رينجرزدينس بارك، دندياشترِ التذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00رينجرز ضد سانت جونستونملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر
الأربعاء 28 أكتوبر 2026، 19:45هارت أوف ميدلوثيان ضد رينجرزتاينكاسل بارك، إدنبرةاشترِ التذاكر
السبت 31 أكتوبر 2026، 15:00رينجرز ضد أبردينملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر
السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00رينجرز ضد فالكيركملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر
الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 19:45رينجرز ضد دندي يونايتدملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00رينجرز ضد هارت أوف ميدلوثيانملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر
الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 19:45رينجرز ضد دنديملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00رينجرز ضد سيلتيكملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر

كيف تشتري تذاكر رينجرز لموسم 2026/27؟

مكانة رينجرز بوصفه أحد القوتين المهيمنتين في كرة القدم الاسكتلندية تولد طلبًا عالميًا هائلًا. وغالبًا ما تُباع تذاكر المباريات في إيبروكس بالكامل، سواء في مباريات الدوري الاعتيادية أو مواجهات الكؤوس الإقصائية.

الطريقة الأساسية لشراء التذاكر العادية تكون مباشرة عبر البوابة الرسمية لتذاكر رينجرز (tickets.rangers.co.uk).

وعادة ما تُخصص التذاكر على ثلاث مراحل مميزة:

  1. حاملو التذاكر الموسمية، مع أولوية التجديد والإضافات الخاصة بباقات المباريات الأوروبية
  2. أعضاء MyGers، بحسب مستويات نقاط الولاء
  3. الطرح العام، ويُتاح للجمهور فقط إذا بقيت مخصصات الأعضاء من دون حجز

تابع البوابة الرسمية للنادي لمعرفة مواعيد الطرح. 

إذا نفدت المخصصات العامة، فإن الأسواق الثانوية توفر خيارات بديلة لإعادة البيع بين الجماهير. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه. 

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متى تقام مباريات رينجرز ضد سيلتيك؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة لقاءات أولد فيرم، فقد يكون من الصعب الحصول على تذاكر مباريات رينجرز ضد سيلتيك. ومع امتداد هذه المنافسة إلى عام 1888، فإنها تعد مواجهة مشتعلة تحمل وراءها تاريخًا كبيرًا. إليك أدناه كل ما تحتاج إلى معرفته.

التاريخ والوقتالمباراةالموقعالتذاكر
الأحد 20 سبتمبر 2026، 12:00سيلتيك ضد رينجرزسيلتيك بارك، غلاسكواشترِ التذاكر
السبت 2 يناير 2027، 15:00رينجرز ضد سيلتيكملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر
السبت 27 فبراير 2027، 15:00سيلتيك ضد رينجرزسيلتيك بارك، غلاسكواشترِ التذاكر
مايو 2027 (سيُحدد لاحقًا)رينجرز ضد سيلتيكملعب إيبروكس، غلاسكواشترِ التذاكر

كيف تحصل على تذاكر رينجرز الموسمية؟

التذكرة الموسمية هي الوسيلة الوحيدة لضمان مقعد محجوز في جميع مباريات الدوري الـ19 على أرضه في إيبروكس خلال موسم 2026/27. 

تبدأ أسعار التذاكر الموسمية للبالغين لهذا الموسم من نحو £480+، مع خصومات للفئات المخفضة مثل كبار السن والناشئين.

ومع وجود أكثر من 45,000 من حاملي التذاكر الموسمية، ومعدلات تجديد تتجاوز باستمرار 98%، يصبح الحصول على تذاكر موسمية جديدة أمرًا بالغ الصعوبة. وللانضمام إلى قائمة الانتظار الرسمية، يجب على المشجعين امتلاك عضوية MyGers نشطة.

أين تقيم بالقرب من ملعب إيبروكس؟

إذا كنت ستسافر إلى غلاسكو لمشاهدة مباراة لرينجرز في إيبروكس، فيمكنك الاطلاع على أماكن الإقامة القريبة من الملعب. وتوضح الخريطة التفاعلية أدناه الخيارات المتاحة على مقربة من الملعب، رغم أن نظام النقل العام في المدينة يوفر خيارات سهلة للتنقل إذا كنت ستقيم في مكان أبعد.

تاريخ ملعب إيبروكس

يقع ملعب إيبروكس على الضفة الجنوبية لنهر كلايد في منطقة إيبروكس بمدينة غلاسكو في اسكتلندا. وافتتح الملعب باسم إيبروكس بارك عام 1899، ومنذ ذلك الحين وهو الملعب الخاص برينجرز، مع خضوعه بالطبع لسلسلة من التجديدات على مدار تلك الفترة. ويعد إيبروكس ثالث أكبر ملعب كرة قدم في اسكتلندا، والـ15 في المملكة المتحدة، بعد سيلتيك بارك وهامبدن بارك، بسعة جلوس كاملة تزيد قليلًا على 50,000 متفرج.

تحيط بأرضية إيبروكس أربع مدرجات مغطاة بالكامل ومزودة بمقاعد، وتعرف رسميًا باسم مدرجات بيل ستروث الرئيسية (الجنوب)، وبروملوان رود (الغرب)، وساندي جاردين (الشمال)، وكوبلاند رود (الشرق). ويتكون كل مدرج من مستويين، باستثناء المدرج الرئيسي بيل ستروث، الذي أصبح يضم ثلاثة مستويات منذ إضافة Club Deck في عام 1991.

وبالإضافة إلى استضافة مباريات منتخب اسكتلندا الدولي في مناسبات عديدة، كان إيبروكس أيضًا مسرحًا لعدد كبير من الفعاليات غير الرياضية، إذ أحيا فيه فنانون مثل فرانك سيناترا، ورود ستيوارت، وإلتون جون، وبون جوفي حفلات موسيقية.

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