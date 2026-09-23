قلّة من الفرق في كرة القدم العالمية يمكنها مجاراة السعي الدؤوب نحو الألقاب الذي يميّز ريال مدريد. فالنادي بطل دائم محليًا في الدوري الإسباني، ويمثل رمزًا للهيبة في أوروبا، ولا يزال ريال مدريد يجذب ملايين المشجعين حول العالم.

من تأمين التذاكر الأساسية التي يصعب العثور عليها إلى التنقل بين منصات إعادة بيع التذاكر، يقدّم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر ريال مدريد لموسم 2026/27.

كيف تشتري تذاكر ريال مدريد؟

لشراء التذاكر، تبقى الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى بوابة التذاكر الرسمية لريال مدريد. ومن المفيد متابعة الموقع بانتظام للاطلاع على معلومات بيع التذاكر، ومواعيد طرحها، ومدى توافرها.

غالبًا ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل كل مباراة ببضعة أسابيع، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم معلومات شخصية. كما أن عضوية النادي تمنحك أولوية عند محاولة حجز مقاعد لمباريات سانتياغو برنابيو.

في بعض المباريات الأقل شعبية، قد تبقى تذاكر متاحة بعد حصول الـ Socios (أعضاء النادي المساهمون) وأعضاء Madridista Premium على فرصة شراء مقاعدهم.

وباعتباره أحد أكبر الأندية في إسبانيا وأوروبا، فمن الطبيعي أن يكون الطلب هائلًا على مباريات ريال مدريد، إذ غالبًا ما تُباع التذاكر عبر القنوات الرسمية بالكامل قبل وقت طويل من يوم المباراة.

إليك ما تحتاج إلى معرفته باختصار:

Socios (أعضاء النادي): يحصل المالكون الكاملون للنادي على أولوية الشراء في جميع مبيعات التذاكر، وعادة ما يكون ذلك قبل يوم المباراة بنحو 10 إلى 12 يومًا.

يحصل المالكون الكاملون للنادي على أولوية الشراء في جميع مبيعات التذاكر، وعادة ما يكون ذلك قبل يوم المباراة بنحو 10 إلى 12 يومًا. أعضاء Madridista Premium: يحصل حاملو البطاقة الرسمية على نافذة الوصول ذات الأولوية الثانية، وعادة ما تكون قبل انطلاق المباراة بـ7 إلى 8 أيام. ويُنصح بشدة بالاشتراك في Madridista Premium إذا كنت تريد فرصة حقيقية للحصول على تذكرة دخول عامة بالسعر الرسمي.

يحصل حاملو البطاقة الرسمية على نافذة الوصول ذات الأولوية الثانية، وعادة ما تكون قبل انطلاق المباراة بـ7 إلى 8 أيام. ويُنصح بشدة بالاشتراك في Madridista Premium إذا كنت تريد فرصة حقيقية للحصول على تذكرة دخول عامة بالسعر الرسمي. البيع العام للجمهور: تُطرح أي مقاعد عادية متبقية قبل المباراة بـ3 إلى 5 أيام. وفي مباريات الدوري الإسباني ذات الطلب المنخفض أو المتوسط، غالبًا ما تُطرح دفعات صغيرة على مراحل مع قيام أعضاء Socios بإعادة تذاكرهم الموسمية إلى النادي عبر برنامج Cede tu Asiento.

تُطرح أي مقاعد عادية متبقية قبل المباراة بـ3 إلى 5 أيام. وفي مباريات الدوري الإسباني ذات الطلب المنخفض أو المتوسط، غالبًا ما تُطرح دفعات صغيرة على مراحل مع قيام أعضاء Socios بإعادة تذاكرهم الموسمية إلى النادي عبر برنامج Cede tu Asiento. أسواق إعادة البيع: في المباريات الكبرى مثل الكلاسيكو، وديربي مدريد، أو مواجهات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا، تنفد تذاكر البيع العام للجمهور بشكل شبه فوري. وتوفر أسواق إعادة البيع مثل LiveFootballTickets إمكانية وصول مضمونة عبر النقل الرقمي للمشجعين الذين يخططون لرحلاتهم قبل وقت طويل أو يبحثون عن تذاكر متاحة في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال مدريد؟

مثل معظم فرق الدوري الإسباني، يعتمد ريال مدريد تسعيرًا متدرجًا وفق الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين، والناشئين، وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر.

تسعير الفئات بالقيمة الاسمية: تتراوح أسعار التذاكر المباشرة من النادي لمباريات الدوري الإسباني العادية عمومًا بين 75 و210 يورو، بحسب الفئة (Fondo أو Tribuna أو Lateral) وارتفاع المدرج.

المباريات الكبرى والتسعير الديناميكي: في المواجهات الكبيرة أمام برشلونة، أو أتلتيكو مدريد، أو كبار المنافسين الأوروبيين، يطبق ريال مدريد التسعير الديناميكي. وتتدرج أسعار القيمة الاسمية لمقاعد الفئة الأولى بانتظام من 350 إلى أكثر من 500 يورو.

الحد الأدنى في السوق الثانوية: على LiveFootballTickets، تبدأ أسعار المقاعد الأقل تكلفة لمباريات الدوري العادية من نحو 100 إلى 130 يورو، بينما تبدأ أسعار تذاكر الكلاسيكو عادة من حوالي 450 إلى أكثر من 600 يورو.

وبالطبع، هناك مواجهات كبرى أمام منافسين بارزين، مثل "الكلاسيكو" (ريال مدريد ضد برشلونة) و"ديربي مدريد" (ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد)، وهي تندرج ضمن أعلى فئة، وترتفع الأسعار وفقًا لذلك.

تاريخ ملعب برنابيو

سانتياغو برنابيو هو ملعب ذو سقف قابل للإغلاق في مدريد. وبسعة تقارب 80,000 متفرج، يُعد ثاني أكبر ملعب كرة قدم في إسبانيا، وهو ملعب ريال مدريد منذ اكتمال بنائه في عام 1947.

ويُعد برنابيو أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات، أعوام 1957 و1969 و1980 و2010، إلى جانب نهائي كأس العالم 1982، الذي فازت فيه إيطاليا على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-1.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف برنابيو أيضًا على مر السنين العديد من أساطير الموسيقى العالميين والمحليين، من بينهم خوليو إيغليسياس، وفرانك سيناترا، وU2، وبروس سبرينغستين، وThe Rolling Stones، وتايلور سويفت خلال جولتها القياسية Eras Tour.