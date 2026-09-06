كيفية شراء تذاكر ريال بيتيس لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري الإسباني والمزيد

كان إنهاء ريال بيتيس الموسم الماضي في المركز الخامس أفضل حصيلة له في الدوري الإسباني، معادلةً لأفضل إنجاز له في المسابقة منذ أكثر من 20 عامًا. كما أن وصول كتيبة مانويل بيليجريني إلى دور الثمانية في كل من كأس ملك إسبانيا والدوري الأوروبي يمنحها الأمل أيضًا في أن الأفضل لم يأتِ بعد. احجز تذاكر مباريات ريال بيتيس المقبلة اليوم.

كان الأداء على أرضه عاملًا أساسيًا وراء المركز المتقدم الذي احتله ريال بيتيس في الدوري خلال الموسم الماضي. فبعد الخسارة 5-3 أمام برشلونة في ديسمبر، ظل «هيليوبوليتانوس» بلا هزيمة على ملعبه المؤقت استاد لا كارتوخا حتى نهاية موسم الدوري الإسباني 2025/26. وبعد أن سبق له الفوز على ريال مدريد أمام جماهيره المحبوبة «بيتيكوس» في سبتمبر الجاري، يبدو أن هذا الأداء المنزلي الرائع مرشح للاستمرار.

وسيجد مشجعو بيتيس المتحمسون أيضًا ما يشجعهم في صفقات النادي الصيفية. فقد انسجم كل من تروي باروت، فاكوندو برنال وفران جارسيا سريعًا، وبدأوا بالفعل في ترك بصمة إيجابية. كما يسعى هدافا الموسم الماضي، كوتشو هيرنانديز وعبدي الزلزولي، إلى الحفاظ على زخمهما أيضًا.

دع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر، وكيفية حجز مقاعدك في مباريات ريال بيتيس، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات ريال بيتيس المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الاثنين، 14 سبتمبر (9 مساءً) الدوري الإسباني: فياريال ضد ريال بيتيس ديكاتلون أرينا (فيلنوف داسك) التذاكر الخميس، 17 سبتمبر (7 مساءً) الدوري الإسباني: ريال بيتيس ضد خيتافي استاديو دي لا كارتوخا (إشبيلية) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (6.30 مساءً) الدوري الإسباني: ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس ملعب ريازور (آ كورونيا) التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (يُحدد لاحقًا) الدوري الإسباني: ريال بيتيس ضد أوساسونا استاديو دي لا كارتوخا (إشبيلية) التذاكر الأربعاء، 14 أكتوبر (9 مساءً) دوري أبطال أوروبا: ريال بيتيس ضد بورتو استاديو دي لا كارتوخا (إشبيلية) التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (يُحدد لاحقًا) الدوري الإسباني: ريال بيتيس ضد برشلونة استاديو دي لا كارتوخا (إشبيلية) التذاكر الأربعاء، 21 أكتوبر (9 مساءً) دوري أبطال أوروبا: ريال بيتيس ضد فينورد استاديو دي لا كارتوخا (إشبيلية) التذاكر الأحد، 25 أكتوبر (يُحدد لاحقًا) الدوري الإسباني: سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس استاديو دي بالايدوس (فيجو) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (يُحدد لاحقًا) الدوري الإسباني: ريال بيتيس ضد ملقة استاديو دي لا كارتوخا (إشبيلية) التذاكر

كيفية شراء تذاكر ريال بيتيس

يمكنك شراء التذاكر الرسمية لمباريات ريال بيتيس عبر الإنترنت من خلال بوابة بيع التذاكر الخاصة بالنادي، أو شخصيًا من شباك التذاكر في الملعب. وعادةً ما تُطرح التذاكر للبيع للجمهور العام قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين أسبوع وأربعة أسابيع.

تُعد منصة ريال بيتيس الإلكترونية لبيع التذاكر الخيار الأساسي والأكثر أمانًا للحجز. وستتلقى تذكرة إلكترونية بصيغة PDF عبر البريد الإلكتروني لطباعتها أو حفظها على هاتفك بعد تأكيد الحجز. وإذا كنت ترغب في شرائها من شباك التذاكر في ملعب «لا كارتوخا»، فإنه يكون مفتوحًا عادةً من الاثنين إلى الجمعة من 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا، ومن 5 مساءً إلى 8 مساءً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات ريال بيتيس من السوق الثانوية. وتُعد StubHub واحدة من أبرز المنصات لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ توفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال بيتيس؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية للجمهور العام لمباريات ريال بيتيس عادةً بين 20 و90 يورو في مباريات الدوري الإسباني العادية. وقد ترتفع هذه الأسعار إلى 60-160 يورو أو أكثر في المباريات ذات الطلب المرتفع مثل «إل جران ديربي» ضد إشبيلية أو المواجهات أمام ريال مدريد وبرشلونة.

تنقسم مقاعد استاديو دي لا كارتوخا بشكل عام إلى أربع مناطق رئيسية:

غول نورتي (المرمى الشمالي) وغول سور (المرمى الجنوبي): تقعان مباشرة خلف المرميين. وتُعد هاتان المنطقتان الأقل تكلفة في الملعب، وتوفران أجواء جماهيرية حماسية وصاخبة للغاية. أما المدرجات العلوية (سيغوندو أنفيتياترو) فتضم أرخص المقاعد على الإطلاق في الملعب. (نطاق الأسعار: 20-50 يورو)

فوندو (المدرج الشرقي): يمتد على طول الجانب الطويل من أرضية الملعب في الجهة المقابلة لنفق اللاعبين والمقاعد الفنية الرئيسية. ويوفر زاوية جانبية رائعة لمتابعة أحداث المباراة، من دون أسعار الفئات المميزة. (نطاق الأسعار: 45-80 يورو)

بريفيرينثيا (المدرج الغربي/الرئيسي): المدرج الرئيسي الممتاز على طول الملعب، ويضم مقاعد البدلاء الخاصة باللاعبين، والمقصورات المخصصة للشركات، ومناطق وسائل الإعلام. (نطاق الأسعار: 70-160 يورو أو أكثر)

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن استاديو دي لا كارتوخا

يُعد استاديو دي لا كارتوخا في إشبيلية، الذي افتُتح عام 1999، رابع أكبر ملعب في إسبانيا وعاصمة الأحداث الرياضية الكبرى على الملاعب المحايدة في الأندلس.

ويقع هذا الصرح المميز الذي يتسع لـ70 ألف متفرج في جزيرة لا كارتوخا التاريخية، وقد تطور من حلم أولمبي لم يُستغل بالشكل الكافي إلى ساحة عالمية المستوى من المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم 2030.

وعلى عكس معظم الملاعب الأوروبية الشهيرة، لم يُبنَ لا كارتوخا من أجل نادٍ محلي محدد. بل إنه يتبع لجنة تقودها حكومة الأندلس. ويستضيف نهائيات الكؤوس الكبرى، والمباريات الدولية، والحفلات الموسيقية الأسطورية.

ورغم أن لا كارتوخا لم يكن مقرًا دائمًا لأي نادٍ رياضي محلي، فإنه أصبح شبكة أمان حيوية لريال بيتيس، الذي يستخدم الملعب حاليًا كأرضه المؤقتة بينما يخضع استاديو بينيتو فيامارين لتجديدات ضخمة.

لحظات رياضية لا تُنسى في استاديو دي لا كارتوخا:

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (2003) : عُرف باسم «الغزو السلمي»، حيث سافر ما يقرب من 80 ألف مشجع إسكتلندي إلى إشبيلية لمشاهدة سلتيك يواجه بورتو بقيادة جوزيه مورينيو. وفاز النادي البرتغالي في مباراة مثيرة للغاية بنتيجة 3-2 بعد وقت إضافي، ليحقق مورينيو أول تتويج أوروبي كبير في مسيرته.

تحطيم أرقام قياسية في ألعاب القوى : بعد افتتاحه مباشرة في عام 1999، استضاف الملعب بطولة العالم لألعاب القوى. وحطم العداء الأمريكي الأسطوري مايكل جونسون الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر على المضمار بزمن مذهل بلغ 43.18 ثانية.

الانتصارات في التنس : في عرض رائع للمرونة، بنى العمال ملاعب تنس ترابية مؤقتة فوق أرضية الملعب العشبية، ومع تشجيع الجماهير المحلية الصاخب، فازت إسبانيا بشكل درامي بنهائيين مثيرين لكأس ديفيز في عامي 2004 و2011.

فندق داخل المدرجات: يضم مجمع الملعب بالفعل فندقًا من فئة 4 نجوم يحمل اسم EXE Isla Cartuja. وقد صُممت بعض غرف الفندق بنوافذ تطل مباشرة على أرضية الملعب، ما يتيح للنزلاء مشاهدة الفعاليات من أسرّتهم.

أرقام وإحصائيات ريال بيتيس

تأسس ريال بيتيس في عام 1907، ويشتهر بقاعدته الجماهيرية شديدة الوفاء من الطبقة العاملة، وثقافته المتقدة، وإحدى أكثر المنافسات المحلية حدة في كرة القدم الإسبانية («إل جران ديربي» ضد إشبيلية).

إنجازات النادي وأبرز الألقاب

الدوري الإسباني (الدرجة الأولى) : لقب واحد (1934-35)

كأس ملك إسبانيا : 3 ألقاب (1976-77، 2004-05، 2021-22)

أرقام فردية للاعبين

الأكثر مشاركة: خواكين (521)، خوسيه رامون إيسناولا (460)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: روبين كاسترو (148)، بولي رينكون (84)

معنى بيتيس

يأتي اسم «بيتيس» من «بايتيس»، وهو الاسم الروماني القديم لنهر الوادي الكبير الذي يمر عبر إشبيلية.

معنى بالومبييه

وعلى عكس جميع الفرق الإسبانية الأخرى تقريبًا التي تستخدم كلمة fútbol المستعارة من الإنجليزية، يستخدم بيتيس الكلمة الإسبانية الأصيلة Balompié، وهي كلمة مركبة حرفيًا من balón التي تعني الكرة، وpie التي تعني القدم.

الصلة الإسكتلندية

جاءت الخطوط العمودية الخضراء والبيضاء الشهيرة إلى إسبانيا على يد أحد مؤسسي النادي، مانويل راموس أسينسيو. وأثناء دراسته في إسكتلندا، شاهد سلتيك يلعب، وأحب قمصانه الخضراء والبيضاء المخططة، واشترى القماش نفسه تمامًا. ثم حوّل الخطوط الأفقية إلى خطوط عمودية ليصنع هوية بيتيس المعروفة.



