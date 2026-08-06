يدخل تشيلسي موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، الذي تم التعاقد معه بعد موسم فوضوي شهد إقالة إنزو ماريسكا، وعدم استمرار ليام روزينيور سوى أقل من ثلاثة أشهر، وإنهاء النادي الموسم في المركز العاشر بشكل مخيب للآمال من دون أي مشاركة أوروبية هذا الموسم.

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القائمة الكاملة لمباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر الاثنين 24 أغسطس 2026، 20:00 فولهام ضد تشيلسي كرافن كوتيدج (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 30 أغسطس 2026، 14:00 تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 6 سبتمبر 2026، 16:30 أرسنال ضد تشيلسي ملعب الإمارات (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 سبتمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد هال سيتي ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الجمعة 18 سبتمبر 2026، 20:00 برينتفورد ضد تشيلسي ملعب Gtech Community (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد بورنموث ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أكتوبر 2026، 15:00 إيفرتون ضد تشيلسي ملعب Hill Dickinson (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 24 أكتوبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 31 أكتوبر 2026، 16:00 تشيلسي ضد مانشستر يونايتد ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 15:00 سندرلاند ضد تشيلسي ستاديوم أوف لايت (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 21 نوفمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد ليدز يونايتد ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 28 نوفمبر 2026، 15:00 نوتنجهام فورست ضد تشيلسي ذا سيتي جراوند (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026، 20:00 تشيلسي ضد كريستال بالاس ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 5 ديسمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد ليفربول ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 ديسمبر 2026، 15:00 مانشستر سيتي ضد تشيلسي ملعب الاتحاد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 15:00 تشيلسي ضد أستون فيلا ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 26 ديسمبر 2026، 15:00 كوفنتري سيتي ضد تشيلسي كوفنتري بيلدينج سوسيتي أرينا (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 30 ديسمبر 2026، 20:00 إيبسويتش تاون ضد تشيلسي بورتمان رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 2 يناير 2027، 15:00 تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 6 يناير 2027، 20:00 كريستال بالاس ضد تشيلسي سيلهرست بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 16 يناير 2027، 15:00 تشيلسي ضد سندرلاند ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 23 يناير 2027، 15:00 ليدز يونايتد ضد تشيلسي إيلاند رود (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 30 يناير 2027، 15:00 تشيلسي ضد نوتنجهام فورست ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 6 فبراير 2027، 15:00 مانشستر يونايتد ضد تشيلسي أولد ترافورد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 10 فبراير 2027، 20:00 نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي سانت جيمس بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 فبراير 2027، 15:00 تشيلسي ضد إيبسويتش تاون ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 27 فبراير 2027، 15:00 أستون فيلا ضد تشيلسي فيلا بارك (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 3 مارس 2027، 20:00 تشيلسي ضد كوفنتري سيتي ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 13 مارس 2027، 15:00 تشيلسي ضد أرسنال ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 مارس 2027، 16:00 هال سيتي ضد تشيلسي ملعب MKM (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 10 أبريل 2027، 15:00 تشيلسي ضد فولهام ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أبريل 2027، 15:00 برايتون آند هوف ألبيون ضد تشيلسي أمريكان إكسبريس ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 24 أبريل 2027، 15:00 تشيلسي ضد مانشستر سيتي ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 1 مايو 2027، 15:00 ليفربول ضد تشيلسي أنفيلد (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 8 مايو 2027، 15:00 توتنهام هوتسبير ضد تشيلسي ملعب توتنهام هوتسبير (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 15 مايو 2027، 15:00 تشيلسي ضد إيفرتون ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 23 مايو 2027، 15:00 بورنموث ضد تشيلسي فيتاليتي ستاديوم (خارج الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 30 مايو 2027، 16:00 تشيلسي ضد برينتفورد ستامفورد بريدج (على الأرض) الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر

كيف تشتري تذاكر تشيلسي؟

تُباع التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية قبل أي طرح أوسع.

يرتفع الطلب بشكل خاص على ديربيات لندن أمام أرسنال وتوتنهام، إضافة إلى مباريات ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ستامفورد بريدج.

إذا نفدت التذاكر الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub توفر طريقًا بديلًا إلى ستامفورد بريدج.

كم تبلغ أسعار تذاكر تشيلسي؟

تختلف الأسعار بشكل كبير بحسب المنافس وموقع المقعد، مع كون المباريات الكبرى المذكورة أعلاه الأعلى تكلفة.

يجب تأكيد أسعار التذاكر الموسمية وتذاكر كل مباراة على حدة لموسم 2026/27 مباشرةً عبر الموقع الرسمي لتشيلسي، إذ تتم مراجعة الأسعار كل صيف.

ماذا يجب أن تعرف عن ستامفورد بريدج؟

يلعب تشيلسي في ستامفورد بريدج منذ تأسيس النادي في عام 1905، ما يجعله واحدًا من أقدم الملاعب التي لا تزال مستخدمة في كرة القدم الإنجليزية.

يتسع الملعب لما يزيد قليلًا على 40,000 مشجع، وهو أصغر بكثير من ملاعب معظم منافسي تشيلسي على الألقاب، وغالبًا ما يُنسب إلى تصميمه الضيق والمضغوط دوره في خلق واحدة من أكثر الأجواء حدة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الليالي الأوروبية.

جرت مناقشة خطط مستمرة منذ فترة طويلة لإعادة تطوير الملعب أو استبداله في ظل الملكية الحالية للنادي، لكن لم يتم تأكيد جدول زمني واضح، ويبقى ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي في موسم 2026/27.