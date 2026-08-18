عاد بيرنلي إلى دوري البطولة الإنجليزية، وإذا كان التاريخ القريب مؤشراً، فإن ملعب تيرف مور على وشك أن يتحول مجدداً إلى حصن منيع. آخر فترة قضاها بيرنلي في الدرجة الثانية شهدت واحداً من أكثر المواسم هيمنة في تاريخ الدوري الإنجليزي، مع سجل خالٍ من الهزائم على أرضه وأفضل أرقام دفاعية جرى تسجيلها على الإطلاق، لذا فإن الشغف بكرة القدم الساعية إلى الصعود في لانكشاير لا يزال قوياً كما كان دائماً.

جدول مباريات موسم 2026/27 يحمل الكثير مما يثير الحماس. وست هام زار الفريق في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في مواجهة بين عملاقين هبطا من الدرجة الأعلى، وولفرهامبتون يحل ضيفاً على تيرف مور في أكتوبر، ثم يأتي ديربي شرق لانكشاير أمام بلاكبيرن روفرز في نوفمبر. أضف إلى ذلك جدولاً مزدحماً خلال فترة الأعياد والفوضى المعتادة في دوري البطولة الإنجليزية، ولن تجد كثيراً من التذاكر التي تقدم قيمة أفضل في كرة القدم الإنجليزية.

فكيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة بيرنلي هذا الموسم؟ دع GOAL يوضح لك الخيارات المتاحة لمشاهدة بيرنلي مباشرة خلال حملة 2026/27.

مباريات بيرنلي المقبلة في موسم 2026/27

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأحد 23 أغسطس 2026 وست بروميتش ألبيون ضد بيرنلي ذا هاوثورنز، وست بروميتش التذاكر السبت 29 أغسطس 2026 نورويتش سيتي ضد بيرنلي كارو رود، نورويتش التذاكر الأربعاء 2 سبتمبر 2026 بيرنلي ضد ميدلسبره تيرف مور، بيرنلي التذاكر الأربعاء 9 سبتمبر 2026 ريكسهام ضد بيرنلي ريسكورس غراوند، ريكسهام التذاكر السبت 12 سبتمبر 2026 سوانزي سيتي ضد بيرنلي ملعب Swansea.com، سوانزي التذاكر السبت 17 أكتوبر 2026 بيرنلي ضد وولفرهامبتون واندررز تيرف مور، بيرنلي التذاكر السبت 24 أكتوبر 2026 لينكولن سيتي ضد بيرنلي LNER Stadium، لينكولن التذاكر السبت 21 نوفمبر 2026 بيرنلي ضد بلاكبيرن روفرز تيرف مور، بيرنلي التذاكر السبت 19 ديسمبر 2026 بيرنلي ضد ستوك سيتي تيرف مور، بيرنلي التذاكر السبت 26 ديسمبر 2026 بيرنلي ضد بولتون واندررز تيرف مور، بيرنلي التذاكر الثلاثاء 29 ديسمبر 2026 بيرنلي ضد لينكولن سيتي تيرف مور، بيرنلي التذاكر الجمعة 1 يناير 2027 بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد تيرف مور، بيرنلي التذاكر السبت 6 فبراير 2027 بلاكبيرن روفرز ضد بيرنلي إيوود بارك، بلاكبيرن التذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر بيرنلي لموسم 2026/27؟

توفر مباريات دوري البطولة الإنجليزية قيمة أفضل من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتبدأ أسعار تذاكر المباريات للبالغين في تيرف مور من نحو 30 جنيهاً إسترلينياً للمواجهات العادية، مع ارتفاعها بحسب موقع المقعد والمنافس والتاريخ.

مباريات الديربي والمواجهات الكبرى تأتي في قمة النطاق السعري. وقد يختلف سعر المقعد نفسه من مباراة إلى أخرى، كما أن المباريات الأعلى طلباً غالباً ما تُباع بالكامل قبل أن تتاح لمعظم الجماهير فرصة الاطلاع عليها. وعلى StubHub، يتم تحديث الأسعار مباشرة بحسب الطلب، لذا ففي ديربي بلاكبيرن ومباريات فترة الأعياد، تختفي المقاعد الأرخص أولاً ويحصل المشترون مبكراً على أوسع الخيارات.

كيف تحصل على التذاكر الموسمية لبيرنلي؟

تبقى التذكرة الموسمية الوسيلة الوحيدة المضمونة للوجود في تيرف مور في كل مباراة بيتية خلال الموسم، مع مقعد محجوز لكل مباريات الدوري.

أكد بيرنلي خطط التذاكر الموسمية لموسم 2026/27 في مارس 2026 بعد مشاورات مع مجلس استشارات الجماهير وروابط المشجعين. وبدأت الأسعار في مواسم سابقة من دوري البطولة الإنجليزية من نحو 352 جنيهاً إسترلينياً للبالغين، و242 جنيهاً إسترلينياً لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، ووصلت إلى 58 جنيهاً إسترلينياً فقط لمن هم دون 12 عاماً، علماً أن النادي كان قد جمّد الأسعار سابقاً شكراً للمشجعين.

الطلب يبقى مرتفعاً باستمرار، وقد أُغلقت قائمة الانتظار الخاصة بحاملي التذاكر الموسمية الجدد مبكراً في حملات سابقة. أما بالنسبة إلى الجماهير التي لا تتمكن من الحصول على واحدة، أو التي ترغب فقط في حضور مباريات محددة، فإن StubHub يمنحها المرونة لاختيار مباريات فردية من دون الحاجة إلى عضوية.

تاريخ تيرف مور

تيرف مور هو ملعب كرة قدم في بيرنلي، لانكشاير، ويتسع لـ 21,944 متفرجاً. ويعد الملعب مقر نادي بيرنلي منذ عام 1883، ما يجعله ثاني أطول ملعب استخداماً بشكل متواصل في كرة القدم الإنجليزية للمحترفين.

يقع الملعب في هاري بوتس واي، الذي سُمّي على اسم المدرب الذي فاز مع النادي بلقب الدرجة الأولى لموسم 1959-60. ويتألف الملعب من أربعة مدرجات: Bob Lord Stand وCricket Field Stand وNorth Stand وJimmy McIlroy Stand. ويمنح التصميم المدمج للملعب وخصائصه الصوتية تيرف مور واحدة من أفضل الأجواء في هذا الدوري، خصوصاً في ليالي الديربي.