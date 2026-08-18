هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
The players of Burnley celebrate at full-time following the team's victory and subsequent promotion to the Premier LeagueGetty Images
Book Burnley Tickets
ترجمه

كيفية شراء تذاكر بيرنلي لموسم 2026-27: المباريات المقبلة والأسعار ومعلومات التذاكر الموسمية

تسوّق مع جول
التذاكر
بيرنلي
الدوري الإنجليزي الممتاز

اطّلع على كيفية مشاهدة بيرنلي مباشرة هذا الموسم، بما في ذلك الأماكن التي يمكنك من خلالها الحصول على التذاكر

عاد بيرنلي إلى دوري البطولة الإنجليزية، وإذا كان التاريخ القريب مؤشراً، فإن ملعب تيرف مور على وشك أن يتحول مجدداً إلى حصن منيع. آخر فترة قضاها بيرنلي في الدرجة الثانية شهدت واحداً من أكثر المواسم هيمنة في تاريخ الدوري الإنجليزي، مع سجل خالٍ من الهزائم على أرضه وأفضل أرقام دفاعية جرى تسجيلها على الإطلاق، لذا فإن الشغف بكرة القدم الساعية إلى الصعود في لانكشاير لا يزال قوياً كما كان دائماً.

جدول مباريات موسم 2026/27 يحمل الكثير مما يثير الحماس. وست هام زار الفريق في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في مواجهة بين عملاقين هبطا من الدرجة الأعلى، وولفرهامبتون يحل ضيفاً على تيرف مور في أكتوبر، ثم يأتي ديربي شرق لانكشاير أمام بلاكبيرن روفرز في نوفمبر. أضف إلى ذلك جدولاً مزدحماً خلال فترة الأعياد والفوضى المعتادة في دوري البطولة الإنجليزية، ولن تجد كثيراً من التذاكر التي تقدم قيمة أفضل في كرة القدم الإنجليزية.

فكيف يمكنك الحصول على تذاكر لمشاهدة بيرنلي هذا الموسم؟ دع GOAL يوضح لك الخيارات المتاحة لمشاهدة بيرنلي مباشرة خلال حملة 2026/27.

احجز تذاكر بيرنلياشترِ الآن

مباريات بيرنلي المقبلة في موسم 2026/27

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
الأحد 23 أغسطس 2026وست بروميتش ألبيون ضد بيرنليذا هاوثورنز، وست بروميتشالتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026نورويتش سيتي ضد بيرنليكارو رود، نورويتشالتذاكر
الأربعاء 2 سبتمبر 2026بيرنلي ضد ميدلسبرهتيرف مور، بيرنليالتذاكر
الأربعاء 9 سبتمبر 2026ريكسهام ضد بيرنليريسكورس غراوند، ريكسهامالتذاكر
السبت 12 سبتمبر 2026سوانزي سيتي ضد بيرنليملعب Swansea.com، سوانزيالتذاكر
السبت 17 أكتوبر 2026بيرنلي ضد وولفرهامبتون واندررزتيرف مور، بيرنليالتذاكر
السبت 24 أكتوبر 2026لينكولن سيتي ضد بيرنليLNER Stadium، لينكولنالتذاكر
السبت 21 نوفمبر 2026بيرنلي ضد بلاكبيرن روفرزتيرف مور، بيرنليالتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026بيرنلي ضد ستوك سيتيتيرف مور، بيرنليالتذاكر
السبت 26 ديسمبر 2026بيرنلي ضد بولتون واندررزتيرف مور، بيرنليالتذاكر
الثلاثاء 29 ديسمبر 2026بيرنلي ضد لينكولن سيتيتيرف مور، بيرنليالتذاكر
الجمعة 1 يناير 2027بيرنلي ضد شيفيلد يونايتدتيرف مور، بيرنليالتذاكر
السبت 6 فبراير 2027بلاكبيرن روفرز ضد بيرنليإيوود بارك، بلاكبيرنالتذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر بيرنلي لموسم 2026/27؟

توفر مباريات دوري البطولة الإنجليزية قيمة أفضل من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتبدأ أسعار تذاكر المباريات للبالغين في تيرف مور من نحو 30 جنيهاً إسترلينياً للمواجهات العادية، مع ارتفاعها بحسب موقع المقعد والمنافس والتاريخ.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
واتفورد crest
واتفورد
WAT
بيرنلي crest
بيرنلي
بيرنلي

مباريات الديربي والمواجهات الكبرى تأتي في قمة النطاق السعري. وقد يختلف سعر المقعد نفسه من مباراة إلى أخرى، كما أن المباريات الأعلى طلباً غالباً ما تُباع بالكامل قبل أن تتاح لمعظم الجماهير فرصة الاطلاع عليها. وعلى StubHub، يتم تحديث الأسعار مباشرة بحسب الطلب، لذا ففي ديربي بلاكبيرن ومباريات فترة الأعياد، تختفي المقاعد الأرخص أولاً ويحصل المشترون مبكراً على أوسع الخيارات.

احجز تذاكر بيرنلياشترِ الآن

كيف تحصل على التذاكر الموسمية لبيرنلي؟

تبقى التذكرة الموسمية الوسيلة الوحيدة المضمونة للوجود في تيرف مور في كل مباراة بيتية خلال الموسم، مع مقعد محجوز لكل مباريات الدوري.

أكد بيرنلي خطط التذاكر الموسمية لموسم 2026/27 في مارس 2026 بعد مشاورات مع مجلس استشارات الجماهير وروابط المشجعين. وبدأت الأسعار في مواسم سابقة من دوري البطولة الإنجليزية من نحو 352 جنيهاً إسترلينياً للبالغين، و242 جنيهاً إسترلينياً لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، ووصلت إلى 58 جنيهاً إسترلينياً فقط لمن هم دون 12 عاماً، علماً أن النادي كان قد جمّد الأسعار سابقاً شكراً للمشجعين.

الطلب يبقى مرتفعاً باستمرار، وقد أُغلقت قائمة الانتظار الخاصة بحاملي التذاكر الموسمية الجدد مبكراً في حملات سابقة. أما بالنسبة إلى الجماهير التي لا تتمكن من الحصول على واحدة، أو التي ترغب فقط في حضور مباريات محددة، فإن StubHub يمنحها المرونة لاختيار مباريات فردية من دون الحاجة إلى عضوية.

احجز تذاكر بيرنلياشترِ الآن

تاريخ تيرف مور

تيرف مور هو ملعب كرة قدم في بيرنلي، لانكشاير، ويتسع لـ 21,944 متفرجاً. ويعد الملعب مقر نادي بيرنلي منذ عام 1883، ما يجعله ثاني أطول ملعب استخداماً بشكل متواصل في كرة القدم الإنجليزية للمحترفين.

يقع الملعب في هاري بوتس واي، الذي سُمّي على اسم المدرب الذي فاز مع النادي بلقب الدرجة الأولى لموسم 1959-60. ويتألف الملعب من أربعة مدرجات: Bob Lord Stand وCricket Field Stand وNorth Stand وJimmy McIlroy Stand. ويمنح التصميم المدمج للملعب وخصائصه الصوتية تيرف مور واحدة من أفضل الأجواء في هذا الدوري، خصوصاً في ليالي الديربي.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل