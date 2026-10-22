يظل الدوري الألماني معيارًا يُحتذى به في ثقافة الجماهير، ولا يتجلى هذا الشغف والأجواء المثيرة أكثر مما يتجليان في ملعب سيجنال إيدونا بارك (فيستفالنشتاديون)، الملعب الشهير الذي يحتضن مباريات بوروسيا دورتموند.

ويملك الملعب أكبر سعة جماهيرية في ألمانيا، إذ تمتلئ مدرجاته في كل مباراة يخوضها الفريق على أرضه بأكثر من 81,000 مشجع. وتُوّج النادي بطلًا لألمانيا 8 مرات، وحل وصيفًا للدوري الألماني في 4 مناسبات خلال العقد الماضي.

ومع وجود «الجدار الأصفر» المهيب (دي جيلبه فاند)، تُعد تذاكر مباريات دورتموند من أكثر التذاكر طلبًا في السوق الأوروبية. ويقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مدرج سودتريبونه.

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مباريات بوروسيا دورتموند المقبلة وتذاكر موسم 2026/27

التاريخ والوقت المباراة التذاكر السبت 24 أكتوبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت التذاكر السبت 31 أكتوبر، 5:30 مساءً بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند التذاكر السبت 7 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد إلفرسبرج التذاكر السبت 21 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوروسيا دورتموند التذاكر السبت 28 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن التذاكر السبت 5 ديسمبر، 2:30 مساءً شالكه 04 ضد بوروسيا دورتموند التذاكر السبت 12 ديسمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج التذاكر السبت 19 ديسمبر، 2:30 مساءً لايبزيج ضد بوروسيا دورتموند التذاكر السبت 9 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد ماينز 05 التذاكر الأربعاء 13 يناير، 7:30 مساءً كولن ضد بوروسيا دورتموند التذاكر السبت 16 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج التذاكر السبت 23 يناير، 2:30 مساءً هامبورج ضد بوروسيا دورتموند التذاكر السبت 30 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم التذاكر السبت 6 فبراير، 2:30 مساءً بادربورن 07 ضد بوروسيا دورتموند التذاكر السبت 13 فبراير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت التذاكر السبت 20 فبراير، 2:30 مساءً فيردر بريمن ضد بوروسيا دورتموند التذاكر السبت 27 فبراير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد يونيون برلين التذاكر الأربعاء 3 مارس، 7:30 مساءً آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند التذاكر السبت 6 مارس، 5:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ التذاكر السبت 13 مارس، 2:30 مساءً إلفرسبرج ضد بوروسيا دورتموند التذاكر السبت 20 مارس، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ التذاكر السبت 3 أبريل، 2:30 مساءً باير ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموند التذاكر السبت 10 أبريل، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد شالكه 04 التذاكر السبت 17 أبريل، 2:30 مساءً أوجسبورج ضد بوروسيا دورتموند التذاكر السبت 24 أبريل، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد لايبزيج التذاكر السبت 8 مايو، 2:30 مساءً ماينز 05 ضد بوروسيا دورتموند التذاكر السبت 15 مايو، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد كولن التذاكر السبت 22 مايو، 2:30 مساءً فرايبورج ضد بوروسيا دورتموند التذاكر

كيفية شراء تذاكر بوروسيا دورتموند لموسم 2026/27

يحدد بوروسيا دورتموند عدد التذاكر الموسمية بسقف يبلغ 55,000 تذكرة، ما يترك نحو 26,000 مقعد متاح لكل مباراة. ومع وصول عدد الأعضاء الرسميين للنادي إلى مئات الآلاف، تنفد تذاكر المباريات بانتظام عبر القنوات الرسمية خلال دقائق من طرحها.

ومقارنة بدوريات كبرى أخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإسباني، غالبًا ما تكون تذاكر مباريات الدوري الألماني أقل تكلفة، ما يسهل عليك مشاهدة كرة القدم على أعلى مستوى من المدرجات.

إليك طرق الحصول على تذاكر بوروسيا دورتموند:

تذاكر الدخول العام الرسمية: تُباع عبر بوابة التذاكر الرسمية لبوروسيا دورتموند، وستحتاج إلى إنشاء حساب لدى النادي. وتمنحك العضوية الرسمية أولوية مهمة للشراء قبل بدء البيع العام.

باقات الضيافة الرسمية: باقات راقية يطرحها النادي، وتظل متاحة عادةً لفترة أطول قليلًا من المقاعد العادية، لكنها أعلى سعرًا.

باقات راقية يطرحها النادي، وتظل متاحة عادةً لفترة أطول قليلًا من المقاعد العادية، لكنها أعلى سعرًا. منصات إعادة بيع التذاكر: بالنسبة للمسافرين من خارج البلاد أو المشجعين الذين فاتتهم فرصة الشراء عند طرح التذاكر رسميًا، غالبًا ما تكون هذه الطريقة الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقعد، مع نقل التذاكر إلى محفظتك الرقمية. تأكد من مراجعة شروط وأحكام منصة التذاكر التي تحجز عبرها.

تُطرح التذاكر على موقع النادي عادةً قبل موعد المباراة بـ4 إلى 6 أسابيع. ومن المهم متابعة جدول طرحها إذا كنت ترغب في دفع السعر الأصلي.

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كم تبلغ أسعار تذاكر بوروسيا دورتموند لموسم 2025/26؟

بالنسبة لموسم 2026/27، إذا تمكنت من شراء تذكرة لمباراة منفردة مباشرةً من النادي، وهو أمر نادر الحدوث، فتتراوح أسعار التذاكر الأصلية للبالغين بين 19 و80 يورو.

يعتمد دورتموند نظام أسعار متفاوتة بحسب موقع المقعد في الملعب، وتوجد أرخص التذاكر في الزوايا العلوية والأقسام المخصصة للوقوف.

وعلى منصات تجميع تذاكر إعادة البيع، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية حاليًا من نحو 35 يورو فما فوق.

وتتقلب الأسعار في السوق بشدة بحسب الفريق المنافس، نتيجة التسعير المتغير في سوق إعادة البيع. وتحظى المواجهات الكبرى، ولا سيما مباراة «دير كلاسيكر» ضد بايرن ميونخ أو مواجهة قوية في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، بأسعار أعلى بكثير، إذ ترتفع أسعار السوق الثانوية بشكل ملحوظ لتعكس حجم الطلب الدولي الكبير.

ومثل معظم أندية الدوري الألماني، يقدم بوروسيا دورتموند أيضًا فئات تذاكر مخفضة للناشئين وكبار السن، وإن كانت هذه الفئات تخضع لقيود شديدة في السوق الثانوية.

تاريخ ملعب سيجنال إيدونا بارك

سيجنال إيدونا بارك (فيستفالنشتاديون) ملعب كرة قدم في مدينة دورتموند الألمانية. وهو أكبر ملعب في ألمانيا، وظل ملعب بوروسيا دورتموند منذ افتتاحه لأول مرة عام 1974.

تبلغ سعة الملعب في مباريات بوروسيا دورتموند 81,365 متفرجًا، مع وجود أقسام للجلوس والوقوف، بينما تبلغ سعته في المباريات الدولية، التي تُخصص فيها جميع الأماكن للجلوس، 65,829 متفرجًا. ويُعد مدرج سودتريبونه، أو المدرج الجنوبي، الذي يسع 24,454 متفرجًا، أكبر مدرج مخصص للوقوف في كرة القدم الأوروبية. ويشتهر المدرج الجنوبي بالأجواء الحماسية التي يخلقها، حتى لُقّب بـ«دي جيلبه فاند»، أي «الجدار الأصفر».

وإلى جانب مباريات دورتموند، استضاف سيجنال إيدونا بارك مباريات في نسختين سابقتين من كأس العالم لكرة القدم (1974 و2006)، وبطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2001، فضلًا عن مباريات ودية دولية مختلفة ومباريات في التصفيات المؤهلة لبطولات العالم وأوروبا.

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يُعد الحصول على مقعد داخل ملعب بوروسيا دورتموند الشهير تجربة يتطلع إليها عشاق كرة القدم الذين يقدرون ثقافة الجماهير الشغوفة. وإذا كنت تخطط لإنشاء حساب للمراهنة قبل المباريات الأوروبية المقبلة، فتأكد من أن رصيدك مُهيأ على النحو الأمثل. اطّلع على دليلنا المحدّث للاستفادة من أحدث رمز مكافأة نشط من bet365 وتحسين تجربة اللعب الخاصة بك.