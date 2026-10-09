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Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر بوروسيا دورتموند لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار الدوري الألماني، القرعة والمزيد

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التذاكر
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند

إليكم بالتحديد كيف يمكنكم مشاهدة العملاق الألماني في الموسم الجاري، مع طرح التذاكر للبيع الآن

لا يزال الدوري الألماني المعيار الذهبي لثقافة الجماهير، ولا يظهر ذلك الجو الكهربائي المثير للقشعريرة بشكل أقوى من سيجنال إيدونا بارك (فيستفالن شتاديون)، الملعب الأيقوني لنادي بوروسيا دورتموند.

ويضم الملعب أكبر سعة جماهيرية في ألمانيا، إذ تمتلئ المدرجات في كل مباراة على أرضه بأكثر من 81,000 من عشاق المباريات. وتُوج النادي بطلاً لألمانيا ثماني مرات، كما أنهى الدوري الألماني وصيفاً في أربع مناسبات خلال العقد الماضي.

وفي المدرج المذهل «الجدار الأصفر» (Die Gelbe Wand)، يُعد تأمين تذاكر لمباراة لدورتموند من أكثر السلع طلباً في سوق التذاكر الأوروبية. ويقدّم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته من أجل تأمين تذاكر إلى درجات سودتريبونه.

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تذاكر ومباريات بوروسيا دورتموند 2026/27 المقبلة

التاريخ والوقتالمباراةالتذاكر
السبت 10 أكتوبر، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد إس في فيردر بريمنتذاكر
السبت 17 أكتوبر، 2:30 مساءً1. إف سي يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 24 أكتوبر، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورتتذاكر
السبت 31 أكتوبر، 5:30 مساءًبايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 7 نوفمبر، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد إس في إلفرسبرغتذاكر
السبت 21 نوفمبر، 2:30 مساءًبوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 28 نوفمبر، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد باير 04 ليفركوزنتذاكر
السبت 5 ديسمبر، 2:30 مساءًشالكه 04 ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 12 ديسمبر، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد إف سي أوجسبورجتذاكر
السبت 19 ديسمبر، 2:30 مساءًآر بي لايبزيج ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 9 يناير، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد 1. إف إس في ماينز 05تذاكر
الأربعاء 13 يناير، 7:30 مساءً1. إف سي كولن ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 16 يناير، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد فرايبورجتذاكر
السبت 23 يناير، 2:30 مساءًهامبورجر إس في ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 30 يناير، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد هوفنهايمتذاكر
السبت 6 فبراير، 2:30 مساءًإس سي بادربورن 07 ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 13 فبراير، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد شتوتجارتتذاكر
السبت 20 فبراير، 2:30 مساءًفيردر بريمن ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 27 فبراير، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد 1. إف سي يونيون برلينتذاكر
الأربعاء 3 مارس، 7:30 مساءًآينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 6 مارس، 5:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونختذاكر
السبت 13 مارس، 2:30 مساءًإس في إلفرسبرغ ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 20 مارس، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباختذاكر
السبت 3 أبريل، 2:30 مساءًباير 04 ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 10 أبريل، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد شالكه 04تذاكر
السبت 17 أبريل، 2:30 مساءًإف سي أوجسبورج ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 24 أبريل، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد آر بي لايبزيجتذاكر
السبت 8 مايو، 2:30 مساءً1. إف إس في ماينز 05 ضد بوروسيا دورتموندتذاكر
السبت 15 مايو، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد 1. إف سي كولنتذاكر
السبت 22 مايو، 2:30 مساءًفرايبورج ضد بوروسيا دورتموندتذاكر

كيفية شراء تذاكر بوروسيا دورتموند 2026/27

يحد BVB عدد التذاكر الموسمية عند 55,000، ما يترك نحو 26,000 مقعد متاحاً لكل مباراة. ومع وجود عضويات رسمية للنادي بالمئات من الآلاف، تُباع المباريات بالكامل عبر القنوات الرسمية خلال دقائق من طرحها بشكل روتيني.

وبالمقارنة مع دوريات كبرى أخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز أو لا ليجا، غالباً ما تكون تذاكر مباريات الدوري الألماني أقل سعراً، ما يجعل من الأسهل عليك عيش تجربة كرة القدم على أعلى مستوى مباشرة.

إليك كيفية تأمين تذاكر بوروسيا دورتموند:

  • التذاكر الرسمية العامة: عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة ببوروسيا دورتموند. ستحتاج إلى إنشاء حساب بالنادي. ويمنحك الحصول على عضوية رسمية في النادي نافذة أولوية مهمة قبل الطرح العام.
  • الضيافة الرسمية: باقات عالية المستوى يطرحها النادي، وتظل متاحة عادة لفترة أطول قليلاً من المقاعد العادية، لكنها تأتي بسعر أعلى.
  • بائعو السوق الثانوية: بالنسبة إلى المسافرين الدوليين أو الجماهير التي فاتتها الدفعة الرسمية، يكون هذا غالباً أكثر الطرق موثوقية لضمان مقعد، مع تحويل التذاكر إلى محفظتك الرقمية. احرص على التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بمنصة التذاكر التي تحجز من خلالها.

عادة ما يتم طرح التذاكر على موقع النادي قبل 4 إلى 6 أسابيع من يوم المباراة. والبقاء متنبهاً لجدول الطرح هو العامل الأساسي إذا كنت تريد الدفع بالسعر الاسمي.

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كم تبلغ أسعار تذاكر بوروسيا دورتموند 2025/26؟

بالنسبة لموسم 2026/27، إذا تمكنت من تحقيق الإنجاز النادر المتمثل في الشراء مباشرة من النادي على أساس كل مباراة على حدة، فإن أسعار البالغين بالقيمة الاسمية تتراوح من 19 € إلى 80 €.

ويعتمد دورتموند هيكل أسعار متدرجاً بناءً على موقع المقعد في الملعب، مع وجود أرخص التذاكر في الزوايا العلوية ومناطق الوقوف.

وعلى منصات إعادة البيع الثانوية المجمعة، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية حالياً من نحو 35 € فما فوق.

وتتذبذب القيم السوقية بشكل كبير بحسب المنافس (التسعير الثانوي الديناميكي). وستحمل المواجهات الكبرى، خصوصاً دير كلاسيكر ضد بايرن ميونخ أو مباراة قوية في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، زيادات من أعلى الفئات، مع ارتفاع أسعار السوق الثانوية بشكل ملحوظ ليعكس الحجم الهائل من الطلب الدولي.

وكما هو الحال مع معظم أندية الدوري الألماني، يقدّم BVB أيضاً فئات مخفضة للناشئين وكبار السن، رغم أن هذه الفئات تخضع لقيود كبيرة في السوق الثانوية.

تاريخ سيجنال إيدونا بارك

سيجنال إيدونا بارك (فيستفالن شتاديون) هو ملعب كرة قدم في دورتموند بألمانيا. وهو أكبر ملعب في ألمانيا، وكان الملعب الرئيسي لبوروسيا دورتموند منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1974.

وتبلغ السعة في مباريات BVB 81,365 مع وجود مقاعد ومناطق وقوف، بينما تبلغ في المباريات الدولية، التي تكون جميعها بمقاعد فقط، 65,829. ويُعد سودتريبونه (المدرج الجنوبي) بسعة 24,454 أكبر مدرج مخصص للمشاهدين الواقفين في كرة القدم الأوروبية. وبسبب الأجواء الحماسية الشديدة التي يصنعها، حصل المدرج الجنوبي على لقب Die Gelbe Wand، أي «الجدار الأصفر».

وبعيداً عن مباريات دورتموند، استضاف سيجنال إيدونا بارك مباريات خلال نسختين سابقتين من كأس العالم من FIFA (1974 و2006) وبطولة أمم أوروبا من UEFA (يورو 2024)، كما استضاف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001، إلى جانب مباريات ودية وطنية متنوعة ومباريات تصفيات لبطولات العالم وأوروبا.

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يُعد تأمين مقاعد داخل ملعب بوروسيا دورتموند الأيقوني تجربة من النوع الذي يطمح إليه عشاق كرة القدم المتحمسون الذين يحبون ثقافة الجماهير الشغوفة. وإذا كنت تخطط لتسجيل ملف مراهنات قبل المباريات الأوروبية المقبلة، فتأكد من أن رصيدك مُحسَّن. اطّلع على دليلنا المحدث لاسترداد أحدث رمز مكافأة bet365 النشط والارتقاء بروتين اللعب الخاص بك.

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