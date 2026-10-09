كيفية شراء تذاكر بوروسيا دورتموند لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار الدوري الألماني، القرعة والمزيد

لا يزال الدوري الألماني المعيار الذهبي لثقافة الجماهير، ولا يظهر ذلك الجو الكهربائي المثير للقشعريرة بشكل أقوى من سيجنال إيدونا بارك (فيستفالن شتاديون)، الملعب الأيقوني لنادي بوروسيا دورتموند.

ويضم الملعب أكبر سعة جماهيرية في ألمانيا، إذ تمتلئ المدرجات في كل مباراة على أرضه بأكثر من 81,000 من عشاق المباريات. وتُوج النادي بطلاً لألمانيا ثماني مرات، كما أنهى الدوري الألماني وصيفاً في أربع مناسبات خلال العقد الماضي.

وفي المدرج المذهل «الجدار الأصفر» (Die Gelbe Wand)، يُعد تأمين تذاكر لمباراة لدورتموند من أكثر السلع طلباً في سوق التذاكر الأوروبية. ويقدّم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته من أجل تأمين تذاكر إلى درجات سودتريبونه.

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تذاكر ومباريات بوروسيا دورتموند 2026/27 المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر السبت 10 أكتوبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد إس في فيردر بريمن تذاكر السبت 17 أكتوبر، 2:30 مساءً 1. إف سي يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 24 أكتوبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت تذاكر السبت 31 أكتوبر، 5:30 مساءً بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 7 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد إس في إلفرسبرغ تذاكر السبت 21 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 28 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد باير 04 ليفركوزن تذاكر السبت 5 ديسمبر، 2:30 مساءً شالكه 04 ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 12 ديسمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد إف سي أوجسبورج تذاكر السبت 19 ديسمبر، 2:30 مساءً آر بي لايبزيج ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 9 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد 1. إف إس في ماينز 05 تذاكر الأربعاء 13 يناير، 7:30 مساءً 1. إف سي كولن ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 16 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج تذاكر السبت 23 يناير، 2:30 مساءً هامبورجر إس في ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 30 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم تذاكر السبت 6 فبراير، 2:30 مساءً إس سي بادربورن 07 ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 13 فبراير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت تذاكر السبت 20 فبراير، 2:30 مساءً فيردر بريمن ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 27 فبراير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد 1. إف سي يونيون برلين تذاكر الأربعاء 3 مارس، 7:30 مساءً آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 6 مارس، 5:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ تذاكر السبت 13 مارس، 2:30 مساءً إس في إلفرسبرغ ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 20 مارس، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ تذاكر السبت 3 أبريل، 2:30 مساءً باير 04 ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 10 أبريل، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد شالكه 04 تذاكر السبت 17 أبريل، 2:30 مساءً إف سي أوجسبورج ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 24 أبريل، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد آر بي لايبزيج تذاكر السبت 8 مايو، 2:30 مساءً 1. إف إس في ماينز 05 ضد بوروسيا دورتموند تذاكر السبت 15 مايو، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد 1. إف سي كولن تذاكر السبت 22 مايو، 2:30 مساءً فرايبورج ضد بوروسيا دورتموند تذاكر

كيفية شراء تذاكر بوروسيا دورتموند 2026/27

يحد BVB عدد التذاكر الموسمية عند 55,000، ما يترك نحو 26,000 مقعد متاحاً لكل مباراة. ومع وجود عضويات رسمية للنادي بالمئات من الآلاف، تُباع المباريات بالكامل عبر القنوات الرسمية خلال دقائق من طرحها بشكل روتيني.

وبالمقارنة مع دوريات كبرى أخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز أو لا ليجا، غالباً ما تكون تذاكر مباريات الدوري الألماني أقل سعراً، ما يجعل من الأسهل عليك عيش تجربة كرة القدم على أعلى مستوى مباشرة.

إليك كيفية تأمين تذاكر بوروسيا دورتموند:

التذاكر الرسمية العامة: عبر بوابة التذاكر الرسمية الخاصة ببوروسيا دورتموند. ستحتاج إلى إنشاء حساب بالنادي. ويمنحك الحصول على عضوية رسمية في النادي نافذة أولوية مهمة قبل الطرح العام.

الضيافة الرسمية: باقات عالية المستوى يطرحها النادي، وتظل متاحة عادة لفترة أطول قليلاً من المقاعد العادية، لكنها تأتي بسعر أعلى.

باقات عالية المستوى يطرحها النادي، وتظل متاحة عادة لفترة أطول قليلاً من المقاعد العادية، لكنها تأتي بسعر أعلى. بائعو السوق الثانوية: بالنسبة إلى المسافرين الدوليين أو الجماهير التي فاتتها الدفعة الرسمية، يكون هذا غالباً أكثر الطرق موثوقية لضمان مقعد، مع تحويل التذاكر إلى محفظتك الرقمية. احرص على التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بمنصة التذاكر التي تحجز من خلالها.

عادة ما يتم طرح التذاكر على موقع النادي قبل 4 إلى 6 أسابيع من يوم المباراة. والبقاء متنبهاً لجدول الطرح هو العامل الأساسي إذا كنت تريد الدفع بالسعر الاسمي.

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كم تبلغ أسعار تذاكر بوروسيا دورتموند 2025/26؟

بالنسبة لموسم 2026/27، إذا تمكنت من تحقيق الإنجاز النادر المتمثل في الشراء مباشرة من النادي على أساس كل مباراة على حدة، فإن أسعار البالغين بالقيمة الاسمية تتراوح من 19 € إلى 80 €.

ويعتمد دورتموند هيكل أسعار متدرجاً بناءً على موقع المقعد في الملعب، مع وجود أرخص التذاكر في الزوايا العلوية ومناطق الوقوف.

وعلى منصات إعادة البيع الثانوية المجمعة، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية حالياً من نحو 35 € فما فوق.

وتتذبذب القيم السوقية بشكل كبير بحسب المنافس (التسعير الثانوي الديناميكي). وستحمل المواجهات الكبرى، خصوصاً دير كلاسيكر ضد بايرن ميونخ أو مباراة قوية في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، زيادات من أعلى الفئات، مع ارتفاع أسعار السوق الثانوية بشكل ملحوظ ليعكس الحجم الهائل من الطلب الدولي.

وكما هو الحال مع معظم أندية الدوري الألماني، يقدّم BVB أيضاً فئات مخفضة للناشئين وكبار السن، رغم أن هذه الفئات تخضع لقيود كبيرة في السوق الثانوية.

تاريخ سيجنال إيدونا بارك

سيجنال إيدونا بارك (فيستفالن شتاديون) هو ملعب كرة قدم في دورتموند بألمانيا. وهو أكبر ملعب في ألمانيا، وكان الملعب الرئيسي لبوروسيا دورتموند منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1974.

وتبلغ السعة في مباريات BVB 81,365 مع وجود مقاعد ومناطق وقوف، بينما تبلغ في المباريات الدولية، التي تكون جميعها بمقاعد فقط، 65,829. ويُعد سودتريبونه (المدرج الجنوبي) بسعة 24,454 أكبر مدرج مخصص للمشاهدين الواقفين في كرة القدم الأوروبية. وبسبب الأجواء الحماسية الشديدة التي يصنعها، حصل المدرج الجنوبي على لقب Die Gelbe Wand، أي «الجدار الأصفر».

وبعيداً عن مباريات دورتموند، استضاف سيجنال إيدونا بارك مباريات خلال نسختين سابقتين من كأس العالم من FIFA (1974 و2006) وبطولة أمم أوروبا من UEFA (يورو 2024)، كما استضاف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001، إلى جانب مباريات ودية وطنية متنوعة ومباريات تصفيات لبطولات العالم وأوروبا.

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يُعد تأمين مقاعد داخل ملعب بوروسيا دورتموند الأيقوني تجربة من النوع الذي يطمح إليه عشاق كرة القدم المتحمسون الذين يحبون ثقافة الجماهير الشغوفة. وإذا كنت تخطط لتسجيل ملف مراهنات قبل المباريات الأوروبية المقبلة، فتأكد من أن رصيدك مُحسَّن. اطّلع على دليلنا المحدث لاسترداد أحدث رمز مكافأة bet365 النشط والارتقاء بروتين اللعب الخاص بك.