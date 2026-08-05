لا تزال الدوري الألماني المعيار الذهبي لثقافة الجماهير، ولا يظهر ذلك الأجواء الكهربائية التي تقشعر لها الأبدان بقوة أكبر من ملعب سيجنال إيدونا بارك (فيستفالنشتاديون)، المعقل الأيقوني لنادي بوروسيا دورتموند.

ويتميز الملعب بأكبر سعة جماهيرية في ألمانيا، إذ تمتلئ مدرجاته في كل مباراة على أرضه بأكثر من 81,000 من المشجعين المتحمسين. وقد تُوج النادي بطلاً لألمانيا ثماني مرات، كما أنهى الدوري الألماني في مركز الوصيف في أربع مناسبات خلال العقد الماضي.

وعند «الجدار الأصفر» المذهل (Die Gelbe Wand)، يُعد الحصول على تذاكر لمباراة دورتموند واحداً من أكثر الأمور المطلوبة في سوق التذاكر الأوروبية. ويقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته من أجل حجز تذاكر مدرجات سودتريبونه.

تذاكر ومباريات بوروسيا دورتموند المقبلة لموسم 2026/27

التاريخ ووقت انطلاق المباراة المباراة البطولة التذاكر السبت 29 أغسطس، 5:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد هامبورجر إس في الدوري الألماني تذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر، 7:45 مساءً هامبورج-إيمسبوتيلر بالسبيل-كلوب ضد بوروسيا دورتموند كأس ألمانيا تذاكر السبت 5 سبتمبر، 2:30 مساءً تي إس جي 1899 هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 12 سبتمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد إس سي بادربورن 07 الدوري الألماني تذاكر السبت 19 سبتمبر، 5:30 مساءً شتوتجارت ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 10 أكتوبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد إس في فيردر بريمن الدوري الألماني تذاكر السبت 17 أكتوبر، 2:30 مساءً 1. إف سي يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 24 أكتوبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني تذاكر السبت 31 أكتوبر، 5:30 مساءً بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 7 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد إس في إلفيرسبيرج الدوري الألماني تذاكر السبت 21 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 28 نوفمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد باير 04 ليفركوزن الدوري الألماني تذاكر السبت 5 ديسمبر، 2:30 مساءً شالكه 04 ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 12 ديسمبر، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج الدوري الألماني تذاكر السبت 19 ديسمبر، 2:30 مساءً آر بي لايبزيج ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 9 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد 1. إف إس في ماينز 05 الدوري الألماني تذاكر الأربعاء 13 يناير، 7:30 مساءً 1. إف سي كولن ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 16 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج الدوري الألماني تذاكر السبت 23 يناير، 2:30 مساءً هامبورجر إس في ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 30 يناير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد تي إس جي 1899 هوفنهايم الدوري الألماني تذاكر السبت 6 فبراير، 2:30 مساءً إس سي بادربورن 07 ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 13 فبراير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد شتوتجارت الدوري الألماني تذاكر السبت 20 فبراير، 2:30 مساءً إس في فيردر بريمن ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 27 فبراير، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد 1. إف سي يونيون برلين الدوري الألماني تذاكر الأربعاء 3 مارس، 7:30 مساءً آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 6 مارس، 5:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ الدوري الألماني تذاكر السبت 13 مارس، 2:30 مساءً إس في إلفيرسبيرج ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 20 مارس، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ الدوري الألماني تذاكر السبت 3 أبريل، 2:30 مساءً باير 04 ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 10 أبريل، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد شالكه 04 الدوري الألماني تذاكر السبت 17 أبريل، 2:30 مساءً أوجسبورج ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 24 أبريل، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد آر بي لايبزيج الدوري الألماني تذاكر السبت 8 مايو، 2:30 مساءً 1. إف إس في ماينز 05 ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر السبت 15 مايو، 2:30 مساءً بوروسيا دورتموند ضد 1. إف سي كولن الدوري الألماني تذاكر السبت 22 مايو، 2:30 مساءً فرايبورج ضد بوروسيا دورتموند الدوري الألماني تذاكر

كيفية شراء تذاكر بوروسيا دورتموند لموسم 2026/27

يحدد BVB عدد التذاكر الموسمية عند 55,000، ما يترك نحو 26,000 مقعداً متاحاً لكل مباراة. ومع وجود عضويات رسمية للنادي بالمئات من الآلاف، تُباع المباريات بالكامل بشكل معتاد عبر القنوات الرسمية خلال دقائق من طرحها.

وبالمقارنة مع دوريات كبرى أخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز أو لا ليجا، تكون تذاكر مباريات الدوري الألماني غالباً أكثر affordable، ما يجعل من الأسهل عليك متابعة كرة القدم على أعلى مستوى مباشرة من الملعب.

إليك كيفية الحصول على تذاكر بوروسيا دورتموند:

التذاكر الرسمية العامة: عبر بوابة التذاكر الرسمية لبوروسيا دورتموند. ستحتاج إلى إنشاء حساب خاص بالنادي. ويمنحك الانضمام كعضو رسمي في النادي نافذة أولوية مهمة قبل الطرح العام.

الضيافة الرسمية: باقات مرتفعة المستوى يطرحها النادي، وتبقى متاحة عادة لفترة أطول قليلاً من المقاعد العادية، لكنها تأتي بسعر أعلى.

باقات مرتفعة المستوى يطرحها النادي، وتبقى متاحة عادة لفترة أطول قليلاً من المقاعد العادية، لكنها تأتي بسعر أعلى. باعة السوق الثانوية: بالنسبة للمسافرين الدوليين أو الجماهير التي فاتتها الدفعة الرسمية، غالباً ما تكون هذه الطريقة الأكثر موثوقية لضمان مقعد، مع تحويل التذاكر إلى محفظتك الرقمية. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بمنصة التذاكر التي تحجز من خلالها.

عادة ما يتم طرح التذاكر على موقع النادي قبل 4 إلى 6 أسابيع من يوم المباراة. والبقاء منتبهاً لجدول طرحها أمر أساسي إذا كنت ترغب في الدفع بالسعر الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر بوروسيا دورتموند 2025/26؟

بالنسبة لموسم 2026/27، إذا تمكنت من تحقيق ذلك الإنجاز النادر وشراء التذاكر مباشرة من النادي لكل مباراة على حدة، فإن أسعار البالغين بالقيمة الاسمية تتراوح بين 19 يورو و80 يورو.

ويعتمد دورتموند هيكل تسعير متدرجاً بحسب موقع المقعد في الملعب، مع وجود أرخص التذاكر في الزوايا العلوية وأقسام الوقوف.

وفي منصات إعادة البيع الثانوية، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية حالياً من نحو 35 يورو فما فوق.

وتتقلب أسعار السوق بشكل كبير بحسب المنافس (التسعير الثانوي الديناميكي). فالمواجهات الكبرى، وخاصة دير كلاسيكر ضد بايرن ميونخ أو مباراة قوية في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، ستفرض زيادات من الفئة الأعلى، مع ارتفاع أسعار السوق الثانوية بشكل ملحوظ بما يعكس الحجم الهائل للطلب الدولي.

وكحال معظم أندية الدوري الألماني، يقدم BVB أيضاً فئات مخفضة للناشئين وكبار السن، رغم أن هذه التذاكر تكون محدودة للغاية في السوق الثانوية.

تاريخ سيجنال إيدونا بارك

سيجنال إيدونا بارك (فيستفالنشتاديون) هو ملعب كرة قدم في دورتموند بألمانيا. وهو أكبر ملعب في ألمانيا، كما أنه الملعب الرئيسي لبوروسيا دورتموند منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1974.

وبالنسبة لمباريات BVB، تبلغ السعة 81,365 مع مقاعد وأماكن للوقوف، بينما تصل في المباريات الدولية، التي تكون بمقاعد فقط، إلى 65,829. وتعد مدرجات سودتريبونه (المدرج الجنوبي) بسعة 24,454 أكبر مدرج للمتفرجين الواقفين في كرة القدم الأوروبية. ويشتهر المدرج الجنوبي بالأجواء الحماسية الشديدة التي يصنعها، ولذلك أُطلق عليه لقب Die Gelbe Wand، أي «الجدار الأصفر».

وبعيداً عن مباريات دورتموند، استضاف سيجنال إيدونا بارك مباريات خلال نسختين سابقتين من كأس العالم FIFA عامي 1974 و2006، وكذلك بطولة أمم أوروبا UEFA (يورو 2024)، كما احتضن نهائي كأس UEFA عام 2001، إلى جانب عدد من المباريات الودية الدولية ومباريات التصفيات المؤهلة للبطولات العالمية والأوروبية.

ويُعد تأمين مقاعد داخل ملعب بوروسيا دورتموند الأيقوني تجربة لا بد منها لعشاق كرة القدم الذين يحبون ثقافة الجماهير المتحمسة. وإذا كنت تخطط لتسجيل ملف مراهنات قبل المباريات الأوروبية المقبلة، فتأكد من أن رصيدك في أفضل وضع. اطّلع على دليلنا المحدث لاسترداد أحدث رمز مكافأة bet365 النشط والارتقاء بروتين اللعب لديك.