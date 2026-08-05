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Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر بوروسيا دورتموند لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار الدوري الألماني، القرعات والمزيد

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التذاكر
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند

إليكم بالضبط كيف يمكنكم مشاهدة العملاق الألماني في الملعب هذا الموسم، مع طرح التذاكر للبيع الآن

لا تزال الدوري الألماني المعيار الذهبي لثقافة الجماهير، ولا يظهر ذلك الأجواء الكهربائية التي تقشعر لها الأبدان بقوة أكبر من ملعب سيجنال إيدونا بارك (فيستفالنشتاديون)، المعقل الأيقوني لنادي بوروسيا دورتموند.

ويتميز الملعب بأكبر سعة جماهيرية في ألمانيا، إذ تمتلئ مدرجاته في كل مباراة على أرضه بأكثر من 81,000 من المشجعين المتحمسين. وقد تُوج النادي بطلاً لألمانيا ثماني مرات، كما أنهى الدوري الألماني في مركز الوصيف في أربع مناسبات خلال العقد الماضي.

وعند «الجدار الأصفر» المذهل (Die Gelbe Wand)، يُعد الحصول على تذاكر لمباراة دورتموند واحداً من أكثر الأمور المطلوبة في سوق التذاكر الأوروبية. ويقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته من أجل حجز تذاكر مدرجات سودتريبونه.

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تذاكر ومباريات بوروسيا دورتموند المقبلة لموسم 2026/27

التاريخ ووقت انطلاق المباراةالمباراةالبطولةالتذاكر
السبت 29 أغسطس، 5:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد هامبورجر إس فيالدوري الألمانيتذاكر
الثلاثاء 1 سبتمبر، 7:45 مساءًهامبورج-إيمسبوتيلر بالسبيل-كلوب ضد بوروسيا دورتموندكأس ألمانياتذاكر
السبت 5 سبتمبر، 2:30 مساءًتي إس جي 1899 هوفنهايم ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 12 سبتمبر، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد إس سي بادربورن 07الدوري الألمانيتذاكر
السبت 19 سبتمبر، 5:30 مساءًشتوتجارت ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 10 أكتوبر، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد إس في فيردر بريمنالدوري الألمانيتذاكر
السبت 17 أكتوبر، 2:30 مساءً1. إف سي يونيون برلين ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 24 أكتوبر، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورتالدوري الألمانيتذاكر
السبت 31 أكتوبر، 5:30 مساءًبايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 7 نوفمبر، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد إس في إلفيرسبيرجالدوري الألمانيتذاكر
السبت 21 نوفمبر، 2:30 مساءًبوروسيا مونشنجلادباخ ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 28 نوفمبر، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد باير 04 ليفركوزنالدوري الألمانيتذاكر
السبت 5 ديسمبر، 2:30 مساءًشالكه 04 ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 12 ديسمبر، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد أوجسبورجالدوري الألمانيتذاكر
السبت 19 ديسمبر، 2:30 مساءًآر بي لايبزيج ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 9 يناير، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد 1. إف إس في ماينز 05الدوري الألمانيتذاكر
الأربعاء 13 يناير، 7:30 مساءً1. إف سي كولن ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 16 يناير، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد فرايبورجالدوري الألمانيتذاكر
السبت 23 يناير، 2:30 مساءًهامبورجر إس في ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 30 يناير، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد تي إس جي 1899 هوفنهايمالدوري الألمانيتذاكر
السبت 6 فبراير، 2:30 مساءًإس سي بادربورن 07 ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 13 فبراير، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد شتوتجارتالدوري الألمانيتذاكر
السبت 20 فبراير، 2:30 مساءًإس في فيردر بريمن ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 27 فبراير، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد 1. إف سي يونيون برلينالدوري الألمانيتذاكر
الأربعاء 3 مارس، 7:30 مساءًآينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 6 مارس، 5:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخالدوري الألمانيتذاكر
السبت 13 مارس، 2:30 مساءًإس في إلفيرسبيرج ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 20 مارس، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخالدوري الألمانيتذاكر
السبت 3 أبريل، 2:30 مساءًباير 04 ليفركوزن ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 10 أبريل، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد شالكه 04الدوري الألمانيتذاكر
السبت 17 أبريل، 2:30 مساءًأوجسبورج ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 24 أبريل، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد آر بي لايبزيجالدوري الألمانيتذاكر
السبت 8 مايو، 2:30 مساءً1. إف إس في ماينز 05 ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر
السبت 15 مايو، 2:30 مساءًبوروسيا دورتموند ضد 1. إف سي كولنالدوري الألمانيتذاكر
السبت 22 مايو، 2:30 مساءًفرايبورج ضد بوروسيا دورتموندالدوري الألمانيتذاكر

كيفية شراء تذاكر بوروسيا دورتموند لموسم 2026/27

يحدد BVB عدد التذاكر الموسمية عند 55,000، ما يترك نحو 26,000 مقعداً متاحاً لكل مباراة. ومع وجود عضويات رسمية للنادي بالمئات من الآلاف، تُباع المباريات بالكامل بشكل معتاد عبر القنوات الرسمية خلال دقائق من طرحها.

وبالمقارنة مع دوريات كبرى أخرى مثل الدوري الإنجليزي الممتاز أو لا ليجا، تكون تذاكر مباريات الدوري الألماني غالباً أكثر affordable، ما يجعل من الأسهل عليك متابعة كرة القدم على أعلى مستوى مباشرة من الملعب.

إليك كيفية الحصول على تذاكر بوروسيا دورتموند:

  • التذاكر الرسمية العامة: عبر بوابة التذاكر الرسمية لبوروسيا دورتموند. ستحتاج إلى إنشاء حساب خاص بالنادي. ويمنحك الانضمام كعضو رسمي في النادي نافذة أولوية مهمة قبل الطرح العام.
  • الضيافة الرسمية: باقات مرتفعة المستوى يطرحها النادي، وتبقى متاحة عادة لفترة أطول قليلاً من المقاعد العادية، لكنها تأتي بسعر أعلى.
  • باعة السوق الثانوية: بالنسبة للمسافرين الدوليين أو الجماهير التي فاتتها الدفعة الرسمية، غالباً ما تكون هذه الطريقة الأكثر موثوقية لضمان مقعد، مع تحويل التذاكر إلى محفظتك الرقمية. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بمنصة التذاكر التي تحجز من خلالها.

عادة ما يتم طرح التذاكر على موقع النادي قبل 4 إلى 6 أسابيع من يوم المباراة. والبقاء منتبهاً لجدول طرحها أمر أساسي إذا كنت ترغب في الدفع بالسعر الرسمي.

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كم تبلغ أسعار تذاكر بوروسيا دورتموند 2025/26؟

بالنسبة لموسم 2026/27، إذا تمكنت من تحقيق ذلك الإنجاز النادر وشراء التذاكر مباشرة من النادي لكل مباراة على حدة، فإن أسعار البالغين بالقيمة الاسمية تتراوح بين 19 يورو و80 يورو. 

ويعتمد دورتموند هيكل تسعير متدرجاً بحسب موقع المقعد في الملعب، مع وجود أرخص التذاكر في الزوايا العلوية وأقسام الوقوف.

وفي منصات إعادة البيع الثانوية، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية حالياً من نحو 35 يورو فما فوق.

وتتقلب أسعار السوق بشكل كبير بحسب المنافس (التسعير الثانوي الديناميكي). فالمواجهات الكبرى، وخاصة دير كلاسيكر ضد بايرن ميونخ أو مباراة قوية في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، ستفرض زيادات من الفئة الأعلى، مع ارتفاع أسعار السوق الثانوية بشكل ملحوظ بما يعكس الحجم الهائل للطلب الدولي. 

وكحال معظم أندية الدوري الألماني، يقدم BVB أيضاً فئات مخفضة للناشئين وكبار السن، رغم أن هذه التذاكر تكون محدودة للغاية في السوق الثانوية.

تاريخ سيجنال إيدونا بارك

سيجنال إيدونا بارك (فيستفالنشتاديون) هو ملعب كرة قدم في دورتموند بألمانيا. وهو أكبر ملعب في ألمانيا، كما أنه الملعب الرئيسي لبوروسيا دورتموند منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1974. 

وبالنسبة لمباريات BVB، تبلغ السعة 81,365 مع مقاعد وأماكن للوقوف، بينما تصل في المباريات الدولية، التي تكون بمقاعد فقط، إلى 65,829. وتعد مدرجات سودتريبونه (المدرج الجنوبي) بسعة 24,454 أكبر مدرج للمتفرجين الواقفين في كرة القدم الأوروبية. ويشتهر المدرج الجنوبي بالأجواء الحماسية الشديدة التي يصنعها، ولذلك أُطلق عليه لقب Die Gelbe Wand، أي «الجدار الأصفر».

وبعيداً عن مباريات دورتموند، استضاف سيجنال إيدونا بارك مباريات خلال نسختين سابقتين من كأس العالم FIFA عامي 1974 و2006، وكذلك بطولة أمم أوروبا UEFA (يورو 2024)، كما احتضن نهائي كأس UEFA عام 2001، إلى جانب عدد من المباريات الودية الدولية ومباريات التصفيات المؤهلة للبطولات العالمية والأوروبية.

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ويُعد تأمين مقاعد داخل ملعب بوروسيا دورتموند الأيقوني تجربة لا بد منها لعشاق كرة القدم الذين يحبون ثقافة الجماهير المتحمسة. وإذا كنت تخطط لتسجيل ملف مراهنات قبل المباريات الأوروبية المقبلة، فتأكد من أن رصيدك في أفضل وضع. اطّلع على دليلنا المحدث لاسترداد أحدث رمز مكافأة bet365 النشط والارتقاء بروتين اللعب لديك.

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