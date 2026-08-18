كيفية شراء تذاكر بورنموث لموسم 2026-27: المباريات، الأسعار والمزيد

يستعد بورنموث لخوض الموسم الأكثر إثارة في تاريخه. وأنهى فريق «ذا تشيريز» موسم 2025/26 في المركز السادس، وهو أعلى مركز في الدوري يحققه النادي على الإطلاق، كما حسم تأهله إلى كرة القدم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه بعد سلسلة مذهلة من المباريات بلا هزيمة في النصف الثاني من الموسم.

هذا النجاح جلب معه التغيير. فقد رحل أندوني إيراولا إلى ليفربول بعد ثلاثة مواسم غيّرت الكثير على الساحل الجنوبي، فيما وصل ماركو روز ليتولى قيادة فريق بات الآن يوازن بين منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي. ومع التوسعة المستمرة لملعب فيتاليتي، لم يسبق أن كان هذا التوقيت أفضل للتواجد في دين كورت.

ومع وصول الطلب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وبقاء ملعب فيتاليتي من بين أصغر ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، بات الحصول على التذاكر أصعب من أي وقت مضى. دع GOAL يرشدك إلى طريقة حضور مباراة لبورنموث هذا الموسم.

ما هي مباريات بورنموث المقبلة؟

في ما يلي مباريات بورنموث المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27:

التاريخ المباراة الملعب التذاكر الأحد 23 أغسطس 2026 مانشستر سيتي ضد بورنموث ملعب الاتحاد، مانشستر التذاكر السبت 29 أغسطس 2026 بورنموث ضد إيفرتون ملعب فيتاليتي، بورنموث التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026 نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث سانت جيمس بارك، نيوكاسل التذاكر السبت 12 سبتمبر 2026 بورنموث ضد برينتفورد ملعب فيتاليتي، بورنموث التذاكر الأحد 20 سبتمبر 2026 بورنموث ضد ليفربول ملعب فيتاليتي، بورنموث التذاكر السبت 10 أكتوبر 2026 تشيلسي ضد بورنموث ستامفورد بريدج، لندن التذاكر السبت 21 نوفمبر 2026 بورنموث ضد نوتنجهام فورست ملعب فيتاليتي، بورنموث التذاكر السبت 12 ديسمبر 2026 آرسنال ضد بورنموث ملعب الإمارات، لندن التذاكر السبت 26 ديسمبر 2026 بورنموث ضد توتنهام هوتسبير ملعب فيتاليتي، بورنموث التذاكر السبت 2 يناير 2027 بورنموث ضد أستون فيلا ملعب فيتاليتي، بورنموث التذاكر الأربعاء 6 يناير 2027 برايتون آند هوف ألبيون ضد بورنموث ملعب أميكس، برايتون التذاكر

ويشارك بورنموث أيضًا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، إذ تمتد مرحلة الدوري من سبتمبر حتى أواخر يناير، ما يضيف إلى الجدول سلسلة من الليالي الأوروبية على ملعب فيتاليتي.

كيف تشتري تذاكر بورنموث لموسم 2026/27؟

الطريقة الأسهل لشراء تذاكر بورنموث هي عبر StubHub، حيث تتوفر تذاكر موثقة للمباريات على أرضه وخارجها من دون الحاجة إلى نقاط ولاء أو سجل شراء سابق.

يخصص بورنموث تذاكر المباريات عبر نظام Cherries Points، وهو نظام يمنح الأولوية للجماهير بناءً على عدد المباريات السابقة التي اشتروا تذاكرها. وتتراكم النقاط بمرور الوقت، ما يعني أن المشجعين الجدد يكونون في آخر الصف، ولا تصل المباريات إلى طرح عام حقيقي يمكن فيه لأي شخص الشراء إلا في مناسبات محدودة.

ومع أصغر سعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع رفع المشاركات الأوروبية لمستوى الطلب أكثر من أي وقت مضى، يترك هذا النظام معظم الجماهير خارج الصورة. ويزيل StubHub هذا العائق بالكامل. فلا توجد نقاط يجب جمعها ولا فترة تأهل، لذا يمكنك تصفح العروض لأي مباراة، ومقارنة المقاعد في مختلف أرجاء الملعب، والشراء خلال دقائق، ما يجعله الخيار المفضل لتذاكر اللحظات الأخيرة وللزوار المسافرين إلى دورست من أجل مباراة محددة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بورنموث؟

تتماشى أسعار بورنموث مع مستوى الطلب عبر ثلاث فئات، من الفئة A لأكبر المباريات وصولًا إلى الفئة C، مع تراوح الأسعار الاسمية للبالغين مؤخرًا بين نحو 42 جنيهًا إسترلينيًا و59 جنيهًا إسترلينيًا بحسب المدرج.

في مباريات الفئة A، كانت أرخص مقاعد البالغين في Family Stand بسعر يقارب 42 جنيهًا إسترلينيًا، ثم ترتفع عبر North Stand وSouth Stand إلى نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا، وEast Outer إلى 46 جنيهًا إسترلينيًا، وMain Outer إلى 51 جنيهًا إسترلينيًا، وEast Centre إلى 52 جنيهًا إسترلينيًا، وMain Centre إلى 59 جنيهًا إسترلينيًا. وعادة ما تكون أسعار الفئات المخفضة أقل بعدة جنيهات في كل منطقة، مع تذاكر الناشئين بدءًا من نحو 11 جنيهًا إسترلينيًا.

على StubHub، تتحرك الأسعار وفقًا للطلب المباشر بدلًا من الفئات الثابتة. وستكون زيارات ليفربول وتوتنهام وأستون فيلا في الشريحة الأعلى سعرًا هذا الموسم، بينما توفر مباريات الفئات الأدنى أفضل قيمة. والنمط ثابت في ملعب بهذا الحجم الصغير: المقاعد الأرخص تُباع أولًا، لذا يحصل المشترون مبكرًا على الصفقة الأفضل.

ماذا يمكن توقعه من بورنموث في 2026/27؟

يبدأ بورنموث موسم 2026/27 بصفته ناديًا أوروبيًا حقيقيًا للمرة الأولى، بعد احتلاله المركز السادس، وهو ما مثّل أفضل موسم في تاريخه.

ويرث ماركو روز فريقًا بناه إيراولا ليصبح من بين الأكثر شراسة والأكثر متعة للمشاهدة في القسم، ويتمثل التحدي الآن في الحفاظ على هذا المستوى عبر بطولتين مع فريق صغير وملعب أصغر منه. وقد شهدت المواسم الأخيرة انتصارات على أرضه أمام آرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام، وهو ما يثبت أن ملعب فيتاليتي يظل من أصعب الرحلات خارج الأرض في إنجلترا رغم حجمه.

ويحمل جدول المباريات على أرضه الكثير. إذ يزور ليفربول الملعب في سبتمبر في أول عودة لإيراولا إلى الساحل الجنوبي، ويحل توتنهام ضيفًا في Boxing Day، كما تصل الليالي الأوروبية إلى دين كورت للمرة الأولى على الإطلاق. وبالنسبة للجماهير التي تريد مشاهدة «ذا تشيريز» في أفضل حالاته، فهذا هو الموسم الذي يجب أن تكون فيه حاضرًا.

ما تاريخ ملعب فيتاليتي؟

ملعب فيتاليتي، المعروف سابقًا باسم دين كورت، هو ملعب كرة قدم في بوسكومب على أطراف بورنموث، وكان مقر بورنموث منذ عام 1910.

ظل لفترة طويلة أصغر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسعة تقارب 11,300 متفرج، بعد إعادة بنائه بالكامل في عام 2001 مع تدوير أرضية الملعب تسعين درجة عن موقعها الأصلي. وأُعيد تطويره في الأصل كملعب بثلاثة جوانب يتسع لـ 9,600 متفرج، قبل إضافة مقاعد إلى الطرف الجنوبي غير المطور في عام 2005.

لكن ذلك يتغير الآن. فبدلًا من بناء ملعب جديد بالكامل، التزم النادي بإعادة تطوير ملعب فيتاليتي على مراحل، مع مدرج جنوبي جديد يحل محل الهيكل المؤقت، وهدف طويل الأمد يتمثل في زيادة السعة نحو 20,000 متفرج وربما إلى ما بعد ذلك، وكل هذا من دون إغلاق الملعب. كما استضاف الملعب أيضًا عدة مباريات دولية لمنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، ومباريات شارك فيها المنتخب الإنجليزي للسيدات.