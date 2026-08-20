كيفية شراء تذاكر بورتو لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري البرتغالي والمزيد

تفوق بورتو على منافسيه ضمن «الثلاثة الكبار»، سبورتينج CP وبنفيكا، في الموسم الماضي ليحصد لقبه البرتغالي الـ31. ويأمل الآن في الحفاظ على اللقب للمرة الأولى منذ عام 2013.

يحضر أكثر من 40,000 مشجع إلى ملعب Estádio do Dragão الشهير في كل يوم مباراة، ويمكنك الانضمام إلى جماهير بورتو المتحمسة لخوض تجربة كروية لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، عبر حجز تذاكر المباريات اليوم.

ومع وجود العديد من مباريات Primeira Liga البارزة في الأفق، إلى جانب ليالٍ ملحمية في دوري أبطال أوروبا، تتوفر أمامك فرص كثيرة للاستمتاع بكل ما يقدمه بورتو داخل الملعب وخارجه.

دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقاعدك في مباريات بورتو المقبلة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات بورتو المقبلة

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) المباراة الموقع التذاكر السبت، 29 أغسطس (6 مساءً) أكاديميكو دي فيسيو ضد بورتو Estádio Municipal do Fontelo (فيسيو) التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) بورتو ضد موريرينسي Estádio do Dragão (بورتو) التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) كاسا بيا ضد بورتو Estádio Municipal de Rio Maior (ريو مايور) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) بورتو ضد بنفيكا Estádio do Dragão (بورتو) التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (يُحدد لاحقًا) ماريتيمو ضد بورتو Estádio do Marítimo (فونشال) التذاكر الأحد، 25 أكتوبر (يُحدد لاحقًا) جيل فيسنتي ضد بورتو Estádio Cidade de Barcelos (بارسيلوس) التذاكر الثلاثاء، 27 أكتوبر (يُحدد لاحقًا) Taça da Liga: بورتو ضد أكاديميكو دي فيسيو Estádio do Dragão (بورتو) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (يُحدد لاحقًا) بورتو ضد إستوريل Estádio do Dragão (بورتو) التذاكر الأحد، 8 نوفمبر (يُحدد لاحقًا) فيتوريا جيماريش ضد بورتو Estádio Dom Afonso Henriques (Guimaraes) التذاكر

كيفية شراء تذاكر بورتو

يمكن شراء تذاكر مباريات بورتو الرسمية على أرضه مباشرة عبر القنوات الرسمية للنادي، وبالدرجة الأولى عبر بوابة تذاكر بورتو الإلكترونية. ويعمل الموقع بالكامل باللغة الإنجليزية ويقبل بطاقات الائتمان الدولية. ويجب عليك إنشاء حساب مستخدم مجاني لإتمام عملية الشراء.

كما تُباع التذاكر أيضًا في متاجر بورتو، مثل المتجر الرئيسي في الملعب. وتفتح شبابيك التذاكر في ملعب Estádio do Dragão أيضًا قبل ساعتين من انطلاق المباراة في أيام المباريات، شريطة استمرار توفر المقاعد.

تبدأ فترات البيع ذات الأولوية لأعضاء النادي (sócios) قبل يوم المباراة بنحو 10 إلى 14 يومًا. ويحصل الأعضاء أيضًا على أسعار مخفضة. وإذا تبقت أي تذاكر، تبدأ فترة البيع العامة قبل المباراة بنحو 4 إلى 7 أيام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات بورتو من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بورتو؟

تتراوح أسعار تذاكر مباريات بورتو الرسمية لمباريات Primeira Liga العادية على ملعب Estádio do Dragão بشكل عام بين 15 و40 يورو لأعضاء النادي، وبين 30 و80+ يورو لعامة الجماهير. ومن المرجح أن تتضاعف الأسعار أو ترتفع إلى ثلاثة أمثالها في المباريات الكبيرة أمام بنفيكا أو سبورتينج CP أو في المواجهات الأوروبية.

كما تختلف الأسعار أيضًا وفقًا لمكان جلوسك في ملعب Estádio do Dragão، على النحو التالي:

الوسط (المدرجات الرئيسية - الشرق/الغرب) : أغلى التذاكر العادية مع أفضل رؤية من جانب الملعب. وتبلغ عادة نحو 40 يورو للأعضاء و80 يورو لعامة الجماهير.

الجانب (Lateral) : تقع على جانبي الملعب بالقرب من الزوايا. وتبلغ أسعارها نحو 32 يورو للأعضاء و64 يورو لعامة الجماهير.

صندوق العائلة : مناطق مخصصة للعائلات، ويبلغ سعرها عادة نحو 34 يورو للأعضاء و68 يورو لعامة الجماهير.

المدرج / Superior : يقع خلف المرميين في المستويات السفلية. وتُسعر عادة بنحو 26 يورو للأعضاء و52 يورو لعامة الجماهير.

العلوي (Arquibancada) : أعلى مستويات الملعب، وتوفر رؤية شاملة من الأعلى. وهي المقاعد الأكثر اقتصادية، وتبدأ من نحو 19 يورو للأعضاء.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Estádio do Dragão

يُعد Estádio do Dragão الملعب الشهير لبورتو والمصنف ضمن الفئة الرابعة لدى UEFA. ويتسع هذا الملعب بالكامل للجماهير الجالسة إلى 50,033 متفرجًا، ويشتهر بهندسته المعمارية اللافتة.

بُني الملعب ليحل محل ملعب بورتو القديم Estádio das Antas، كما كان أحد الملاعب الرئيسية في بطولة UEFA Euro 2004.

كانت أول مباراة أُقيمت على الملعب الجديد مباراة ودية بين بورتو وبرشلونة في نوفمبر 2003. وخاض Lionel Messi، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 16 عامًا فقط، أول ظهور له على الإطلاق مع الفريق الأول لبرشلونة خلال تلك المباراة.

ربما تعرضت البرتغال لخسارة مفاجئة أمام اليونان على ملعب Estádio do Dragão خلال دور المجموعات من يورو 2004، لكن الملعب استضاف أول نهائي على الإطلاق لبطولة UEFA Nations League في 2019، والذي فاز به منتخب Seleção das Quinas.

معركة التسمية: قاومت جماهير بورتو بقوة منح حقوق التسمية التجارية للملعب، وصوتت بأغلبية ساحقة للإبقاء على الهوية التاريخية المرتبطة برمز التنين الخاص بالنادي.

أرقام وإحصاءات بورتو

يُعد بورتو، الملقب بـ Os Dragões (التنانين)، النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم البرتغالية، بإجمالي 88 لقبًا رسميًا على مستوى الفريق الأول.

أبرز ألقاب النادي وإنجازاته

Primeira Liga (الدوري البرتغالي) : 31 لقبًا

Taça de Portugal (كأس البرتغال) : 20 لقبًا

دوري أبطال أوروبا / الكأس الأوروبية : لقبان (1987 و2004)

الدوري الأوروبي / كأس UEFA : لقبان (2003 و2011)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: João Pinto (587)، Vítor Baía (566)

الأكثر تسجيلًا: Fernando Gomes (352)، Pinga (314)

خماسية متتالية (Penta)

بورتو هو النادي الوحيد في تاريخ كرة القدم البرتغالية الذي فاز بخمسة ألقاب دوري متتالية، وذلك من 1994 إلى 1999.

اللا يُقهر

فاز بورتو بلقب Primeira Liga من دون أي هزيمة مرتين، الأولى تحت قيادة André Villas-Boas في موسم 2010-11، بتحقيق 27 انتصارًا و3 تعادلات، ثم مجددًا تحت قيادة Vítor Pereira في 2012-13.

درس موناكو الكبير (نهائي دوري أبطال أوروبا 2004)

أكمل بورتو قصة مذهلة كفريق غير مرشح، إذ سحق فريق Jose Mourinho نظيره AS Monaco بنتيجة 3-0 في جلسنكيرشن، بأهداف Carlos Alberto وDeco وDmitri Alenichev. وتبقى تلك هي المرة الأخيرة التي يفوز فيها نادٍ من خارج دوريات أوروبا «الأربعة الكبار» بلقب دوري أبطال أوروبا.



