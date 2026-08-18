كيفية شراء تذاكر برينتفورد لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر والتذاكر الموسمية

لا يزال برينتفورد واحدًا من أبرز قصص النجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو نادٍ نجح في تحويل التعاقدات القائمة على البيانات وملعبه المنزلي شديد الصعوبة إلى هوية مستقرة في دوري الأضواء. والآن، في موسمه الثاني تحت قيادة كيث أندروز، يبدأ النحل حملة 2026/27 بإحدى أكثر قوائم المباريات المنزلية جاذبية في المسابقة.

ويبدأ ذلك على الفور. يحل توتنهام ضيفًا على ملعب Gtech Community Stadium في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، ثم يصل تشيلسي، غريم غرب لندن، في سبتمبر، قبل أن تشهد فترة الخريف سلسلة لافتة تجلب ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي إلى غرب لندن في غضون أسابيع قليلة. ومع وجود 17,250 مقعدًا فقط، يعد هذا واحدًا من أصعب الملاعب في إنجلترا من حيث الحصول على تذكرة.

إذًا، كيف يمكنك الحصول على تذاكر برينتفورد هذا الموسم؟ دع GOAL يوضح لك خياراتك المتاحة بالتحديد.

ما هي مباريات برينتفورد المقبلة في موسم 2026/27؟

في ما يلي، يمكنك العثور على مباريات برينتفورد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27:

التاريخ المباراة الملعب التذاكر السبت 22 أغسطس 2026 برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير Gtech Community Stadium، لندن تذاكر السبت 29 أغسطس 2026 ليدز يونايتد ضد برينتفورد Elland Road، ليدز تذاكر السبت 5 سبتمبر 2026 برينتفورد ضد سندرلاند Gtech Community Stadium، لندن تذاكر السبت 12 سبتمبر 2026 AFC Bournemouth ضد برينتفورد Vitality Stadium، بورنموث تذاكر السبت 19 سبتمبر 2026 برينتفورد ضد تشيلسي Gtech Community Stadium، لندن تذاكر السبت 10 أكتوبر 2026 أستون فيلا ضد برينتفورد Villa Park، برمنغهام تذاكر السبت 17 أكتوبر 2026 برينتفورد ضد ليفربول Gtech Community Stadium، لندن تذاكر السبت 24 أكتوبر 2026 هال سيتي ضد برينتفورد MKM Stadium، هال تذاكر السبت 31 أكتوبر 2026 برينتفورد ضد نوتنغهام فورست Gtech Community Stadium، لندن تذاكر السبت 7 نوفمبر 2026 برايتون آند هوف ألبيون ضد برينتفورد Amex Stadium، برايتون تذاكر السبت 21 نوفمبر 2026 برينتفورد ضد إيفرتون Gtech Community Stadium، لندن تذاكر السبت 28 نوفمبر 2026 مانشستر يونايتد ضد برينتفورد Old Trafford، مانشستر تذاكر الأربعاء 2 ديسمبر 2026 برينتفورد ضد أرسنال Gtech Community Stadium، لندن تذاكر السبت 5 ديسمبر 2026 برينتفورد ضد مانشستر سيتي Gtech Community Stadium، لندن تذاكر

كم تبلغ أسعار تذاكر برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتراوح القيمة الاسمية لتذاكر البالغين في برينتفورد بين نحو 30 جنيهًا إسترلينيًا و65 جنيهًا إسترلينيًا، مع تحديد الأسعار بحسب فئة المباراة بدلًا من اعتماد سعر موحد طوال الموسم.

يقسم النادي المباريات إلى ثلاث فئات. وتشمل الفئة A star الضيوف الأعلى من حيث الزخم، وعادة ما تضم أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي. أما الفئة A فتُطبق عمومًا على أندية لندن الأخرى إلى جانب مانشستر سيتي ونيوكاسل. وتغطي الفئة B المنافسين من وسط الترتيب والفرق الصاعدة حديثًا، وهي المباريات الأسهل والأقل تكلفة للحضور.

وتكون تذاكر الفئات المخفضة لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا ولمن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا أقل عادة بنحو 10 جنيهات إسترلينية من أسعار البالغين الكاملة، بينما تتراوح تذاكر الناشئين لمن هم دون 17 عامًا تقريبًا بين 10 و15 جنيهًا إسترلينيًا بحسب الفئة.

وعلى StubHub، تتحرك الأسعار وفقًا للطلب بدلًا من الفئة. وتوفر مباريات الفئة B أمام الفرق الصاعدة مثل سندرلاند وهال سيتي أفضل قيمة في الموسم، بينما ستسجل مواجهتا أرسنال ومانشستر سيتي على أرضه في ديسمبر أعلى الأسعار. ويحصل المشترون مبكرًا باستمرار على الصفقة الأفضل.

كيف تشتري التذاكر الموسمية لبرينتفورد؟

لا يمكن شراء التذكرة الموسمية لبرينتفورد من خلال قائمة انتظار. بل يجب كسبها عبر نظام Ticket Access Points الخاص بالنادي، ما يجعلها واحدة من أصعب التذاكر الموسمية منالًا في كرة القدم الإنجليزية.

وقد بدأت أسعار التذاكر الموسمية للبالغين مؤخرًا من نحو 460 جنيهًا إسترلينيًا وارتفعت إلى نحو 815 جنيهًا إسترلينيًا في أكثر مناطق الملعب تميزًا، بما في ذلك The Dugout، بعد أن كان النادي قد جمّد الأسعار سابقًا ضمن التزامه بجعل كرة القدم ميسورة التكلفة.

وللتأهل، تحتاج إلى عضوية برينتفورد، ويجب أن تحضر المباريات لتجميع نقاط TAPS. ويشير التقدير الحالي إلى أن المطلوب هو نحو 1,000 نقطة، في حين أن نحو 800 نقطة فقط تكون متاحة في موسم واحد، ما يعني أنك قد تحضر كل مباراة في حملة كاملة ومع ذلك لا تصل إلى العدد المطلوب. وبالنسبة إلى الغالبية العظمى من الجماهير، يمثل StubHub الطريق العملي للحصول على مقعد في Gtech.

ما تاريخ ملعب Gtech Community Stadium؟

يعد Gtech Community Stadium ملعب كرة قدم بسعة 17,250 متفرجًا في برينتفورد، غرب لندن، وهو معقل نادي برينتفورد منذ افتتاحه في 2020.

ويُعرف رسميًا باسم Brentford Community Stadium، وقد حل بدلًا من Griffin Park، كما استضاف أيضًا مباريات للرجبي يونيون، إذ لعب عليه فريق London Irish لثلاثة مواسم حتى دخل النادي تحت الحراسة القضائية في 2023. وتم اختيار الملعب كأحد ملاعب بطولة أمم أوروبا للسيدات 2022 من UEFA، واستضاف أربع مباريات خلال البطولة، كما يقع في قلب عملية تجديد أوسع للمنطقة المحيطة تشمل منازل جديدة ومساحات تجارية.

ويُبقي تصميمه المدمج وجوانبه شديدة الانحدار الجماهير قريبة من أرضية الملعب، وهو سبب رئيسي في اكتساب Gtech سمعة كواحد من أفضل الملاعب من حيث الأجواء في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه من بين أصغر الملاعب فيه.