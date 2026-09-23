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Ronald Araujo and Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona lift the Copa del Rey trophyGetty Images
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كيفية شراء تذاكر برشلونة: مباريات دوري أبطال أوروبا، المواعيد، والمزيد

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التذاكر
برشلونة
الدوري الإسباني

لا تفوت فرصة مشاهدة برشلونة مباشرة هذا الموسم، مع جميع الأماكن التي يمكنك من خلالها الحصول على التذاكر

يحلم كل عاشق لكرة القدم بالتواجد في سبوتيفاي كامب نو لمشاهدة لامين يامال وهو ينطلق في مراوغة مذهلة على الجناح، ورؤية رافينيا يشق دفاعات المنافسين، أو متابعة بيدري وهو يمرر كرة مستحيلة من ثقب إبرة.

ومع سعي برشلونة وراء مجد دوري أبطال أوروبا تحت قيادة هانسي فليك، يبقى حجز مقاعد لمشاهدة الفريق الكتالوني في أبرز بطولات الأندية الأوروبية واحدة من أكثر التجارب طلبًا في عالم كرة القدم.

دع GOAL يصطحبك للتعرف على أماكن العثور على تذاكر برشلونة في دوري أبطال أوروبا وأسعارها.

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مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026/27

التاريخ ووقت البدايةالمباراةالجولةالتذاكر
الأربعاء 9 سبتمبر، 6:45 مساءًبرشلونة ضد فينوردالجولة 1التذاكر
الثلاثاء 13 أكتوبرغلطة سراي ضد برشلونةالجولة 2التذاكر
الثلاثاء 20 أكتوبرباريس سان جيرمان ضد برشلونةالجولة 3التذاكر
الثلاثاء 3 نوفمبربرشلونة ضد أستون فيلاالجولة 4التذاكر
الأربعاء 25 نوفمبر، 6:45 مساءًSabah ضد برشلونةالجولة 5التذاكر
الثلاثاء 8 ديسمبربرشلونة ضد مانشستر سيتيالجولة 6التذاكر
الأربعاء 20 ينايرسبورتينغ CP ضد برشلونةالجولة 7التذاكر
الأربعاء 27 ينايربرشلونة ضد كوموالجولة 8التذاكر

كيف تشتري تذاكر برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

يتطلب التعامل مع طرح تذاكر برشلونة لليالي الأوروبية فهم نموذج التخصيص المتدرج الذي يعتمده النادي:

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي

أولوية السوسيوس (أعضاء النادي): يحصل الأعضاء الرسميون في النادي على أولوية شراء تذاكر المباريات الفردية قبل طرحها للجمهور العام، وينطبق ذلك على مباريات دوري أبطال أوروبا في كامب نو تمامًا كما هو الحال في الدوري الإسباني.

أعضاء كوليز بريميوم: يحصل حاملو عضوية المشجعين الرسمية على نافذة أولوية ثانية، وعادة ما تكون قبل 5 إلى 7 أيام من موعد انطلاق المباراة. ويُنصح بشدة بالاشتراك في هذا البرنامج للمشجعين غير المقيمين الذين يستهدفون الحصول على تذاكر بسعرها الرسمي لإحدى ليالي دوري الأبطال.

طرح الجمهور العام: تُطرح المقاعد المتبقية المخصصة للدخول العام عبر الإنترنت من خلال بوابة التذاكر الرسمية لبرشلونة قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. ونظرًا لأن حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم إعادة مقاعدهم إلى النظام عبر برنامج Seient Lliure، فإن تذاكر إضافية تظهر غالبًا على دفعات صغيرة حتى يوم المباراة، خاصة في أكبر المواجهات الأوروبية.

الأسواق الثانوية: في مواجهات دوري أبطال أوروبا الأعلى طلبًا، مثل زيارة مانشستر سيتي أو الرحلة الخارجية لمواجهة باريس سان جيرمان، قد تنفد الدفعات الرسمية خلال دقائق. وتوفر منصات إعادة البيع الموثقة مثل LiveFootballTickets تحويلات مضمونة لتذاكر الهاتف المحمول للمشجعين القادمين من الخارج الذين يحتاجون إلى تأكيد مقاعدهم قبل وقت كافٍ.

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كم تبلغ أسعار تذاكر برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر برشلونة في دوري أبطال أوروبا في كامب نو على أساس كل مباراة على حدة، تبدأ أسعار البالغين عمومًا من نحو 50 € إلى 120 € عند شرائها مباشرة عبر النادي، رغم أن الليالي الأوروبية الكبرى أمام منافسين مثل مانشستر سيتي تكون عادة عند الحد الأعلى من هذا النطاق.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية حول التوافر والأسعار. كما تتوفر التذاكر أيضًا على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل LiveFootballTickets للمباريات التي تنفد فيها الحصص الرسمية.

وكحال معظم الأندية المشاركة في المنافسات الأوروبية، يطبق برشلونة تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين وكبار السن، رغم أن هذه الشرائح تختلف من نادٍ إلى آخر.

وبالإضافة إلى تلك العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تفرض المقاعد المركزية المميزة أعلى تكلفة. وتندرج أكبر الليالي الأوروبية في الموسم، مثل مواجهة مرحلة الدوري أمام مانشستر سيتي، ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

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تاريخ كامب نو

بُني ملعب كامب نو في عام 1957 ليحل محل ملعب ليس كورتس القديم، الذي أصبح صغيرًا للغاية بالنسبة إلى القاعدة الجماهيرية المتنامية لبرشلونة. وكان في ذلك الوقت أكبر ملعب في أوروبا، بسعة بلغت 93,053 متفرجًا.

وإلى جانب استضافته نهائيين في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا عامي 1989 و1999، ونهائيين في كأس الكؤوس الأوروبية عامي 1972 و1982، احتضن كامب نو أيضًا حفلات لنجوم كبار مثل U2 وبروس سبرينغستين وبيونسيه.

وعقب تجديده الأخير، من المتوقع أن ترتفع السعة إلى 105,000 مقعد، ما سيجعله مرة أخرى أكبر ملعب في أوروبا من حيث السعة المقعدية، وثالث أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.

ويمنح الحصول على تذاكر برشلونة في دوري أبطال أوروبا المشجعين فرصة لا تُنسى لمتابعة أنماط التمرير المعقدة والنجوم الكبار مباشرة من المدرجات، في مواجهة بعض من أفضل الفرق التي تقدمها أوروبا.

أسئلة الأكثر شيوعًا

الشراء المبكر يضمن لك أفضل الأسعار. كما أن المباريات ضد فرق أقل شهرة، مثل ريال أوفيدو، تكون تذاكرها أرخص بكثير مقارنة بالمباريات الكبرى.

تبدأ أسعار الكلاسيكو رسمياً من 100 يورو للمقاعد خلف المرمى وتصل إلى 186 يورو للمقاعد المميزة عبر القنوات الرسمية.

نعم، تتيح جولة "كامب نو" زيارة المتحف وغرف الصحافة. تبدأ التذاكر من 21 يورو وتصل إلى 99 يورو للجولات الإرشادية الخاصة.

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