يحلم كل شغوف بكرة القدم بأن يكون في سبوتيفاي كامب نو ليشاهد لامين يامال ينطلق في مراوغة مذهلة على الجناح، ويرى رافينيا يخترق دفاعات المنافسين، أو يتابع بيدري وهو يمرر كرة تبدو مستحيلة من أضيق المساحات.

ومع سعي برشلونة إلى تحقيق المجد في الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وأوروبا تحت قيادة هانسي فليك، تظلّ محاولة الحصول على مقاعد لمشاهدة الفريق الكتالوني عن قرب واحدة من أكثر التجارب طلبًا في عالم كرة القدم.

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كيف تشتري تذاكر برشلونة لموسم 2026/27؟

يتطلب فهم مواعيد طرح تذاكر برشلونة للمباريات المحلية والأمسيات الأوروبية الإلمام بنظام التخصيص المتدرج الذي يعتمده النادي:

المباريات التالية برشلونة الدوري الإسباني 12:30 خيتافي

أولوية السوسيوس (أعضاء النادي): يحصل أعضاء النادي الرسميون على أولوية شراء تذاكر المباريات الفردية قبل طرحها للجمهور العام. وينطبق ذلك على جميع المسابقات، من مباريات الدوري الإسباني الاعتيادية إلى مواجهات كأس ملك إسبانيا عالية الأهمية ومباريات دوري أبطال أوروبا في كامب نو. أعضاء كوليز بريميوم:يحصل حاملو عضوية المشجع الرسمية على نافذة أولوية ثانية، تكون عادة قبل موعد انطلاق المباراة بـ5 إلى 7 أيام. ويُنصح بشدة بالاشتراك في هذا البرنامج بالنسبة للمشجعين غير المقيمين الذين يستهدفون شراء التذاكر بالسعر الرسمي لأي مباراة كبيرة. الطرح للجمهور العام: تُطرح المقاعد المتبقية من فئة الدخول العام عبر الإنترنت من خلال بوابة التذاكر الرسمية لبرشلونة قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. وبما أن حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم إعادة مقاعدهم إلى النظام عبر برنامج Seient Lliure، فإن تذاكر إضافية تظهر كثيرًا على دفعات صغيرة حتى يوم المباراة نفسه، سواء في مباريات الدوري الإسباني أو اللقاءات الأوروبية. الأسواق الثانوية: في المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل الكلاسيكو أمام ريال مدريد، أو المواجهات المهمة في الدوري الإسباني، أو مباريات الأدوار الإقصائية الأوروبية الكبرى، قد تنفد التذاكر الرسمية خلال دقائق. وتوفر منصات إعادة البيع مثل LiveFootballTickets تحويلات مضمونة لتذاكر الهاتف المحمول للمشجعين القادمين من الخارج الذين يحتاجون إلى تأكيد مقاعدهم قبل فترة كافية.

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كم تبلغ أسعار تذاكر برشلونة؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر برشلونة في كامب نو على أساس كل مباراة على حدة، تختلف الأسعار بحسب المسابقة والمنافس:

الدوري الإسباني والكؤوس المحلية: تبدأ أسعار البالغين عمومًا من نحو 35 € إلى 80 € للمباريات العادية في الدوري أمام فرق النصف السفلي من الجدول أو في الأدوار المبكرة من كأس ملك إسبانيا، بينما تتراوح أسعار مباريات الدوري الإسباني من الفئة المتوسطة عادة بين 80 € و150 €.

تبدأ أسعار البالغين عمومًا من نحو 35 € إلى 80 € للمباريات العادية في الدوري أمام فرق النصف السفلي من الجدول أو في الأدوار المبكرة من كأس ملك إسبانيا، بينما تتراوح أسعار مباريات الدوري الإسباني من الفئة المتوسطة عادة بين 80 € و150 €. المباريات الكبرى ودوري أبطال أوروبا: تندرج المباريات البارزة، مثل الكلاسيكو أو الليالي الأوروبية الكبرى، ضمن أعلى فئة سعرية، إذ تبدأ أسعار التذاكر الرسمية من 120 € إلى 250 € فأكثر بحسب المنافس.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر والأسعار. كما تتوفر التذاكر أيضًا على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل LiveFootballTickets للمباريات التي نفدت فيها الحصص الرسمية.

وكحال معظم الأندية، يعتمد برشلونة على التسعير الديناميكي والفئات المتدرجة استنادًا إلى موقع المقعد وأهمية المباراة، مع كون المقاعد المركزية في المستوى السفلي الأعلى تكلفة.

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تاريخ كامب نو

بُني ملعب كامب نو في عام 1957 ليحل محل ملعب ليس كورتس القديم، الذي أصبح صغيرًا جدًا بالنسبة إلى القاعدة الجماهيرية المتنامية لبرشلونة. وفي ذلك الوقت، أصبح أكبر ملعب في أوروبا، بسعة بلغت 93,053 متفرجًا.

وإلى جانب استضافة نهائيين لكأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (1989 و1999) ونهائيين لكأس الكؤوس الأوروبية (1972 و1982)، احتضن كامب نو حفلات فنية لنجوم كبار مثل U2 وبروس سبرينغستين وبيونسيه.

وعقب تجديده الأخير، من المتوقع أن ترتفع السعة إلى 105,000، وهو ما سيجعله مرة أخرى أكبر ملعب في أوروبا من حيث السعة المقعدية، وثالث أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.

ويمنح الحصول على تذاكر برشلونة في دوري أبطال أوروبا المشجعين فرصة لا تُنسى لمتابعة أساليب التمرير المعقدة والنجوم الكبار مباشرة من المدرجات، أمام بعض أفضل الفرق التي تقدمها أوروبا.