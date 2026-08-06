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Ronald Araujo and Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona lift the Copa del Rey trophyGetty Images
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كيفية شراء تذاكر برشلونة لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، الدوري الإسباني والمزيد

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التذاكر
برشلونة
الدوري الإسباني

لا تفوّت مشاهدة برشلونة مباشرة هذا الموسم، مع جميع الأماكن التي يمكنك الحصول منها على التذاكر

يحلم كل عاشق لكرة القدم بالتواجد في ملعب سبوتيفاي كامب نو لمشاهدة لامين يامال وهو ينطلق بمراوغة مذهلة على الجناح، ورؤية رافينيا يمزق دفاعات المنافسين، أو متابعة بيدري وهو يمرر كرة تبدو مستحيلة من ثقب إبرة.

ومع مواصلة برشلونة حملته الهجومية السريعة تحت قيادة هانسي فليك، يبقى الحصول على مقاعد لمشاهدة الفريق الكتالوني مباشرة في كتالونيا واحدة من أكثر التجارب المطلوبة في الرياضة الأوروبية.

دع GOAL يأخذك في جولة لمعرفة أين يمكنك العثور على تذاكر برشلونة وكم ستبلغ تكلفتها.

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مباريات برشلونة القادمة في 2026/27

التاريخ ووقت البدايةالمباراةالبطولةالتذاكر
الأحد 16 أغسطس، 8:00 مساءًبرشلونة ضد أتلتيك كلوبالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 23 أغسطس، 7:00 مساءًإلتشي ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 30 أغسطس، 7:00 مساءًبرشلونة ضد رايو فاييكانوالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 6 سبتمبر، 8:00 مساءًفالنسيا ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأربعاء 16 سبتمبر، 8:00 مساءًبرشلونة ضد ريال راسينغ كلوبالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 20 سبتمبر، 8:00 مساءًإشبيلية ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 27 سبتمبر، 7:00 مساءًبرشلونة ضد ريال سوسييدادالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 4 أكتوبر، 7:00 مساءًسيلتا فيغو ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 18 أكتوبر، 7:00 مساءًبرشلونة ضد ريال مايوركاالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 25 أكتوبر، 7:00 مساءًبرشلونة ضد ريال مدريدالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 1 نوفمبر، 7:00 مساءًأوساسونا ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 8 نوفمبر، 8:00 مساءًأتلتيكو مدريد ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 22 نوفمبر، 7:00 مساءًبرشلونة ضد فياريالالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 29 نوفمبر، 7:00 مساءًريال بيتيس ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 6 ديسمبر، 7:00 مساءًبرشلونة ضد جيروناالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 13 ديسمبر، 7:00 مساءًديبورتيفو ألافيس ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 20 ديسمبر، 7:00 مساءًبرشلونة ضد لاس بالماسالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 3 يناير، 7:00 مساءًإسبانيول ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 10 يناير، 7:00 مساءًبرشلونة ضد خيتافيالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 17 يناير، 7:00 مساءًأتلتيك كلوب ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 24 يناير، 7:00 مساءًبرشلونة ضد إلتشيالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 31 يناير، 7:00 مساءًرايو فاييكانو ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 7 فبراير، 8:00 مساءًبرشلونة ضد أتلتيكو مدريدالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 14 فبراير، 7:00 مساءًريال سوسييداد ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 21 فبراير، 7:00 مساءًبرشلونة ضد إشبيليةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 28 فبراير، 7:00 مساءًفياريال ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 7 مارس، 7:00 مساءًبرشلونة ضد سيلتا فيغوالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 14 مارس، 7:00 مساءًريال مايوركا ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 21 مارس، 7:00 مساءًبرشلونة ضد أوساسوناالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 4 أبريل، 8:00 مساءًجيرونا ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 11 أبريل، 8:00 مساءًبرشلونة ضد ريال بيتيسالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 18 أبريل، 8:00 مساءًبرشلونة ضد إسبانيولالدوري الإسبانيتذاكر
الأربعاء 21 أبريل، 8:00 مساءًلاس بالماس ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 2 مايو، 8:00 مساءًبرشلونة ضد ديبورتيفو ألافيسالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 9 مايو، 8:00 مساءًريال مدريد ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 16 مايو، 8:00 مساءًبرشلونة ضد فالنسياالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 23 مايو، 8:00 مساءًريال راسينغ كلوب ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر
الأحد 30 مايو، 8:00 مساءًخيتافي ضد برشلونةالدوري الإسبانيتذاكر

كيف تشتري تذاكر برشلونة؟

يتطلب فهم مواعيد طرح تذاكر برشلونة الإلمام بنظام التوزيع المتدرج الخاص بالنادي:

الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
خيتافي crest
خيتافي
خيتافي
  • أولوية الأعضاء (Socios): يحصل أعضاء النادي الرسميون على أولوية شراء تذاكر المباريات الفردية قبل إتاحتها للجمهور العام.
  • أعضاء Culés Premium: يحصل حاملو عضوية المشجعين الرسمية على نافذة أولوية ثانية، عادة قبل 5 إلى 7 أيام من انطلاق المباراة. ويُنصح بشدة بالاشتراك في هذا البرنامج للمشجعين غير المقيمين الذين يستهدفون شراء التذاكر بالسعر الرسمي.
  • الطرح للجمهور العام: تُطرح المقاعد المتبقية من التذاكر العامة عبر الإنترنت من خلال بوابة التذاكر الرسمية لبرشلونة قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. ونظرًا لأن حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم إعادة مقاعدهم إلى النظام عبر برنامج Seient Lliure، فغالبًا ما تظهر تذاكر إضافية على دفعات صغيرة حتى يوم المباراة.
  • الأسواق الثانوية: في المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل الكلاسيكو أو مواجهات الأدوار الإقصائية الأوروبية أو مباريات الديربي ضد إسبانيول، تنفد الدفعات الرسمية خلال دقائق. وتوفر منصات إعادة البيع الموثقة مثل StubHub نقلًا مضمونًا للتذاكر عبر الهاتف المحمول للمشجعين القادمين من الخارج والذين يحتاجون إلى تأكيد مقاعدهم قبل وقت كافٍ.

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كم تبلغ أسعار تذاكر برشلونة؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر برشلونة في كامب نو على أساس كل مباراة على حدة، تتراوح أسعار البالغين بين 50-120 يورو عند شرائها مباشرة عبر النادي. ويتغير السعر بحسب هوية المنافس وموقع المقعد داخل الملعب.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية حول التوفر والأسعار. كما تتوافر التذاكر على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

مثل معظم فرق الدوري الإسباني، يعتمد برشلونة تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر.

وإلى جانب هذه العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة عادة الأعلى تكلفة. وهناك أيضًا بطبيعة الحال المواجهات الكبيرة أمام منافسين بارزين، مثل الكلاسيكو (برشلونة ضد ريال مدريد)، التي تندرج ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

تاريخ كامب نو

بُني ملعب كامب نو في عام 1957 ليكون بديلًا لملعب ليس كورتس القديم، الذي أصبح صغيرًا للغاية بالنسبة إلى قاعدة جماهير برشلونة المتنامية. وأصبح حينها أكبر ملعب في أوروبا، بسعة بلغت 93,053 متفرجًا.

وإلى جانب استضافته نهائيين في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (1989 و1999) ونهائيين في كأس الكؤوس الأوروبية (1972 و1982)، استضاف كامب نو أيضًا حفلات موسيقية لنجوم كبار مثل U2 وبروس سبرينغستين وبيونسيه.

وبعد تجديده الأخير، من المتوقع أن ترتفع السعة إلى 105,000 مقعد، ما سيجعله مرة أخرى أكبر ملعب في أوروبا من حيث السعة المقعدية، وثالث أكبر ملعب مخصص لكرة القدم في العالم.

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يمنح الحصول على تذاكر برشلونة المشجعين فرصة لا تُنسى لمتابعة أنماط التمرير المعقدة والنجوم الكبار مباشرة من المدرجات. وقبل أن تحسم اختياراتك النهائية للكوبونات أو تخصص رهاناتك التراكمية، تأكد من الاستفادة من العروض المميزة للعملاء الجدد. ونشجعك على استكشاف عرض الترحيب المحدث من parimatch للارتقاء بتجربتك في البطولة.

أسئلة الأكثر شيوعًا

الشراء المبكر يضمن لك أفضل الأسعار. كما أن المباريات ضد فرق أقل شهرة، مثل ريال أوفيدو، تكون تذاكرها أرخص بكثير مقارنة بالمباريات الكبرى.

تبدأ أسعار الكلاسيكو رسمياً من 100 يورو للمقاعد خلف المرمى وتصل إلى 186 يورو للمقاعد المميزة عبر القنوات الرسمية.

نعم، تتيح جولة "كامب نو" زيارة المتحف وغرف الصحافة. تبدأ التذاكر من 21 يورو وتصل إلى 99 يورو للجولات الإرشادية الخاصة.

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