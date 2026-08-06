يحلم كل عاشق لكرة القدم بالتواجد في ملعب سبوتيفاي كامب نو لمشاهدة لامين يامال وهو ينطلق بمراوغة مذهلة على الجناح، ورؤية رافينيا يمزق دفاعات المنافسين، أو متابعة بيدري وهو يمرر كرة تبدو مستحيلة من ثقب إبرة.

ومع مواصلة برشلونة حملته الهجومية السريعة تحت قيادة هانسي فليك، يبقى الحصول على مقاعد لمشاهدة الفريق الكتالوني مباشرة في كتالونيا واحدة من أكثر التجارب المطلوبة في الرياضة الأوروبية.

دع GOAL يأخذك في جولة لمعرفة أين يمكنك العثور على تذاكر برشلونة وكم ستبلغ تكلفتها.

مباريات برشلونة القادمة في 2026/27

التاريخ ووقت البداية المباراة البطولة التذاكر الأحد 16 أغسطس، 8:00 مساءً برشلونة ضد أتلتيك كلوب الدوري الإسباني تذاكر الأحد 23 أغسطس، 7:00 مساءً إلتشي ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 30 أغسطس، 7:00 مساءً برشلونة ضد رايو فاييكانو الدوري الإسباني تذاكر الأحد 6 سبتمبر، 8:00 مساءً فالنسيا ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأربعاء 16 سبتمبر، 8:00 مساءً برشلونة ضد ريال راسينغ كلوب الدوري الإسباني تذاكر الأحد 20 سبتمبر، 8:00 مساءً إشبيلية ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 27 سبتمبر، 7:00 مساءً برشلونة ضد ريال سوسييداد الدوري الإسباني تذاكر الأحد 4 أكتوبر، 7:00 مساءً سيلتا فيغو ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 18 أكتوبر، 7:00 مساءً برشلونة ضد ريال مايوركا الدوري الإسباني تذاكر الأحد 25 أكتوبر، 7:00 مساءً برشلونة ضد ريال مدريد الدوري الإسباني تذاكر الأحد 1 نوفمبر، 7:00 مساءً أوساسونا ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 8 نوفمبر، 8:00 مساءً أتلتيكو مدريد ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 22 نوفمبر، 7:00 مساءً برشلونة ضد فياريال الدوري الإسباني تذاكر الأحد 29 نوفمبر، 7:00 مساءً ريال بيتيس ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 6 ديسمبر، 7:00 مساءً برشلونة ضد جيرونا الدوري الإسباني تذاكر الأحد 13 ديسمبر، 7:00 مساءً ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 20 ديسمبر، 7:00 مساءً برشلونة ضد لاس بالماس الدوري الإسباني تذاكر الأحد 3 يناير، 7:00 مساءً إسبانيول ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 10 يناير، 7:00 مساءً برشلونة ضد خيتافي الدوري الإسباني تذاكر الأحد 17 يناير، 7:00 مساءً أتلتيك كلوب ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 24 يناير، 7:00 مساءً برشلونة ضد إلتشي الدوري الإسباني تذاكر الأحد 31 يناير، 7:00 مساءً رايو فاييكانو ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 7 فبراير، 8:00 مساءً برشلونة ضد أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني تذاكر الأحد 14 فبراير، 7:00 مساءً ريال سوسييداد ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 21 فبراير، 7:00 مساءً برشلونة ضد إشبيلية الدوري الإسباني تذاكر الأحد 28 فبراير، 7:00 مساءً فياريال ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 7 مارس، 7:00 مساءً برشلونة ضد سيلتا فيغو الدوري الإسباني تذاكر الأحد 14 مارس، 7:00 مساءً ريال مايوركا ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 21 مارس، 7:00 مساءً برشلونة ضد أوساسونا الدوري الإسباني تذاكر الأحد 4 أبريل، 8:00 مساءً جيرونا ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 11 أبريل، 8:00 مساءً برشلونة ضد ريال بيتيس الدوري الإسباني تذاكر الأحد 18 أبريل، 8:00 مساءً برشلونة ضد إسبانيول الدوري الإسباني تذاكر الأربعاء 21 أبريل، 8:00 مساءً لاس بالماس ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 2 مايو، 8:00 مساءً برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس الدوري الإسباني تذاكر الأحد 9 مايو، 8:00 مساءً ريال مدريد ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 16 مايو، 8:00 مساءً برشلونة ضد فالنسيا الدوري الإسباني تذاكر الأحد 23 مايو، 8:00 مساءً ريال راسينغ كلوب ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر الأحد 30 مايو، 8:00 مساءً خيتافي ضد برشلونة الدوري الإسباني تذاكر

كيف تشتري تذاكر برشلونة؟

يتطلب فهم مواعيد طرح تذاكر برشلونة الإلمام بنظام التوزيع المتدرج الخاص بالنادي:

أولوية الأعضاء (Socios): يحصل أعضاء النادي الرسميون على أولوية شراء تذاكر المباريات الفردية قبل إتاحتها للجمهور العام.

يحصل أعضاء النادي الرسميون على أولوية شراء تذاكر المباريات الفردية قبل إتاحتها للجمهور العام. أعضاء Culés Premium: يحصل حاملو عضوية المشجعين الرسمية على نافذة أولوية ثانية، عادة قبل 5 إلى 7 أيام من انطلاق المباراة. ويُنصح بشدة بالاشتراك في هذا البرنامج للمشجعين غير المقيمين الذين يستهدفون شراء التذاكر بالسعر الرسمي.

يحصل حاملو عضوية المشجعين الرسمية على نافذة أولوية ثانية، عادة قبل 5 إلى 7 أيام من انطلاق المباراة. ويُنصح بشدة بالاشتراك في هذا البرنامج للمشجعين غير المقيمين الذين يستهدفون شراء التذاكر بالسعر الرسمي. الطرح للجمهور العام: تُطرح المقاعد المتبقية من التذاكر العامة عبر الإنترنت من خلال بوابة التذاكر الرسمية لبرشلونة قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. ونظرًا لأن حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم إعادة مقاعدهم إلى النظام عبر برنامج Seient Lliure، فغالبًا ما تظهر تذاكر إضافية على دفعات صغيرة حتى يوم المباراة.

تُطرح المقاعد المتبقية من التذاكر العامة عبر الإنترنت من خلال بوابة التذاكر الرسمية لبرشلونة قبل يوم المباراة بنحو 3 إلى 5 أيام. ونظرًا لأن حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم إعادة مقاعدهم إلى النظام عبر برنامج Seient Lliure، فغالبًا ما تظهر تذاكر إضافية على دفعات صغيرة حتى يوم المباراة. الأسواق الثانوية: في المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل الكلاسيكو أو مواجهات الأدوار الإقصائية الأوروبية أو مباريات الديربي ضد إسبانيول، تنفد الدفعات الرسمية خلال دقائق. وتوفر منصات إعادة البيع الموثقة مثل StubHub نقلًا مضمونًا للتذاكر عبر الهاتف المحمول للمشجعين القادمين من الخارج والذين يحتاجون إلى تأكيد مقاعدهم قبل وقت كافٍ.

كم تبلغ أسعار تذاكر برشلونة؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر برشلونة في كامب نو على أساس كل مباراة على حدة، تتراوح أسعار البالغين بين 50-120 يورو عند شرائها مباشرة عبر النادي. ويتغير السعر بحسب هوية المنافس وموقع المقعد داخل الملعب.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية حول التوفر والأسعار. كما تتوافر التذاكر على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

مثل معظم فرق الدوري الإسباني، يعتمد برشلونة تسعيرًا متدرجًا بحسب الفئات العمرية، بما يشمل فئات البالغين والناشئين وكبار السن، لكن هذه الفئات تختلف من نادٍ إلى آخر.

وإلى جانب هذه العوامل، يؤثر موقع المقعد داخل الملعب بشكل كبير في سعر التذكرة، إذ تكون المقاعد ذات الرؤية المميزة عادة الأعلى تكلفة. وهناك أيضًا بطبيعة الحال المواجهات الكبيرة أمام منافسين بارزين، مثل الكلاسيكو (برشلونة ضد ريال مدريد)، التي تندرج ضمن الفئة الأعلى، مع ارتفاع الأسعار تبعًا لذلك.

تاريخ كامب نو

بُني ملعب كامب نو في عام 1957 ليكون بديلًا لملعب ليس كورتس القديم، الذي أصبح صغيرًا للغاية بالنسبة إلى قاعدة جماهير برشلونة المتنامية. وأصبح حينها أكبر ملعب في أوروبا، بسعة بلغت 93,053 متفرجًا.

وإلى جانب استضافته نهائيين في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (1989 و1999) ونهائيين في كأس الكؤوس الأوروبية (1972 و1982)، استضاف كامب نو أيضًا حفلات موسيقية لنجوم كبار مثل U2 وبروس سبرينغستين وبيونسيه.

وبعد تجديده الأخير، من المتوقع أن ترتفع السعة إلى 105,000 مقعد، ما سيجعله مرة أخرى أكبر ملعب في أوروبا من حيث السعة المقعدية، وثالث أكبر ملعب مخصص لكرة القدم في العالم.

يمنح الحصول على تذاكر برشلونة المشجعين فرصة لا تُنسى لمتابعة أنماط التمرير المعقدة والنجوم الكبار مباشرة من المدرجات. وقبل أن تحسم اختياراتك النهائية للكوبونات أو تخصص رهاناتك التراكمية، تأكد من الاستفادة من العروض المميزة للعملاء الجدد. ونشجعك على استكشاف عرض الترحيب المحدث من parimatch للارتقاء بتجربتك في البطولة.