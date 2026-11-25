يتطلع برشلونة، أحد عمالقة الكرة الإسبانية والأوروبية، إلى رفع كأس دوري أبطال أوروبا مجددًا. ولم يفعل ذلك منذ عام 2015. فهل يكون هذا موسمه؟ هذا ما يأمله ملايين مشجعي برشلونة حول العالم.

لا تفوّت فرصة مشاهدة لامين يامال ورفاقه، إذ يمكنك حجز تذاكر مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا اليوم.

سيركز مدرب برشلونة، هانزي فليك، على حل المعضلة القارية التي حيّرت النادي الكتالوني. فعلى الرغم من هيمنته في الدوري الإسباني، لم يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة (2024/25) خلال السنوات السبع الماضية.

يترقب المشجعون بشغف مشاهدة برشلونة هذا الموسم. فقد شهدت مبارياته الأربع الأولى في مرحلة الدوري أمام فينورد وجالاتا سراي وباريس سان جيرمان وأستون فيلا تسجيل 20 هدفًا. ومع اقتراب مواجهات مانشستر سيتي وسبورتينج، من بين فرق أخرى، تنتظر الجماهير أشهر حافلة بالإثارة.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

ما مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء 25 نوفمبر (9:45 مساءً) صباح ضد برشلونة التذاكر ملعب باكو الأولمبي (خارج الأرض) الثلاثاء 8 ديسمبر (9 مساءً) برشلونة ضد مانشستر سيتي التذاكر كامب نو (على أرضه) الأربعاء 20 يناير (8 مساءً) سبورتينج لشبونة ضد برشلونة التذاكر ملعب جوزيه ألفالادي (خارج الأرض) الأربعاء 27 يناير (8 مساءً) برشلونة ضد كومو التذاكر كامب نو (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يمكنك شراء تذاكر برشلونة الرسمية لمباريات دوري أبطال أوروبا مباشرة عبر بوابة تذاكر النادي، سواء من الموقع الإلكتروني أو تطبيق Barça Tickets.

تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء النادي (socios)، ثم لأعضاء فئة كولي بريميوم (Culé Premium)، وأخيرًا لعامة الجمهور عبر الإنترنت.

برنامج النادي الرسمي لإعادة طرح مقاعد حاملي التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون الحضور؛ وتظهر هذه التذاكر عادةً على الموقع الرسمي قبل انطلاق المباراة بما يتراوح بين 48 و72 ساعة.

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات دوري أبطال أوروبا عادةً قبل موعد المباراة بأسبوع إلى أربعة أسابيع، بحسب مستوى المنافس وتأكيد جدول المباريات.

ورغم أن بوابة النادي الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر برشلونة، فقد يرغب الراغبون في حضور مباراة بدوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub وTicombo، إذ قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول عليها.

كم تبلغ أسعار تذاكر برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

تتراوح أسعار تذاكر برشلونة الرسمية لمباريات دوري أبطال أوروبا، عند شرائها مباشرة من النادي، عادةً بين 60 و250 يورو أو أكثر. لكن الأسعار الدقيقة تعتمد بدرجة كبيرة على مكانة المنافس، وترتفع بطبيعة الحال كلما تقدم الفريق في البطولة.

أسعار التذاكر حسب مرحلة البطولة

مرحلة الدوري / دور المجموعات : من 60 إلى 150 يورو للمباريات المعتادة. أما المباريات الكبرى، مثل استضافة مانشستر سيتي، فتقفز أسعارها إلى ما بين 120 و250 يورو أو أكثر.

: من 60 إلى 150 يورو للمباريات المعتادة. أما المباريات الكبرى، مثل استضافة مانشستر سيتي، فتقفز أسعارها إلى ما بين 120 و250 يورو أو أكثر. الأدوار الإقصائية : من 100 إلى 400 يورو بحسب مستوى المنافس.

: من 100 إلى 400 يورو بحسب مستوى المنافس. ربع النهائي وما بعده: من 200 إلى 800 يورو أو أكثر للمقاعد المميزة على جانبي الملعب.

تابع موقع برشلونة الرسمي للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub وTicombo للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج برشلونة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

يكثر برشلونة من التسجيل في دوري أبطال أوروبا. فقد سجل العملاق الكتالوني هدفين على الأقل في كل مباراة من مبارياته الأوروبية الخمس الأخيرة، بإجمالي 16 هدفًا خلال تلك المواجهات.