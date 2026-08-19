كيفية شراء تذاكر برايتون لموسم 2026-27: الأسعار، المباريات والمزيد

تذاكر برايتون لموسم 2026/27 مطروحة للبيع الآن، استعدادًا للموسم العاشر تواليًا للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي ينطلق على ملعب أميكس بمواجهة أستون فيلا يوم الأحد 23 أغسطس. وتحمل هذه الحملة شيئًا إضافيًا أيضًا، إذ تعود الكرة الأوروبية إلى الساحل الجنوبي، مع استضافة برايتون لفريق ترومسو في الدور الفاصل من دوري المؤتمر الأوروبي يوم 27 أغسطس.

ويبدأ فابيان هورتسلر موسمه الثالث على رأس الجهاز الفني بعد إنهاء آخر ضمن النصف العلوي من جدول الترتيب، ومع الزيارات المرتقبة في الدوري من حامل اللقب أرسنال، وليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، إلى جانب ديربي A23 أمام كريستال بالاس يوم 18 أكتوبر، فإن الطلب على مقاعد أميكس سيفوق المعروض في معظم المباريات. ويأخذكم GOAL في جولة عبر كل خيارات تذاكر برايتون لموسم 2026/27، من أرخص تذاكر المباريات إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وأماكن شرائها الآن.

مباريات برايتون المقبلة في موسم 2026/27 على ملعب أميكس

فيما يلي القائمة الكاملة المؤكدة لمباريات برايتون على أرضه في ملعب أميكس خلال موسم 2026/27:

التاريخ المباراة البطولة التذاكر الأحد 23 أغسطس برايتون ضد أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الخميس 27 أغسطس برايتون ضد ترومسو الدور الفاصل من دوري المؤتمر الأوروبي التذاكر السبت 5 سبتمبر برايتون ضد ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 19 سبتمبر برايتون ضد أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 18 أكتوبر برايتون ضد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 7 نوفمبر برايتون ضد برينتفورد الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 28 نوفمبر برايتون ضد نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 12 ديسمبر برايتون ضد إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 19 ديسمبر برايتون ضد إيبسويتش تاون الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 2 يناير برايتون ضد مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 6 يناير برايتون ضد بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 23 يناير برايتون ضد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 6 فبراير برايتون ضد هال سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 فبراير برايتون ضد توتنهام هوتسبير الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأربعاء 3 مارس برايتون ضد فولهام الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 20 مارس برايتون ضد كوفنتري سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 17 أبريل برايتون ضد تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 1 مايو برايتون ضد نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر السبت 8 مايو برايتون ضد سندرلاند الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر الأحد 23 مايو برايتون ضد ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر

كيف تشتري تذاكر برايتون لموسم 2026/27؟

أفضل طريقة لشراء تذاكر برايتون بالسعر الرسمي تكون عبر البوابة الرسمية للنادي على tickets.brightonandhovealbion.com، رغم أن معظم المباريات تتطلب عضوية MyAlbion+ ونادرًا ما تصل إلى الطرح العام. أما بالنسبة للجميع، فإن StubHub يمثل المسار الواقعي، إذ يعرض تذاكر لكل مباريات برايتون على أرضه، بما في ذلك المباريات التي نفدت تذاكرها، مع تغطية كل عملية شراء بضمان FanProtect. ومع إضافة الليالي الأوروبية إلى جدول المباريات، فإن التحقق من سوق إعادة البيع مبكرًا هو أفضل وسيلة لضمان المباراة التي تريدها.

وتبقى التذاكر الموسمية الضمان الوحيد للحصول على مقعد في كل مباراة على أرض الفريق، وتتراوح الآن بين 630 و1,100 جنيه إسترليني بعد زيادة متوسطة بلغت 3,88 في المئة، لكن مع وصول نسبة التجديد إلى 95 في المئة، فإن عددًا قليلًا جدًا منها يصل إلى الطرح المفتوح، لذا سجّل اهتمامك لدى النادي مبكرًا. أما لمن يبحث عن تجربة مميزة يوم المباراة، فتبدأ باقات الضيافة من نحو 222 جنيهًا إسترلينيًا في Heineken Lounge، مرورًا بتجارب الطعام مثل The Goldstone وBruno's Restaurant من نحو 282 جنيهًا إسترلينيًا، وصولًا إلى نحو 5,220 جنيهًا إسترلينيًا مقابل Legends Box خاص، ويمكن حجزها عبر النادي وSeat Unique.

كم تبلغ أسعار تذاكر برايتون لموسم 2026/27؟

لا يزال برايتون واحدًا من الخيارات الأكثر affordability لحضور يوم مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد تراوحت أسعار تذاكر المباريات بالسعر الرسمي عند شرائها مباشرة من النادي بين 33 و78 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين في المواسم الأخيرة، مع اختلاف سعر المقعد نفسه من مباراة إلى أخرى بحسب المنافس. وتقع أرخص المقاعد في المدرج الشمالي، بينما توجد الأغلى على خط المنتصف في المدرج الغربي، يليها مباشرة خط المنتصف في المدرج الشرقي.

وفي سوق إعادة البيع، طُرحت تذاكر المباريات البيتية الافتتاحية بدءًا من نحو 100 يورو، وكانت مباريات بداية الموسم أمام أستون فيلا وليدز من بين أرخص الطرق لمشاهدة برايتون مباشرًا. وترتفع الأسعار مع أكبر الزوار، لذا فإن الديربي أمام كريستال بالاس وزيارات أرسنال وليفربول وقطبي مانشستر ستأتي بعلاوة سعرية. قارن كل ما هو معروض حاليًا على StubHub قبل أن ترتفع الأسعار مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أميكس

يُعرف ملعب American Express Stadium على نطاق واسع باسم أميكس، ورسميًا باسم Falmer Stadium، وهو ملعب برايتون منذ افتتاحه في 2011. ويقع في فالمر على أطراف برايتون آند هوف، ويتسع لـ31,876 مشجعًا، وقد اكتسب سمعته كواحدة من أكثر تجارب يوم المباراة وديةً وحسن تنظيم في كرة القدم الإنجليزية عن جدارة، مع دخول رقمي لا تلامسي عبر NFC وأجواء عائلية مرحبة يشتهر بها.

ويتكون المدرج الغربي من ثلاثة طوابق ويتسع لـ13,654 مشجعًا، بما في ذلك 14 مقصورة فاخرة، بينما يتسع المدرج الشرقي ومدرج العائلات لـ11,833، ويضم المدرج الشمالي 2,688 مقعدًا مع إضافة المزيد من أماكن الوقوف الآمن هذا الموسم، فيما يشغل مشجعو الفريق الضيف المدرج الجنوبي الذي يضم 2,575 مقعدًا. وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف الملعب مباريات في كأس العالم للرجبي 2015، ويورو السيدات 2022، وكأس العالم للرجبي للسيدات 2025.

والوصول إلى هناك سهل، إذ تقع محطة قطار فالمر مباشرة بجوار الملعب، مع إدراج السفر بالقطار يوم المباراة ضمن معظم التذاكر من محطات عبر المنطقة. ومع وجود الدوري الإنجليزي الممتاز والكرة الأوروبية تحت الأضواء هذا الموسم، نادرًا ما كان هناك وقت أفضل للزيارة. احجز تذاكر برايتون لموسم 2026/27 على StubHub اليوم قبل نفاد تذاكر أكبر المباريات.