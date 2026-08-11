على الرغم من أن الجماهير تملأ بوابات الدخول في باي أرينا بانتظام مع نفاد التذاكر، فإن التذاكر لا تزال تُحجز باستمرار من جانب المشجعين الأذكياء الراغبين في مشاهدة باير ليفركوزن مباشرة خلال موسم 2026/27.

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مباريات باير ليفركوزن المقبلة في موسم 2026/27

كيف تشتري تذاكر باير ليفركوزن؟

توجد عدة طرق لحجز مقاعد في باي أرينا، وذلك بحسب ميزانيتك والفترة الزمنية التي تخطط خلالها:

بوابة التذاكر الرسمية للنادي : يُعد الشراء مباشرة عبر bayer04.de الطريقة الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي. وعادة ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل كل مباراة بفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

: يُعد الشراء مباشرة عبر bayer04.de الطريقة الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي. وعادة ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل كل مباراة بفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع. عضوية نادي Bayer 04 : يحصل الأعضاء الرسميون في النادي على نافذة أولوية مبكرة قبل طرح أي مقاعد متبقية للبيع العام المفتوح. وفي المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل بايرن ميونخ أو الأدوار الإقصائية الأوروبية، تكون العضوية ضرورية عمليًا للمبيعات الأولية.

: يحصل الأعضاء الرسميون في النادي على نافذة أولوية مبكرة قبل طرح أي مقاعد متبقية للبيع العام المفتوح. وفي المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل بايرن ميونخ أو الأدوار الإقصائية الأوروبية، تكون العضوية ضرورية عمليًا للمبيعات الأولية. منصات إعادة البيع الثانوية: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن أسواق التذاكر الثانوية توفر خيارات بديلة لإعادة بيع التذاكر الرقمية. تأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه لضمان أمان التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر باير ليفركوزن؟

يوفر الشراء المباشر عبر Bayer 04 على أساس المباراة الواحدة بعضًا من أسعار التذاكر الأكثر سهولة في كرة القدم الأوروبية:

الأسعار الرسمية المباشرة: تتراوح أسعار تذاكر المباراة الواحدة للبالغين عمومًا بين 15 و55 يورو، حسب قسم الملعب وفئة المنافس.

تتراوح أسعار تذاكر المباراة الواحدة للبالغين عمومًا بين 15 و55 يورو، حسب قسم الملعب وفئة المنافس. مواقع المدرجات: تقع أرخص المقاعد، وكذلك المدرجات المخصصة للوقوف، في المدرجين الشمالي (Nordkurve) والجنوبي خلف المرميين. أما المدرجات الجانبية الوسطى، ويستتريبونه وأوستتريبونه، فتشهد أعلى الأسعار الرسمية.

تقع أرخص المقاعد، وكذلك المدرجات المخصصة للوقوف، في المدرجين الشمالي (Nordkurve) والجنوبي خلف المرميين. أما المدرجات الجانبية الوسطى، ويستتريبونه وأوستتريبونه، فتشهد أعلى الأسعار الرسمية. أسعار إعادة البيع الثانوية: في الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار الفئة الأساسية لمباريات البوندسليجا العادية من نحو 25 إلى 35 يورو، بينما تشهد المواجهات الكبرى ضد بايرن ميونخ أو الغريم في ديربي الراين 1. FC Köln أسعارًا أعلى تحددها السوق.

في الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار الفئة الأساسية لمباريات البوندسليجا العادية من نحو 25 إلى 35 يورو، بينما تشهد المواجهات الكبرى ضد بايرن ميونخ أو الغريم في ديربي الراين 1. FC Köln أسعارًا أعلى تحددها السوق. فئات الخصومات: مثل معظم أندية البوندسليجا، يقدم باير ليفركوزن شرائح أسعار متفاوتة للناشئين والطلاب وكبار السن في بعض دفعات التذاكر الأولية المختارة.

تاريخ باي أرينا

يُعد باي أرينا، الذي تتجاوز سعته 30,000 متفرج، معقل باير ليفركوزن منذ افتتاحه لأول مرة في عام 1958.

شُيد في البداية لتوفير منشأة رياضية لموظفي شركة باير. وخضع الملعب لعدة تجديدات كبرى مع مرور الوقت، وتطور إلى ساحة من الطراز العالمي تُعد أحد رموز كرة القدم الألمانية الحديثة.

واختير باي أرينا كأحد تسعة ملاعب استُخدمت خلال كأس العالم للسيدات 2011 من FIFA، وأقيمت عليه ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الثمانية.

لا يزال توفر التذاكر لمباريات دوري الدرجة الأولى الألماني محدودًا للغاية بسبب ثقافات التشجيع المتحمسة وارتفاع الحضور الجماهيري في الملاعب. وإذا كنت تخطط لدعم ملاحظاتك عن فترة ما قبل الموسم برهانات منخفضة المخاطر، فإن البدء برصيد ترويجي من جهة التشغيل يمنحك أفضلية كبيرة. خصص لحظة لمراجعة دليلنا الشامل حول المزايا التي يفتحها لك رمز megapari promo code.