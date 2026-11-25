يسعى باريس سان جيرمان إلى أن يصبح رابع فريق في التاريخ، بعد أياكس وبايرن ميونخ وريال مدريد، يفوز بكأس أوروبا أو دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. ويمكنك حجز تذاكرك اليوم لمتابعة مبارياته في نسخة 2026/27 من البطولة.

ويتطلع العملاق الفرنسي إلى التألق مجددًا على الساحة الأوروبية، بعدما أتبع فوزه اللافت بنتيجة 5-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 بالتغلب على آرسنال بركلات الترجيح في نهائي 2026 في بودابست.

ويسعى نجوم لويس إنريكي إلى مواصلة انطلاقتهم، بعدما بدأوا مشوارهم الحالي في دوري أبطال أوروبا بفوز عريض 6-1 على سلوفان براتيسلافا، وانتصارين بنتيجة 4-2 على مانشستر سيتي وبرشلونة، واكتساح فياريال 6-0. ومع تبقي مواجهات في مرحلة الدوري أمام روما وأستون فيلا وكومو، من بين فرق أخرى، تنتظر الفريق أشهر حافلة بالإثارة أوروبيًا.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات باريس سان جيرمان المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

ما مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء 25 نوفمبر (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد روما التذاكر بارك دي برانس (على أرضه) الثلاثاء 8 ديسمبر (8 مساءً) أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان التذاكر فيلا بارك (خارج أرضه) الأربعاء 20 يناير (9 مساءً) كومو 1907 ضد باريس سان جيرمان التذاكر ملعب جوزيبي سينيجاليا (خارج أرضه) الأربعاء 27 يناير (9 مساءً) باريس سان جيرمان ضد جالاتا سراي التذاكر بارك دي برانس (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تتوفر خيارات متعددة لتذاكر مباريات باريس سان جيرمان، من تذاكر المباريات الفردية إلى باقات الضيافة. والطريقة الأكثر موثوقية لشراء التذاكر هي زيارة بوابة التذاكر الرسمية للنادي.

ويُنصح بمتابعة الموقع بانتظام للاطلاع على معلومات بيع التذاكر ومواعيد طرحها وتوفرها. وغالبًا ما تُطرح التذاكر عبر الإنترنت قبل كل مباراة ببضعة أسابيع، وقد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بيانات شخصية. كما تمنحك عضوية النادي أولوية الحصول على مقاعد لمبارياته على ملعب بارك دي برانس.

عندما تُدرج تذاكر مباريات باريس سان جيرمان ضمن فئة «Grand Public»، فهذا يعني أنها متاحة للبيع للجمهور العام ولا تحتاج إلى عضوية لشرائها. وقبل هذه المرحلة، يحظى مشجعو باريس سان جيرمان من أصحاب عضوية «Red & Blue Membership» بفترة أولوية قصيرة قبل طرح التذاكر للبيع العام.

ورغم أن بوابة النادي الرسمية هي الطريقة الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر باريس سان جيرمان، فقد يرغب من يتطلعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة البيع مثل StubHub وTicombo، إذ قد تتيح لهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

لمن يرغبون في شراء تذاكر مباريات باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس بشكل منفصل، تراوحت أسعار تذاكر البالغين عادةً بين 40 و280 يورو عند شرائها مباشرةً من النادي. لكن ينبغي التحقق من أسعار موسم 2026/27 عبر بوابة التذاكر الرسمية لباريس سان جيرمان، لأنها قد تتغير من عام إلى آخر، خصوصًا مع ارتفاع الطلب نتيجة استمرار نجاح النادي أوروبيًا.

وتختلف الأسعار بحسب الفريق المنافس وموقع المقعد في الملعب. وتوجد أرخص تذاكر باريس سان جيرمان عادةً خلف المرمى في مدرج فيراج بولوني.

تابع موقع باريس سان جيرمان الرسمي لمزيد من المعلومات، ومواقع إعادة البيع مثل StubHub وTicombo للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج باريس سان جيرمان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

يأمل باريس سان جيرمان في تقديم أداء أكثر إقناعًا خلال مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. فرغم تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي، خسر مرتين أمام بايرن ميونخ وسبورتينج لشبونة، وتعادل مرتين في مرحلة المجموعات، ما حرمه من مركز ضمن الثمانية الأوائل واضطره إلى خوض الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.