مع انطلاق موسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يستمتع مشجعو إيفرتون بخوض حملتهم الثانية على ملعبهم العالمي المطل على الواجهة المائية. وبعد رحيله التاريخي عن جوديسون بارك، رسخ ملعب هيل ديكنسون في براملي-مور دوك مكانته سريعًا.

يقدم GOAL كل المعلومات اللازمة لحجز تذاكر إيفرتون، بما في ذلك تذاكر المباريات الفردية، وخيارات الضيافة، وتفاصيل التذاكر الموسمية.

مباريات إيفرتون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27

كيف تشتري تذاكر إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

الطلب على التذاكر في ملعب هيل ديكنسون مرتفع للغاية. ولضمان إتاحة عادلة، يوزع إيفرتون تذاكر المباريات المنزلية العادية عبر نظام اقتراع رسمي للأعضاء.

تُعد البوابة الرسمية للتذاكر الإلكترونية الخاصة بإيفرتون (eticketing.co.uk/evertonfc) المسار الأساسي للحصول على تذاكر المباريات العادية.

إليك ما تحتاج إلى معرفته بالتحديد:

عضوية إيفرتون الرسمية والتذاكر

يجب أن تمتلك عضوية نشطة على eticketing.co.uk/evertonfc للدخول في سحوبات التذاكر:

Forever Blue+ : تمنح أولوية من الفئة الأعلى في كل اقتراع خاص بالمباريات المنزلية.

: تمنح أولوية من الفئة الأعلى في كل اقتراع خاص بالمباريات المنزلية. Forever Blue: تمنح إمكانية الوصول إلى منصة التبادل الرسمية للتذاكر ونوافذ الطرح الثانوية.

اقتراع تذاكر إيفرتون

موعد التقديم : تُفتح الاقتراعات على بوابة التذاكر الإلكترونية قبل 4 أسابيع من يوم المباراة، يوم الاثنين الساعة 10:00 صباحًا، وتُغلق يوم الثلاثاء الساعة 4:00 مساءً.

: تُفتح الاقتراعات على بوابة التذاكر الإلكترونية قبل 4 أسابيع من يوم المباراة، يوم الاثنين الساعة 10:00 صباحًا، وتُغلق يوم الثلاثاء الساعة 4:00 مساءً. التقديم كمجموعات : للجلوس مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، اربطوا حساباتكم عبر Account Management > Network قبل التقديم.

: للجلوس مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، اربطوا حساباتكم عبر Account Management > Network قبل التقديم. النتائج: يتم إخطار المتقدمين الناجحين بحلول عصر الخميس، وتُخصم الرسوم تلقائيًا من بطاقات الدفع المسجلة.

طرق بديلة لشراء تذاكر إيفرتون

إذا لم تفز بمقعد في الاقتراع، فلا تزال أمامك بعض الخيارات الجيدة:

منصة التبادل الرسمية للتذاكر : تفتح يوم الجمعة الساعة 10:00 صباحًا بعد الاقتراع، ما يسمح لحاملي التذاكر الموسمية بإعادة بيع المقاعد غير المطلوبة بالقيمة الاسمية إلى الأعضاء.

: تفتح يوم الجمعة الساعة 10:00 صباحًا بعد الاقتراع، ما يسمح لحاملي التذاكر الموسمية بإعادة بيع المقاعد غير المطلوبة بالقيمة الاسمية إلى الأعضاء. الأسواق الثانوية : توفر منصات إعادة البيع مثل StubHub تذاكر موثقة بين المشجعين للمباريات ذات الطلب المرتفع مثل ديربي ميرسيسايد.

: توفر منصات إعادة البيع مثل StubHub تذاكر موثقة بين المشجعين للمباريات ذات الطلب المرتفع مثل ديربي ميرسيسايد. ضيافة يوم المباراة: يضمن حجز باقة ضيافة VIP الدخول من دون المشاركة في الاقتراع أو امتلاك عضوية.

كم تبلغ أسعار تذاكر إيفرتون؟

تعكس أسعار التذاكر في ملعب هيل ديكنسون المرافق الحديثة للملعب، مع تقديم خيارات متدرجة بحسب الفئات العمرية ومواقع الجلوس في المدرجات:

تذاكر الدوري الفردية : تتراوح أسعار تذاكر البالغين القياسية في البيع العام بين 35 و75+ جنيهًا إسترلينيًا، بحسب تصنيف المباراة وموقع المدرج.

: تتراوح أسعار تذاكر البالغين القياسية في البيع العام بين 35 و75+ جنيهًا إسترلينيًا، بحسب تصنيف المباراة وموقع المدرج. أسعار الفئات المخفضة: تتوفر أسعار مخفضة في جميع المدرجات لكبار السن (65+)، والشباب (18–21)، والناشئين (11–17)، ولمن هم دون 11 عامًا.

تتوفر أسعار مخفضة في جميع المدرجات لكبار السن (65+)، والشباب (18–21)، والناشئين (11–17)، ولمن هم دون 11 عامًا. الوقوف الآمن في المدرج الجنوبي : يضم المدرج الجنوبي المخصص لجماهير الفريق أقسامًا مخصصة للوقوف الآمن، ما يوفر أجواءً غامرة في يوم المباراة ضمن فئات سعرية ابتدائية.

: يضم المدرج الجنوبي المخصص لجماهير الفريق أقسامًا مخصصة للوقوف الآمن، ما يوفر أجواءً غامرة في يوم المباراة ضمن فئات سعرية ابتدائية. باقات الضيافة: تبدأ تجارب يوم المباراة المميزة من نحو 399–495 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، مع وصول الأسعار إلى مستويات أعلى في المواجهات الكبيرة مثل ديربي ميرسيسايد.

كيف تشتري التذاكر الموسمية لإيفرتون؟

تضمن لك التذكرة الموسمية لإيفرتون مقعدك المحجوز في جميع المباريات المنزلية الـ19 للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب هيل ديكنسون خلال موسم 2026/27.

وبسبب الطلب القياسي بعد افتتاح الملعب، نفدت التذاكر الموسمية لموسم 2026/27 بالكامل sold out، مع معدلات تجديد مرتفعة للغاية بين الحاملين الحاليين.

يمكن للراغبين في الشراء التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية للتذاكر الموسمية الخاصة بإيفرتون عبر موقع النادي، مع منح الأولوية للأعضاء النشطين في Forever Blue عند إتاحة تخصيص المقاعد.