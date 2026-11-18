عاد إيبسويتش تاون مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من المحاولة الأولى. وهذه المرة، يأمل الفريق في البقاء لفترة أطول تحت قيادة غاري أونيل. ويمكنك حجز مقعد في بورتمان رود أو في ملاعب مبارياته خارج أرضه بشراء تذاكر المباريات اليوم.

لا تزال جماهير إيبسويتش تاون تعيش أجواء الفرحة بعد احتلال الفريق المركز الثاني في التشامبيونشيب وصعوده المباشر الموسم الماضي، وقد امتد هذا التفاؤل إلى الموسم الجديد.

قدم إيبسويتش عروضًا لافتة على أرضه، وأظهر صلابة في مبارياته خارجها، وهي سمة سيحتاج إلى الحفاظ عليها طوال الموسم إذا أراد تجنب الهبوط.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

مباريات إيبسويتش تاون المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب السبت 21 نوفمبر (3 مساءً) توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب توتنهام هوتسبير (خارج الأرض) السبت 28 نوفمبر (5:30 مساءً) إيبسويتش تاون ضد أستون فيلا التذاكر بورتمان رود (على الأرض) الثلاثاء 1 ديسمبر (8 مساءً) كوفنتري سيتي ضد إيبسويتش تاون التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج الأرض) السبت 5 ديسمبر (8 مساءً) ليدز يونايتد ضد إيبسويتش تاون التذاكر إيلاند رود (خارج الأرض) السبت 12 ديسمبر (3 مساءً) إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر بورتمان رود (على الأرض) الأحد 20 ديسمبر (2 ظهرًا) برايتون آند هوف ألبيون ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب أمريكان إكسبريس (خارج الأرض) السبت 26 ديسمبر (3 مساءً) إيبسويتش تاون ضد برينتفورد التذاكر بورتمان رود (على الأرض) الأربعاء 30 ديسمبر (8:15 مساءً) إيبسويتش تاون ضد تشيلسي التذاكر بورتمان رود (على الأرض) السبت 2 يناير (3 مساءً) آرسنال ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب الإمارات (خارج الأرض) الأربعاء 6 يناير (7:30 مساءً) إيبسويتش تاون ضد كوفنتري سيتي التذاكر بورتمان رود (على الأرض)

كيفية شراء تذاكر إيبسويتش تاون

الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر إيبسويتش تاون الرسمية هي بوابة التذاكر الإلكترونية للنادي. ويتعين عليك إنشاء حساب رقمي لدى النادي وتسجيل الدخول من خلال نظام الدخول الموحد.

يمكن أيضًا شراء التذاكر شخصيًا من متجر النادي «بلانيت بلو» في بورتمان رود. لكن الشراء بهذه الطريقة لا يكون متاحًا عادةً إلا في غير أيام المباريات، وفي الحالات النادرة التي تظل فيها تذاكر متاحة.

مواعيد طرح التذاكر ومراحل البيع

مرحلة البيع الموعد والشروط قرعة التذاكر تُفتح قبل المباراة بنحو 4 أسابيع، وتقتصر على أعضاء «سوبر بلوز» غير حاملي التذاكر الموسمية. ويمكن للأعضاء التقدم بطلبات فردية أو جماعية. بيع أولوية الأعضاء يُمنح المقبولون في القرعة حق الشراء أولًا. ثم تُخصص فترة للأعضاء الذين لم يُقبلوا في القرعة أو لبقية أعضاء «سوبر بلوز» لشراء التذاكر المتبقية، بحد أقصى تذكرة واحدة لكل عضو. إعادة بيع التذاكر الموسمية تستمر بحسب التذاكر المطروحة حتى يوم المباراة. وإذا تعذر على حامل تذكرة موسمية حضور مباراة، يطرح مقعده عبر منصة التبادل الرسمية للنادي، ليصبح متاحًا فورًا للشراء من أعضاء آخرين مستوفين للشروط. البيع العام يحدث فقط إذا بقيت تذاكر بعد انتهاء جميع مراحل بيع الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل المباراة بأسبوعين. ونادرًا ما تصل المباريات البارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى هذه المرحلة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات إيبسويتش تاون من سوق إعادة البيع. ويُعد StubHub من أبرز المنصات لمن يرغبون في حجز مقاعد بطرق بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للجماهير الباحثة عن تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر إيبسويتش تاون؟

تعتمد أسعار التذاكر الرسمية لمباريات إيبسويتش تاون في بورتمان رود على تصنيف المباراة، والفئة العمرية المؤهلة للتخفيض، وقسم المدرجات الذي تختاره.

في موسم 2026/27، أبقى النادي أسعار تذاكر المباريات دون تغيير، محافظًا على هيكل الأسعار الأساسي نفسه المعتمد في الموسم السابق.

تُقسم المباريات إلى فئتين رئيسيتين بحسب حجم الطلب ومكانة المنافس:

الفئة أ : المباريات البارزة أمام أندية الستة الأوائل أو المنافسين البارزين، مثل ديربي إيست أنجليا ومباريات الفرق الستة الكبرى من لندن ومانشستر.

: المباريات البارزة أمام أندية الستة الأوائل أو المنافسين البارزين، مثل ديربي إيست أنجليا ومباريات الفرق الستة الكبرى من لندن ومانشستر. الفئة ب: المباريات العادية أمام فرق وسط الجدول أو الفرق الأقل مستوى.

يتراوح سعر تذكرة الدخول العام للبالغين، عند شرائها مباشرة من النادي، عادةً بين 27 جنيهًا إسترلينيًا و38 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب تصنيف المباراة ضمن الفئة أ أو ب، وموقع المقعد في المدرجات العلوية أو السفلية.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن بورتمان رود

بورتمان رود هو الملعب التاريخي لنادي إيبسويتش تاون، وأكبر ملاعب كرة القدم من حيث السعة في إيست أنجليا، إذ يضم 30,311 مقعدًا. وهو أحد الملاعب التقليدية التي تحظى بمكانة خاصة في إنجلترا، وقد استخدمه إيبسويتش تاون باستمرار منذ عام 1884.

ابتداءً من عام 1855، استخدم نادي إيست سوفولك للكريكيت موقع بورتمان رود. وعندما وصل إيبسويتش تاون عام 1884، لعب على أرضية تتداخل مع مربع الكريكيت، وكان يخليها كل صيف لاستئناف مباريات الكريكيت.

عقب تقرير تايلور، أصبح بورتمان رود في عام 1992 أول ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يضم مدرجات بمقاعد في جوانبه الأربعة. وأُعيد بناء المدرجين الواقعين خلف المرميين ضمن توسعات كبيرة عند مطلع الألفية، لترتفع السعة إلى أكثر من 30,000 متفرج.

لحظات لا تُنسى في بورتمان رود

الحضور الجماهيري القياسي: إيبسويتش تاون 0-0 ليدز يونايتد (1975) : استقطبت مباراة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي حشدًا قياسيًا بلغ 38,010 متفرجين. وامتلأت جميع أركان المدرجات القديمة بالجماهير لمتابعة تلك المواجهة الشهيرة.

: استقطبت مباراة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي حشدًا قياسيًا بلغ 38,010 متفرجين. وامتلأت جميع أركان المدرجات القديمة بالجماهير لمتابعة تلك المواجهة الشهيرة. عرض تكتيكي بارع: إيبسويتش تاون 3-0 برشلونة (1977) : شهد ملعب مكتظ تفوق فريق بوبي روبسون بوضوح على برشلونة، الذي ضم اثنين من أساطير كرة القدم، يوهان كرويف ويوهان نيسكينز. وسجل الأهداف إريك جيتس وتريفور وايمارك وبرايان تالبوت.

: شهد ملعب مكتظ تفوق فريق بوبي روبسون بوضوح على برشلونة، الذي ضم اثنين من أساطير كرة القدم، يوهان كرويف ويوهان نيسكينز. وسجل الأهداف إريك جيتس وتريفور وايمارك وبرايان تالبوت. العودة بعد 22 عامًا: إيبسويتش تاون 2-0 هدرسفيلد تاون (2024): أشعل هدفا ويس بيرنز وأوماري هاتشينسون احتفالات صاخبة واقتحامًا واسعًا لأرض الملعب، بعدما حقق فريق كيران ماكينا صعودين متتاليين وعاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عامًا.

السجل الأوروبي الاستثنائي: يشتهر بورتمان رود بأنه ملعب بالغ الصعوبة على الفرق الأجنبية. ويملك إيبسويتش تاون سجلًا استثنائيًا بلا هزيمة على أرضه في المسابقات الأوروبية، إذ خاض 31 مباراة دون أن يخسر أيًا منها، وتغلب على فرق كبرى مثل ميلان وإنتر وريال مدريد.

نجوم موسيقى البوب: بعيدًا عن كرة القدم، استضاف بورتمان رود أيضًا حفلات موسيقية ضخمة لإلتون جون وفرقة R.E.M. وفرقة ريد هوت تشيلي بيبرز وبينك. وفي صيف 2025، أحيا إد شيران، النجم العالمي ومشجع إيبسويتش تاون منذ طفولته وأحد مالكي حصة أقلية في النادي، ثلاث حفلات متتالية تاريخية في الملعب.

أرقام إيبسويتش تاون وإحصاءاته

يحتل نادي إيبسويتش تاون مكانة مميزة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، تتجلى في ألقابه الكبرى الثلاثة وسجله الأوروبي الاستثنائي على أرضه.

رغم انتمائه إلى منطقة لا تحظى بشهرة كبيرة في كرة القدم، نجح النادي الواقع في سوفولك في التفوق محليًا وأوروبيًا خلال فتراته الذهبية في منتصف القرن العشرين.

أبرز ألقاب النادي وبطولاته

بطل دوري الدرجة الأولى : مرة واحدة (1961-62)

: مرة واحدة (1961-62) بطل كأس الاتحاد الإنجليزي : مرة واحدة (1977-78)

: مرة واحدة (1977-78) بطل كأس الاتحاد الأوروبي: مرة واحدة (1980-81)

الأرقام الفردية للاعبين

أكثر اللاعبين مشاركة: ميك ميلز (741)، جون وارك (678)

أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف: راي كروفورد (218)، جون وارك (190)

من إيبسويتش إلى تدريب إنجلترا

يشتهر إيبسويتش بإعداد مدربين من الطراز العالمي. فقد انتقل كل من السير ألف رامزي، الذي فاز بلقب الدوري عام 1962 مع إيبسويتش، والسير بوبي روبسون، الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، مباشرة من تدريب الفريق في بورتمان رود إلى تدريب منتخب إنجلترا، وقاداه خلال أبرز فتراته في كأس العالم.

لقب إيبسويتش تاون الشهير

بينما كان الفريق يُعرف في الأصل بلقب «البلوز»، أطلق عليه مشجعو الفرق المنافسة لقب «تراكتور بويز» على سبيل المزاح خلال مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2000-01، نظرًا إلى الجذور الزراعية لمنطقة سوفولك. وتبنى النادي وجماهيره اللقب بفخر.