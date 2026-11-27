عاد إيبسويتش تاون مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من أول محاولة. وهذه المرة، يأمل في البقاء مدة أطول تحت قيادة جاري أونيل. ويمكنك حجز مقعد في ملعب بورتمان رود وخارجه بشراء تذاكر المباريات اليوم.

لا تزال جماهير إيبسويتش تحتفل بإنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى والتأهل المباشر، وقد استمرت هذه الأجواء الإيجابية مع انطلاق الموسم الجديد.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية حجز مقاعد لمباريات إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

مباريات إيبسويتش تاون المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب السبت 28 نوفمبر (5:30 مساءً) إيبسويتش تاون ضد أستون فيلا التذاكر بورتمان رود (على أرضه) الثلاثاء 1 ديسمبر (8 مساءً) كوفنتري سيتي ضد إيبسويتش تاون التذاكر كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا (خارج أرضه) السبت 5 ديسمبر (8 مساءً) ليدز يونايتد ضد إيبسويتش تاون التذاكر إيلاند رود (خارج أرضه) السبت 12 ديسمبر (3 مساءً) إيبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد التذاكر بورتمان رود (على أرضه) الأحد 20 ديسمبر (2 مساءً) برايتون آند هوف ألبيون ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب أمريكان إكسبريس (خارج أرضه) السبت 26 ديسمبر (3 مساءً) إيبسويتش تاون ضد برينتفورد التذاكر بورتمان رود (على أرضه) الأربعاء 30 ديسمبر (8:15 مساءً) إيبسويتش تاون ضد تشيلسي التذاكر بورتمان رود (على أرضه) السبت 2 يناير (3 مساءً) آرسنال ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب الإمارات (خارج أرضه) الأربعاء 6 يناير (7:30 مساءً) إيبسويتش تاون ضد كوفنتري سيتي التذاكر بورتمان رود (على أرضه) الأحد 17 يناير (2 مساءً) بورنموث ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب فيتاليتي (خارج أرضه) السبت 23 يناير (3 مساءً) إيبسويتش تاون ضد هال سيتي التذاكر بورتمان رود (على أرضه) السبت 30 يناير (3 مساءً) أستون فيلا ضد إيبسويتش تاون التذاكر فيلا بارك (خارج أرضه)

كيفية شراء تذاكر إيبسويتش تاون

الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر إيبسويتش تاون الرسمية هي بوابة التذاكر الإلكترونية للنادي. ويتعين عليك إنشاء حساب رقمي للنادي وتسجيل الدخول من خلال نظام موحد.

يمكن أيضًا شراء التذاكر شخصيًا من متجر النادي «بلانيت بلو»، الواقع في بورتمان رود. لكن تجدر الإشارة إلى أن الشراء شخصيًا لا يكون متاحًا عادةً إلا في الأيام التي لا تُقام فيها مباريات، وفي الحالات النادرة التي تبقى فيها تذاكر متاحة.

مواعيد طرح التذاكر وجدول البيع

مرحلة البيع التوقيت والشروط قرعة التذاكر تبدأ قبل المباراة بنحو 4 أسابيع، وتُخصص حصريًا لأعضاء «سوبر بلوز» الذين لا يحملون اشتراكات موسمية. ويمكن للأعضاء تقديم الطلبات منفردين أو ضمن مجموعات. البيع بأولوية الأعضاء يحصل الفائزون في القرعة على حق الشراء أولًا. ثم تُخصص فترة للأعضاء الذين لم يفوزوا أو لبقية أعضاء «سوبر بلوز» لشراء التذاكر المتبقية، بواقع تذكرة واحدة لكل عضو. إعادة بيع مقاعد الاشتراكات الموسمية تظل متاحة بحسب المقاعد المطروحة حتى يوم المباراة. وإذا تعذر على حامل اشتراك موسمي حضور مباراة، يمكنه طرح مقعده عبر منصة النادي الرسمية لتبادل التذاكر، ليصبح متاحًا فورًا للشراء من أعضاء آخرين مؤهلين. البيع العام لا يبدأ إلا إذا تبقت تذاكر بعد انتهاء جميع مراحل بيع الأعضاء، عادةً قبل المباراة بأسبوعين. ونادرًا ما تصل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز البارزة إلى هذه المرحلة.

إضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات إيبسويتش تاون من سوق إعادة البيع. ويُعد StubHub من أبرز المنصات لمن يبحثون عن مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر إيبسويتش تاون؟

تعتمد أسعار التذاكر الرسمية لمباريات إيبسويتش تاون في بورتمان رود على تصنيف المباراة، والفئة العمرية للتذكرة المخفضة، والمدرج الذي تختاره.

في موسم 2026-2027، جمّد النادي أسعار تذاكر المباريات، مع الإبقاء على هيكل التسعير الأساسي نفسه المعتمد في الموسم السابق.

تُقسم المباريات إلى فئتين أساسيتين وفقًا لمستوى الطلب ومكانة المنافس:

الفئة أ : المباريات البارزة أمام أندية المراكز الستة الأولى أو المنافسين المعروفين، مثل ديربي شرق أنجليا ومواجهات الفرق الستة الكبرى في لندن ومانشستر.

: المباريات البارزة أمام أندية المراكز الستة الأولى أو المنافسين المعروفين، مثل ديربي شرق أنجليا ومواجهات الفرق الستة الكبرى في لندن ومانشستر. الفئة ب: المباريات المعتادة أمام فرق وسط الجدول أو الفرق الأقل تصنيفًا.

عمومًا، يتراوح سعر تذكرة الدخول العام للبالغين عند شرائها مباشرة من النادي بين 27 جنيهًا إسترلينيًا و38 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب تصنيف المباراة ضمن الفئة أ أو ب، وموقع المقعد في المدرجات العلوية أو السفلية.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج معرفته عن بورتمان رود

بورتمان رود هو الملعب التاريخي لنادي إيبسويتش تاون، وأكبر ملاعب كرة القدم سعةً في شرق أنجليا، إذ يضم 30,311 مقعدًا. ويُعد من أكثر ملاعب كرة القدم التقليدية اعتزازًا بها في إنجلترا، وقد استخدمه إيبسويتش باستمرار منذ عام 1884.

منذ عام 1855، استخدم نادي شرق سوفولك للكريكيت موقع بورتمان رود. وعندما وصل إيبسويتش تاون في عام 1884، لعب على أرضية تتداخل مع المساحة المخصصة للكريكيت، وكان يخلي الملعب كل صيف حتى تُستأنف مباريات الكريكيت.

بعد تقرير تايلور، أصبح بورتمان رود في عام 1992 أول ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يضم مدرجات بمقاعد في جوانبه الأربعة. وشهد مطلع الألفية توسعات كبيرة أُعيد خلالها بناء المدرجين الواقعين خلف المرميين، لترتفع سعته إلى أكثر من 30,000 متفرج.

لحظات لا تُنسى في بورتمان رود

الرقم القياسي للحضور: إيبسويتش تاون 0-0 ليدز يونايتد (1975) : استقطبت مباراة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي 38,010 متفرجين، وهو رقم قياسي للحضور الجماهيري. وازدحم المشجعون في كل ركن من المدرجات القديمة لمتابعة تلك المواجهة الشهيرة.

: استقطبت مباراة في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي 38,010 متفرجين، وهو رقم قياسي للحضور الجماهيري. وازدحم المشجعون في كل ركن من المدرجات القديمة لمتابعة تلك المواجهة الشهيرة. درس تكتيكي: إيبسويتش تاون 3-0 برشلونة (1977) : شهد ملعب ممتلئ عن آخره تفوق رجال بوبي روبسون الكامل على برشلونة، الذي ضم نجمين من أساطير كرة القدم هما يوهان كرويف ويوهان نيسكينز، بأهداف إريك جيتس وتريفور وايمارك وبرايان تالبوت.

: شهد ملعب ممتلئ عن آخره تفوق رجال بوبي روبسون الكامل على برشلونة، الذي ضم نجمين من أساطير كرة القدم هما يوهان كرويف ويوهان نيسكينز، بأهداف إريك جيتس وتريفور وايمارك وبرايان تالبوت. العودة بعد 22 عامًا: إيبسويتش تاون 2-0 هدرسفيلد تاون (2024): أشعل هدفا ويس بيرنز وأوماري هاتشينسون احتفالات صاخبة واقتحامًا جماهيريًا واسعًا لأرض الملعب، بعدما حقق فريق كيران ماكينا صعودين متتاليين وعاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عامًا.

سجل أوروبي استثنائي: يشتهر بورتمان رود بأنه ملعب يصعب على الفرق الأجنبية الفوز فيه. ويمتلك إيبسويتش تاون سجلًا استثنائيًا بلا هزيمة على أرضه في المسابقات الأوروبية، إذ خاض 31 مباراة دون أي خسارة، وتغلب على أندية كبيرة مثل ميلان وإنتر وريال مدريد.

نجوم موسيقى البوب: بعيدًا عن كرة القدم، استضاف بورتمان رود أيضًا حفلات موسيقية ضخمة لإلتون جون وفرقة آر إي إم وفرقة ريد هوت تشيلي بيبرز وبينك. وفي صيف 2025، أحيا إد شيران، النجم العالمي والمشجع لإيبسويتش تاون طوال حياته وأحد أصحاب حصص الأقلية في النادي، ثلاث حفلات متتالية في الملعب شكّلت حدثًا تاريخيًا.

أرقام إيبسويتش تاون وإحصاءاته

يحتل نادي إيبسويتش تاون مكانة فريدة في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، تبرزها ألقابه الكبرى الثلاثة وسجله الأوروبي الذي لا يُضاهى على أرضه.

ورغم انتمائه إلى منطقة لا تحظى بشهرة كبيرة في كرة القدم، نجح النادي القادم من سوفولك في اعتلاء قمة المنافسات في إنجلترا وأوروبا خلال فتراته الذهبية في منتصف القرن العشرين.

أبرز ألقاب النادي وبطولاته

بطل دوري الدرجة الأولى : مرة واحدة (1961-1962)

: مرة واحدة (1961-1962) بطل كأس الاتحاد الإنجليزي : مرة واحدة (1977-1978)

: مرة واحدة (1977-1978) بطل كأس الاتحاد الأوروبي: مرة واحدة (1980-1981)

الأرقام القياسية الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: ميك ميلز (741)، جون وارك (678)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: راي كروفورد (218)، جون وارك (190)

من إيبسويتش إلى تدريب منتخب إنجلترا

يشتهر إيبسويتش بإعداد مدربين من الطراز العالمي. فقد انتقل كل من السير ألف رامزي، الذي فاز مع إيبسويتش بلقب الدوري عام 1962، والسير بوبي روبسون، الذي فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الاتحاد الأوروبي، مباشرة من تدريب الفريق في بورتمان رود إلى تدريب منتخب إنجلترا، وقاداه خلال أبرز فتراته في كأس العالم.

لقب إيبسويتش الشهير المرتبط بالجرارات

كان الفريق يُعرف في الأصل بلقب «الزرق»، لكن مشجعي الفرق المنافسة أطلقوا عليه مازحين لقبًا مرتبطًا بالجرارات خلال مشاركته في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2000-2001، نظرًا إلى الجذور الزراعية لمنطقة سوفولك. وتبنّى النادي وجماهيره اللقب بفخر.