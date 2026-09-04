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Al Hilal v Inter Miami Messi Getty Images
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كيفية شراء تذاكر إنتر ميامي لموسم 2026-27: مباريات الدوري الأمريكي وأسعار التذاكر والمزيد

إنتر ميامي
ليونيل ميسي
الدوري الأمريكي
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إذا كنت تبحث عن شراء تذاكر إنتر ميامي لموسم 2026/27، فيمكنك استخدام الروابط أدناه لحجز التذاكر والباقات.

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ما هي مباريات إنتر ميامي المقبلة في 2026؟

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالتذاكر
الأربعاء، 9 سبتمبر 2026، 8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةشيكاغو فاير إف سي ضد إنتر مياميسولجر فيلد، شيكاغو، إلينوياشترِ التذاكر
السبت، 12 سبتمبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد ناشفيل إس سيNu Stadium، ميامياشترِ التذاكر
الأحد، 20 سبتمبر 2026، 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد سان دييغو إف سيNu Stadium، ميامياشترِ التذاكر
الأحد، 27 سبتمبر 2026، 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةكولومبوس كرو ضد إنتر مياميScottsMiracle-Gro Field، كولومبوس، أوهايواشترِ التذاكر
السبت، 10 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد دي.سي. يونايتدNu Stadium، ميامياشترِ التذاكر
الأربعاء، 14 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد نيويورك سيتي إف سيNu Stadium، ميامياشترِ التذاكر
السبت، 17 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةأتلانتا يونايتد إف سي ضد إنتر مياميمرسيدس-بنز ستاديوم، أتلانتا، جورجيااشترِ التذاكر
السبت، 24 أكتوبر 2026، 5:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةريد بول نيويورك ضد إنتر مياميريد بول أرينا، هاريسون، نيوجيرسياشترِ التذاكر
الأربعاء، 28 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد إف سي سينسيناتيNu Stadium، ميامياشترِ التذاكر
الأحد، 1 نوفمبر 2026، 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةنيو إنجلاند ريفولوشن ضد إنتر مياميجيليت ستاديوم، فوكسبورو، ماساتشوستساشترِ التذاكر
السبت، 7 نوفمبر 2026، 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةإنتر ميامي ضد شارلوت إف سي (ختام الموسم العادي)Nu Stadium، ميامياشترِ التذاكر

أوقات انطلاق المباريات مدرجة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهي قابلة للتغيير قبل تأكيد البث، لذا احرص دائمًا على التحقق مرة أخرى عبر الموقع الرسمي للنادي أو مزود التذاكر الخاص بك قبل موعد المباراة.

كيفية شراء تذاكر إنتر ميامي

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات إنتر ميامي، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وحتى باقات الضيافة.

لشراء تذاكر إنتر ميامي الرسمية، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري الأمريكي لكرة القدم أو الدخول إلى بوابة التذاكر عبر الموقع الرسمي للنادي.

من الواضح أن الطلب على التذاكر يكون مرتفعًا عادةً، خاصة الآن بعد استقرار النادي في مقره الدائم الجديد ودخوله الموسم بصفته حامل لقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، لذلك إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية أو كنت تتطلع إلى اقتناص تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في النظر إلى منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار من 36 دولارًا.

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كم تبلغ أسعار تذاكر إنتر ميامي؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر إنتر ميامي عبر القنوات الرسمية، أعلن النادي أن أسعار التذاكر الموسمية تبدأ من 40 دولارًا للمباراة الواحدة للمسجلين مبكرًا في Nu Stadium، مع العلم أن أسعار المباريات الفردية تختلف بشكل كبير بحسب المنافس وفئة المقاعد ومدى التبكير في الشراء. احرص دائمًا على مراجعة بوابة التذاكر الرسمية للنادي لمعرفة الأسعار الحالية لكل مباراة، إذ يمكن أن تتغير خلال الموسم، لا سيما في المباريات ذات الطلب المرتفع أو إذا واصل إنتر ميامي مشواره بعمق في الأدوار الإقصائية.

تتغير الأسعار بحسب موقع جلوسك في الملعب، كما أن أسعار المباريات خارج الأرض تعتمد على سياسات النادي المضيف.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية حول التوافر والأسعار.

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ماذا يمكن توقعه من إنتر ميامي في 2026؟

لا يشارك إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم سوى منذ بداية موسم 2020، لكنه أصبح بالفعل واحدًا من أكبر عوامل الجذب في المسابقة. دخل النادي المشهد بدعم نجومي من ديفيد بيكهام، وواصل التطور بشكل مستمر. وقد ارتدى القميص الوردي الشهير الآن عدد كبير من الأسماء اللامعة، وعلى رأسها ليونيل ميسي.

كان موسم ميسي في 2025 واحدًا من المواسم الخالدة؛ إذ فاز بالحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وحصد جائزة أفضل لاعب مرتين متتاليتين، كما اختير أفضل لاعب في مشوار إنتر ميامي نحو التتويج بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم 2025. ووقع الأرجنتيني عقد تمديد لثلاثة أعوام في أواخر 2025 ليبقى مع النادي حتى 2028، مؤكدًا التزامه بحقبة الامتياز الجديدة في Nu Stadium. وسيبلغ عامه التاسع والثلاثين خلال كأس العالم 2026 من FIFA، لكنه لا يُظهر أي علامات على التراجع. وإلى جانب ميسي، تضم التشكيلة الحالية أيضًا أسماء مثل رودريجو دي بول، وسيرجيو ريغيلون، وجيرمان بيرتيرامي، بينما يستعد كل من جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، وهما من ركائز النادي، للاعتزال في نهاية الموسم.

كما كان هذا الموسم موسم تغييرات خارج الملعب أيضًا، إذ رحل المدير الفني المخضرم خافيير ماسكيرانو في أبريل 2026، وتولى جييرمو أويوس المسؤولية.

ارتفع متوسط الحضور الجماهيري بشكل مطرد كل عام منذ تأسيس إنتر ميامي، ولم يؤد الانتقال إلى Nu Stadium الجديد والأكبر، الذي افتتح أمام حضور كامل بلغ 26,700 متفرج في زيارة أوستن إف سي يوم 4 أبريل 2026، إلا إلى زيادة الطلب أكثر. لذا، من المتوقع أن تكون الأجواء مشتعلة في المواجهات الكبرى، خاصة مع سعي النادي إلى التتويج بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسمين متتاليين.

تاريخ Nu Stadium

Nu Stadium هو الملعب الجديد المخصص لكرة القدم الخاص بإنتر ميامي في Miami Freedom Park، وهو مشروع ترفيهي ومجتمعي يمتد على مساحة 131 فدانًا ويقع بالقرب من مطار ميامي الدولي. افتُتح الملعب في 4 أبريل 2026، وانتهت أول مباراة لإنتر ميامي على أرضه في الدوري الأمريكي لكرة القدم هناك بالتعادل 2-2 أمام أوستن إف سي، ليضع ذلك نهاية لفترة النادي التي امتدت لعدة أعوام في ملعب Chase Stadium المؤقت في فورت لودرديل.

وصُمم Nu Stadium كمنشأة متعددة الاستخدامات تتسع لـ25,000 مقعد، مع سعة مُعلنة للأحداث الأكبر تقترب من 26,700، ويضم ممشى مفتوحًا بزاوية 360 درجة مع إطلالات بانورامية على وسط مدينة ميامي، ومدرج مقاعد موحدًا بطبقة واحدة صُمم لتعظيم الأجواء، إضافة إلى ما يوصف بأنه أطول بار في الدوري الأمريكي لكرة القدم. ويحمل الملعب اسم Nu، وهي شركة خدمات مالية رقمية، بموجب شراكة متعددة السنوات لحقوق التسمية أُعلن عنها في مارس 2026.

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