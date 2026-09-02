كيفية شراء تذاكر إشبيلية لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري الإسباني والمزيد

قد يكون إشبيلية قد تُوِّج بطلاً للدوري الإسباني مرة واحدة فقط، وكان ذلك في عام 1946، لكن ثلاثية من المراكز الرابعة بين 2020 و2022، إلى جانب بطولاته على الساحة الأوروبية، رفعت من مكانته في السنوات الأخيرة.

وبات أكثر من 35,000 مشجع يدخلون بانتظام إلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان لمتابعة إشبيلية، ويمكنك الانضمام إلى هذه الجماهير المتحمسة من خلال حجز تذاكر المباريات المقبلة اليوم.

ربما فقد إشبيلية خدمات بعض من أكثر لاعبيه تسجيلاً للأهداف في الموسم الماضي، وهم أكور آدامز وجبريل سو وأليكسيس سانشيز، لكنه سيأمل أن يبدأ بعض صفقاته وإعارته الصيفية، مثل جون غوريدي وروبي يوري ولوكاس ستاسين، بقوة هذا الموسم.

من المنتظر أن تكون الساحة الكروية الإسبانية مشتعلة خلال الأشهر المقبلة، ويمكنك مشاهدة بعض المباريات مباشرة من خلال حجز مقعدك. دع GOAL يقدم لك الدليل الكامل عن تذاكر إشبيلية، وأسعارها، وكيفية الحصول عليها، والمزيد.

مباريات إشبيلية المقبلة

التاريخ والوقت (محلياً) المباراة الموقع التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (9 مساءً) إسبانيول ضد إشبيلية ملعب RCDE (برشلونة) التذاكر الجمعة، 11 سبتمبر (9 مساءً) إشبيلية ضد فالنسيا ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية) التذاكر الأربعاء، 16 سبتمبر (7 مساءً) ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية ملعب ريازور (آ كورونيا) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (9 مساءً) إشبيلية ضد برشلونة ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية) التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (9 مساءً) ليفانتي ضد إشبيلية ملعب سيوداد دي فالنسيا (فالنسيا) التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (9 مساءً) ريال مدريد ضد إشبيلية سانتياجو برنابيو (مدريد) التذاكر الأحد، 25 أكتوبر (8 مساءً) إشبيلية ضد أوساسونا ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (8 مساءً) خيتافي ضد إشبيلية ملعب كوليسيوم (خيتافي) التذاكر الأحد، 8 نوفمبر (8 مساءً) إشبيلية ضد ألافيس ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية) التذاكر الأحد، 22 نوفمبر (8 مساءً) إشبيلية ضد ريال بيتيس ملعب رامون سانشيز بيزخوان (إشبيلية) التذاكر الأحد، 29 نوفمبر (8 مساءً) ريال سوسييداد ضد إشبيلية ملعب أنويتا (سان سيباستيان) التذاكر

كيفية شراء تذاكر إشبيلية

يمكنك شراء التذاكر الرسمية لمباريات إشبيلية عبر الإنترنت من خلال نظام التذاكر الأساسي الخاص بالنادي. وتُطرح عادة للبيع قبل نحو 7 إلى 10 أيام من يوم المباراة، بمجرد أن تؤكد رابطة الدوري الإسباني رسمياً التاريخ المحدد ووقت البث الخاص بالمباراة.

التذاكر رقمية بالكامل في موسم 2026/27، ويتم إرسالها إلى بريدك الإلكتروني أو إلى تطبيق النادي على شكل رمز QR قابل للمسح.

يطرح إشبيلية التذاكر وفق نظام مراحل:

المرحلة 1: أولوية أعضاء النادي: يحصل أبونادوس (حاملو التذاكر الموسمية) وسوسيوس (الأعضاء، بما في ذلك أعضاء Socio Rojo غير الحاصلين على تذاكر موسمية) على نافذة أولوية لشراء مقاعد إضافية أو المطالبة بالحصة المتاحة.

المرحلة 2: البيع للجمهور العام: إذا تبقت سعة متاحة بعد نوافذ بيع الأعضاء، تُطرح التذاكر للبيع العام قبل المباراة بنحو 5 إلى 7 أيام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات إشبيلية من السوق الثانوية. وتعد StubHub واحدة من أبرز المنصات لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ توفر خياراً موثوقاً للجماهير الراغبة في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر إشبيلية؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات الدوري الإسباني العادية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان الخاص بإشبيلية عادة بين 30 و90 يورو لفئات الدخول العام الأساسية، وتصل إلى 150-250 يورو أو أكثر لمقاعد المدرج الرئيسي المميزة، وذلك بحسب المنافس بشكل كبير.

يحدد إشبيلية أسعار المباريات بناءً على فئة الفريق المنافس:

الفئة A : مباريات كبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، إلى جانب المباريات الأوروبية أو مباريات الديربي. ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ أو تتطلب أولوية العضوية في النادي.

الفئة B : فرق الدوري الإسباني من وسط الجدول. تُطبق الأسعار العادية.

الفئة C : المباريات الأقل بروزاً أو المباريات التي تقام في منتصف الأسبوع، وتوفر أرخص نقطة دخول للجماهير العامة.

ينقسم تصميم ملعب رامون سانشيز بيزخوان إلى مستويات واضحة ومناطق وظيفية:

Gol Norte / Gol Sur (خلف المرمى - الفئة 2 / الجانبان القصيران) : مقاعد منخفضة التكلفة، وعادة ما تتراوح بين 30 و60 يورو في المباريات العادية. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الألتراس/المشجعين المتحمسين (Biris Norte) تشغل جزءاً من المدرج الشمالي.

Fondo / Lateral (الطبقات العلوية - الجانبان الطويلان) : مقاعد متوسطة السعر توفر رؤية تكتيكية أوسع للملعب، وتتراوح عادة بين 50 و90 يورو.

Preferencia (المدرج الرئيسي - الطبقات السفلية/الوسطى) : مقاعد مميزة على الجانب الرئيسي مع أفضل تغطية وأفضل رؤية، وتتراوح من 90 إلى 250 يورو أو أكثر في المباريات ذات الإقبال الكبير.

باقات VIP والضيافة : تتراوح بين 150 و500 يورو أو أكثر، وتوفر مقاعد تنفيذية مبطنة، وإمكانية دخول إلى الصالات، وخدمات ضيافة.

تابع البوابة الرسمية لتذاكر النادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوفر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب رامون سانشيز بيزخوان

يعد ملعب رامون سانشيز بيزخوان، المعروف بلقب "لا بومبونيرا دي نيرفيون"، معقل إشبيلية التاريخي، ويقف كواحد من أكثر الحصون الكروية رهبة وحماساً في أوروبا.

ويقع الملعب في حي نيرفيون النابض بالحياة في إشبيلية، ويتسع حالياً لـ42,714 متفرجاً، رغم أنه يستعد للتحول إلى منشأة حديثة للغاية بسعة 55,000 مقعد.

ورغم أنه ملعب نادٍ، فقد استضاف سانشيز بيزخوان بعضاً من أكثر المباريات التي لا تُنسى والأكثر درامية في تاريخ كرة القدم الدولية:

إثارة كأس العالم : استضاف الملعب نصف نهائي كأس العالم 1982 الشهير بين ألمانيا الغربية وفرنسا. وبعد انتهائه بالتعادل المثير 3-3، أصبح أول مباراة في تاريخ البطولة تُحسم بركلات الترجيح.

نهائي كأس أوروبا : في مفاجأة كبيرة، هزم ستيوا بوخارست الروماني، المرشح الأقل حظاً، برشلونة بركلات الترجيح ليرفع كأس أوروبا 1986 بعد تعادل سلبي 0-0.

نهائي الدوري الأوروبي : احتاجت المباراة أيضاً إلى ركلات الترجيح عندما استضاف الملعب الأندلسي الشهير نهائي 2022، حيث فاز آينتراخت فرانكفورت على رينجرز.

تميمة الحظ الوطنية المثالية: ينظر المنتخب الإسباني إلى سانشيز بيزخوان باعتباره حصناً منيعاً. ولم يخسر المنتخب أي مباراة من أصل 25 مباراة خاضها هناك، محققاً 20 انتصاراً و5 تعادلات.

قائمة أرقام وإحصائيات إشبيلية

يتخذ إشبيلية مقراً له في مدينة إشبيلية، وقد أمضى أكثر من 70 موسماً في الدوري الإسباني، ويقف باعتباره الفريق الأكثر نجاحاً في منطقة الأندلس.

أبرز الألقاب والبطولات

الدوري الإسباني (لا ليغا): لقب واحد (1946)

كأس ملك إسبانيا: 5 ألقاب (1935، 1939، 1948، 2007، 2010)

كأس الاتحاد الأوروبي / الدوري الأوروبي: 7 ألقاب (2006، 2007، 2014، 2015، 2016، 2020، 2023)

أرقام اللاعبين الفردية

الأكثر مشاركة: خيسوس نافاس (706)، مانولو خيمينيز (379)

الأكثر تسجيلاً للأهداف: خوان أرزا (187)، خوان أراوخو (144)

هاتريك أوناي إيمري (2014–2016)

أصبح أول فريق والوحيد الذي يفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الأوروبي، بعدما تغلب على بنفيكا ودنيبرو وليفربول.



