من المرجح أن يواصل أستون فيلا إشعال الأجواء مجددًا خلال موسم 2026-27 على ملعب فيلا بارك.

ومع عبور أكثر من 42,000 مشجع بوابات فيلا بارك، يبدو أن الجدار الأسطوري ذي اللونين النبيذي والأزرق مستعد لدفع الفريق قدمًا في دوري أبطال أوروبا وجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذًا، كيف يمكنك الحصول على تذكرة لمشاهدة أستون فيلا على أرض الواقع؟ دع GOAL يستعرض لك خياراتك لمتابعته في موسم 2026-27، بما في ذلك أماكن العثور على التذاكر، وتجديدات التذاكر الموسمية، وأسعار العضوية، والباقات المميزة المتاحة حاليًا.

مباريات أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27 والتذاكر

كيف تشتري تذاكر أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يتطلب الحصول على تذاكر أستون فيلا في فيلا بارك المرور عبر قنوات رسمية محددة، إذ إن الطلب المرتفع يعني أن مقاعد الدخول العام القياسية تنفد سريعًا، ويتم تسليمها رقميًا عبر تطبيق Aston Villa.

إليك أسرع طريقة لشرائها:

العضوية الرسمية وأنظمة الاقتراع : الانضمام إلى إحدى فئات العضوية الرسمية أمر أساسي للحصول على الوصول الأولي. فهي تمنحك الدخول في اقتراعات الأعضاء، مثل Loyalty أو First Timer Ballots، ونوافذ بيع أولوية قبل 3 إلى 4 أسابيع من انطلاق المباراة.

: الانضمام إلى إحدى فئات العضوية الرسمية أمر أساسي للحصول على الوصول الأولي. فهي تمنحك الدخول في اقتراعات الأعضاء، مثل Loyalty أو First Timer Ballots، ونوافذ بيع أولوية قبل 3 إلى 4 أسابيع من انطلاق المباراة. منصة التذاكر الرسمية لإعادة البيع: يمكن للأعضاء شراء تذاكر بالقيمة الاسمية يدرجها مباشرة أصحاب التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون حضور المباريات، وذلك عبر بوابة إعادة البيع الرسمية التابعة للنادي.

يمكن للأعضاء شراء تذاكر بالقيمة الاسمية يدرجها مباشرة أصحاب التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون حضور المباريات، وذلك عبر بوابة إعادة البيع الرسمية التابعة للنادي. باقات الضيافة الرسمية: يضمن حجز تجربة ضيافة يوم المباراة، مثل The Lower Grounds أو 150 Club أو 82 Champions Club، الدخول من دون الحاجة إلى عضوية أو المشاركة في اقتراع.

يضمن حجز تجربة ضيافة يوم المباراة، مثل The Lower Grounds أو 150 Club أو 82 Champions Club، الدخول من دون الحاجة إلى عضوية أو المشاركة في اقتراع. الأسواق الثانوية: بالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أو المباريات الأوروبية التي نفدت تذاكرها، قد يلجأ المشجعون إلى المنصات الثانوية كخيار بديل لإعادة البيع بين المشجعين. تحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

كيف تشتري التذاكر الموسمية لأستون فيلا؟

الطريقة الوحيدة لضمان مقعد في كل مباراة بيتية لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك هي امتلاك تذكرة موسمية لأستون فيلا.

تمنحك التذكرة الموسمية دخول جميع مباريات الدوري الـ19 التي يستضيفها النادي، كما توفر نوافذ حجز أولوية لمباريات الكؤوس الإقصائية.

التذاكر الموسمية لموسم 2026-27 نفدت، وتبدأ أرخص التذاكر الموسمية للبالغين من 703 جنيهات إسترلينية.

يحصل حاملو التذاكر الحاليون على نوافذ تجديد ذات أولوية قبل كل موسم جديد، بينما يمكن للراغبين في الشراء التسجيل في قائمة الانتظار الرسمية الخاصة بالتذاكر الموسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر أستون فيلا؟

مع عدم توافر التذاكر الموسمية، فإن غالبية المشجعين الذين سيحضرون مباريات أستون فيلا في فيلا بارك هذا الموسم سيشترون تذكرة مباراة فردية للمواجهة التي يختارونها.

تُباع هذه التذاكر على أساس كل مباراة على حدة، وتُطرح ضمن نطاق من الأسعار بحسب عوامل مثل موقع المقعد، والمباراة، والمنافس على مدار الموسم.

فيما يلي يمكنك العثور على أسعار مباريات أستون فيلا هذا الموسم، استنادًا إلى جدول تكاليف الفئة A الخاص بالموسم الماضي:

منطقة السعر بالغ فوق 66 عامًا / تحت 21 عامًا القوات المسلحة تحت 18 عامًا تحت 14 عامًا المنطقة 1 82.00 جنيهًا إسترلينيًا 61.50 جنيهًا إسترلينيًا 65.50 جنيهًا إسترلينيًا 42.00 جنيهًا إسترلينيًا 25.00 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة 2 76.00 جنيهًا إسترلينيًا 57.00 جنيهًا إسترلينيًا 61.00 جنيهًا إسترلينيًا 39.00 جنيهًا إسترلينيًا 23.00 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة 3 71.00 جنيهًا إسترلينيًا 53.00 جنيهًا إسترلينيًا 56.50 جنيهًا إسترلينيًا 35.50 جنيهًا إسترلينيًا 21.00 جنيهًا إسترلينيًا المنطقة 4 58.00 جنيهًا إسترلينيًا 43.50 جنيهًا إسترلينيًا 45.50 جنيهًا إسترلينيًا 29.50 جنيهًا إسترلينيًا 17.50 جنيهًا إسترلينيًا أماكن الكراسي المتحركة 58.00 جنيهًا إسترلينيًا 43.50 جنيهًا إسترلينيًا 45.50 جنيهًا إسترلينيًا 29.50 جنيهًا إسترلينيًا 17.50 جنيهًا إسترلينيًا

متى تُطرح تذاكر أستون فيلا للبيع؟

التذاكر العامة وباقات الضيافة المميزة لموسم 2026-27 متاحة للاستفسار والشراء عبر منصة التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي.

تُطرح تذاكر المباريات عادة قبل 4 إلى 5 أسابيع من موعد انطلاق المباراة، بدءًا من نوافذ أولوية حصرية للأعضاء الرسميين قبل وصولها إلى البيع العام.

كيف يمكنني التحقق من توافر تذاكر أستون فيلا؟

لا يزال الطلب على تذاكر أستون فيلا عند أعلى مستوياته على الإطلاق، مع استمرار فريق أوناي إيمري في المنافسة على أعلى مستوى محليًا وأوروبيًا.

أكثر مكان موثوق للتحقق من التوافر الفعلي للمباريات المقبلة هو البوابة الرسمية للنادي على avfc.co.uk.

كم تبلغ تكلفة عضوية أستون فيلا؟

توفر العضوية الرسمية لأستون فيلا أولوية الوصول إلى طرح تذاكر المباريات البيتية، وخصومات حصرية في المتجر، ومحتوى رقميًا.

فئات العضوية المتاحة لموسم 2026-27:

بالغ : 50 جنيهًا إسترلينيًا

: 50 جنيهًا إسترلينيًا فريق السيدات : 30 جنيهًا إسترلينيًا

: 30 جنيهًا إسترلينيًا عضوية الفيديو : 35 جنيهًا إسترلينيًا

: 35 جنيهًا إسترلينيًا فيديو لايت : 15 جنيهًا إسترلينيًا

: 15 جنيهًا إسترلينيًا ناشئ (الأعمار 3-11 و12-17) : 30 جنيهًا إسترلينيًا

: 30 جنيهًا إسترلينيًا ناشئ (الأعمار 0-2): مجانًا

أين يمكنني شراء تجارب أستون فيلا المميزة؟

توجد ثلاث تجارب مميزة لأستون فيلا متاحة للشراء:

Lower Grounds Premium: دخول إلى الصالة الحصرية، ومقاعد في Trinity Stand، ومرافق ما قبل المباراة وما بعدها، وشاشات عملاقة، وجلسات أسئلة وأجوبة مع لاعبين سابقين، وطعام وبار مجانيين، وبرنامج يوم المباراة الرسمي.

دخول إلى الصالة الحصرية، ومقاعد في Trinity Stand، ومرافق ما قبل المباراة وما بعدها، وشاشات عملاقة، وجلسات أسئلة وأجوبة مع لاعبين سابقين، وطعام وبار مجانيين، وبرنامج يوم المباراة الرسمي. 150 Club: مقاعد مبطنة على خط المنتصف في Doug Ellis Stand، ومشروبات ترحيبية، وخدمة طعام على الطاولة، وأطباق خاصة من الطاهي بين الشوطين، وزيارات من أساطير فيلا، وهدايا يوم المباراة.

مقاعد مبطنة على خط المنتصف في Doug Ellis Stand، ومشروبات ترحيبية، وخدمة طعام على الطاولة، وأطباق خاصة من الطاهي بين الشوطين، وزيارات من أساطير فيلا، وهدايا يوم المباراة. 82 Champions Club: مقاعد مبطنة في موقع مركزي داخل Trinity Road Stand، وتجربة طعام من طبقين، وبار مجاني، وظهور للأساطير.

يمكن الاستفسار عن جميع الباقات المميزة أو حجزها مباشرة عبر الموقع الرسمي لأستون فيلا.

يتطلب التخطيط لشراء التذاكر الخاصة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عالية الأهمية اهتمامًا دقيقًا بفئات العضوية ومواعيد الطرح الرسمية. وإذا كنت تخطط لتثبيت التوقعات في الوقت الفعلي مع تطور الأحداث، فإن سرعة التنقل عبر برمجيات الهاتف المحمول هي كل شيء. ألقِ نظرة أقرب على دليلنا المنسق لترقية روتين يوم المباراة الخاص بك باستخدام كود melbet promo code.