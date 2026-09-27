كيفية شراء تذاكر أتلتيك بلباو لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري الإسباني والمزيد

ربما أنهى أتلتيك بيلباو الموسم الماضي في المركز 12 المتأخر في الدوري الإسباني، لكن الرؤوس لا تزال مرفوعة في ملعب سان ماميس. وكان أكثر من 45.000 مشجع يحضرون المباريات بانتظام، ومن المتوقع رؤية هذه الأعداد مجددًا خلال الموسم الحالي. ويمكنك الانضمام إلى جماهير بيلباو بحجز التذاكر اليوم.

ومع تعليق إرنستو فالفيردي، الذي أشرف بشكل شهير على أكثر من 500 مباراة مدربًا لبيلباو خلال ثلاث فترات مع النادي، لوحته التدريبية في الموسم الماضي، اتجه أتلتيك بيلباو إلى إدين ترزيتش لتولي زمام الأمور الفنية. وهذه هي الوظيفة الأولى لترزيتش منذ أن قاد بوروسيا دورتموند بشكل لا يُنسى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024.

ورغم البداية البطيئة لعهد ترزيتش، مع الخسارة في أول مباراتين لبيلباو في الدوري الإسباني 2026/27، فإن النتائج تحسنت منذ ذلك الحين، ودخل الفريق فترة التوقف الدولي بسلسلة من 4 مباريات من دون هزيمة، تضمنت فوزًا 3-0 على أتلتيكو مدريد في سان ماميس.

فهل يمكنه الحفاظ على زخمه؟ دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقاعد في مباريات أتلتيك بيلباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات أتلتيك بيلباو المقبلة

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) المباراة الموقع التذاكر السبت، 10 أكتوبر (2pm) رايو فاييكانو ضد أتلتيك بيلباو ملعب فاييكاس (مدريد) التذاكر السبت، 17 أكتوبر (9pm) فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو ملعب ميستايا (فالنسيا) التذاكر الأربعاء، 21 أكتوبر (8pm) ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو ملعب سيوداد دي فالنسيا (فالنسيا) يُحدد لاحقًا الأحد، 25 أكتوبر (2pm) أتلتيك بيلباو ضد خيتافي ملعب سان ماميس (بيلباو) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (8pm) أتلتيك بيلباو ضد ريال سوسيداد ملعب سان ماميس (بيلباو) التذاكر الأحد، 8 نوفمبر (8pm) أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو ملعب إل سادار (بامبلونا) التذاكر الأحد، 22 نوفمبر (8pm) أتلتيك بيلباو ضد إسبانيول ملعب سان ماميس (بيلباو) التذاكر الأحد، 29 نوفمبر (8pm) مالاجا ضد أتلتيك بيلباو ملعب لا روساليدا (مالقة) التذاكر الأحد، 6 ديسمبر (8pm) أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد ملعب سان ماميس (بيلباو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر أتلتيك بيلباو

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات أتلتيك بيلباو مباشرة من بوابة التذاكر الخاصة بالنادي. ولا يُشترط وجود عضوية أو سجل حساب مسبق للمبيعات المخصصة لعامة الجمهور. وإذا تبقت أي تذاكر بعد المبيعات عبر الإنترنت، فيمكنك شراؤها مباشرة من شبابيك التذاكر في ملعب سان ماميس يوم المباراة.

لا يطرح أتلتيك بيلباو تذاكر الموسم بالكامل دفعة واحدة. وبما أن الليجا تؤكد الجداول النهائية للمباريات قبل أسابيع قليلة فقط من موعدها، تُطرح التذاكر للبيع بشكل متتابع وعلى أساس كل مباراة على حدة:

البيع المسبق لأعضاء Club Athletic (النافذة الأولى): يحصل أعضاء "Club Athletic" المدفوعون على أولوية الوصول أولًا. ويبدأ هذا البيع المسبق عادة قبل 3 إلى 4 أيام من طرح التذاكر لعامة الجمهور، أي قبل نحو أسبوعين إلى 3 أسابيع من يوم المباراة.

وبالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل مواجهات ريال مدريد أو برشلونة وديربي الباسك ضد ريال سوسيداد، يحصل الأعضاء المميزون على إمكانية وصول إضافية قبل 24 ساعة من الأعضاء العاديين.

البيع لعامة الجمهور (النافذة الثانية): تُطرح أي تذاكر متبقية لعامة الجمهور قبل نحو أسبوعين من يوم المباراة. وعادة ما تُطرح عبر الإنترنت عند الساعة 10:30 صباحًا يوم الاثنين من الأسبوع الذي يسبق المباراة.

إضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات أتلتيك بيلباو من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز المنصات لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتلتيك بيلباو؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية العادية لمباريات أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس عادة بين 30 و240 يورو عبر بوابة التذاكر الخاصة بالنادي. وتعتمد الأسعار الدقيقة بشكل كبير على المنافس، إذ تسجل مباريات الفئة A ضد ريال مدريد أو برشلونة أو ريال سوسيداد أعلى الأسعار، وكذلك على موقع مقعدك.

أقسام الجلوس ونطاقات الأسعار الرسمية:

Fondo Upper / Alta - خلف المرميين، في الطبقة العلوية. قد تكون الأبعد عن مجريات اللعب، لكنها توفر رؤية شاملة من الأعلى. (نطاق السعر: 30-50 يورو)

Fondo Lower / Baja - خلف المرميين، في الطبقة السفلية. أقرب إلى أرضية الملعب وتضم مناطق الغناء والتشجيع النشطة. (نطاق السعر: 45-75 يورو)

Lateral / Tribuna Upper - على امتداد الجانبين الطويلين للملعب، في الطبقة العلوية. رؤية تكتيكية ممتازة لكامل الملعب. (نطاق السعر: 60-100 يورو)

Lateral / Tribuna Lower - على امتداد الجانبين الطويلين للملعب، في الطبقة السفلية. رؤية مميزة على طريقة البث التلفزيوني وقريبة من اللاعبين. (نطاق السعر: 100-160+ يورو)

منطقة كبار الزوار في سان ماميس - تقع في الحلقة الوسطى من الملعب. وتشمل مقاعد مركزية، وخدمات ضيافة، وإمكانية دخول صالة الاستراحة. (نطاق السعر: 180-350+ يورو)

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب سان ماميس

يُعد ملعب سان ماميس، الذي يحمل لقب "لا كاتيدرال" (الكاتدرائية) على سبيل الود، واحدًا من أكثر ملاعب كرة القدم احترامًا وأيقونية في العالم. ويقع في بيلباو بإسبانيا، ويُعد المعقل الصاخب لأتلتيك كلوب. وقد نجح الملعب بسلاسة في الجمع بين إرث كروي يمتد لقرن كامل وهندسة معمارية متطورة.

افتُتح سان ماميس القديم في عام 1913، واكتسب مكانته الأسطورية لأنه بُني بجوار كنيسة مكرسة للقديس ماميس. وعلى مدار 100 عام من تاريخه، استضاف 3.695 مباراة. وكانت أبرز سماته المعمارية قوسًا فولاذية ضخمة شُيدت عام 1952 فوق المدرج الرئيسي، لتؤدي دور هالة عصرية لـ"لا كاتيدرال".

وللتكيف مع القرن الحادي والعشرين، بُني ملعب جديد تمامًا من فئة النخبة بسعة 53.331 مقعدًا وافتُتح في 2013. وللحفاظ على وجود النادي في مركز المدينة، شُيد الملعب الجديد على قطعة أرض مجاورة ومتداخلة مع الملعب القديم. وتم تنفيذ الانتقال على مراحل حتى لا يضطر أتلتيك كلوب إلى اللعب خارج أرضه مطلقًا.

مباريات لا تُنسى في سان ماميس

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1977 (مباراة الإياب) : فاز أتلتيك كلوب على يوفنتوس 2-1 في سان ماميس. ورغم أن يوفنتوس فاز باللقب بفضل الأهداف خارج الأرض، فإن الأجواء رسخت الهالة الأوروبية الغامضة للملعب.

كأس العالم FIFA 1982 : خضع الملعب القديم لتجديد كامل لاستضافة مباريات المجموعة الرابعة، ورحب بمنتخبات إنجلترا وفرنسا والكويت..

الهيمنة على كأس السوبر الإسباني (2015) : أشعل أتلتيك كلوب الأجواء في الملعب الجديد بعدما اكتسح برشلونة 4-0 في مباراة الذهاب، ممهدًا الطريق لأول لقب كبير له منذ عقود.

أسطورة "الأسود": وفقًا لمؤرخين رومانيين، كان القديس ماميس (سان ماميس) شابًا مسيحيًا أُلقي به في ملعب مع أسود متوحشة. لكن بدلًا من مهاجمته، استلقت الوحوش بهدوء عند قدميه. وبما أن الملعب بُني على أرض مكرسة له، يُطلق على لاعبي أتلتيك كلوب بفخر اسم لوس ليونيس (الأسود).

أرقام وإحصائيات أتلتيك بيلباو

يُعد أتلتيك كلوب، المعروف عادة باسم أتلتيك بيلباو، واحدًا من أعرق أندية كرة القدم وأكثرها تميزًا من حيث التقاليد في العالم. وتأسس النادي عام 1898 في إقليم الباسك الإسباني، ويشتهر عالميًا بسياسته الصارمة الخاصة بالأكاديمية، إذ لا يشرك سوى اللاعبين الذين وُلدوا في منطقة الباسك، أو اللاعبين الذين تعلموا مهاراتهم الكروية في أكاديمية شباب تابعة لنادٍ باسكي..

إنجازات النادي وأبرز الألقاب

الدوري الإسباني (الدرجة الأولى) : 8 ألقاب (1930، 1931، 1934، 1936، 1943، 1956، 1983، 1984)

كأس الملك (الكأس الإسبانية) : 25 لقبًا

الأرقام الفردية للاعبين

أكثر المشاركات: خوسيه أنخيل إيريبار (614)، أوسكار دي ماركوس (573)

أكثر الأهداف: تيلمو زارا (335)، داني (199)

من ملكية إسبانيا

إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة، يُعد أتلتيك بيلباو واحدًا من ثلاثة أندية فقط لم تهبط أبدًا من الدوري الإسباني منذ انطلاقه في عام 1929.

أكبر اكتساح في تاريخ الليجا

يحمل أتلتيك بيلباو رقم أكبر انتصار في تاريخ الدوري الإسباني، بعدما سحق برشلونة 12-1 خلال موسم 1930-31.

الرحلة الأولى لـ لا جابارا

عندما قاد خافيير كليمنتي فريقًا شابًا إلى لقب الدوري الإسباني في 1983، احتفل النادي بالإبحار في نهر نيرفيون على متن بارجة شحن ثقيلة تُدعى لا جابارا. واصطف أكثر من مليون مشجع مبتهج على ضفتي النهر، وهو تقليد عاد عندما فاز الفريق بالثنائية المحلية في 1984، ثم مجددًا في 2024 بعد التتويج بكأس الملك.



