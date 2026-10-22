كيفية شراء تذاكر أتلتيكو مدريد لموسم 2026/27: مواعيد مباريات الدوري الإسباني وأسعار التذاكر والمزيد

من أين تشتري تذاكر أتلتيكو مدريد؟

الطريقة الأكثر مباشرة لشراء تذاكر أتلتيكو مدريد هي عبر البوابة الرسمية للنادي، حيث يحظى الأعضاء بفترة بيع مسبق ذات أولوية قبل فتح البيع العام للجمهور. ويُعد نظام عضوية «سوسيوس» في أتلتيكو أيسر انضمامًا من أنظمة بعض منافسيه في الدوري الإسباني، وقد يتيح الانضمام إليه خصومات وفرصة مبكرة للحصول على مقاعد في أكبر المباريات.

لكن تذاكر المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل ديربي مدريد أو زيارة برشلونة أو أي مواجهة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، تُباع عادة بسرعة كبيرة عند طرحها للجمهور عبر القنوات الرسمية. ومع تنافس أكثر بكثير من 150 ألف عضو في النادي على مقاعد ملعب يتسع لما يزيد قليلًا على 70 ألف متفرج، لا يتمكن كثير من المشجعين من الحصول على تذاكر عبر تلك القنوات.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتلتيكو مدريد؟

تتفاوت أسعار التذاكر في ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو تفاوتًا كبيرًا بحسب المنافس وموقع المقعد، لكن الخيارات تلائم مختلف الميزانيات. ويمكن شراء أرخص التذاكر لمباريات الدوري الإسباني المعتادة أمام فرق وسط الجدول بأسعار تبدأ من نحو 30 يورو فقط، ما يجعل مشاهدة أتلتيكو مدريد أقل تكلفة بكثير من زيارة بعض الأندية الأوروبية الكبرى الأخرى.

أما في المباريات الكبرى، فتوقّع ارتفاع الأسعار بدرجة ملحوظة. فديربي مدريد أمام ريال مدريد وزيارة برشلونة هما باستمرار المباراتان اللتان يصعب العثور على تذاكر لهما أكثر من غيرهما خلال الموسم، فضلًا عن كونهما الأغلى. وتبدأ أسعار مقاعد المدرجات العلوية عادة من نحو 60 إلى 90 يورو، وترتفع إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير للمقاعد الجانبية وفي المدرجات السفلية. وتُباع تذاكر مباريات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا في ميتروبوليتانو، الملعب الذي استضاف نهائي كأس أوروبا، بأسعار مرتفعة مماثلة.

وتتراوح أسعار التذاكر الموسمية لموسم 2026/27 بين نحو 290 يورو للفئات الأقل سعرًا على الإطلاق، في المدرجات العلوية، وأكثر بكثير من 2000 يورو للمقاعد الأكثر تميزًا في المدرجات السفلية على جانبي الملعب. ومع ذلك، تظل تذاكر المباريات الفردية الخيار الأكثر مرونة للمشجعين الزائرين ومن لا يرغبون في الالتزام بموسم كامل.

والخبر السار للباحثين عن أسعار مناسبة هو أن سوق إعادة بيع التذاكر على ستاب هاب يطرح بانتظام بعضًا من أكثر الأسعار تنافسية في السوق، لا سيما للمباريات التي لا يزال يفصلها وقت أطول عن موعد إقامتها. ويظل الشراء المبكر ومتابعة العروض عند تحديثها أفضل وسيلة للعثور على أرخص تذاكر ممكنة لأتلتيكو مدريد في المباراة التي تفضلها.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن أتلتيكو مدريد

تأسس أتلتيكو مدريد، المعروف بلقبي الروخيبلانكوس والكولتشونيروس، عام 1903، وكان طوال أكثر من قرن واحدًا من القوى الثلاث الكبرى في كرة القدم الإسبانية، إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة. ورغم أنه عمل بموارد مالية لا تمثل سوى جزء من موارد منافسيه المحليين الكبيرين خلال معظم تاريخه، فقد بنى أتلتيكو هويته على الصمود والانضباط الدفاعي وأجواء مبارياته التي لا مثيل لها.

كان دييجو سيميوني القوة الدافعة وراء حقبة النادي الحديثة منذ توليه المسؤولية في ديسمبر 2011. وتحت قيادته، فاز أتلتيكو بالدوري الإسباني مرتين، وتُوّج بالدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي في مناسبات متعددة، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين. ويبدأ سيميوني موسم 2026/27 بوصفه أحد أطول المدربين بقاءً في مناصبهم في كرة القدم العالمية، ولا تزال أساليبه أساس كل ما يفعله النادي على أرض الملعب.

وخارج الملعب، شهدت ملكية النادي تغيرًا كبيرًا، إذ باتت «أبولو جلوبال مانجمنت» تمتلك حصة أغلبية إلى جانب «كوانتوم باسيفيك جروب»، ما يجلب استثمارات جديدة وطموحًا متجددًا للنادي مع دخوله هذا الموسم. وعلى أرض الملعب، عززت صفقات الانتقالات الأخيرة الفريق أكثر، ويدخل أتلتيكو الموسم الجديد ساعيًا إلى تقليص الفارق مع متصدر الدوري الإسباني والمنافسة على جميع الجبهات محليًا وأوروبيًا.

وبالنسبة إلى المشجعين الزائرين، فإن رحلة إلى مدريد لمشاهدة أتلتيكو تعني أكثر بكثير من 90 دقيقة من كرة القدم. فثقافة المشجعين المحيطة بالنادي، والصخب داخل الملعب، وشغف جماهيره التي لم تتخلّ عنه حتى في السنوات الأقل نجاحًا، تجعل حضور إحدى مبارياته تجربة لا غنى عنها في كرة القدم العالمية.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو

تغيّر اسم ملعب أتلتيكو مدريد عدة مرات منذ افتتاحه بهيئته الحالية لأول مرة عام 2017، من واندا ميتروبوليتانو إلى سيفيتاس ميتروبوليتانو، قبل أن يصبح الرياض إير ميتروبوليتانو بموجب اتفاقية حقوق التسمية الحالية. ويقع الملعب في حي سان بلاس كانييخاس شرق المدينة، وقد حلّ محل ملعب النادي السابق الشهير، فيسنتي كالديرون، بعد أن قضى فيه أكثر من نصف قرن.

وبسعة تبلغ نحو 70 ألف متفرج، يُعد الرياض إير ميتروبوليتانو ثالث أكبر ملعب في إسبانيا، بعد كامب نو وسانتياجو برنابيو فقط. وقد صُممت مدرجاته شديدة الانحدار والمتقاربة للحفاظ على صخب الجماهير في الداخل وجعل الأجواء حماسية قدر الإمكان. واستضاف الملعب بالفعل بعضًا من أكبر المناسبات في كرة القدم الأوروبية، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تُقام عليه بانتظام مباريات منتخب إسبانيا.

ويسهل الوصول إلى الملعب بفضل محطة مترو إستاديو ميتروبوليتانو المخصصة له، التي تقع خارجه مباشرة وترتبط بسهولة بوسط مدريد. وينبغي للمشجعين القادمين من وسط المدينة تخصيص وقت كافٍ قبل انطلاق المباراة، للاستمتاع بالأجواء المحيطة بالملعب قبلها، وكذلك للتعامل مع الازدحام عند بوابات الدخول.