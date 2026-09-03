كيفية شراء تذاكر أتلتيكو مدريد لموسم 2026-27: مواعيد الدوري الإسباني، أسعار التذاكر والمزيد

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متى سيلعب أتلتيكو مدريد؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الأربعاء 19 أغسطس 2026، 21:00 بتوقيت وسط أوروبا (مؤكد) أتلتيكو مدريد ضد مالاجا CF رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر الأحد 23 أغسطس 2026، 17:00 بتوقيت وسط أوروبا (مؤكد) أتلتيكو مدريد ضد فياريال CF رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 15-16 سبتمبر 2026 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 19-20 سبتمبر 2026 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد (ديربي مدريد) رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 24-25 أكتوبر 2026 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد RC ديبورتيفو رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 7-8 نوفمبر 2026 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد برشلونة FC رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 5-6 ديسمبر 2026 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 12-13 ديسمبر 2026 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا CF رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 9-10 يناير 2027 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد ريال راسينج كلوب (آخر مباراة في النصف الأول من الموسم) رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 16-17 يناير 2027 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسييداد رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 30-31 يناير 2027 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد RCD إسبانيول رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 20-21 فبراير 2027 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد إلتشي CF رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 6-7 مارس 2027 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد سيلتا فيجو رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 20-21 مارس 2027 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد خيتافي CF رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 10-11 أبريل 2027 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي UD رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 17-18 أبريل 2027 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية FC رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 1-2 مايو 2027 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 15-16 مايو 2027 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد رايو فاييكانو رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر 22-23 مايو 2027 (اليوم الدقيق سيُحدد لاحقًا) أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك كلوب رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد تذاكر

أين تشتري تذاكر أتلتيكو مدريد؟

الطريقة الأكثر مباشرة للحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد هي عبر البوابة الرسمية للنادي، حيث يحصل الأعضاء على نافذة بيع مسبق ذات أولوية قبل طرح التذاكر للبيع العام للجمهور. ويُعد نظام عضوية Socios الخاص بأتلتيكو أكثر سهولة في الوصول مقارنة ببعض منافسيه في الليجا، كما أن الانضمام إليه قد يتيح خصومات وفرصة الوصول مبكرًا إلى المقاعد في أكبر المباريات.

ومع ذلك، فإن الطرح الرسمي العام للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل ديربي مدريد أو زيارة برشلونة أو أي مواجهة إقصائية في دوري أبطال أوروبا، ينفد بسرعة كبيرة، ومع وجود أكثر من 150,000 عضو بالنادي يتنافسون على ملعب يتسع لما يزيد قليلًا على 70,000 متفرج، يفشل كثير من المشجعين في الحصول على التذاكر عبر القنوات الرسمية.

هنا يأتي دور سوق إعادة البيع. StubHub هو أحد أبسط الطرق لضمان مقعد في رياض إير ميتروبوليتانو، مع توافر التذاكر في جميع الفئات السعرية وفي كل أجزاء الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتلتيكو مدريد؟

تختلف أسعار التذاكر في رياض إير ميتروبوليتانو بشكل كبير بحسب المنافس وموقع المقعد في الملعب، لكن هناك بالفعل ما يناسب كل الميزانيات. ويمكن الحصول على أرخص التذاكر لمباريات الليجا العادية أمام فرق وسط الجدول ابتداءً من نحو 30 يورو فقط، ما يجعل الذهاب لمشاهدة أتلتيكو مدريد أقل تكلفة بكثير من زيارة بعض الأندية العملاقة الأخرى في أوروبا.

أما في المناسبات الكبرى، فتوقع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ. ويظل ديربي مدريد ضد ريال مدريد وزيارة برشلونة هما باستمرار أصعب تذكرتين وأغلاهما طوال الموسم، إذ تبدأ أسعار مقاعد المدرج العلوي عادة من نحو 60 إلى 90 يورو، ثم ترتفع إلى ما هو أبعد من ذلك كثيرًا بالنسبة إلى مقاعد الجوانب ومقاعد المدرج السفلي. كما أن مباريات دوري أبطال أوروبا الإقصائية في ميتروبوليتانو، وهو ملعب استضاف نهائي كأس أوروبا، تأتي بأسعار مرتفعة مماثلة.

وتتراوح أسعار التذاكر الموسمية لموسم 2026/27 من نحو 290 يورو في الفئة الأرخص للغاية (المدرج العلوي) إلى أكثر بكثير من 2,000 يورو لأكثر مقاعد المدرج السفلي تميزًا على جانبي الملعب، رغم أن تذاكر المباراة الواحدة تظل الخيار الأكثر مرونة للمشجعين الزائرين ولمن لا يرغبون في الالتزام بالموسم كاملًا.

والخبر الجيد للباحثين عن الصفقات الرخيصة هو أن سوق إعادة البيع على StubHub يقدم بانتظام أكثر الأسعار تنافسية في السوق، لا سيما للمباريات التي لا يزال يفصلها وقت عن يوم اللقاء. ويظل الشراء المبكر ومراقبة القوائم مع تحديثها باستمرار أفضل وسيلة للعثور على أرخص تذاكر أتلتيكو مدريد الممكنة للمباراة التي تفضلها.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن أتلتيكو مدريد

تأسس أتلتيكو مدريد، الملقب بـ Los Rojiblancos وLos Colchoneros، عام 1903، وأمضى ما يزيد بكثير على قرن كأحد القوى الثلاث الكبرى في كرة القدم الإسبانية إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة. وعلى الرغم من عمله عبر معظم تاريخه بموارد مالية لا تمثل سوى جزء يسير من موارد منافسيه المحليين الكبيرين، بنى أتلتيكو هويته على الصلابة والانضباط الدفاعي وأجواء المباريات التي لا تضاهى.

يعد دييجو سيميوني القوة الدافعة وراء الحقبة الحديثة للنادي منذ توليه المسؤولية في ديسمبر 2011. وتحت قيادته، فاز أتلتيكو بلقب الليجا مرتين، ورفع الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي في أكثر من مناسبة، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين. ويبدأ سيميوني موسم 2026/27 كأحد أطول المدربين خدمة في كرة القدم العالمية، فيما تظل أساليبه العمود الفقري لكل ما يقدمه النادي داخل الملعب.

خارج الملعب، شهدت صورة الملكية تحولًا كبيرًا، إذ باتت Apollo Global Management تمتلك الآن حصة أغلبية إلى جانب Quantum Pacific Group، ما يجلب استثمارًا جديدًا وطموحًا متجددًا للنادي قبل هذه الحملة. أما داخل الملعب، فقد عززت الأعمال الأخيرة في سوق الانتقالات قوة التشكيلة بشكل أكبر، ويدخل أتلتيكو الموسم الجديد بهدف تقليص الفجوة مع صدارة الليجا مع المنافسة على جميع الجبهات محليًا وأوروبيًا.

وبالنسبة إلى المشجعين الزائرين، فإن الرحلة إلى مدريد لمشاهدة أتلتيكو تتجاوز كثيرًا مجرد 90 دقيقة من كرة القدم. فثقافة المشجعين المحيطة، والضجيج داخل الملعب، وشغف قاعدة جماهيرية لم تتراجع أبدًا حتى في السنوات الأقل ازدهارًا، تجعلها واحدة من تجارب يوم المباراة الأساسية في كرة القدم العالمية.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن رياض إير ميتروبوليتانو

مر ملعب أتلتيكو مدريد بعدة أسماء منذ افتتاحه بصورته الحالية لأول مرة في 2017، إذ انتقل من واندا ميتروبوليتانو إلى سيفيتاس ميتروبوليتانو قبل أن يصبح رياض إير ميتروبوليتانو بموجب شراكة حقوق التسمية الحالية. ويقع الملعب في حي سان بلاس كانييخاس شرقي المدينة، وقد حل محل الملعب التاريخي السابق للنادي، فيسنتي كالديرون، بعد أكثر من نصف قرن هناك.

وبسعة تقارب 70,000 متفرج، يعد رياض إير ميتروبوليتانو ثالث أكبر ملعب في إسبانيا بعد كامب نو وسانتياجو برنابيو فقط، وقد صُممت مدرجاته شديدة الانحدار والمتقاربة للحفاظ على الضجيج داخل الملعب وجعل الأجواء بأقصى قدر ممكن من الحدة. واستضاف الملعب بالفعل بعضًا من أكبر المناسبات في كرة القدم الأوروبية، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يُستخدم بانتظام أيضًا لمباريات منتخب إسبانيا.

الوصول إلى الملعب سهل بفضل محطة مترو Estadio Metropolitano المخصصة، التي تقع مباشرة خارج الملعب وتوفر اتصالًا سهلًا بوسط مدريد. وينبغي للمشجعين القادمين من وسط المدينة أن يخصصوا وقتًا كافيًا قبل انطلاق المباراة، سواء للاستمتاع بأجواء ما قبل اللقاء حول الملعب أو للتعامل مع الحشود المتجهة عبر البوابات الدوارة.