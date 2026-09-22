كيفية شراء تذاكر آينتراخت فرانكفورت لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري الألماني والمزيد

بعد الغياب عن المشاركات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 2020/21، سيصب آينتراخت فرانكفورت تركيزه بالكامل هذا الموسم على ترك بصمته محليًا. تابع الفريق في مباريات البوندسليغا من خلال حجز تذاكر المباريات اليوم.

عاد آدي هوتر في الصيف لولاية ثانية على رأس الجهاز الفني. وخلال فترته السابقة في تدريب آينتراخت فرانكفورت بين 2018 و2021، بلغ النادي نصف نهائي كأس ألمانيا والدوري الأوروبي، كما أنهى الدوري الألماني في المركز الخامس.

ويتطلع الآن إلى إحداث تأثير إيجابي مع فريق يضم أسماء بارزة مثل يونس إبنوتاليب، جوناثان بوركاردت، جان أوزون ورافاييل أونييديكا. وإذا كانت المواجهات الأولى هذا الموسم مؤشرًا يمكن الاستناد إليه، فإن جماهير فرانكفورت على موعد مع متعة حقيقية خلال الأشهر المقبلة. وقد شهدت كل مباراة من مبارياته الافتتاحية في البوندسليغا خلال أغسطس وسبتمبر تسجيل 4 أهداف أو أكثر.

دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر حول كيفية حجز مقاعدك في مباريات آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعارها والمزيد.

مباريات آينتراخت فرانكفورت المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر السبت، 10 أكتوبر (6.30 مساءً) الدوري الألماني: آر بي لايبزيغ ضد آينتراخت فرانكفورت ريد بول أرينا (لايبزيغ) التذاكر الجمعة، 16 أكتوبر (8.30 مساءً) الدوري الألماني: آينتراخت فرانكفورت ضد 1. إف سي كولن دويتشه بنك بارك (فرانكفورت) التذاكر السبت، 24 أكتوبر (6.30 مساءً) الدوري الألماني: بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت سيغنال إيدونا بارك (دورتموند) التذاكر الثلاثاء، 27 أكتوبر (6 مساءً) كأس ألمانيا: هامبورغ ضد آينتراخت فرانكفورت فولكسبارك شتاديون (هامبورغ) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (5.30 مساءً) الدوري الألماني: آينتراخت فرانكفورت ضد هامبورغ دويتشه بنك بارك (فرانكفورت) التذاكر السبت، 7 نوفمبر (3.30 مساءً) إس سي بادربورن 07 ضد آينتراخت فرانكفورت هوم ديلوكس أرينا (بادربورن) التذاكر السبت، 21 نوفمبر (3.30 مساءً) آينتراخت فرانكفورت ضد تي إس جي هوفنهايم دويتشه بنك بارك (فرانكفورت) التذاكر السبت، 28 نوفمبر (6.30 مساءً) في إف بي شتوتغارت ضد آينتراخت فرانكفورت إم إتش بي أرينا (شتوتغارت) التذاكر

كيفية شراء تذاكر آينتراخت فرانكفورت

يمكن شراء تذاكر آينتراخت فرانكفورت الرسمية مباشرة عبر القنوات الرقمية للنادي، سواء من خلال متجر تذاكر آينتراخت فرانكفورت أو تطبيق Mainaquila، مع اعتماد المبيعات على هيكل مراحل أولوية صارم يستند إلى عضوية النادي.

ونظرًا إلى أن الطلب على التذاكر مرتفع للغاية، فإن المباريات تنفد تذاكرها تقريبًا دائمًا خلال نافذة أولوية الأعضاء، ونادرًا ما تصل إلى البيع العام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات آينتراخت فرانكفورت من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر آينتراخت فرانكفورت؟

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر مباريات آينتراخت فرانكفورت على أرضه في دويتشه بنك بارك عادة بين 18 و24 يورو لمناطق الوقوف، وبين 35 و90+ يورو للمقاعد.

وتعتمد الأسعار الدقيقة على فئة التذكرة ومستوى تصنيف المباراة، إذ تفرض المباريات أمام منافسين كبار مثل بايرن ميونخ أو بوروسيا دورتموند تسعيرًا أعلى ضمن "الفئة A" مقارنة بالمباريات الأقل جماهيرية.

وتنقسم التذاكر الرسمية الأساسية إلى مدرجات وقوف وفئات مقاعد مرقمة:

تذاكر الوقوف (Stehplatz) : 18-24 يورو. هذه هي الأرخص في الملعب وتوفر الأجواء الأكثر حماسة.

فئتا المقاعد 4 و5 (المدرجات العلوية والزوايا) : 35-50 يورو. تقع هذه المقاعد بعيدًا عن أرضية الملعب أو في منحنيات الزوايا، وتوفر رؤية ممتازة من الأعلى مقابل تكلفة أقل.

فئتا المقاعد 2 و3 (الجوانب القياسية) : 50-75 يورو. تمتد هذه المقاعد عبر المستويات العلوية والمتوسطة على طول الجانب الطولي للملعب.

الفئة 1 والمقاعد المميزة (المدرجات السفلية الوسطى) : 75-90+ يورو. توفر هذه المقاعد المركزية المميزة على امتداد الجوانب الرئيسية أوضح رؤية ممكنة للمباراة من دون عوائق.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن دويتشه بنك بارك

يُعد دويتشه بنك بارك، المعروف تاريخيًا وبين الجماهير باسم فالدشتاديون (ملعب الغابة)، واحدًا من أشهر الملاعب الرياضية في ألمانيا وأكثرها أجواءً ووظائف متعددة. ويقع في عمق غابة المدينة في الضواحي الجنوبية لفرانكفورت أم ماين، ويُستخدم كملعبٍ رئيسي لآينتراخت فرانكفورت، أحد أبرز أندية البوندسليغا.

افتُتح الملعب رسميًا في عام 1925 على موقع قاعدة عسكرية سابقة. وكان يتسع في البداية لـ35,000 متفرج، ضمن مجمع رياضي مجتمعي أكبر. ومع ازدهار كرة القدم في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، خضع الملعب لعملية تجديد ضخمة في عام 1955 رفعت سعته إلى أكثر من 87,000.

واستعدادًا لكأس العالم 2006، جرى هدم الملعب القديم تدريجيًا وإعادة بنائه بالكامل بين 2002 و2005 ليصبح منشأة رائدة مخصصة لكرة القدم فقط.

لحظات لا تُنسى في دويتشه بنك بارك:

"معركة المياه" في كأس العالم (ألمانيا الغربية ضد بولندا) : خلال نصف نهائي كأس العالم 1974، غمرت الأمطار الغزيرة أرضية الملعب بالكامل. ورغم الظروف التي جعلت اللعب شبه مستحيل، ضخ رجال الإطفاء المياه خارج الملعب، وحققت ألمانيا الغربية فوزًا صعبًا 1-0 على بولندا لتتأهل إلى النهائي.

نهائي كأس القارات 2005 : استضاف الملعب الذي أُعيد بناؤه حديثًا نسخة كلاسيكية من السوبر كلاسيكو في أميركا الجنوبية، حين اكتسحت البرازيل الأرجنتين 4-1 لتتوج باللقب.

نهائي كأس العالم للسيدات 2011 : تصدر الملعب المشهد العالمي عندما حققت اليابان مفاجأة تاريخية بفوزها على الولايات المتحدة في ركلات ترجيح مثيرة.

سلسلة NFL الدولية : مع توسع كرة القدم الأميركية في أوروبا، استضاف الملعب مباريات من الموسم المنتظم في NFL، مستندًا إلى تاريخه بوصفه المقر السابق لفريق فرانكفورت جالاكسي في NFL Europe.

منحنى الشمال الغربي المهيب: يُعد المنحنى الشمالي الغربي قلب الملعب النابض. وتشغل ألتراس آينتراخت فرانكفورت هذا القسم، وتحظى بانتظام بإشادة عالمية بفضل تقديم بعض من أعلى الأجواء صخبًا وأكثرها حدة وإبهارًا بصريًا عبر التيفو، أي العروض الجماهيرية المنسقة باللافتات، في كرة القدم العالمية.

أرقام وإحصائيات آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت، المعروف رسميًا باسم Frankfurter Sportgemeinde Eintracht e.V.، هو أحد أكثر الأندية عراقةً وحظيًا بالدعم الجماهيري في كرة القدم الألمانية. تأسس عام 1899، وكان "دي أدلر" (النسور) من الأعضاء المؤسسين للدوري الألماني في عام 1963.

أبرز إنجازات النادي والألقاب

بطولة ألمانيا : لقب واحد (1959)

كأس ألمانيا : 5 ألقاب (1974، 1975، 1981، 1988، 2018)

الدوري الأوروبي / كأس الاتحاد الأوروبي : لقبان (1980، 2022)

الأرقام الفردية للاعبين

أكثر المشاركات: كارل هاينتس كوربل (728)، يورغن جرابوفسكي (536)

أكثر الأهداف: كارل إيهمر (225)، بيرند هولزينباين (205)

أعظم مباراة في التاريخ؟

في عام 1960، أصبح آينتراخت أول نادٍ ألماني يبلغ نهائي كأس أوروبا. وخاض المباراة أمام ريال مدريد في هامبدن بارك أمام 127,000 متفرج، وخسر بنتيجة 7-3. ورغم الهزيمة، تُعد المباراة على نطاق واسع، بحسب مؤرخي كرة القدم، واحدة من أعظم المباريات التي لُعبت على الإطلاق.

أتيلا التميمة الحية

على عكس الأندية التي تستخدم تمائم بشرية ببدلات محشوة، فإن التميمة الرسمية لآينتراخت هي نسر ذهبي حي يُدعى أتيلا. ويحضر أتيلا المباريات على أرضه منذ عام 1999، ويحلق قبل انطلاق اللقاء لتحفيز الجماهير.

"الديفا المزاجية" (Launische Diva)

تاريخيًا، حصل فرانكفورت على لقب "الديفا المزاجية" بسبب تذبذب مستواه الشديد. واشتهر الفريق بقدرته على هزيمة كبار أوروبا في أسبوع، ثم الخسارة أمام فرق القاع في الأسبوع التالي.







