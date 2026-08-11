يدخل الهلال موسم 2026/27 وهو يتطلع إلى استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما لم تكن سلسلة من 24 مباراة بلا هزيمة كافية للحاق بالنصر في الموسم الماضي. ويواصل سيموني إنزاغي عمله مديرًا فنيًا، بينما يُعد كريسينسيو سومرفيل أبرز صفقات الصيف. وبصفته النادي الأكثر تتويجًا في آسيا، مع 21 لقبًا في الدوري منذ 1962، يظل الهلال أحد أصعب التذاكر المنال في كرة القدم السعودية. إليكم كل ما لدى GOAL بشأن شراء تذاكر الموسم المقبل.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي للمحترفين 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر الجمعة 14 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الهلال ضد الفيصلي المملكة أرينا (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الخميس 20 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الفيحاء ضد الهلال ملعب مدينة المجمعة الرياضية (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الجمعة 28 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الخليج ضد الهلال ملعب الأمير محمد بن فهد (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الهلال ضد الأهلي (كلاسيكو، مباراة الذهاب) المملكة أرينا (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 3 التذاكر الجمعة 4 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الشباب ضد الهلال SHG Arena (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الاثنين 7 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الهلال ضد نيوم SC المملكة أرينا (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر يُحدد لاحقًا، الجولة 8 الهلال ضد الاتحاد (كلاسيكو، مباراة الذهاب) المملكة أرينا (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 8 التذاكر يُحدد لاحقًا، الجولة 17 النصر ضد الهلال (ديربي الرياض، مباراة الذهاب) الأول بارك (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 17 التذاكر يُحدد لاحقًا، الجولة 20 الأهلي ضد الهلال (كلاسيكو، مباراة الإياب) مدينة الملك عبد الله الرياضية (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 20 التذاكر يُحدد لاحقًا، الجولة 25 الاتحاد ضد الهلال (كلاسيكو، مباراة الإياب) مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 25 التذاكر يُحدد لاحقًا، الجولة 34 (الجولة الأخيرة) الهلال ضد النصر (ديربي الرياض، مباراة الإياب) المملكة أرينا (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 34 التذاكر

كما سيشارك الهلال أيضًا في كأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة، على أن تتأكد جداول هاتين البطولتين بعد إجراء القرعتين الخاصتين بهما.

كيفية شراء تذاكر الهلال

المسار الأكثر موثوقية هو قسم "المباريات/التذاكر" في الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، أو عبر موقع المملكة أرينا مباشرة.

تمتد جولات المباريات عادة من الخميس إلى السبت لتناسب عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، مع طرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

بالنسبة إلى ديربي الرياض وغيرها من المباريات الكبرى، اشترِ التذاكر بمجرد طرحها.

لا يُشترط وجود عضوية لتذاكر المباراة الواحدة، لكن الهلال يوفّر ثماني فئات عضوية، من Basic (115 ريالًا سعوديًا) إلى Platinum، وجميعها تتضمن أولوية شراء التذاكر.

إلى Platinum، وجميعها تتضمن أولوية شراء التذاكر. إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن المواقع الثانوية مثل Ticombo توفر تذاكر بدءًا من 49 ريالًا سعوديًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر الهلال؟

الدخول العام والمقاعد القياسية: عادة ما تتراوح بين 50 و1,500+ ريال سعودي ، بحسب المنافس وفئة المقعد.

عادة ما تتراوح بين ، بحسب المنافس وفئة المقعد. المقصورات الخاصة وأجنحة كبار الشخصيات تسجل أعلى الأسعار، خصوصًا في ديربي الرياض ومباريات الكلاسيكو.

تسجل أعلى الأسعار، خصوصًا في ديربي الرياض ومباريات الكلاسيكو. تذاكر السوق الثانوية عبر Ticombo تبدأ من 49 ريالًا سعوديًا ، رغم أن الأسعار تتغير بحسب حجم الطلب.

عبر تبدأ من ، رغم أن الأسعار تتغير بحسب حجم الطلب. تحقق من الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين أو موقع المملكة أرينا للاطلاع على أحدث التوافر.

ماذا نتوقع من الهلال في 2026/27؟

يُعد الهلال، الذي تأسس عام 1957، واحدًا من ثلاثة أندية فقط شاركت في كل موسم من مواسم الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه، ولا يزال النادي الأكثر تتويجًا في آسيا بواقع 70 لقبًا إجمالًا. ويبقى لقبه في موسم 2023/24، الذي تُوج به من دون هزيمة تحت قيادة حملة ألكسندر ميتروفيتش التي شهدت تسجيل 40 هدفًا، علامة فارقة، لكن الموسم الماضي انتهى بحسرة، إذ إن سلسلة من 24 مباراة بلا هزيمة لم تكن كافية لتجاوز النصر، واكتفى الهلال بالوصافة.

ويواصل سيموني إنزاغي، الذي عُين في يونيو 2025، عمله مديرًا فنيًا في موسم 2026/27. ولا يزال الفريق زاخرًا بالمواهب الدولية، مع وصول كريسينسيو سومرفيل من وست هام مقابل 64.5 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، بحسب ما ورد، لينضم إلى قائمة تضم بالفعل داروين نونيز، وثيو هرنانديز، وجواو كانسيلو. ومن المتوقع أن ينافس الهلال على كل الجبهات مجددًا هذا الموسم.

تاريخ المملكة أرينا

يخوض الهلال مبارياته على أرضه في المملكة أرينا منذ فبراير 2024، وتتسع سعة الملعب لما يصل إلى 30,000 متفرج في وضعية كرة القدم. ويقع في بوليفارد سيتي في شمال غربي الرياض، وقد بدأ البناء في منتصف 2023، مع استثمار شركة المملكة القابضة (KHC) في الملعب في سبتمبر من ذلك العام مقابل حقوق التسمية، وموافقة الهلال على اتخاذه مقرًا دائمًا له. ويتميز الملعب بسقف قابل للطي وشاشة فيديو رباعية الجوانب معلقة فوق نقطة المنتصف، كما يستضيف فعاليات مرتبطة بأجندة موسم الرياض الترفيهية الشتوية.