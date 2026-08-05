يدخل النصر موسم 2026/27 باعتباره بطلًا لدوري روشن السعودي حاملًا للقب، مع استمرار كريستيانو رونالدو في قيادة الخط الأمامي على ملعب الأول بارك. إليكم كيفية شراء التذاكر، وأسعارها، وجدول مباريات الموسم كاملًا.

وكان النصر قد حقق أكبر صفقة على الإطلاق عندما تعاقد مع كريستيانو رونالدو في 2022، ومنذ ذلك الحين ارتفعت معدلات الحضور الجماهيري في دوري روشن السعودي. ويقدم لكم GOAL كل معلومات التذاكر التي تحتاجونها بشأن شراء تذاكر مباريات النصر، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وتكلفتها.

مباريات النصر 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر 15 أغسطس 2026، 14:00 النصر ضد الفتح الأول بارك، الرياض التذاكر 18 أغسطس 2026، 14:00 (كأس الملك) الدرعية ضد النصر ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض التذاكر 21 أغسطس 2026، 12:00 الرياض ضد النصر ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض التذاكر 25 أغسطس 2026، 14:00 الاتفاق ضد النصر ملعب نادي الاتفاق، الدمام التذاكر 28 أغسطس 2026، 14:00 النصر ضد التعاون الأول بارك، الرياض التذاكر 05 سبتمبر 2026، 14:00 الاتحاد ضد النصر ملعب الإنماء، جدة التذاكر 09 سبتمبر 2026، 14:00 النصر ضد أبها الأول بارك، الرياض التذاكر 10 سبتمبر 2026، 14:00 الخليج ضد النصر ملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام التذاكر 17 سبتمبر 2026، 14:00 النصر ضد الدرعية الأول بارك، الرياض التذاكر 09 أكتوبر 2026، 13:00 الأهلي ضد النصر ملعب الإنماء، جدة التذاكر 15 أكتوبر 2026، 13:00 النصر ضد نيوم SC الأول بارك، الرياض التذاكر 22 أكتوبر 2026، 13:00 الفيصلي ضد النصر ملعب مدينة المجمعة الرياضية، المجمعة التذاكر 29 أكتوبر 2026، 13:00 النصر ضد الخلود الأول بارك، الرياض التذاكر 05 نوفمبر 2026، 12:00 الحزم ضد النصر ملعب نادي الحزم، الرس التذاكر 20 نوفمبر 2026، 12:00 النصر ضد القادسية الأول بارك، الرياض التذاكر 26 نوفمبر 2026، 12:00 النصر ضد الشباب الأول بارك، الرياض التذاكر 03 ديسمبر 2026، 12:00 الفيحاء ضد النصر ملعب مدينة المجمعة الرياضية، المجمعة التذاكر 10 ديسمبر 2026، 12:00 النصر ضد الهلال الأول بارك، الرياض التذاكر 14 ديسمبر 2026، 12:00 الفتح ضد النصر ميدان تمويل الأولى، الأحساء التذاكر 11 فبراير 2027، 15:00 النصر ضد الرياض الأول بارك، الرياض التذاكر 18 فبراير 2027، 15:00 النصر ضد الاتفاق الأول بارك، الرياض التذاكر 25 فبراير 2027، 15:00 التعاون ضد النصر ملعب نادي التعاون، بريدة التذاكر 11 مارس 2027، 14:00 النصر ضد الاتحاد الأول بارك، الرياض التذاكر 18 مارس 2027، 15:00 أبها ضد النصر ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، أبها التذاكر 02 أبريل 2027، 13:00 النصر ضد الخليج الأول بارك، الرياض التذاكر 08 أبريل 2027، 13:00 الدرعية ضد النصر ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض التذاكر 15 أبريل 2027، 13:00 النصر ضد الأهلي الأول بارك، الرياض التذاكر 18 أبريل 2027، 13:00 نيوم SC ضد النصر مدينة الملك خالد الرياضية، تبوك التذاكر 22 أبريل 2027، 13:00 النصر ضد الفيصلي الأول بارك، الرياض التذاكر 29 أبريل 2027، 13:00 الخلود ضد النصر ملعب نادي الحزم، الرس التذاكر 06 مايو 2027، 13:00 النصر ضد الحزم الأول بارك، الرياض التذاكر 12 مايو 2027، 13:00 القادسية ضد النصر ملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام التذاكر 20 مايو 2027، 13:00 الشباب ضد النصر SHG Arena، الرياض التذاكر 24 مايو 2027، 13:00 النصر ضد الفيحاء الأول بارك، الرياض التذاكر 28 مايو 2027، 13:00 الهلال ضد النصر Kingdom Arena، الرياض التذاكر

ملاحظة: يتوقف دوري روشن السعودي من 24 ديسمبر 2026 حتى 7 فبراير 2027 لإفساح المجال أمام كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية، قبل أن يستأنف النصر مشواره في فبراير. وتُدرج أوقات انطلاق المباريات كما نُشرت، وهي قابلة للتغيير مع الاقتراب من يوم المباراة.

كيفية شراء تذاكر النصر 2026/27

لشراء تذاكر مباريات النصر، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري (SPL)، حيث يمكنكم الانتقال إلى قسم "Fixture/Tickets" ضمن تبويب "Matches". كما يمكنكم الحصول على التذاكر عبر موقع الأول بارك أو WeBook.com.

شعار نادي النصر السعودي النصر 15 أغسطس 2026 14:00 شعار نادي الفتح الفتح

تُقام الجولات عادة على مدار ثلاثة أيام، وغالبية المباريات تُلعب من الخميس إلى السبت تماشيًا مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت)، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

وبالنسبة للمباريات الجماهيرية، مثل ديربي الرياض (الهلال ضد النصر)، فمن المستحسن شراء التذاكر بمجرد طرحها لتجنب فقدان المقاعد التي ترغبون فيها.

لا تحتاجون إلى عضوية في النادي لشراء تذاكر مباراة واحدة، لكن النصر يوفر باقات عضوية ماسية وموسمية. وتضمن العضوية الماسية تذاكر جميع البطولات، بينما تشمل العضويات الموسمية، التي تضم مستويات مختلفة من Fan Tier إلى Platinum Tier، مزايا وتذاكر تزداد قيمتها بحسب مستوى الفئة.

ونظرًا لأن المنصات الرسمية مثل Webook وموقع دوري روشن السعودي كثيرًا ما تنفد تذاكرها خلال دقائق في المباريات ذات الطلب المرتفع، فإن الأسواق الثانوية الموثوقة مثل Ticombo توفر الخيار الأفضل لتأمين تذاكر مباريات موثقة.

كم تبلغ أسعار تذاكر النصر 2026/27؟

تختلف أسعار تذاكر النصر بحسب المباراة وفئة المقاعد وحجم الطلب. وتأتي خيارات الجلوس المميزة، مثل مقصورات كبار الزوار والأجنحة التنفيذية، بأسعار أعلى، بينما توفر تذاكر الدخول العام خيارات أكثر ملاءمة من حيث السعر.

وتتراوح الأسعار عادة بين 185 ريالًا سعوديًا و1,875 ريالًا سعوديًا أو أكثر في المباريات الكبيرة.

تابعوا الموقع الرسمي للدوري أو موقع الأول بارك للحصول على مزيد من المعلومات بشأن التذاكر، بما في ذلك التوافر والأسعار.

كل ما تحتاجون إلى معرفته عن النصر

النصر، الذي تأسس في 1955، هو أحد القوى التقليدية الكبرى في دوري روشن السعودي، ويتخذ من العاصمة الرياض مقرًا له. وكان الهلال والنصر دائمًا من أبرز القوى المهيمنة على الساحة السعودية، وقد حافظا على ذلك الزخم منذ انطلاق دوري روشن السعودي في 2007.

واستعاد النصر اللقب أخيرًا في 2025/26، بعدما توج بلقبه الحادي عشر في الدوري السعودي تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، منهياً انتظارًا طويلًا للنصراويين. ومع استمرار كريستيانو رونالدو في قيادة الهجوم، يدخل الفريق موسم 2026/27 بصفته حامل اللقب وأحد أبرز المرشحين بقوة للحفاظ عليه.

ورغم أن رونالدو يظل الاسم الأبرز بين النجوم الأجانب الذين لعبوا للنصر في السنوات الأخيرة، فإن عددًا كبيرًا من نجوم العالم البارزين ارتدى القميص الأصفر والأزرق على مر السنوات، من بينهم خريستو ستويتشكوف، ودينيلسون، وفينسنت أبو بكر، ودافيد أوسبينا. وواصل النادي تعزيز تشكيلته عامًا بعد عام مع استمرار تنامي الحضور العالمي لكرة القدم السعودية، في وقت تستعد فيه السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 خلال هذا الموسم نفسه.

تاريخ الأول بارك

يُعد الأول بارك، المعروف سابقًا باسم ملعب جامعة الملك سعود ومرسول بارك، الملعب الرئيسي للنصر منذ 2020. وفي سبتمبر من ذلك العام، حصلت الشركة السعودية للإعلام (SMC) على حقوق إدارة وتشغيل الملعب، ووقعت مع النصر ليصبح مستأجرًا له. وفي أبريل 2023، تغير اسم الملعب إلى الأول بارك بعد توقيع البنك السعودي الأول اتفاق رعاية بقيمة 15 مليون دولار.

ويقع الأول بارك ضمن مجمع ملعب جامعة الملك سعود في غرب الرياض، إلى الجنوب مباشرة من مركز الملك عبدالله المالي، ويتسع لما يصل إلى 26,000 مشجع في يوم المباراة. كما استضاف الملعب فعاليات ترفيهية ورياضية أخرى، بما في ذلك Crown Jewel من WWE، مرتين، وبطاقات نزالات بطولة PFL.