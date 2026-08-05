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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر النصر لموسم 2026-2027: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، المباريات المقبلة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
النصر
دوري أبطال آسيا 2
كريستيانو رونالدو

إليك كيفية اغتنام فرصة مشاهدة كريستيانو رونالدو على الهواء مباشرة في السعودية

يدخل النصر موسم 2026/27 باعتباره بطلًا لدوري روشن السعودي حاملًا للقب، مع استمرار كريستيانو رونالدو في قيادة الخط الأمامي على ملعب الأول بارك. إليكم كيفية شراء التذاكر، وأسعارها، وجدول مباريات الموسم كاملًا.

وكان النصر قد حقق أكبر صفقة على الإطلاق عندما تعاقد مع كريستيانو رونالدو في 2022، ومنذ ذلك الحين ارتفعت معدلات الحضور الجماهيري في دوري روشن السعودي. ويقدم لكم GOAL كل معلومات التذاكر التي تحتاجونها بشأن شراء تذاكر مباريات النصر، بما في ذلك كيفية الحصول عليها وتكلفتها.

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مباريات النصر 2026/27

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالتذاكر
15 أغسطس 2026، 14:00النصر ضد الفتحالأول بارك، الرياضالتذاكر
18 أغسطس 2026، 14:00 (كأس الملك)الدرعية ضد النصرملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياضالتذاكر
21 أغسطس 2026، 12:00الرياض ضد النصرملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياضالتذاكر
25 أغسطس 2026، 14:00الاتفاق ضد النصرملعب نادي الاتفاق، الدمامالتذاكر
28 أغسطس 2026، 14:00النصر ضد التعاونالأول بارك، الرياضالتذاكر
05 سبتمبر 2026، 14:00الاتحاد ضد النصرملعب الإنماء، جدةالتذاكر
09 سبتمبر 2026، 14:00النصر ضد أبهاالأول بارك، الرياضالتذاكر
10 سبتمبر 2026، 14:00الخليج ضد النصرملعب الأمير محمد بن فهد، الدمامالتذاكر
17 سبتمبر 2026، 14:00النصر ضد الدرعيةالأول بارك، الرياضالتذاكر
09 أكتوبر 2026، 13:00الأهلي ضد النصرملعب الإنماء، جدةالتذاكر
15 أكتوبر 2026، 13:00النصر ضد نيوم SCالأول بارك، الرياضالتذاكر
22 أكتوبر 2026، 13:00الفيصلي ضد النصرملعب مدينة المجمعة الرياضية، المجمعةالتذاكر
29 أكتوبر 2026، 13:00النصر ضد الخلودالأول بارك، الرياضالتذاكر
05 نوفمبر 2026، 12:00الحزم ضد النصرملعب نادي الحزم، الرسالتذاكر
20 نوفمبر 2026، 12:00النصر ضد القادسيةالأول بارك، الرياضالتذاكر
26 نوفمبر 2026، 12:00النصر ضد الشبابالأول بارك، الرياضالتذاكر
03 ديسمبر 2026، 12:00الفيحاء ضد النصرملعب مدينة المجمعة الرياضية، المجمعةالتذاكر
10 ديسمبر 2026، 12:00النصر ضد الهلالالأول بارك، الرياضالتذاكر
14 ديسمبر 2026، 12:00الفتح ضد النصرميدان تمويل الأولى، الأحساءالتذاكر
11 فبراير 2027، 15:00النصر ضد الرياضالأول بارك، الرياضالتذاكر
18 فبراير 2027، 15:00النصر ضد الاتفاقالأول بارك، الرياضالتذاكر
25 فبراير 2027، 15:00التعاون ضد النصرملعب نادي التعاون، بريدةالتذاكر
11 مارس 2027، 14:00النصر ضد الاتحادالأول بارك، الرياضالتذاكر
18 مارس 2027، 15:00أبها ضد النصرملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، أبهاالتذاكر
02 أبريل 2027، 13:00النصر ضد الخليجالأول بارك، الرياضالتذاكر
08 أبريل 2027، 13:00الدرعية ضد النصرملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياضالتذاكر
15 أبريل 2027، 13:00النصر ضد الأهليالأول بارك، الرياضالتذاكر
18 أبريل 2027، 13:00نيوم SC ضد النصرمدينة الملك خالد الرياضية، تبوكالتذاكر
22 أبريل 2027، 13:00النصر ضد الفيصليالأول بارك، الرياضالتذاكر
29 أبريل 2027، 13:00الخلود ضد النصرملعب نادي الحزم، الرسالتذاكر
06 مايو 2027، 13:00النصر ضد الحزمالأول بارك، الرياضالتذاكر
12 مايو 2027، 13:00القادسية ضد النصرملعب الأمير محمد بن فهد، الدمامالتذاكر
20 مايو 2027، 13:00الشباب ضد النصرSHG Arena، الرياضالتذاكر
24 مايو 2027، 13:00النصر ضد الفيحاءالأول بارك، الرياضالتذاكر
28 مايو 2027، 13:00الهلال ضد النصرKingdom Arena، الرياضالتذاكر

ملاحظة: يتوقف دوري روشن السعودي من 24 ديسمبر 2026 حتى 7 فبراير 2027 لإفساح المجال أمام كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية، قبل أن يستأنف النصر مشواره في فبراير. وتُدرج أوقات انطلاق المباريات كما نُشرت، وهي قابلة للتغيير مع الاقتراب من يوم المباراة.

كيفية شراء تذاكر النصر 2026/27

لشراء تذاكر مباريات النصر، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري (SPL)، حيث يمكنكم الانتقال إلى قسم "Fixture/Tickets" ضمن تبويب "Matches". كما يمكنكم الحصول على التذاكر عبر موقع الأول بارك أو WeBook.com.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الدرعية crest
الدرعية
الدرعية

شعار نادي النصر السعودي النصر 15 أغسطس 2026 14:00 شعار نادي الفتح الفتح

تُقام الجولات عادة على مدار ثلاثة أيام، وغالبية المباريات تُلعب من الخميس إلى السبت تماشيًا مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت)، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

وبالنسبة للمباريات الجماهيرية، مثل ديربي الرياض (الهلال ضد النصر)، فمن المستحسن شراء التذاكر بمجرد طرحها لتجنب فقدان المقاعد التي ترغبون فيها.

لا تحتاجون إلى عضوية في النادي لشراء تذاكر مباراة واحدة، لكن النصر يوفر باقات عضوية ماسية وموسمية. وتضمن العضوية الماسية تذاكر جميع البطولات، بينما تشمل العضويات الموسمية، التي تضم مستويات مختلفة من Fan Tier إلى Platinum Tier، مزايا وتذاكر تزداد قيمتها بحسب مستوى الفئة.

ونظرًا لأن المنصات الرسمية مثل Webook وموقع دوري روشن السعودي كثيرًا ما تنفد تذاكرها خلال دقائق في المباريات ذات الطلب المرتفع، فإن الأسواق الثانوية الموثوقة مثل Ticombo توفر الخيار الأفضل لتأمين تذاكر مباريات موثقة.

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كم تبلغ أسعار تذاكر النصر 2026/27؟

تختلف أسعار تذاكر النصر بحسب المباراة وفئة المقاعد وحجم الطلب. وتأتي خيارات الجلوس المميزة، مثل مقصورات كبار الزوار والأجنحة التنفيذية، بأسعار أعلى، بينما توفر تذاكر الدخول العام خيارات أكثر ملاءمة من حيث السعر.

وتتراوح الأسعار عادة بين 185 ريالًا سعوديًا و1,875 ريالًا سعوديًا أو أكثر في المباريات الكبيرة.

تابعوا الموقع الرسمي للدوري أو موقع الأول بارك للحصول على مزيد من المعلومات بشأن التذاكر، بما في ذلك التوافر والأسعار.

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كل ما تحتاجون إلى معرفته عن النصر

النصر، الذي تأسس في 1955، هو أحد القوى التقليدية الكبرى في دوري روشن السعودي، ويتخذ من العاصمة الرياض مقرًا له. وكان الهلال والنصر دائمًا من أبرز القوى المهيمنة على الساحة السعودية، وقد حافظا على ذلك الزخم منذ انطلاق دوري روشن السعودي في 2007.

واستعاد النصر اللقب أخيرًا في 2025/26، بعدما توج بلقبه الحادي عشر في الدوري السعودي تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، منهياً انتظارًا طويلًا للنصراويين. ومع استمرار كريستيانو رونالدو في قيادة الهجوم، يدخل الفريق موسم 2026/27 بصفته حامل اللقب وأحد أبرز المرشحين بقوة للحفاظ عليه.

ورغم أن رونالدو يظل الاسم الأبرز بين النجوم الأجانب الذين لعبوا للنصر في السنوات الأخيرة، فإن عددًا كبيرًا من نجوم العالم البارزين ارتدى القميص الأصفر والأزرق على مر السنوات، من بينهم خريستو ستويتشكوف، ودينيلسون، وفينسنت أبو بكر، ودافيد أوسبينا. وواصل النادي تعزيز تشكيلته عامًا بعد عام مع استمرار تنامي الحضور العالمي لكرة القدم السعودية، في وقت تستعد فيه السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027 خلال هذا الموسم نفسه.

تاريخ الأول بارك

يُعد الأول بارك، المعروف سابقًا باسم ملعب جامعة الملك سعود ومرسول بارك، الملعب الرئيسي للنصر منذ 2020. وفي سبتمبر من ذلك العام، حصلت الشركة السعودية للإعلام (SMC) على حقوق إدارة وتشغيل الملعب، ووقعت مع النصر ليصبح مستأجرًا له. وفي أبريل 2023، تغير اسم الملعب إلى الأول بارك بعد توقيع البنك السعودي الأول اتفاق رعاية بقيمة 15 مليون دولار.

ويقع الأول بارك ضمن مجمع ملعب جامعة الملك سعود في غرب الرياض، إلى الجنوب مباشرة من مركز الملك عبدالله المالي، ويتسع لما يصل إلى 26,000 مشجع في يوم المباراة. كما استضاف الملعب فعاليات ترفيهية ورياضية أخرى، بما في ذلك Crown Jewel من WWE، مرتين، وبطاقات نزالات بطولة PFL.

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