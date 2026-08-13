كيفية شراء تذاكر الشباب لموسم 2026/27: أسعار دوري روشن السعودي، المباريات المقبلة والمزيد

تحول الدوري السعودي للمحترفين إلى قوة كروية عالمية، ويظل نادي الشباب جزءًا أساسيًا من هذه القصة. وغالبًا ما يُطلق على هذا العملاق القادم من الرياض اسم "الليوث البيضاء"، وهو أقدم مؤسسة رياضية في العاصمة، ولا يزال يتمتع بتأثير كبير في اللعبة الاحترافية.

يوفر حضور مباراة على أرضه في SHG Arena أجواءً حميمة وعالمية المستوى. ويضمن تصميم الملعب أن يبدو كل مقعد وكأنه في الصف الأمامي، ليضعك في قلب الحدث مباشرة. وسواء كانت مواجهة عالية الرهانات ضد أحد الكبار الأربعة أو مباراة عادية في الدوري، فإن طاقة الجماهير الوفية بالأبيض والأسود لا تُضاهى.

دع GOAL تكون دليلك التكتيكي للتنقل عبر موسم 2026/27، من تعقب التذاكر التي يصعب العثور عليها إلى فهم فئات المقاعد، حتى تتمكن من أخذ مكانك داخل العرين الأبيض.

مباريات الشباب المقبلة في موسم 2026/27

يفتتح الشباب موسمه 2026/27 على أرضه أمام القادسية يوم 13 أغسطس 2026، ويستمر حتى 28 مايو 2027. وفيما يلي الجدول الكامل للنادي، بما في ذلك كأس الملك، مع توقف الدوري السعودي للمحترفين بين منتصف ديسمبر ومنتصف فبراير لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027.

التاريخ والوقت (السعودية) المباراة المسابقة التذاكر 13 أغسطس 2026 - 14:00 الشباب ضد القادسية الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 16 أغسطس 2026 - 14:00 الوحدة ضد الشباب كأس الملك التذاكر 22 أغسطس 2026 - 14:00 الخليج ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 25 أغسطس 2026 - 14:00 الشباب ضد الرياض الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 30 أغسطس 2026 - 12:05 الحزم ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 4 سبتمبر 2026 - 14:00 الشباب ضد الهلال الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 9 سبتمبر 2026 - 11:55 الخلود ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 10 سبتمبر 2026 - 14:00 الشباب ضد الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 17 سبتمبر 2026 - 14:00 الشباب ضد التعاون الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 9 أكتوبر 2026 - 13:00 الاتحاد ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 15 أكتوبر 2026 - 13:00 الشباب ضد الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 22 أكتوبر 2026 - 13:00 الفتح ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 29 أكتوبر 2026 - 13:00 الشباب ضد الأهلي الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 5 نوفمبر 2026 - 12:00 أبها ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 20 نوفمبر 2026 - 12:00 الشباب ضد الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 26 نوفمبر 2026 - 12:00 النصر ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 3 ديسمبر 2026 - 12:00 الشباب ضد Neom SC الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 10 ديسمبر 2026 - 12:00 الدرعية ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 14 ديسمبر 2026 - 12:00 القادسية ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 11 فبراير 2027 - 15:00 الشباب ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 18 فبراير 2027 - 15:00 الرياض ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 25 فبراير 2027 - 15:00 الشباب ضد الحزم الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 11 مارس 2027 - 14:00 الهلال ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 18 مارس 2027 - 15:00 الشباب ضد الخلود الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 2 أبريل 2027 - 13:00 الفيحاء ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 8 أبريل 2027 - 13:00 التعاون ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 15 أبريل 2027 - 13:00 الشباب ضد الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 18 أبريل 2027 - 13:00 الفيصلي ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 22 أبريل 2027 - 13:00 الشباب ضد الفتح الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 29 أبريل 2027 - 13:00 الأهلي ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 6 مايو 2027 - 13:00 الشباب ضد أبها الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 12 مايو 2027 - 13:00 الاتفاق ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 20 مايو 2027 - 13:00 الشباب ضد النصر الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 24 مايو 2027 - 13:00 Neom SC ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 28 مايو 2027 - 13:00 الشباب ضد الدرعية الدوري السعودي للمحترفين التذاكر

يصدر الدوري السعودي للمحترفين روزنامته الكاملة المكونة من 34 جولة على مراحل، لذلك ستُضاف مباريات أخرى مع تقدم الموسم. كما يمكن تعديل مواعيد انطلاق المباريات قبل يوم المباراة لأسباب تتعلق بالبث.

كيف تشتري تذاكر الشباب لموسم 2026/27؟

يُعد تأمين دخولك لمشاهدة الليوث البيضاء في SHG Arena عملية رقمية سلسة، تُدار بشكل أساسي عبر البوابة الرسمية لتذاكر الشباب.

وفي حين تُطرح تذاكر مباريات الدوري العادية عادة قبل 10 إلى 14 يومًا من صافرة البداية، فإن الأحداث عالية الرهانات مثل مباريات الكبار الأربعة غالبًا ما تتطلب تخطيطًا وشراءً مبكرين لتجنب النفاد السريع.

يمكنك أيضًا العثور على تذاكر الشباب على منصات ثانوية مثل Ticombo، حيث توفر التذاكر الخاصة بالمباريات، بما في ذلك المواجهات ذات الطلب المرتفع ضد فرق مثل الهلال، وسيلة موثوقة لتأمين مقعدك بعد نفاد الحصص الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الشباب؟

صُممت الأسعار لتناسب جميع الجماهير، إذ تتراوح أسعار الدخول العادي في SHG Arena بين 30 و100 ريال سعودي، بينما تتراوح مقاعد الضيافة المميزة عادة بين 250 و500 ريال سعودي. أما بالنسبة للراغبين في الضيافة الفاخرة وأفضل الإطلالات داخل الملعب، فتبدأ أسعار صالات كبار الزوار والنخبة والفضية من 1,200 ريال سعودي.

إذا نفدت الحصص الرسمية على Webook، فإن المنصات الثانوية الموثقة مثل Ticombo تمثل خيارًا احتياطيًا موثوقًا للجماهير الراغبة في تأمين التذاكر للمباريات الكبرى.

ماذا يمكن توقعه من الشباب في 2026/27؟

يُعد نادي الشباب، الذي تأسس في عام 1947، أقدم نادٍ رياضي في الرياض وركيزة شامخة في تاريخ كرة القدم في البلاد. وبصفته بطلًا للدوري السعودي للمحترفين ست مرات، وأول من توج بثلاثة ألقاب دوري متتالية، فإن "الليوث البيضاء" تجسد الروح الصلبة والتنافسية للعاصمة، وقد ترسخت منذ زمن طويل كعنصر ثابت في دوري الأضواء السعودي.

كان موسم 2025/26 تحت قيادة إيمانول ألجواسيل، المدرب السابق لريال سوسيداد والمُقدَّر كثيرًا، موسمًا متباينًا. فعلى الصعيد المحلي، أنهى الشباب الدوري السعودي للمحترفين في المركز 12 وبلغ ربع نهائي كأس الملك، وهي نتائج جاءت أقل من طموحات النادي. أما على الساحة القارية، فقد خاض الشباب حملة أقوى بكثير، إذ بلغ نهائي دوري أبطال الأندية الخليجية واكتفى بالوصافة. ويواصل ألجواسيل عمله على رأس الجهاز الفني في 2026/27، مع تطلع النادي إلى ترجمة تلك الوعود القارية إلى ثبات محلي مستدام والاقتراب مجددًا من الكبار الأربعة.

تاريخ SHG Arena

يُعد SHG Arena، المعروف سابقًا باسم استاد الأمير خالد بن سلطان، أكثر بكثير من مجرد ملعب كرة قدم حديث، إذ يمثل رمزًا لتحول الشباب ومستقبل الملاعب "البوتيك" في السعودية.

هذا الملعب "البوتيك" الذي يتسع لـ15,000 متفرج هو القلب التكتيكي للمشهد الرياضي في الرياض. وقد صُمم شكله المستطيل المخصص لكرة القدم لإزالة مضمار ألعاب القوى وتقريب الجماهير من الحدث، بما يضمن أن يتردد كل هتاف من "العرين الأبيض" مباشرة في أرض الملعب. وتقع الساحة في موقع مريح في حي الصحافة الشمالي بالقرب من محطة مترو د. سليمان الحبيب، وتوفر تجربة مميزة في يوم المباراة، مع صناديق كبار الزوار المطورة، وسقف غشائي مشترك للراحة، والمقر الرسمي للنادي داخل الموقع. ويتشارك الشباب حاليًا هذا الملعب مع نادي الرياض في مبارياتهما على الأرض.