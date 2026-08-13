هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al-Shabab tickets ROSHN Saudi Pro LeagueGetty
Book Al Shabab Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية شراء تذاكر الشباب لموسم 2026/27: أسعار دوري روشن السعودي، المباريات المقبلة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
الشباب
دوري روشن السعودي

عِش التحفة الكروية السعودية مباشرة من المدرجات

تحول الدوري السعودي للمحترفين إلى قوة كروية عالمية، ويظل نادي الشباب جزءًا أساسيًا من هذه القصة. وغالبًا ما يُطلق على هذا العملاق القادم من الرياض اسم "الليوث البيضاء"، وهو أقدم مؤسسة رياضية في العاصمة، ولا يزال يتمتع بتأثير كبير في اللعبة الاحترافية.

يوفر حضور مباراة على أرضه في SHG Arena أجواءً حميمة وعالمية المستوى. ويضمن تصميم الملعب أن يبدو كل مقعد وكأنه في الصف الأمامي، ليضعك في قلب الحدث مباشرة. وسواء كانت مواجهة عالية الرهانات ضد أحد الكبار الأربعة أو مباراة عادية في الدوري، فإن طاقة الجماهير الوفية بالأبيض والأسود لا تُضاهى.

دع GOAL تكون دليلك التكتيكي للتنقل عبر موسم 2026/27، من تعقب التذاكر التي يصعب العثور عليها إلى فهم فئات المقاعد، حتى تتمكن من أخذ مكانك داخل العرين الأبيض.

احجز تذاكر الشباباشترِ الآن

مباريات الشباب المقبلة في موسم 2026/27

يفتتح الشباب موسمه 2026/27 على أرضه أمام القادسية يوم 13 أغسطس 2026، ويستمر حتى 28 مايو 2027. وفيما يلي الجدول الكامل للنادي، بما في ذلك كأس الملك، مع توقف الدوري السعودي للمحترفين بين منتصف ديسمبر ومنتصف فبراير لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027.

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
التعاون crest
التعاون
التعاون
التاريخ والوقت (السعودية)المباراةالمسابقةالتذاكر
13 أغسطس 2026 - 14:00الشباب ضد القادسيةالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
16 أغسطس 2026 - 14:00الوحدة ضد الشبابكأس الملكالتذاكر
22 أغسطس 2026 - 14:00الخليج ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
25 أغسطس 2026 - 14:00الشباب ضد الرياضالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
30 أغسطس 2026 - 12:05الحزم ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
4 سبتمبر 2026 - 14:00الشباب ضد الهلالالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
9 سبتمبر 2026 - 11:55الخلود ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
10 سبتمبر 2026 - 14:00الشباب ضد الفيحاءالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
17 سبتمبر 2026 - 14:00الشباب ضد التعاونالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
9 أكتوبر 2026 - 13:00الاتحاد ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
15 أكتوبر 2026 - 13:00الشباب ضد الفيصليالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
22 أكتوبر 2026 - 13:00الفتح ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
29 أكتوبر 2026 - 13:00الشباب ضد الأهليالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
5 نوفمبر 2026 - 12:00أبها ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
20 نوفمبر 2026 - 12:00الشباب ضد الاتفاقالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
26 نوفمبر 2026 - 12:00النصر ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
3 ديسمبر 2026 - 12:00الشباب ضد Neom SCالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
10 ديسمبر 2026 - 12:00الدرعية ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
14 ديسمبر 2026 - 12:00القادسية ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
11 فبراير 2027 - 15:00الشباب ضد الخليجالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
18 فبراير 2027 - 15:00الرياض ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
25 فبراير 2027 - 15:00الشباب ضد الحزمالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
11 مارس 2027 - 14:00الهلال ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
18 مارس 2027 - 15:00الشباب ضد الخلودالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
2 أبريل 2027 - 13:00الفيحاء ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
8 أبريل 2027 - 13:00التعاون ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
15 أبريل 2027 - 13:00الشباب ضد الاتحادالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
18 أبريل 2027 - 13:00الفيصلي ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
22 أبريل 2027 - 13:00الشباب ضد الفتحالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
29 أبريل 2027 - 13:00الأهلي ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
6 مايو 2027 - 13:00الشباب ضد أبهاالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
12 مايو 2027 - 13:00الاتفاق ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
20 مايو 2027 - 13:00الشباب ضد النصرالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
24 مايو 2027 - 13:00Neom SC ضد الشبابالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر
28 مايو 2027 - 13:00الشباب ضد الدرعيةالدوري السعودي للمحترفينالتذاكر

يصدر الدوري السعودي للمحترفين روزنامته الكاملة المكونة من 34 جولة على مراحل، لذلك ستُضاف مباريات أخرى مع تقدم الموسم. كما يمكن تعديل مواعيد انطلاق المباريات قبل يوم المباراة لأسباب تتعلق بالبث.

كيف تشتري تذاكر الشباب لموسم 2026/27؟

يُعد تأمين دخولك لمشاهدة الليوث البيضاء في SHG Arena عملية رقمية سلسة، تُدار بشكل أساسي عبر البوابة الرسمية لتذاكر الشباب.

وفي حين تُطرح تذاكر مباريات الدوري العادية عادة قبل 10 إلى 14 يومًا من صافرة البداية، فإن الأحداث عالية الرهانات مثل مباريات الكبار الأربعة غالبًا ما تتطلب تخطيطًا وشراءً مبكرين لتجنب النفاد السريع.

يمكنك أيضًا العثور على تذاكر الشباب على منصات ثانوية مثل Ticombo، حيث توفر التذاكر الخاصة بالمباريات، بما في ذلك المواجهات ذات الطلب المرتفع ضد فرق مثل الهلال، وسيلة موثوقة لتأمين مقعدك بعد نفاد الحصص الرسمية.

احجز تذاكر الشباباشترِ الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر الشباب؟

صُممت الأسعار لتناسب جميع الجماهير، إذ تتراوح أسعار الدخول العادي في SHG Arena بين 30 و100 ريال سعودي، بينما تتراوح مقاعد الضيافة المميزة عادة بين 250 و500 ريال سعودي. أما بالنسبة للراغبين في الضيافة الفاخرة وأفضل الإطلالات داخل الملعب، فتبدأ أسعار صالات كبار الزوار والنخبة والفضية من 1,200 ريال سعودي.

إذا نفدت الحصص الرسمية على Webook، فإن المنصات الثانوية الموثقة مثل Ticombo تمثل خيارًا احتياطيًا موثوقًا للجماهير الراغبة في تأمين التذاكر للمباريات الكبرى.

احجز تذاكر الشباباشترِ الآن

ماذا يمكن توقعه من الشباب في 2026/27؟

يُعد نادي الشباب، الذي تأسس في عام 1947، أقدم نادٍ رياضي في الرياض وركيزة شامخة في تاريخ كرة القدم في البلاد. وبصفته بطلًا للدوري السعودي للمحترفين ست مرات، وأول من توج بثلاثة ألقاب دوري متتالية، فإن "الليوث البيضاء" تجسد الروح الصلبة والتنافسية للعاصمة، وقد ترسخت منذ زمن طويل كعنصر ثابت في دوري الأضواء السعودي.

كان موسم 2025/26 تحت قيادة إيمانول ألجواسيل، المدرب السابق لريال سوسيداد والمُقدَّر كثيرًا، موسمًا متباينًا. فعلى الصعيد المحلي، أنهى الشباب الدوري السعودي للمحترفين في المركز 12 وبلغ ربع نهائي كأس الملك، وهي نتائج جاءت أقل من طموحات النادي. أما على الساحة القارية، فقد خاض الشباب حملة أقوى بكثير، إذ بلغ نهائي دوري أبطال الأندية الخليجية واكتفى بالوصافة. ويواصل ألجواسيل عمله على رأس الجهاز الفني في 2026/27، مع تطلع النادي إلى ترجمة تلك الوعود القارية إلى ثبات محلي مستدام والاقتراب مجددًا من الكبار الأربعة.

تاريخ SHG Arena

يُعد SHG Arena، المعروف سابقًا باسم استاد الأمير خالد بن سلطان، أكثر بكثير من مجرد ملعب كرة قدم حديث، إذ يمثل رمزًا لتحول الشباب ومستقبل الملاعب "البوتيك" في السعودية.

هذا الملعب "البوتيك" الذي يتسع لـ15,000 متفرج هو القلب التكتيكي للمشهد الرياضي في الرياض. وقد صُمم شكله المستطيل المخصص لكرة القدم لإزالة مضمار ألعاب القوى وتقريب الجماهير من الحدث، بما يضمن أن يتردد كل هتاف من "العرين الأبيض" مباشرة في أرض الملعب. وتقع الساحة في موقع مريح في حي الصحافة الشمالي بالقرب من محطة مترو د. سليمان الحبيب، وتوفر تجربة مميزة في يوم المباراة، مع صناديق كبار الزوار المطورة، وسقف غشائي مشترك للراحة، والمقر الرسمي للنادي داخل الموقع. ويتشارك الشباب حاليًا هذا الملعب مع نادي الرياض في مبارياتهما على الأرض.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات" ثم اختيار "الجدول/التذاكر". قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية لإتمام عملية الحجز.

 

تُقام جولات الدوري عادةً على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). وتُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا.

 

كما يمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com، التي أصبحت المنصة الرسمية لبيع تذاكر دوري روشن السعودي بعد شراكتها مع الدوري العام الماضي.

نعم، يمكن للجماهير أيضًا شراء المقاعد من السوق الثانوية. تُعد منصتا StubHub وTicombo من أبرز البائعين لأولئك الذين يسعون للحصول على التذاكر عبر قنوات بديلة. فهي تجار موثوقون في سوق إعادة البيع وتوفر مكانًا آمنًا للمشجعين لشراء التذاكر.

يُعد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والمعروفة باسم "الجوهرة"، حاليًا أكبر ملعب في دوري روشن السعودي. وهو ملعب متعدد الاستخدامات تم بناؤه لتوفير منشأة كروية عالمية المستوى لمدينة جدة.

 

سبق أن كانت أندية جدة تلعب مبارياتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الأصغر والأغلب غير المغطى. تم افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في عام 2014، ويبلغ سعته 62,345 متفرجًا. ويتشارك نادي الاتحاد الأرض مع نادي الأهلي، كلاهما من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

يُعد نيمار أغلى لاعب في تاريخ دوري روشن السعودي، إذ بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه إسترليني عندما اشترته الهلال من نادي باريس سان جيرمان في عام 2023.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل