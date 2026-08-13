كيفية شراء تذاكر الرياض لموسم 2026-27: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، المباريات المقبلة والمزيد

ارتفعت مكانة الدوري السعودي للمحترفين بشكل كبير على الساحة العالمية في المواسم الأخيرة، بفضل تدفق بعض من أبرز نجوم كرة القدم في العالم إلى الشرق الأوسط. ومن بين الأندية المنافسة في هذه الدرجة النخبوية يأتي نادي الرياض، أحد الفرق الأربعة من العاصمة السعودية، الرياض، الذي ينافس في قمة الكرة السعودية.

ورغم أنه لا يملك سجلًا حافلًا بالألقاب مثل بعض منافسيه في المدينة، فإن الرياض يملك تاريخًا عريقًا يعود إلى تأسيسه عام 1953، ويدخل موسم 2026/27 وهو يتطلع إلى تجاوز صراع البقاء المضطرب بعد أن نجح بطريقة ما في الاستمرار ضمن الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي تحت قيادة ثلاثة مدربين مختلفين.

دع GOAL يرشدك إلى كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن شراء تذاكر مباريات الرياض، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها، حتى تتمكن من التواجد شخصيًا لدعم النادي.

مباريات الرياض المقبلة في 2026/27

التاريخ والوقت (السعودية) المباراة التذاكر الجمعة، 14 أغسطس 2026 - 23:00 الاتفاق ضد الرياض التذاكر الخميس، 3 ديسمبر 2026 - 12:00 الرياض ضد الاتحاد التذاكر الخميس، 10 ديسمبر 2026 - 12:00 الفيصلي ضد الرياض التذاكر الاثنين، 14 ديسمبر 2026 - 12:00 الرياض ضد الاتفاق التذاكر الخميس، 11 فبراير 2027 - 15:00 النصر ضد الرياض التذاكر الخميس، 18 فبراير 2027 - 15:00 الرياض ضد الشباب التذاكر الخميس، 25 فبراير 2027 - 15:00 نيوم ضد الرياض التذاكر الخميس، 11 مارس 2027 - 14:00 الرياض ضد الأهلي التذاكر الخميس، 18 مارس 2027 - 15:00 الرياض ضد الخليج التذاكر الجمعة، 2 أبريل 2027 - 13:00 الخلود ضد الرياض التذاكر الخميس، 8 أبريل 2027 - 13:00 الرياض ضد الفيحاء التذاكر

يغطي هذا المباريات المؤكدة حاليًا بمواعيدها. ويصدر الدوري السعودي للمحترفين جدوله الكامل المكون من 34 جولة على مراحل، وستُضاف مباريات الرياض المتبقية مع تقدم الموسم، إلى جانب فترة توقف في منتصف الموسم لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027.

كيفية شراء تذاكر الرياض 2026/27

تُعد الطريقة الأكثر موثوقية لشراء تذاكر مباريات الرياض عبر الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" ضمن تبويب "المباريات". كما تتوفر التذاكر أيضًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية الخاصة بنادي الرياض.

تمتد جولات الدوري السعودي للمحترفين عادة على مدار ثلاثة أيام، من الخميس إلى السبت، بما يتماشى مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

وبالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع، مثل مواجهات النصر أو الهلال أو الاتحاد أو الأهلي، يُنصح بشدة بشراء التذاكر فور طرحها للبيع من أجل ضمان أفضل المقاعد.

ولا يتطلب شراء تذاكر المباراة الواحدة أي عضوية بالنادي، لكن الرياض يقدم أيضًا باقات عضوية متنوعة، تمنح كل منها مزايا مثل أولوية الوصول إلى التذاكر، ومحتوى حصري، وامتيازات داخل الملعب.

ورغم أن المنصات الرسمية للدوري والنادي تظل الوسيلة الأكثر أمانًا للحصول على التذاكر، يمكن للمشجعين أيضًا الاطلاع على المنصات الثانوية الموثوقة مثل Ticombo، باعتبارها خيارًا بديلًا للراغبين في الحضور.

كم تبلغ أسعار تذاكر الرياض 2026/27؟

تختلف أسعار تذاكر الرياض بحسب المباراة، وفئة المقاعد، ومستوى الطلب.

وتأتي الخيارات المميزة، مثل مقصورات كبار الشخصيات والأجنحة التنفيذية، بتكلفة أعلى، بينما توفر تذاكر الدخول العام وسيلة أكثر توفيرًا لمتابعة الحدث. وفي المباريات الكبرى، يمكن أن تتراوح الأسعار من 50 ريالًا سعوديًا حتى 1,500 ريال سعودي أو أكثر للمقاعد المميزة.

وينبغي على الجماهير متابعة الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين أو القنوات الخاصة بنادي الرياض للاطلاع على أحدث معلومات التذاكر، بما في ذلك مدى التوفر والأسعار.

كما تتوفر التذاكر أيضًا على منصات ثانوية موثوقة مثل Ticombo، ما يوفر بديلًا للمشجعين الراغبين في ضمان أماكنهم.

ماذا يمكن توقعه من الرياض في 2026/27؟

يُعد نادي الرياض، الذي تأسس عام 1953، أحد الأندية التاريخية في الكرة السعودية، رغم أن الموسم الماضي كان بعيدًا تمامًا عن الاستقرار خارج الملعب. خافيير كاليخا، المدرب السابق لفياريال الذي تم التعاقد معه لقيادة النادي، أُقيل في نوفمبر 2025 بعد بداية سيئة، ليتولى دانييل كارينيو المهمة قبل أن يُستبدل هو الآخر بماوريسيو دولاك في فبراير 2026. وفي خضم هذا الاضطراب، وجد الرياض نفسه يصارع هبوطًا حقيقيًا في الأسابيع الختامية، قبل أن ينجو في النهاية باحتلال المركز الخامس عشر.

وسيأمل النادي في قدر أكبر بكثير من الاستقرار هذه المرة، مع وضع فوضى الموسم الماضي خلفه، ومع تشكيلة مستقرة يقودها المهاجم مامادو سيلا، سعيًا لترسيخ مكانة الرياض بشكل أكثر راحة في دوري الأضواء.

ويمكن للجماهير الراغبة في متابعة الرياض وهو يلعب حجز تذاكرها قبل المباريات المقبلة، لضمان عدم تفويت فرصة مشاهدة بعض من أكثر مباريات الدوري إثارة.

تاريخ ملعب الأمير فيصل بن فهد

يُعد ملعب الأمير فيصل بن فهد الملعب التاريخي لنادي الرياض، ويقع في حي الملز بمدينة الرياض في السعودية. وكان هذا الملعب جزءًا أساسيًا من المشهد الرياضي في المدينة منذ وُضعت أسسه في عام 1971، وكان في السابق ملعبًا لكل من النصر والهلال والشباب في العقود السابقة قبل أن ينتقل كل واحد من هذه الأندية إلى ملاعب أحدث شُيدت خصيصًا لها.

ويتسع الملعب حاليًا لنحو 22,000 متفرج، ما يجعله أكثر حميمية مقارنة ببعض الملاعب الأحدث في المملكة. ويساعد تصميمه المدمج في خلق أجواء مشحونة في أيام المباريات، لا سيما خلال مواجهات الدوري المهمة.

ويقع الملعب على طريق صلاح الدين الأيوبي، ويسهل الوصول إليه بالنسبة للجماهير المحلية، كما يؤدي دورًا محوريًا في هوية النادي. ومن المقرر أيضًا أن يشهد توسعة كبيرة في إطار استعدادات السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، مع خطة لرفع سعته إلى نحو 45,000 متفرج في السنوات المقبلة.