ارتفعت مكانة الدوري السعودي للمحترفين عالميًا بدرجة كبيرة في المواسم الأخيرة، بفضل قدوم بعض أبرز نجوم كرة القدم في العالم إلى الشرق الأوسط. ويشارك الرياض في هذه المسابقة، وهو أحد أربعة فرق من العاصمة السعودية الرياض تتنافس في أعلى درجات كرة القدم السعودية.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر مباريات الرياض، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها، حتى تتمكن من الحضور ومساندة الفريق من المدرجات.

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مباريات الرياض المقبلة في موسم 2026/27

يمتد جدول الدوري السعودي للمحترفين على 34 جولة حتى أواخر مايو 2027، إلى جانب مباريات كأس الملك. وفيما يلي جدول مباريات الرياض في جميع المسابقات حتى نهاية موسم 2026/27.

التاريخ والوقت (بتوقيت السعودية) المباراة الملعب المسابقة التذاكر الجمعة، 14 أغسطس 2026، 23:00 الاتفاق ضد الرياض ملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 1 التذاكر الثلاثاء، 18 أغسطس 2026، 18:00 الباطن ضد الرياض ملعب نادي الباطن، حفر الباطن (خارج الأرض) كأس الملك، دور الـ32 التذاكر الجمعة، 21 أغسطس 2026، 12:00 الرياض ضد النصر ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 2 (ديربي الرياض) التذاكر الثلاثاء، 25 أغسطس 2026، 21:00 الرياض ضد نادي الدرعية ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 3 (مواجهة العاصمة) التذاكر الجمعة، 28 أغسطس 2026، 21:00 نادي أبها ضد الرياض مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، أبها (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 4 التذاكر الجمعة، 4 سبتمبر 2026، 23:00 الأهلي ضد الرياض مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 5 التذاكر الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026، 21:00 الرياض ضد الحزم ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 6 التذاكر الجمعة، 11 سبتمبر 2026، 21:00 الفتح ضد الرياض ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، الأحساء (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 7 التذاكر الجمعة، 9 أكتوبر 2026، 20:00 الرياض ضد التعاون ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 8 التذاكر الخميس، 15 أكتوبر 2026، 20:00 الشباب ضد الرياض ملعب نادي الشباب، الرياض (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 9 (ديربي العاصمة) التذاكر الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026، 20:00 الرياض ضد نادي نيوم ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 10 التذاكر الجمعة، 23 أكتوبر 2026، 20:00 القادسية ضد الرياض ملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 11 التذاكر الجمعة، 30 أكتوبر 2026، 20:00 الخليج ضد الرياض ملعب الأمير نايف بن عبد العزيز، سيهات (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 12 التذاكر الجمعة، 6 نوفمبر 2026، 20:00 الفيحاء ضد الرياض مدينة المجمعة الرياضية، المجمعة (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 13 التذاكر الجمعة، 20 نوفمبر 2026، 20:00 الرياض ضد الخلود ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 14 التذاكر الخميس، 26 نوفمبر 2026، 20:00 الحزم ضد الرياض ملعب نادي الحزم، الرس (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 15 التذاكر الإثنين، 30 نوفمبر 2026، 17:30 الرياض ضد النجمة ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) كأس الملك، دور الـ16 التذاكر الخميس، 3 ديسمبر 2026، 12:00 الرياض ضد الاتحاد ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 16 التذاكر الخميس، 10 ديسمبر 2026، 12:00 الفيصلي ضد الرياض ملعب مدينة المجمعة الرياضية، المجمعة (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 17 التذاكر الإثنين، 14 ديسمبر 2026، 12:00 الرياض ضد الاتفاق ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 18 التذاكر السبت، 19 ديسمبر 2026، 17:45 الرياض ضد الهلال ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، جولة أُعيدت جدولتها (ديربي العاصمة) التذاكر الخميس، 11 فبراير 2027، 15:00 النصر ضد الرياض الأول بارك، الرياض (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 19 (ديربي الرياض) التذاكر الخميس، 18 فبراير 2027، 15:00 الرياض ضد الشباب ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 20 (ديربي العاصمة) التذاكر الخميس، 25 فبراير 2027، 15:00 نادي نيوم ضد الرياض ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، تبوك (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 21 التذاكر الخميس، 11 مارس 2027، 14:00 الرياض ضد الأهلي ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 22 التذاكر الخميس، 18 مارس 2027، 15:00 الرياض ضد الخليج ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 23 التذاكر الجمعة، 2 أبريل 2027، 13:00 الخلود ضد الرياض ملعب نادي الحزم، الرس (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 24 التذاكر الخميس، 8 أبريل 2027، 13:00 الرياض ضد الفيحاء ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 25 التذاكر الخميس، 15 أبريل 2027، 21:00 الهلال ضد الرياض المملكة أرينا، الرياض (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 26 (ديربي العاصمة) التذاكر الخميس، 22 أبريل 2027، 21:00 الفتح ضد الرياض ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، الأحساء (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 28 التذاكر الخميس، 29 أبريل 2027، 21:00 التعاون ضد الرياض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بريدة (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 29 التذاكر الخميس، 6 مايو 2027، 21:00 الرياض ضد القادسية ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 30 التذاكر الأربعاء، 12 مايو 2027، 21:00 الرياض ضد الفيصلي ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 31 التذاكر الخميس، 20 مايو 2027، 21:00 نادي الدرعية ضد الرياض ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز، الرياض (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 32 (مواجهة العاصمة) التذاكر الإثنين، 24 مايو 2027، 22:00 الاتحاد ضد الرياض مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 33 التذاكر السبت، 29 مايو 2027، 21:00 الرياض ضد نادي أبها ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 34 (ختام الموسم) التذاكر

ملاحظة: يتوقف الدوري السعودي للمحترفين من أواخر ديسمبر 2026 حتى أوائل فبراير 2027 لإتاحة المجال لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027. جميع مواعيد المباريات بتوقيت السعودية المحلي، وقد تشهد تعديلات طفيفة مرتبطة بالبث التلفزيوني.

المباريات التالية الفتح دوري روشن السعودي 09:30 الرياض

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كيفية شراء تذاكر الرياض لموسم 2026/27

الطريقة الأكثر موثوقية لشراء تذاكر مباريات الرياض هي زيارة الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، ثم الانتقال إلى قسم «المباريات والتذاكر» ضمن تبويب «المباريات». وتتوفر التذاكر أيضًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية الخاصة بنادي الرياض ومنصة ويبوك.

تُقام جولات الدوري السعودي للمحترفين عادةً على مدى ثلاثة أيام، من الخميس إلى السبت، تماشيًا مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، وتُطرح التذاكر عادةً قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

بالنسبة إلى المباريات التي تشهد إقبالًا كبيرًا، مثل ديربيات العاصمة أمام النصر والهلال والشباب، أو المباريات البارزة على أرض الرياض أمام الاتحاد والأهلي، يُنصح بشدة بشراء التذاكر فور طرحها لضمان أفضل المقاعد.

لا يُشترط الاشتراك في عضوية النادي لشراء تذكرة مباراة واحدة، لكن الرياض يقدم أيضًا باقات عضوية متنوعة، توفر كل منها مزايا مثل أولوية الحصول على التذاكر، والمحتوى الحصري، وامتيازات داخل الملعب.

تبقى المنصات الرسمية للدوري والنادي الخيار الأول للحصول على التذاكر، لكن تذاكر المباريات البارزة قد تنفد سريعًا. ويمكن للمشجعين الاطلاع على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل جرينتا هب، التي توفر سوقًا رائدة لتذاكر المباريات الأصلية في أنحاء السعودية.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الرياض لموسم 2026/27؟

تختلف أسعار تذاكر الرياض بحسب المباراة وفئة المقاعد ومستوى الطلب:

الدخول العام (المدرجات العلوية / المدرجات خلف المرميين):

المقاعد المميزة & المقاعد الجانبية (المدرجات السفلية):

المقصورات الخاصة & صالات الضيافة:

على المشجعين متابعة الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين أو قنوات نادي الرياض لمعرفة موعد طرح التذاكر للبيع المباشر. وتتوفر التذاكر أيضًا على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل جرينتا هب، التي تقدم مقاعد معاد بيع تذاكرها بعد التحقق منها للمشجعين الراغبين في ضمان حضورهم بملعب الأمير فيصل بن فهد.

ماذا يمكن توقعه من الرياض في موسم 2026/27؟

يُعد نادي الرياض، الذي تأسس عام 1953، أحد الأندية التاريخية في كرة القدم السعودية، لكن الموسم الماضي لم يشهد أي استقرار خارج الملعب. فقد أُقيل خافيير كاييخا، مدرب فياريال السابق الذي تعاقد معه النادي لقيادة الفريق، في نوفمبر 2025 بعد بداية سيئة. وتولى دانييل كارينيو المهمة من بعده، قبل أن يحل محله ماوريسيو دولاك في فبراير 2026. وفي خضم هذه التغييرات، وجد الرياض نفسه يخوض صراعًا حقيقيًا لتجنب الهبوط في الأسابيع الأخيرة، ونجح في البقاء بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس عشر.

يأمل النادي في تحقيق قدر أكبر بكثير من الاستقرار هذه المرة، بعد تجاوز اضطرابات الموسم الماضي، مع امتلاك تشكيلة مستقرة تتمحور حول المهاجم مامادو سيلا وتسعى إلى ترسيخ مكانة الرياض بصورة أكثر راحة في دوري الدرجة الأولى.

ويمكن للمشجعين الراغبين في مشاهدة الرياض حجز تذاكر المباريات المقبلة مبكرًا، حتى لا تفوتهم فرصة حضور بعض أكثر مباريات العاصمة إثارة.

تاريخ ملعب الأمير فيصل بن فهد

ملعب الأمير فيصل بن فهد هو الملعب التاريخي لنادي الرياض، ويقع في حي الملز بمدينة الرياض في السعودية. وشكّل الملعب جزءًا مهمًا من المشهد الرياضي في المدينة منذ وضع أساساته عام 1971، وكان في عقود سابقة ملعبًا للنصر والهلال والشباب، قبل انتقال كل منها إلى ملاعب أحدث شُيّدت خصيصًا لها.

يتسع الملعب حاليًا لنحو 22,000 متفرج، ما يجعل أجواءه أقرب إلى الجماهير مقارنة ببعض ملاعب المملكة الأحدث. ويساعد تصميمه المتقارب على خلق أجواء حماسية في أيام المباريات، لا سيما خلال مواجهات الدوري المهمة ومباريات الديربي.

ويقع الملعب على طريق صلاح الدين الأيوبي، ويسهل على المشجعين المحليين الوصول إليه عبر مترو الرياض ومسارات النقل الرئيسية، كما يحتل مكانة محورية في هوية النادي. ومن المقرر أيضًا توسيعه بدرجة كبيرة ضمن استعدادات السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، مع خطة لرفع سعته إلى نحو 45,000 متفرج في السنوات المقبلة.