يميل تركيز الأضواء الكروية في السعودية معظم الوقت إلى الرباعي الكبير، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، لكن للاستمتاع الكامل بما يقدمه أكبر دوري في آسيا، فمن الجدير متابعة جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين.

ومن الأندية التي تواصل الظهور بمستوى يفوق التوقعات نادي الخليج، المنحدر من مدينة سيهات في المنطقة الشرقية، رغم أنه يخوض مبارياته البيتية على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام المجاورة.

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متى يلعب الخليج؟

التاريخ والوقت المباراة البطولة التذاكر 15 أغسطس 2026 - 12:15 التعاون ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 18 أغسطس 2026 - 12:05 الأخدود ضد الخليج كأس الملك التذاكر 22 أغسطس 2026 - 14:00 الخليج ضد الشباب الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 25 أغسطس 2026 - 12:05 أبها ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 28 أغسطس 2026 - 14:00 الخليج ضد الهلال الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 3 سبتمبر 2026 - 12:30 نيوم SC ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 7 سبتمبر 2026 - 11:30 الخليج ضد الرياض الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 10 سبتمبر 2026 - 14:00 الخليج ضد النصر الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 17 سبتمبر 2026 - 14:00 الاتفاق ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 9 أكتوبر 2026 - 13:00 الخليج ضد الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 15 أكتوبر 2026 - 13:00 الفتح ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 22 أكتوبر 2026 - 13:00 الأهلي ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 29 أكتوبر 2026 - 13:00 الخليج ضد الحزم الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 5 نوفمبر 2026 - 12:00 الخلود ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 20 نوفمبر 2026 - 12:00 الخليج ضد الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 26 نوفمبر 2026 - 12:00 الفيصلي ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 3 ديسمبر 2026 - 12:00 الخليج ضد الدرعية الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 10 ديسمبر 2026 - 12:00 القادسية ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 14 ديسمبر 2026 - 12:00 الخليج ضد التعاون الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 11 فبراير 2027 - 15:00 الشباب ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 18 فبراير 2027 - 15:00 الخليج ضد أبها الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 25 فبراير 2027 - 15:00 الهلال ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 11 مارس 2027 - 14:00 الخليج ضد نيوم SC الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 18 مارس 2027 - 15:00 الرياض ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 2 أبريل 2027 - 13:00 النصر ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 8 أبريل 2027 - 13:00 الخليج ضد الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 15 أبريل 2027 - 13:00 الفيحاء ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 18 أبريل 2027 - 13:00 الخليج ضد الفتح الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 22 أبريل 2027 - 13:00 الخليج ضد الأهلي الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 29 أبريل 2027 - 13:00 الحزم ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 6 مايو 2027 - 13:00 الخليج ضد الخلود الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 12 مايو 2027 - 13:00 الاتحاد ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 20 مايو 2027 - 13:00 الخليج ضد الفيصلي الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 24 مايو 2027 - 13:00 الدرعية ضد الخليج الدوري السعودي للمحترفين التذاكر 28 مايو 2027 - 13:00 الخليج ضد القادسية الدوري السعودي للمحترفين التذاكر

يمتد موسم الخليج 2026/27 من 15 أغسطس إلى 28 مايو، مع توقف في منتصف الموسم بين ديسمبر وفبراير لاستضافة السعودية كأس آسيا 2027. وتبقى مواعيد انطلاق المباريات قابلة للتغيير مع الاقتراب من يوم المباراة لأسباب تتعلق بالبث.

كيف تشتري تذاكر الخليج 2026/27؟

لشراء تذاكر مباريات الخليج، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات/التذاكر" ضمن تبويب "المباريات".

تُقام جولات الدوري السعودي للمحترفين عادة على مدار ثلاثة أيام، وتمتد معظمها من الخميس إلى السبت تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية، الجمعة والسبت، وعادة ما تُطرح التذاكر قبل كل مباراة بأسبوعين تقريبًا.

وبالنسبة إلى المباريات الجماهيرية، مثل مواجهات الخليج أمام الهلال أو النصر، أو عندما يلتقي منافسين محليين مثل القادسية أو الاتفاق، فمن المستحسن شراء التذاكر فور طرحها لتجنب فقدان المقاعد التي تريدها.

وبينما تظل بوابات الدوري أو الملعب الرسمية الوسيلة الأكثر أمانًا للمشجعين من أجل حجز مقاعدهم في مباريات الخليج، فقد يرغب من يسعون إلى حضور إحدى المواجهات في النظر إلى منصات ثانوية مثل Ticombo للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر الخليج 2026/27؟

تختلف أسعار تذاكر الخليج بحسب المباراة وفئة المقاعد وحجم الطلب.

وتكون خيارات المقاعد المميزة أعلى سعرًا، بينما توفر تذاكر الدخول العام خيارات أكثر ملاءمة من حيث التكلفة. وتتراوح الأسعار عادة من 25 ريالًا سعوديًا إلى 500 ريال سعودي أو أكثر في المباريات الكبيرة.

تابع الموقع الرسمي للدوري للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالتذاكر، بما في ذلك التوافر والأسعار.

كما توفر التذاكر على المواقع الثانوية مثل Ticombo بديلًا موثوقًا إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية.

ماذا يُنتظر من الخليج في 2026/27؟

خاض الخليج عدة فترات في الدوري السعودي للمحترفين، لكنه ظل حاضرًا بشكل متواصل في دوري الأضواء منذ صعوده في نهاية موسم 2021/22 من دوري الدرجة الأولى السعودي.

ورغم أن النادي اشتهر تاريخيًا أكثر كنادٍ ناجح في كرة اليد، فإن الخليج واصل الموسم الماضي أطول سلسلة متتالية له في دوري النخبة السعودي لكرة القدم، بعدما أنهى الموسم في المركز الثامن تحت قيادة جورجيوس دونيس، في أفضل فترة ممتدة له في الدرجة العليا. ومن أبرز نتائجه في السنوات الأخيرة ما حدث في ديسمبر 2025، عندما عاد من تأخره 3-0 ليتعادل 3-2 مع حامل اللقب الهلال، في امتداد لعودة متأخرة مذهلة في الموسم هددت لفترة وجيزة السلسلة الرائعة للهلال من دون هزيمة.

ومالت غالبية نجوم كرة القدم العالميين الذين توافدوا إلى السعودية خلال المواسم الأخيرة إلى الانضمام للأندية الأكثر رسوخًا ونجاحًا. ومع ذلك، استقدم الخليج بعض الجواهر الخاصة به. وأنهى النرويجي جوشوا كينج الموسم الماضي هدافًا منفردًا للنادي برصيد 20 هدفًا، بينما يظل اليوناني كونستانتينوس فورتونيس ومواطنه جورجيوس ماسوراس من العناصر المهمة على الصعيدين الإبداعي والهجومي قبل انطلاق الحملة الجديدة.

ولا يُعد مفاجئًا أن يبني الخليج كتيبة يونانية قوية، في ظل تولي جورجيوس دونيس القيادة الفنية منذ صيف 2025. ويواصل دونيس، الذي أصبح خلال التسعينيات أول لاعب يوناني يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، البناء على الأسس القوية التي وضعها خلال موسمه الأول مع النادي القادم من سيهات.

تاريخ ملعب الأمير محمد بن فهد

يُعد ملعب الأمير محمد بن فهد منشأة رياضية متعددة الأغراض تقع في مدينة الدمام الساحلية على الخليج الفارسي، وهي خامس أكبر مدينة في السعودية. وكان الملعب مقرًا لمباريات ناديي الاتفاق والقادسية منذ افتتاحه في عام 1973، رغم أن الاتفاق غادره في 2023 بعد بناء ملعبه الجديد EGO Stadium. ويواصل كل من الخليج والقادسية استخدام الملعب لمبارياتهما البيتية. وتبلغ سعة الملعب 26,000 متفرج.

ويحيط بملعب الأمير محمد بن فهد عدد من المرافق والخدمات، من بينها ملعب تدريب بديل، ومضمار لمنافسات ألعاب القوى، ومبنى لكبار الشخصيات وملحقاته، ومسجد، إلى جانب حدائق ومساحات خارجية ومواقف للسيارات.