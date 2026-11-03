كيفية شراء تذاكر الأهلي السعودي لموسم 2026/27: أسعار تذاكر الدوري السعودي للمحترفين، والمباريات المقبلة والمزيد

يدخل الأهلي موسم 2026/27 بعدما تُوّج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، بقيادة مدربه الجديد مارينو بوشيتش، الذي عُيّن عقب رحيل ماتياس يايسله لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد. ويُعرف الأهلي في أنحاء المملكة بلقب «الملكي»، ويظل أحد أبرز عوامل الجذب في كرة القدم السعودية، إذ بلغ متوسط الحضور الجماهيري في ملعبه بجدة أعلى مستوياته منذ 10 سنوات. ويقدم لكمجميع المعلومات التي تحتاجون إليها بشأن التذاكر حتى مايو 2027، بما في ذلك كيفية شرائها، وفئات المقاعد، وأسعارها.

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مباريات الأهلي السعودي في موسم 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب المسابقة التذاكر الخميس 13 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الدرعية ضد الأهلي ملعب الأمير فيصل بن فهد (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الأولى التذاكر الإثنين 17 أغسطس 2026، 6:00 مساءً الأنوار ضد الأهلي خارج الأرض (الملعب لم يُحدد بعد) كأس الملك، دور الـ32 التذاكر السبت 22 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الأهلي ضد أبها مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية التذاكر الأربعاء 26 أغسطس 2026، 9:00 مساءً الأهلي ضد أوكلاند إف سي مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) كأس القارات للأندية، الدور الأول التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 9:05 مساءً الخلود ضد الأهلي ملعب نادي الحزم (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة التذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الهلال ضد الأهلي المملكة أرينا (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة (الكلاسيكو) التذاكر الجمعة 4 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الأهلي ضد الرياض مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الخامسة التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً القادسية ضد الأهلي ملعب الأمير محمد بن فهد (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السادسة التذاكر الجمعة 11 سبتمبر 2026، 9:00 مساءً الأهلي ضد الحزم مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السابعة التذاكر الإثنين 14 سبتمبر 2026، 9:15 مساءً الأهلي ضد باختاكور مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الأولى التذاكر السبت 19 سبتمبر 2026، 8:00 مساءً ماميلودي صنداونز ضد الأهلي ملعب لوفتوس فيرسفيلد (خارج الأرض) كأس القارات للأندية، الدور الثاني التذاكر الجمعة 9 أكتوبر 2026، 8:00 مساءً الفتح ضد الأهلي ملعب نادي الفتح بالميدان (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثامنة التذاكر الإثنين 12 أكتوبر 2026، 7:00 مساءً الوصل ضد الأهلي ملعب زعبيل (خارج الأرض) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الثانية التذاكر الإثنين 19 أكتوبر 2026، 8:00 مساءً الفيحاء ضد الأهلي مدينة المجمعة الرياضية (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة العاشرة التذاكر الجمعة 23 أكتوبر 2026، 8:00 مساءً الأهلي ضد الخليج مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية عشرة التذاكر الإثنين 26 أكتوبر 2026، 9:15 مساءً الأهلي ضد الغرافة مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الثالثة التذاكر الجمعة 30 أكتوبر 2026، 8:00 مساءً الشباب ضد الأهلي ملعب نادي الشباب (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية عشرة التذاكر الإثنين 2 نوفمبر 2026، 7:00 مساءً السد ضد الأهلي ملعب جاسم بن حمد (خارج الأرض) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الرابعة التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 8:30 مساءً الأهلي ضد التعاون مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة عشرة التذاكر الجمعة 20 نوفمبر 2026، 8:00 مساءً الأهلي ضد الفيصلي مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة عشرة التذاكر الإثنين 23 نوفمبر 2026، 7:00 مساءً الشمال ضد الأهلي ملعب البيت (خارج الأرض) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الخامسة التذاكر الخميس 26 نوفمبر 2026، 8:00 مساءً الاتحاد ضد الأهلي مدينة الملك عبد الله الرياضية (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الخامسة عشرة (ديربي جدة) التذاكر الثلاثاء 1 ديسمبر 2026، 4:40 مساءً العلا ضد الأهلي ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز (خارج الأرض) كأس الملك، دور الـ16 التذاكر الخميس 3 ديسمبر 2026، 8:00 مساءً الأهلي ضد الاتفاق مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السادسة عشرة التذاكر الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، 9:15 مساءً الأهلي ضد شباب الأهلي ملعب الأمير عبد الله الفيصل (على أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة السادسة التذاكر الخميس 10 ديسمبر 2026، 8:00 مساءً نيوم ضد الأهلي ملعب مدينة الملك خالد الرياضية (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السابعة عشرة التذاكر الإثنين 14 ديسمبر 2026، 8:00 مساءً الأهلي ضد الدرعية مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثامنة عشرة التذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 8:00 مساءً القادسية ضد الأهلي ملعب محايد (السعودية) كأس السوبر السعودي، نصف النهائي التذاكر الثلاثاء 9 فبراير 2027، 5:45 مساءً نفتشي فرغانة ضد الأهلي ملعب استقلال (خارج الأرض) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة السابعة التذاكر الخميس 11 فبراير 2027، 10:00 مساءً أبها ضد الأهلي مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة التاسعة عشرة التذاكر الإثنين 15 فبراير 2027، 9:15 مساءً الأهلي ضد العين مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الثامنة التذاكر الخميس 18 فبراير 2027، 10:00 مساءً الأهلي ضد الهلال مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة العشرون (الكلاسيكو) التذاكر الخميس 25 فبراير 2027، 10:00 مساءً الأهلي ضد الخلود مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية والعشرون التذاكر السبت 6 مارس 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد النصر مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة التاسعة (مؤجلة) التذاكر الخميس 11 مارس 2027، 9:00 مساءً الرياض ضد الأهلي ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية والعشرون التذاكر الخميس 18 مارس 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد القادسية مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة والعشرون التذاكر الجمعة 2 أبريل 2027، 9:00 مساءً الحزم ضد الأهلي ملعب نادي الحزم (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة والعشرون التذاكر الخميس 8 أبريل 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد الفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الخامسة والعشرون التذاكر الخميس 15 أبريل 2027، 9:00 مساءً النصر ضد الأهلي الأول بارك (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السادسة والعشرون التذاكر الأحد 18 أبريل 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد الفيحاء مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السابعة والعشرون التذاكر الخميس 22 أبريل 2027، 9:00 مساءً الخليج ضد الأهلي ملعب الأمير نايف بن عبد العزيز (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثامنة والعشرون التذاكر الخميس 29 أبريل 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد الشباب مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة التاسعة والعشرون التذاكر الخميس 6 مايو 2027، 9:00 مساءً التعاون ضد الأهلي ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثلاثون التذاكر الأربعاء 12 مايو 2027، 9:00 مساءً الفيصلي ضد الأهلي مدينة المجمعة الرياضية (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية والثلاثون التذاكر الخميس 20 مايو 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد الاتحاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية والثلاثون (ديربي جدة) التذاكر الإثنين 24 مايو 2027، 9:00 مساءً الاتفاق ضد الأهلي ملعب الأمير محمد بن فهد (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة والثلاثون التذاكر السبت 29 مايو 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد نيوم مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة والثلاثون التذاكر

يمتد جدول الدوري السعودي للمحترفين على مدار 34 جولة حتى أواخر مايو 2027، بالتزامن مع دفاع الأهلي عن لقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومشاركته في كأس السوبر السعودي، وكأس الملك. وفيما يلي جدول مباريات الأهلي في جميع المسابقات حتى نهاية موسم 2026/27.تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين المواعيد الدقيقة لانطلاق مباريات الجولات ضمن فترات تحديد الجدول التشغيلي. وإلى جانب منافسات الدوري المحلي، سيخوض الأهلي الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس الملك خلال ربيع 2027.

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كيف تشتري تذاكر الأهلي السعودي؟

لحجز مقعدك في إحدى مباريات الأهلي على أرضه، تُطرح التذاكر الأساسية أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية للدوري السعودي للمحترفين أو منصة ويبوك المخصصة لذلك.تُطرح تذاكر مباريات الأهلي عادةً قبل يوم المباراة بفترة تتراوح بين 7 و10 أيام. ونظرًا إلى أن الأهلي يسجل أحد أعلى معدلات الحضور الجماهيري في السعودية، تنفد تذاكر المباريات الكبرى باستمرار خلال ساعات، ولا سيما ديربي جدة أمام الاتحاد ومباراتا استقبال الهلال والنصر.ورغم أن عضوية النادي ليست شرطًا إلزاميًا للحصول على تذاكر الدخول العام، يوفر الأهلي فئات عضوية «راقي» التي تمنح أولوية الحجز للمقاعد المميزة بمحاذاة الملعب في مدينة الملك عبد الله الرياضية.وبالنسبة إلى الجماهير التي تفوتها فرصة الشراء عند الطرح الأول للتذاكر، تُعد جرينتا هب المنصة الرائدة لإعادة بيع التذاكر في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمومًا، إذ توفر تذاكر أصلية وموثقة للمباريات التي نفدت تذاكرها، مع تسليمها مباشرة عبر الهاتف المحمول.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الأهلي السعودي؟

الدخول العام: تتراوح الأسعار عادةً بين 30 و90 ريالًا سعوديًا.

تتراوح الأسعار عادةً بين 30 و90 ريالًا سعوديًا. الفئتان الذهبية والفضية: تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرجات السفلية والمقاعد الوسطى بمحاذاة الملعب عادةً بين 250 و600 ريال سعودي.

تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرجات السفلية والمقاعد الوسطى بمحاذاة الملعب عادةً بين 250 و600 ريال سعودي. ضيافة كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المميزين: تبدأ أسعار الصالات المميزة، التي تقدم خدمات طعام مصممة خصيصًا ومواقف سيارات مخصصة وخيارات جلوس تنفيذية، من 1500 ريال سعودي.

تختلف أسعار تذاكر الأهلي بحسب المنافس، وموقع المقعد داخل مدينة الملك عبد الله الرياضية، وأهمية المباراة:تعكس أسعار التذاكر في أسواق إعادة البيع مثل جرينتا هب حجم الطلب، إذ تحظى مواجهات الديربي أمام الاتحاد والمباريات الحاسمة في سباق اللقب باهتمام أكبر مع اقتراب الموسم من مايو 2027.

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ماذا يُنتظر من الأهلي السعودي في موسم 2026/27؟

تاريخ مدينة الملك عبد الله الرياضية

يدخل الأهلي موسم 2026/27 بوصفه أحد أندية «الأربعة الكبار» التقليدية في الدوري السعودي للمحترفين، لينافس إلى جانب غريمه المحلي الاتحاد، فضلًا عن الهلال والنصر، قطبي الرياض. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الأولى في 2022، أكمل النادي إنجازين قاريين متتاليين بإحراز لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمي 2024/25 و2025/26.وشهد الصيف تغييرات هيكلية كبيرة. فعقب رحيل ماتياس يايسله إلى نيوكاسل يونايتد، وصل مارينو بوشيتش بعقد يمتد حتى 2028، بعد فترتين ناجحتين مع شاختار دونيتسك والجزيرة. وبعد إنهاء عقد رياض محرز في يوليو 2026، أعاد الأهلي تشكيل خط هجومه بضم صانع الألعاب الأرميني إدوارد سبيرتسيان من كراسنودار، والتعاقد مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو مقابل 85 مليون يورو.يقود المهاجم إيفان توني خط الهجوم بعدما حصد الحذاء الذهبي لموسم 2025/26، فيما يعتمد الفريق دفاعيًا على روجر إيبانيز وحارس المرمى إدوارد ميندي في سعيه للمنافسة في أربع بطولات حتى مايو 2027.تقع مدينة الملك عبد الله الرياضية، الملقبة بـ«الجوهرة» (الجوهرة)، على بُعد 30 كيلومترًا شمال وسط جدة، بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي. وشُيّدت لتزويد المنطقة الغربية من السعودية بمجمع رياضي من الطراز الأول، وحلّت محل ملعب الأمير عبد الله الفيصل التاريخي بوصفها الموقع الرئيسي للفعاليات الرياضية الكبرى في جدة.افتُتح الملعب في مايو 2014، وتبلغ سعته الرسمية 62,241 متفرجًا، ما يجعله ثاني أكبر منشأة رياضية في السعودية بعد مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض. ويتقاسم الأهلي المنشأة مع غريمه في المدينة، الاتحاد. وإلى جانب استضافة مباريات الأندية والمنتخب الوطني بانتظام، احتضن الملعب أحداثًا عالمية بارزة، منها عرض «أعظم رويال رامبل» من WWE عام 2018، ونزال الإعادة للوزن الثقيل بين أولكسندر أوسيك وأنتوني جوشوا، «الغضب على البحر الأحمر»، عام 2022، ونهائي كأس السوبر الإسباني 2026.