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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
Book Al Ahli Saudi Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية شراء تذاكر الأهلي السعودي لموسم 2026/27: أسعار الدوري السعودي للمحترفين والمباريات المقبلة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي

لا تفوّت فرصة مشاهدة أحد الأندية الأربعة الكبرى في كرة القدم السعودية على أرض الملعب وهو يتألق في جدة

يدخل الأهلي موسم 2026/27 بعدما تُوّج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمين متتاليين، تحت قيادة مدربه الجديد مارينو بوشيتش، الذي عُيّن عقب رحيل ماتياس يايسله لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد. ويُعرف الأهلي في أنحاء المملكة بلقب «الملكي»، ولا يزال أحد أبرز عوامل الجذب في كرة القدم السعودية، إذ بلغ متوسط الحضور الجماهيري في ملعبه بجدة أعلى مستوياته منذ 10 سنوات.يقدم لك جول كل المعلومات التي تحتاج إليها عن التذاكر حتى مايو 2027، بما في ذلك طريقة شرائها، وفئات المقاعد، وأسعارها.

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مباريات الأهلي السعودي في موسم 2026/27

يمتد جدول دوري المحترفين السعودي على 34 جولة حتى أواخر مايو 2027، بالتزامن مع دفاع الأهلي عن لقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومشاركته في كأس السوبر السعودي، وكأس الملك. وفيما يلي جدول مباريات الأهلي في جميع المسابقات حتى نهاية موسم 2026/27.
التاريخ والوقتالمباراةالملعبالمسابقةالتذاكر
الخميس 13 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالدرعية ضد الأهليملعب الأمير فيصل بن فهد (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 1التذاكر
الإثنين 17 أغسطس 2026، 6:00 مساءًالأنوار ضد الأهليخارج أرضه (الملعب لم يُحدد بعد)كأس الملك، دور الـ32التذاكر
السبت 22 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالأهلي ضد أبهامدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 2التذاكر
الأربعاء 26 أغسطس 2026، 9:00 مساءًالأهلي ضد أوكلاند إف سيمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)كأس القارات للأندية، الدور 1التذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 9:05 مساءًالخلود ضد الأهليملعب نادي الحزم (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 4التذاكر
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالهلال ضد الأهليالمملكة أرينا (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 3 (الكلاسيكو)التذاكر
الجمعة 4 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالأهلي ضد الرياضمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 5التذاكر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالقادسية ضد الأهليملعب الأمير محمد بن فهد (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 6التذاكر
الجمعة 11 سبتمبر 2026، 9:00 مساءًالأهلي ضد الحزممدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 7التذاكر
الإثنين 14 سبتمبر 2026، 9:15 مساءًالأهلي ضد باختاكورمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 1التذاكر
السبت 19 سبتمبر 2026، 8:00 مساءًماميلودي صنداونز ضد الأهليملعب لوفتوس فيرسفيلد (خارج أرضه)كأس القارات للأندية، الدور 2التذاكر
الجمعة 9 أكتوبر 2026، 8:00 مساءًالفتح ضد الأهليملعب ميدان نادي الفتح (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 8التذاكر
الإثنين 12 أكتوبر 2026، 7:00 مساءًالوصل ضد الأهليملعب زعبيل (خارج أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 2التذاكر
الإثنين 19 أكتوبر 2026، 8:00 مساءًالفيحاء ضد الأهليمدينة المجمعة الرياضية (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 10التذاكر
الجمعة 23 أكتوبر 2026، 8:00 مساءًالأهلي ضد الخليجمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 11التذاكر
الإثنين 26 أكتوبر 2026، 9:15 مساءًالأهلي ضد الغرافةمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 3التذاكر
الجمعة 30 أكتوبر 2026، 8:00 مساءًالشباب ضد الأهليملعب نادي الشباب (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 12التذاكر
الإثنين 2 نوفمبر 2026، 7:00 مساءًالسد ضد الأهليملعب جاسم بن حمد (خارج أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 4التذاكر
السبت 7 نوفمبر 2026، 8:30 مساءًالأهلي ضد التعاونمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 13التذاكر
الجمعة 20 نوفمبر 2026، 8:00 مساءًالأهلي ضد الفيصليمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 14التذاكر
الإثنين 23 نوفمبر 2026، 7:00 مساءًالشمال ضد الأهليملعب البيت (خارج أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 5التذاكر
الخميس 26 نوفمبر 2026، 8:00 مساءًالاتحاد ضد الأهليمدينة الملك عبدالله الرياضية (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 15 (ديربي جدة)التذاكر
الثلاثاء 1 ديسمبر 2026، 4:40 مساءًالعلا ضد الأهليملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز (خارج أرضه)كأس الملك، دور الـ16التذاكر
الخميس 3 ديسمبر 2026، 8:00 مساءًالأهلي ضد الاتفاقمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 16التذاكر
الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، 9:15 مساءًالأهلي ضد شباب الأهليملعب الأمير عبدالله الفيصل (على أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 6التذاكر
الخميس 10 ديسمبر 2026، 8:00 مساءًنيوم ضد الأهليملعب مدينة الملك خالد الرياضية (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 17التذاكر
الإثنين 14 ديسمبر 2026، 8:00 مساءًالأهلي ضد الدرعيةمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 18التذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 8:00 مساءًالقادسية ضد الأهليملعب محايد (السعودية)كأس السوبر السعودي، نصف النهائيالتذاكر
الثلاثاء 9 فبراير 2027، 5:45 مساءًنفطشي فرغانة ضد الأهليملعب استقلال (خارج أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 7التذاكر
الخميس 11 فبراير 2027، 10:00 مساءًأبها ضد الأهليمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 19التذاكر
الإثنين 15 فبراير 2027، 9:15 مساءًالأهلي ضد العينمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 8التذاكر
الخميس 18 فبراير 2027، 10:00 مساءًالأهلي ضد الهلالمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 20 (الكلاسيكو)التذاكر
الخميس 25 فبراير 2027، 10:00 مساءًالأهلي ضد الخلودمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 21التذاكر
السبت 6 مارس 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد النصرمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 9 (مؤجلة)التذاكر
الخميس 11 مارس 2027، 9:00 مساءًالرياض ضد الأهليملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 22التذاكر
الخميس 18 مارس 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد القادسيةمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 23التذاكر
الجمعة 2 أبريل 2027، 9:00 مساءًالحزم ضد الأهليملعب نادي الحزم (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 24التذاكر
الخميس 8 أبريل 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد الفتحمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 25التذاكر
الخميس 15 أبريل 2027، 9:00 مساءًالنصر ضد الأهليالأول بارك (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 26التذاكر
الأحد 18 أبريل 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد الفيحاءمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 27التذاكر
الخميس 22 أبريل 2027، 9:00 مساءًالخليج ضد الأهليملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 28التذاكر
الخميس 29 أبريل 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد الشبابمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 29التذاكر
الخميس 6 مايو 2027، 9:00 مساءًالتعاون ضد الأهليملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 30التذاكر
الأربعاء 12 مايو 2027، 9:00 مساءًالفيصلي ضد الأهليمدينة المجمعة الرياضية (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 31التذاكر
الخميس 20 مايو 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد الاتحادمدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 32 (ديربي جدة)التذاكر
الإثنين 24 مايو 2027، 9:00 مساءًالاتفاق ضد الأهليملعب الأمير محمد بن فهد (خارج أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 33التذاكر
السبت 29 مايو 2027، 9:00 مساءًالأهلي ضد نيوممدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه)دوري المحترفين السعودي، الجولة 34التذاكر
تعلن رابطة دوري المحترفين السعودي المواعيد المحددة لانطلاق مباريات الجولات ضمن فترات إصدار الجدول التشغيلي. وإلى جانب مباريات الدوري المحلي، سيخوض الأهلي الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس الملك خلال ربيع 2027. 

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كيف تشتري تذاكر مباريات الأهلي السعودي؟

لحجز مقعدك في إحدى مباريات الأهلي على أرضه، تُطرح التذاكر الأساسية أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية لدوري المحترفين السعودي أو منصة ويبوك المخصصة لذلك.
تُطرح تذاكر مباريات الأهلي عادةً قبل موعد المباراة بـ7 إلى 10 أيام. ونظرًا إلى أن الأهلي يسجل أحد أعلى معدلات الحضور الجماهيري في السعودية، فإن تذاكر المباريات الكبرى، ولا سيما ديربي جدة أمام الاتحاد وزيارات الهلال والنصر المرتقبة، تنفد باستمرار خلال ساعات.
ورغم أن عضوية النادي ليست شرطًا لدخول المقاعد العامة، يوفر الأهلي فئات عضوية «راقي» التي تتيح أولوية الحجز للمقاعد المميزة على جانبي الملعب في مدينة الملك عبدالله الرياضية.
أما المشجعون الذين تفوتهم الدفعة الأولى من التذاكر الأساسية، فتتيح لهم منصة جرينتا هب، الرائدة في سوق إعادة بيع التذاكر بالسعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تذاكر أصلية وموثقة للمباريات التي نفدت تذاكرها، مع تسليمها مباشرة عبر الهاتف المحمول.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات الأهلي السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر الأهلي بحسب المنافس، وموقع المقعد داخل مدينة الملك عبدالله الرياضية، وأهمية المباراة:
  • المقاعد العامة: تتراوح أسعارها عادةً بين 30 و90 ريالًا سعوديًا.
  • الفئتان الذهبية والفضية: تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرجات السفلية والوسطى على جانبي الملعب عادةً بين 250 و600 ريال سعودي.
  • ضيافة كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المميزة: تبدأ أسعار الصالات المميزة، التي توفر خدمات تقديم طعام مخصصة ومواقف سيارات خاصة وخيارات مقاعد تنفيذية، من 1,500 ريال سعودي.
تعكس أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل جرينتا هب حجم الطلب في السوق، مع ازدياد الاهتمام بمواجهات الديربي أمام الاتحاد والمباريات الحاسمة في سباق اللقب مع اقتراب الموسم من مايو 2027.

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ماذا نتوقع من الأهلي السعودي في موسم 2026/27؟

يدخل الأهلي موسم 2026/27 بوصفه أحد أندية «الأربعة الكبار» التقليدية في دوري المحترفين السعودي، منافسًا إلى جانب غريمه المحلي الاتحاد، فضلًا عن الهلال والنصر، قطبي الرياض. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الأولى في عام 2022، حقق النادي لقبين قاريين متتاليين بتتويجه بدوري أبطال آسيا للنخبة في موسمي 2024/25 و2025/26.
وشهد الصيف تغييرات كبيرة في هيكل الفريق. فبعد رحيل ماتياس يايسله إلى نيوكاسل يونايتد، تولى مارينو بوشيتش تدريب الفريق بعقد يمتد حتى عام 2028، عقب فترتين ناجحتين مع شاختار دونيتسك والجزيرة. وبعد إنهاء عقد رياض محرز في يوليو 2026، أعاد الأهلي تشكيل خط هجومه بالتعاقد مع صانع الألعاب الأرميني إدوارد سبيرتسيان من كراسنودار، والجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو مقابل 85 مليون يورو.
ويقود المهاجم إيفان توني خط الهجوم بعدما حصد الحذاء الذهبي لموسم 2025/26، فيما يعتمد الفريق دفاعيًا على روجر إيبانيز وحارس المرمى إدوارد ميندي خلال منافسته في أربع مسابقات حتى مايو 2027.

تاريخ مدينة الملك عبدالله الرياضية

تقع مدينة الملك عبدالله الرياضية، الملقبة بـ«الجوهرة» (الجوهرة)، على بُعد 30 كيلومترًا شمال وسط جدة، بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وشُيّدت لتزويد غرب السعودية بمجمع رياضي من الطراز الأول، فحلّت محل ملعب الأمير عبدالله الفيصل التاريخي بوصفها الموقع الرئيسي للفعاليات الرياضية الكبرى في جدة.
افتُتح الملعب في مايو 2014، وتبلغ سعته الرسمية 62,241 متفرجًا، ليكون ثاني أكبر منشأة رياضية في السعودية بعد مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض. ويتشارك الأهلي استخدامه مع غريمه في المدينة، الاتحاد. وإلى جانب مباريات الأندية والمنتخبات المنتظمة، استضاف الملعب فعاليات عالمية بارزة، منها عرض «أعظم رويال رامبل» للمصارعة الحرة من WWE عام 2018، ونزال الإعادة على لقب الوزن الثقيل بين أولكسندر أوسيك وأنتوني جوشوا، الذي حمل اسم «غضب على البحر الأحمر» عام 2022، ونهائي كأس السوبر الإسباني 2026.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات" ثم اختيار "الجدول/التذاكر". قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية لإتمام عملية الحجز.

 

تُقام جولات الدوري عادةً على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). وتُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا.

 

كما يمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com، التي أصبحت المنصة الرسمية لبيع تذاكر دوري روشن السعودي بعد شراكتها مع الدوري العام الماضي.

نعم، يمكن للجماهير أيضًا شراء المقاعد من السوق الثانوية. تُعد منصتا StubHub وTicombo من أبرز البائعين لأولئك الذين يسعون للحصول على التذاكر عبر قنوات بديلة. فهي تجار موثوقون في سوق إعادة البيع وتوفر مكانًا آمنًا للمشجعين لشراء التذاكر.

يُعد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والمعروفة باسم "الجوهرة"، حاليًا أكبر ملعب في دوري روشن السعودي. وهو ملعب متعدد الاستخدامات تم بناؤه لتوفير منشأة كروية عالمية المستوى لمدينة جدة.

 

سبق أن كانت أندية جدة تلعب مبارياتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الأصغر والأغلب غير المغطى. تم افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في عام 2014، ويبلغ سعته 62,345 متفرجًا. ويتشارك نادي الاتحاد الأرض مع نادي الأهلي، كلاهما من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

يُعد نيمار أغلى لاعب في تاريخ دوري روشن السعودي، إذ بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه إسترليني عندما اشترته الهلال من نادي باريس سان جيرمان في عام 2023.

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