يدخل الأهلي موسم 2026/27 بعدما تُوّج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في موسمين متتاليين، تحت قيادة مدربه الجديد مارينو بوشيتش، الذي عُيّن عقب رحيل ماتياس يايسله لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد. ويُعرف الأهلي في أنحاء المملكة بلقب «الملكي»، ولا يزال أحد أبرز عوامل الجذب في كرة القدم السعودية، إذ بلغ متوسط الحضور الجماهيري في ملعبه بجدة أعلى مستوياته منذ 10 سنوات.يقدم لككل المعلومات التي تحتاج إليها عن التذاكر حتى مايو 2027، بما في ذلك طريقة شرائها، وفئات المقاعد، وأسعارها.

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مباريات الأهلي السعودي في موسم 2026/27

التاريخ والوقت المباراة الملعب المسابقة التذاكر الخميس 13 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الدرعية ضد الأهلي ملعب الأمير فيصل بن فهد (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 1 التذاكر الإثنين 17 أغسطس 2026، 6:00 مساءً الأنوار ضد الأهلي خارج أرضه (الملعب لم يُحدد بعد) كأس الملك، دور الـ32 التذاكر السبت 22 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الأهلي ضد أبها مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 2 التذاكر الأربعاء 26 أغسطس 2026، 9:00 مساءً الأهلي ضد أوكلاند إف سي مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) كأس القارات للأندية، الدور 1 التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 9:05 مساءً الخلود ضد الأهلي ملعب نادي الحزم (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 4 التذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الهلال ضد الأهلي المملكة أرينا (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 3 (الكلاسيكو) التذاكر الجمعة 4 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الأهلي ضد الرياض مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 5 التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً القادسية ضد الأهلي ملعب الأمير محمد بن فهد (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 6 التذاكر الجمعة 11 سبتمبر 2026، 9:00 مساءً الأهلي ضد الحزم مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 7 التذاكر الإثنين 14 سبتمبر 2026، 9:15 مساءً الأهلي ضد باختاكور مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 1 التذاكر السبت 19 سبتمبر 2026، 8:00 مساءً ماميلودي صنداونز ضد الأهلي ملعب لوفتوس فيرسفيلد (خارج أرضه) كأس القارات للأندية، الدور 2 التذاكر الجمعة 9 أكتوبر 2026، 8:00 مساءً الفتح ضد الأهلي ملعب ميدان نادي الفتح (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 8 التذاكر الإثنين 12 أكتوبر 2026، 7:00 مساءً الوصل ضد الأهلي ملعب زعبيل (خارج أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 2 التذاكر الإثنين 19 أكتوبر 2026، 8:00 مساءً الفيحاء ضد الأهلي مدينة المجمعة الرياضية (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 10 التذاكر الجمعة 23 أكتوبر 2026، 8:00 مساءً الأهلي ضد الخليج مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 11 التذاكر الإثنين 26 أكتوبر 2026، 9:15 مساءً الأهلي ضد الغرافة مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 3 التذاكر الجمعة 30 أكتوبر 2026، 8:00 مساءً الشباب ضد الأهلي ملعب نادي الشباب (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 12 التذاكر الإثنين 2 نوفمبر 2026، 7:00 مساءً السد ضد الأهلي ملعب جاسم بن حمد (خارج أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 4 التذاكر السبت 7 نوفمبر 2026، 8:30 مساءً الأهلي ضد التعاون مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 13 التذاكر الجمعة 20 نوفمبر 2026، 8:00 مساءً الأهلي ضد الفيصلي مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 14 التذاكر الإثنين 23 نوفمبر 2026، 7:00 مساءً الشمال ضد الأهلي ملعب البيت (خارج أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 5 التذاكر الخميس 26 نوفمبر 2026، 8:00 مساءً الاتحاد ضد الأهلي مدينة الملك عبدالله الرياضية (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 15 (ديربي جدة) التذاكر الثلاثاء 1 ديسمبر 2026، 4:40 مساءً العلا ضد الأهلي ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز (خارج أرضه) كأس الملك، دور الـ16 التذاكر الخميس 3 ديسمبر 2026، 8:00 مساءً الأهلي ضد الاتفاق مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 16 التذاكر الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، 9:15 مساءً الأهلي ضد شباب الأهلي ملعب الأمير عبدالله الفيصل (على أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 6 التذاكر الخميس 10 ديسمبر 2026، 8:00 مساءً نيوم ضد الأهلي ملعب مدينة الملك خالد الرياضية (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 17 التذاكر الإثنين 14 ديسمبر 2026، 8:00 مساءً الأهلي ضد الدرعية مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 18 التذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 8:00 مساءً القادسية ضد الأهلي ملعب محايد (السعودية) كأس السوبر السعودي، نصف النهائي التذاكر الثلاثاء 9 فبراير 2027، 5:45 مساءً نفطشي فرغانة ضد الأهلي ملعب استقلال (خارج أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 7 التذاكر الخميس 11 فبراير 2027، 10:00 مساءً أبها ضد الأهلي مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 19 التذاكر الإثنين 15 فبراير 2027، 9:15 مساءً الأهلي ضد العين مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة 8 التذاكر الخميس 18 فبراير 2027، 10:00 مساءً الأهلي ضد الهلال مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 20 (الكلاسيكو) التذاكر الخميس 25 فبراير 2027، 10:00 مساءً الأهلي ضد الخلود مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 21 التذاكر السبت 6 مارس 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد النصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 9 (مؤجلة) التذاكر الخميس 11 مارس 2027، 9:00 مساءً الرياض ضد الأهلي ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 22 التذاكر الخميس 18 مارس 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد القادسية مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 23 التذاكر الجمعة 2 أبريل 2027، 9:00 مساءً الحزم ضد الأهلي ملعب نادي الحزم (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 24 التذاكر الخميس 8 أبريل 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد الفتح مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 25 التذاكر الخميس 15 أبريل 2027، 9:00 مساءً النصر ضد الأهلي الأول بارك (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 26 التذاكر الأحد 18 أبريل 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد الفيحاء مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 27 التذاكر الخميس 22 أبريل 2027، 9:00 مساءً الخليج ضد الأهلي ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 28 التذاكر الخميس 29 أبريل 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد الشباب مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 29 التذاكر الخميس 6 مايو 2027، 9:00 مساءً التعاون ضد الأهلي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 30 التذاكر الأربعاء 12 مايو 2027، 9:00 مساءً الفيصلي ضد الأهلي مدينة المجمعة الرياضية (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 31 التذاكر الخميس 20 مايو 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد الاتحاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 32 (ديربي جدة) التذاكر الإثنين 24 مايو 2027، 9:00 مساءً الاتفاق ضد الأهلي ملعب الأمير محمد بن فهد (خارج أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 33 التذاكر السبت 29 مايو 2027، 9:00 مساءً الأهلي ضد نيوم مدينة الملك عبدالله الرياضية (على أرضه) دوري المحترفين السعودي، الجولة 34 التذاكر

يمتد جدول دوري المحترفين السعودي على 34 جولة حتى أواخر مايو 2027، بالتزامن مع دفاع الأهلي عن لقبه في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومشاركته في كأس السوبر السعودي، وكأس الملك. وفيما يلي جدول مباريات الأهلي في جميع المسابقات حتى نهاية موسم 2026/27.تعلن رابطة دوري المحترفين السعودي المواعيد المحددة لانطلاق مباريات الجولات ضمن فترات إصدار الجدول التشغيلي. وإلى جانب مباريات الدوري المحلي، سيخوض الأهلي الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس الملك خلال ربيع 2027.

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كيف تشتري تذاكر مباريات الأهلي السعودي؟

لحجز مقعدك في إحدى مباريات الأهلي على أرضه، تُطرح التذاكر الأساسية أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية لدوري المحترفين السعودي أو منصة ويبوك المخصصة لذلك.تُطرح تذاكر مباريات الأهلي عادةً قبل موعد المباراة بـ7 إلى 10 أيام. ونظرًا إلى أن الأهلي يسجل أحد أعلى معدلات الحضور الجماهيري في السعودية، فإن تذاكر المباريات الكبرى، ولا سيما ديربي جدة أمام الاتحاد وزيارات الهلال والنصر المرتقبة، تنفد باستمرار خلال ساعات.ورغم أن عضوية النادي ليست شرطًا لدخول المقاعد العامة، يوفر الأهلي فئات عضوية «راقي» التي تتيح أولوية الحجز للمقاعد المميزة على جانبي الملعب في مدينة الملك عبدالله الرياضية.أما المشجعون الذين تفوتهم الدفعة الأولى من التذاكر الأساسية، فتتيح لهم منصة جرينتا هب ، الرائدة في سوق إعادة بيع التذاكر بالسعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تذاكر أصلية وموثقة للمباريات التي نفدت تذاكرها، مع تسليمها مباشرة عبر الهاتف المحمول.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات الأهلي السعودي؟

المقاعد العامة: تتراوح أسعارها عادةً بين 30 و90 ريالًا سعوديًا.

تتراوح أسعارها عادةً بين 30 و90 ريالًا سعوديًا. الفئتان الذهبية والفضية: تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرجات السفلية والوسطى على جانبي الملعب عادةً بين 250 و600 ريال سعودي.

تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرجات السفلية والوسطى على جانبي الملعب عادةً بين 250 و600 ريال سعودي. ضيافة كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المميزة: تبدأ أسعار الصالات المميزة، التي توفر خدمات تقديم طعام مخصصة ومواقف سيارات خاصة وخيارات مقاعد تنفيذية، من 1,500 ريال سعودي.

تختلف أسعار تذاكر الأهلي بحسب المنافس، وموقع المقعد داخل مدينة الملك عبدالله الرياضية، وأهمية المباراة:تعكس أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل جرينتا هب حجم الطلب في السوق، مع ازدياد الاهتمام بمواجهات الديربي أمام الاتحاد والمباريات الحاسمة في سباق اللقب مع اقتراب الموسم من مايو 2027.

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ماذا نتوقع من الأهلي السعودي في موسم 2026/27؟

تاريخ مدينة الملك عبدالله الرياضية

يدخل الأهلي موسم 2026/27 بوصفه أحد أندية «الأربعة الكبار» التقليدية في دوري المحترفين السعودي، منافسًا إلى جانب غريمه المحلي الاتحاد، فضلًا عن الهلال والنصر، قطبي الرياض. وبعد عودته إلى دوري الدرجة الأولى في عام 2022، حقق النادي لقبين قاريين متتاليين بتتويجه بدوري أبطال آسيا للنخبة في موسمي 2024/25 و2025/26.وشهد الصيف تغييرات كبيرة في هيكل الفريق. فبعد رحيل ماتياس يايسله إلى نيوكاسل يونايتد، تولى مارينو بوشيتش تدريب الفريق بعقد يمتد حتى عام 2028، عقب فترتين ناجحتين مع شاختار دونيتسك والجزيرة. وبعد إنهاء عقد رياض محرز في يوليو 2026، أعاد الأهلي تشكيل خط هجومه بالتعاقد مع صانع الألعاب الأرميني إدوارد سبيرتسيان من كراسنودار، والجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو مقابل 85 مليون يورو.ويقود المهاجم إيفان توني خط الهجوم بعدما حصد الحذاء الذهبي لموسم 2025/26، فيما يعتمد الفريق دفاعيًا على روجر إيبانيز وحارس المرمى إدوارد ميندي خلال منافسته في أربع مسابقات حتى مايو 2027.تقع مدينة الملك عبدالله الرياضية، الملقبة بـ«الجوهرة» (الجوهرة)، على بُعد 30 كيلومترًا شمال وسط جدة، بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وشُيّدت لتزويد غرب السعودية بمجمع رياضي من الطراز الأول، فحلّت محل ملعب الأمير عبدالله الفيصل التاريخي بوصفها الموقع الرئيسي للفعاليات الرياضية الكبرى في جدة.افتُتح الملعب في مايو 2014، وتبلغ سعته الرسمية 62,241 متفرجًا، ليكون ثاني أكبر منشأة رياضية في السعودية بعد مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض. ويتشارك الأهلي استخدامه مع غريمه في المدينة، الاتحاد. وإلى جانب مباريات الأندية والمنتخبات المنتظمة، استضاف الملعب فعاليات عالمية بارزة، منها عرض «أعظم رويال رامبل» للمصارعة الحرة من WWE عام 2018، ونزال الإعادة على لقب الوزن الثقيل بين أولكسندر أوسيك وأنتوني جوشوا، الذي حمل اسم «غضب على البحر الأحمر» عام 2022، ونهائي كأس السوبر الإسباني 2026.