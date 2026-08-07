كيفية شراء تذاكر الأهلي السعودي لموسم 2026-27: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، المباريات المقبلة والمزيد

يدخل الأهلي موسم 2026/27 بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر نسختين تحت قيادة المدرب الجديد مارينو بوسيتش، الذي جرى تعيينه هذا الأسبوع بعد الرحيل المفاجئ لماتياس يايسله لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد. ويظل الأهلي، المعروف بلقب "الملكي"، أحد أكبر عوامل الجذب في كرة القدم السعودية، مع وصول متوسط الحضور الجماهيري في ملعبه بجدة إلى أعلى مستوى له خلال 10 سنوات. ويقدم لكم GOAL كل معلومات التذاكر التي تحتاجون إليها، بما في ذلك كيفية الشراء وأسعارها.

مباريات الأهلي السعودي في 2026/27

تُصدر دوري روشن السعودي جدول موسمه المؤلف من 34 جولة على دفعات بدلًا من إعلانه كاملًا دفعة واحدة، وحتى الآن لم تُعتمد إلا مواعيد وتوقيتات انطلاق أول ست جولات. وفيما يلي جميع مباريات الأهلي المؤكدة حتى الآن، على أن تُضاف الجولات التالية كلما أعلنها الدوري السعودي للمحترفين.

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر الخميس 13 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الديرية ضد الأهلي استاد الأمير فيصل بن فهد (خارج الأرض) دوري روشن السعودي التذاكر الاثنين 17 أغسطس 2026، 6:00 مساءً الأنوار ضد الأهلي خارج الأرض (الملعب سيُحدد لاحقًا) كأس الملك، الدور الأول التذاكر السبت 22 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الأهلي ضد أبها مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) دوري روشن السعودي التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 9:05 مساءً الخلود ضد الأهلي ملعب نادي الحزم (خارج الأرض) دوري روشن السعودي التذاكر الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الهلال ضد الأهلي (الكلاسيكو، الذهاب) المملكة أرينا (خارج الأرض) دوري روشن السعودي، الجولة 3 التذاكر الجمعة 4 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الأهلي ضد الرياض مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) دوري روشن السعودي التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً القادسية ضد الأهلي استاد الأمير محمد بن فهد (خارج الأرض) دوري روشن السعودي التذاكر سيُحدد لاحقًا، الجولة 15 الاتحاد ضد الأهلي (ديربي جدة، الذهاب) مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (خارج الأرض) دوري روشن السعودي، الجولة 15 التذاكر سيُحدد لاحقًا، الجولة 20 الأهلي ضد الهلال (الكلاسيكو، الإياب) مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) دوري روشن السعودي، الجولة 20 التذاكر سيُحدد لاحقًا، الجولة 32 الأهلي ضد الاتحاد (ديربي جدة، الإياب) مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) دوري روشن السعودي، الجولة 32 التذاكر

وأكد الدوري السعودي للمحترفين الجولة التي ستقام فيها مباريات الديربي الخاصة بالأهلي على مدار الموسم بالكامل، لكن التواريخ الدقيقة على الروزنامة لا تُنشر إلا على دفعات قبل أسابيع قليلة، لذا ستحصل الجولات المشار إليها أعلاه بأنها سيُحدد لاحقًا على مواعيدها الدقيقة وتوقيتات انطلاقها مع اقتراب موعدها. كما أنهى الأهلي استعداداته بخوض سبع مباريات ودية قبل الموسم، من بينها فوز كبير على سالفيلدن النمساوي وتعادلان مع ريو آفي البرتغالي وفولهام الإنجليزي، قبل انطلاق الموسم التنافسي. وإلى جانب المباريات المذكورة أعلاه، سيبدأ النادي لاحقًا خلال الموسم حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة ومشواره في كأس السوبر السعودي، حيث من المقرر إقامة نصف النهائي في أواخر نوفمبر بمشاركة أصحاب المراكز الأربعة الأولى من موسم 2025/26، وهم النصر والهلال والأهلي والقادسية، على أن تتأكد المواعيد والمنافسون مع اقتراب كل دور.

كيف تشتري تذاكر الأهلي السعودي؟

لضمان مكانك في مباريات الأهلي على أرضه، تبقى الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية هي منصة التذاكر الرسمية للدوري السعودي للمحترفين أو تطبيق التذاكر المخصص للنادي، WeBook.

تُطرح تذاكر مباريات الأهلي عادة قبل موعد المباراة بين 7 و10 أيام. ونظرًا لأن الأهلي يملك أحد أعلى معدلات الحضور الجماهيري في الدوري، فإن تذاكر المواجهات الكبرى، وخصوصًا ديربي جدة ضد الاتحاد أو المباريات أمام النصر والهلال، تميل إلى النفاد خلال ساعات من طرحها.

ورغم أن عضويات النادي ليست مطلوبة بشكل صارم لحضور المدرجات العامة، فإن الأهلي يوفر فئات عضوية "راقي" التي تمنح الجماهير أولوية في فترات الحجز، بما يضمن لهم أفضلية اختيار أفضل المقاعد في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

أما بالنسبة لمن يفوتهم الطرح الأولي، فإن الأسواق الثانوية مثل Ticombo غالبًا ما توفر تذاكر للمباريات التي نفدت، بأسعار تبدأ من 200 ريال سعودي للمباريات العادية في الدوري.

كم تبلغ أسعار تذاكر الأهلي السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر الأهلي بحسب المباراة وفئة المقاعد وحجم الطلب. وتكون خيارات المقاعد المميزة أعلى سعرًا، بينما تعد تذاكر الدخول العام أكثر ملاءمة من حيث التكلفة.

الدخول العام: يتراوح عادة بين 30 و90 ريالًا سعوديًا .

يتراوح عادة بين . فئتا الذهبية والفضية: تتراوح أسعار المقاعد المميزة المطلة على جانبي الملعب عادة بين 250 و600 ريال سعودي .

تتراوح أسعار المقاعد المميزة المطلة على جانبي الملعب عادة بين . ضيافة VIP وVVIP: للتجارب الفاخرة، بما يشمل دخول الصالات والخدمات التموينية، قد تتجاوز الأسعار 1,500 ريال سعودي.

تابع الموقع الرسمي للدوري للحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بالتذاكر، بما في ذلك التوفر والأسعار. وقد تتغير الأسعار في الأسواق الثانوية مثل Ticombo بحسب حجم الطلب، خصوصًا خلال الأسابيع الحاسمة الأخيرة من الموسم.

ماذا نتوقع من الأهلي السعودي في 2026/27؟

يدخل الأهلي الموسم الجديد باعتباره أحد القوى الحقيقية ضمن "الأربعة الكبار" في دوري روشن السعودي، إلى جانب غريمه في جدة الاتحاد وعملاقي الرياض الهلال والنصر. ومنذ عودته المباشرة من الهبوط في 2022، واصل النادي التقدم من قوة إلى أخرى عبر سلسلة من التعيينات الطموحة، ويجلس الآن على عرش بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر نسختين بعد فوزه على كاواساكي فرونتال في 2024/25 ونجاحه في الدفاع عن اللقب في 2025/26.

وشهد الصيف تغييرات كبيرة. فقد رحل ماتياس يايسله، الذي قاد الفريق إلى التتويجين القاريين، لتولي منصب المدرب الرئيسي لنيوكاسل يونايتد، ليتحرك النادي سريعًا ويعين مارينو بوسيتش، القادم سابقًا من شاختار دونيتسك ونادي الجزيرة الإماراتي، بعقد يمتد حتى 2028. كما حدثت تغييرات كبيرة في التشكيلة، إذ تم إنهاء عقد رياض محرز في يوليو 2026 بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الجزائر، ورد الأهلي بكسر رقمه القياسي في الانتقالات من أجل صانع ألعاب كراسنودار إدوارد سبرتسيان، وضم الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو في صفقة بلغت 85 مليون يورو.

ولا يزال إيفان توني يمثل نقطة الارتكاز الهجومية بعد فوزه بالحذاء الذهبي لموسم 2025/26، بينما يوفر العمود الفقري للفريق، بما في ذلك روجر إيبانيز والحارس إدوارد ميندي، قاعدة دفاعية صلبة يمكن لبوسيتش البناء عليها.

تاريخ مدينة الملك عبد الله الرياضية

مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروفة باسم "الجوهرة"، هي ملعب متعدد الاستخدامات ومدينة رياضية تقع على بُعد 30 كم شمال جدة. وقد بُنيت لتزويد المدينة الساحلية بملعب كرة قدم عالمي المستوى، بديلًا عن استاد الأمير عبد الله الفيصل الأصغر حجمًا والمكشوف في معظمه، الذي كانت أندية جدة تتخذه سابقًا ملعبًا لها.

افتُتح الملعب في 2014، وهو ثاني أكبر ملعب في السعودية بعد استاد الملك فهد في الرياض، إذ تتجاوز سعته 60,000 متفرج. ويتقاسم الأهلي هذا الملعب مع الاتحاد، منافسه في دوري روشن السعودي.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف الملعب فعالية WWE Greatest Royal Rumble في 2018، والنزال المعاد بين أوسيك وجوشوا "Rage on the Red Sea" في أغسطس 2022، ومؤخرًا نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 بين برشلونة وريال مدريد يوم 11 يناير.