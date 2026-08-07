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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
Book Al Ahli Saudi Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية شراء تذاكر الأهلي السعودي لموسم 2026-27: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، المباريات المقبلة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي

لا تفوّت فرصة مشاهدة أحد الأربعة الكبار في كرة القدم السعودية وهو يشعل الأجواء في جدة

يدخل الأهلي موسم 2026/27 بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر نسختين تحت قيادة المدرب الجديد مارينو بوسيتش، الذي جرى تعيينه هذا الأسبوع بعد الرحيل المفاجئ لماتياس يايسله لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد. ويظل الأهلي، المعروف بلقب "الملكي"، أحد أكبر عوامل الجذب في كرة القدم السعودية، مع وصول متوسط الحضور الجماهيري في ملعبه بجدة إلى أعلى مستوى له خلال 10 سنوات. ويقدم لكم GOAL كل معلومات التذاكر التي تحتاجون إليها، بما في ذلك كيفية الشراء وأسعارها.

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مباريات الأهلي السعودي في 2026/27

تُصدر دوري روشن السعودي جدول موسمه المؤلف من 34 جولة على دفعات بدلًا من إعلانه كاملًا دفعة واحدة، وحتى الآن لم تُعتمد إلا مواعيد وتوقيتات انطلاق أول ست جولات. وفيما يلي جميع مباريات الأهلي المؤكدة حتى الآن، على أن تُضاف الجولات التالية كلما أعلنها الدوري السعودي للمحترفين.

التاريخ والوقتالمباراةالملعبالبطولةالتذاكر
الخميس 13 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالديرية ضد الأهلياستاد الأمير فيصل بن فهد (خارج الأرض)دوري روشن السعوديالتذاكر
الاثنين 17 أغسطس 2026، 6:00 مساءًالأنوار ضد الأهليخارج الأرض (الملعب سيُحدد لاحقًا)كأس الملك، الدور الأولالتذاكر
السبت 22 أغسطس 2026، 11:00 مساءًالأهلي ضد أبهامدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)دوري روشن السعوديالتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 9:05 مساءًالخلود ضد الأهليملعب نادي الحزم (خارج الأرض)دوري روشن السعوديالتذاكر
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالهلال ضد الأهلي (الكلاسيكو، الذهاب)المملكة أرينا (خارج الأرض)دوري روشن السعودي، الجولة 3التذاكر
الجمعة 4 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالأهلي ضد الرياضمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)دوري روشن السعوديالتذاكر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 11:00 مساءًالقادسية ضد الأهلياستاد الأمير محمد بن فهد (خارج الأرض)دوري روشن السعوديالتذاكر
سيُحدد لاحقًا، الجولة 15الاتحاد ضد الأهلي (ديربي جدة، الذهاب)مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (خارج الأرض)دوري روشن السعودي، الجولة 15التذاكر
سيُحدد لاحقًا، الجولة 20الأهلي ضد الهلال (الكلاسيكو، الإياب)مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)دوري روشن السعودي، الجولة 20التذاكر
سيُحدد لاحقًا، الجولة 32الأهلي ضد الاتحاد (ديربي جدة، الإياب)مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)دوري روشن السعودي، الجولة 32التذاكر

وأكد الدوري السعودي للمحترفين الجولة التي ستقام فيها مباريات الديربي الخاصة بالأهلي على مدار الموسم بالكامل، لكن التواريخ الدقيقة على الروزنامة لا تُنشر إلا على دفعات قبل أسابيع قليلة، لذا ستحصل الجولات المشار إليها أعلاه بأنها سيُحدد لاحقًا على مواعيدها الدقيقة وتوقيتات انطلاقها مع اقتراب موعدها. كما أنهى الأهلي استعداداته بخوض سبع مباريات ودية قبل الموسم، من بينها فوز كبير على سالفيلدن النمساوي وتعادلان مع ريو آفي البرتغالي وفولهام الإنجليزي، قبل انطلاق الموسم التنافسي. وإلى جانب المباريات المذكورة أعلاه، سيبدأ النادي لاحقًا خلال الموسم حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة ومشواره في كأس السوبر السعودي، حيث من المقرر إقامة نصف النهائي في أواخر نوفمبر بمشاركة أصحاب المراكز الأربعة الأولى من موسم 2025/26، وهم النصر والهلال والأهلي والقادسية، على أن تتأكد المواعيد والمنافسون مع اقتراب كل دور.

كيف تشتري تذاكر الأهلي السعودي؟

لضمان مكانك في مباريات الأهلي على أرضه، تبقى الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية هي منصة التذاكر الرسمية للدوري السعودي للمحترفين أو تطبيق التذاكر المخصص للنادي، WeBook.

دوري روشن السعودي
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الفتح
الفتح
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي

تُطرح تذاكر مباريات الأهلي عادة قبل موعد المباراة بين 7 و10 أيام. ونظرًا لأن الأهلي يملك أحد أعلى معدلات الحضور الجماهيري في الدوري، فإن تذاكر المواجهات الكبرى، وخصوصًا ديربي جدة ضد الاتحاد أو المباريات أمام النصر والهلال، تميل إلى النفاد خلال ساعات من طرحها.

ورغم أن عضويات النادي ليست مطلوبة بشكل صارم لحضور المدرجات العامة، فإن الأهلي يوفر فئات عضوية "راقي" التي تمنح الجماهير أولوية في فترات الحجز، بما يضمن لهم أفضلية اختيار أفضل المقاعد في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

أما بالنسبة لمن يفوتهم الطرح الأولي، فإن الأسواق الثانوية مثل Ticombo غالبًا ما توفر تذاكر للمباريات التي نفدت، بأسعار تبدأ من 200 ريال سعودي للمباريات العادية في الدوري.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الأهلي السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر الأهلي بحسب المباراة وفئة المقاعد وحجم الطلب. وتكون خيارات المقاعد المميزة أعلى سعرًا، بينما تعد تذاكر الدخول العام أكثر ملاءمة من حيث التكلفة.

  • الدخول العام: يتراوح عادة بين 30 و90 ريالًا سعوديًا
  • فئتا الذهبية والفضية: تتراوح أسعار المقاعد المميزة المطلة على جانبي الملعب عادة بين 250 و600 ريال سعودي
  • ضيافة VIP وVVIP: للتجارب الفاخرة، بما يشمل دخول الصالات والخدمات التموينية، قد تتجاوز الأسعار 1,500 ريال سعودي.

تابع الموقع الرسمي للدوري للحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بالتذاكر، بما في ذلك التوفر والأسعار. وقد تتغير الأسعار في الأسواق الثانوية مثل Ticombo بحسب حجم الطلب، خصوصًا خلال الأسابيع الحاسمة الأخيرة من الموسم.

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ماذا نتوقع من الأهلي السعودي في 2026/27؟

يدخل الأهلي الموسم الجديد باعتباره أحد القوى الحقيقية ضمن "الأربعة الكبار" في دوري روشن السعودي، إلى جانب غريمه في جدة الاتحاد وعملاقي الرياض الهلال والنصر. ومنذ عودته المباشرة من الهبوط في 2022، واصل النادي التقدم من قوة إلى أخرى عبر سلسلة من التعيينات الطموحة، ويجلس الآن على عرش بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في آخر نسختين بعد فوزه على كاواساكي فرونتال في 2024/25 ونجاحه في الدفاع عن اللقب في 2025/26.

وشهد الصيف تغييرات كبيرة. فقد رحل ماتياس يايسله، الذي قاد الفريق إلى التتويجين القاريين، لتولي منصب المدرب الرئيسي لنيوكاسل يونايتد، ليتحرك النادي سريعًا ويعين مارينو بوسيتش، القادم سابقًا من شاختار دونيتسك ونادي الجزيرة الإماراتي، بعقد يمتد حتى 2028. كما حدثت تغييرات كبيرة في التشكيلة، إذ تم إنهاء عقد رياض محرز في يوليو 2026 بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب الجزائر، ورد الأهلي بكسر رقمه القياسي في الانتقالات من أجل صانع ألعاب كراسنودار إدوارد سبرتسيان، وضم الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو في صفقة بلغت 85 مليون يورو.

ولا يزال إيفان توني يمثل نقطة الارتكاز الهجومية بعد فوزه بالحذاء الذهبي لموسم 2025/26، بينما يوفر العمود الفقري للفريق، بما في ذلك روجر إيبانيز والحارس إدوارد ميندي، قاعدة دفاعية صلبة يمكن لبوسيتش البناء عليها.

تاريخ مدينة الملك عبد الله الرياضية

مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروفة باسم "الجوهرة"، هي ملعب متعدد الاستخدامات ومدينة رياضية تقع على بُعد 30 كم شمال جدة. وقد بُنيت لتزويد المدينة الساحلية بملعب كرة قدم عالمي المستوى، بديلًا عن استاد الأمير عبد الله الفيصل الأصغر حجمًا والمكشوف في معظمه، الذي كانت أندية جدة تتخذه سابقًا ملعبًا لها.

افتُتح الملعب في 2014، وهو ثاني أكبر ملعب في السعودية بعد استاد الملك فهد في الرياض، إذ تتجاوز سعته 60,000 متفرج. ويتقاسم الأهلي هذا الملعب مع الاتحاد، منافسه في دوري روشن السعودي.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف الملعب فعالية WWE Greatest Royal Rumble في 2018، والنزال المعاد بين أوسيك وجوشوا "Rage on the Red Sea" في أغسطس 2022، ومؤخرًا نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 بين برشلونة وريال مدريد يوم 11 يناير.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات" ثم اختيار "الجدول/التذاكر". قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية لإتمام عملية الحجز.

 

تُقام جولات الدوري عادةً على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). وتُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا.

 

كما يمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com، التي أصبحت المنصة الرسمية لبيع تذاكر دوري روشن السعودي بعد شراكتها مع الدوري العام الماضي.

نعم، يمكن للجماهير أيضًا شراء المقاعد من السوق الثانوية. تُعد منصتا StubHub وTicombo من أبرز البائعين لأولئك الذين يسعون للحصول على التذاكر عبر قنوات بديلة. فهي تجار موثوقون في سوق إعادة البيع وتوفر مكانًا آمنًا للمشجعين لشراء التذاكر.

يُعد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والمعروفة باسم "الجوهرة"، حاليًا أكبر ملعب في دوري روشن السعودي. وهو ملعب متعدد الاستخدامات تم بناؤه لتوفير منشأة كروية عالمية المستوى لمدينة جدة.

 

سبق أن كانت أندية جدة تلعب مبارياتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الأصغر والأغلب غير المغطى. تم افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في عام 2014، ويبلغ سعته 62,345 متفرجًا. ويتشارك نادي الاتحاد الأرض مع نادي الأهلي، كلاهما من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

يُعد نيمار أغلى لاعب في تاريخ دوري روشن السعودي، إذ بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه إسترليني عندما اشترته الهلال من نادي باريس سان جيرمان في عام 2023.

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