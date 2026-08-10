مع انطلاق وست هام يونايتد في موسم 2026/27 من دوري البطولة الإنجليزية، تبدو الأجواء في شرق لندن مشحونة بالحماس بالنسبة إلى الجماهير الساعية إلى تأمين تذاكر وست هام.

ومع قيادة المدرب نونو إسبيريتو سانتو للفريق خلال حملة قوية تستهدف ضمان عودة فورية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تكتسب كل مباراة على ملعب لندن أهمية هائلة.

يمكنك أن تكون هناك شخصيًا لدعم وست هام في سعيه نحو الصعود. دع GOAL يقدم لك كل المعلومات التي تحتاج إليها لشراء تذاكر وست هام لموسم 2026/27.

مباريات وست هام المقبلة في موسم 2026/27

كيف تشتري تذاكر وست هام لموسم 2026/27؟

تتوفر عدة خيارات لحجز تذاكر مباريات وست هام، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى تجديد التذاكر الموسمية وباقات الضيافة.

يمكنك شراء التذاكر الرسمية عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية للنادي على eticketing.co.uk/whufc.

إليك ما تحتاج إلى معرفته:

أولوية عضوية Claret: تذاكر البيع العام مباشرة من النادي من دون عضوية نادرة بسبب ارتفاع الطلب. وغالبًا ما تُحجز معظم مخصصات المباريات الفردية سريعًا من جانب أعضاء Claret خلال نافذة البيع الحصرية ذات الأولوية.

تذاكر البيع العام مباشرة من النادي من دون عضوية نادرة بسبب ارتفاع الطلب. وغالبًا ما تُحجز معظم مخصصات المباريات الفردية سريعًا من جانب أعضاء Claret خلال نافذة البيع الحصرية ذات الأولوية. مزايا العضوية: تبلغ تكلفة عضوية Claret للبالغين نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا في الموسم، وتشمل نوافذ حجز ذات أولوية، وخصومات على التذاكر، وقسائم للمتجر، وإمكانية الوصول إلى مسابقات حصرية.

تبلغ تكلفة عضوية Claret للبالغين نحو 45 جنيهًا إسترلينيًا في الموسم، وتشمل نوافذ حجز ذات أولوية، وخصومات على التذاكر، وقسائم للمتجر، وإمكانية الوصول إلى مسابقات حصرية. الأسواق الثانوية: إذا نفدت المخصصات الرسمية للبيع العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر وست هام لموسم 2026/27؟

تختلف أسعار التذاكر بحسب تصنيف المنافس وموقع المقعد في الملعب:

فئات المباريات: تُصنَّف المباريات ضمن الفئة A أو B أو C. وتأتي المباريات ذات الطلب المرتفع أو مباريات الديربي المحلية (الفئة A) في الشريحة الأعلى من حيث الأسعار.

المقاعد الاقتصادية: تقع المقاعد الأقل سعرًا في المدرجات العلوية خلف المرميين في مدرج بوبي مور ومدرج السير تريفور بروكينج، وتتراوح أسعارها بين 30 و55 جنيهًا إسترلينيًا.

المقاعد المميزة: توفر المقاعد في مدرج بيلي بوندز (الشرقي) والمدرج الغربي رؤية جانبية ممتازة. أما المقاعد المركزية عند خط المنتصف، مثل مقاعد 1966 المرموقة، فتأتي ضمن أعلى شريحة سعرية (من 55 إلى أكثر من 110 جنيهات إسترلينية).

كيف تحصل على تذاكر وباقات ضيافة وست هام؟

يقدم وست هام مجموعة واسعة من الخيارات المميزة لمن يفضلون الاستمتاع بكرة القدم بطريقة أكثر رقيًا وراحة.

تتراوح الأسعار تقريبًا بين 100 و700 جنيه إسترليني، وتختلف بحسب المنافس والباقات المحددة.

من الحانات الرياضية النابضة بالحياة التي تمنحك نسخة أكثر حصرية من الحضور العام، إلى تجارب المطاعم الفاخرة للغاية، هناك ما يناسب جميع الأذواق والميزانيات في ملعب لندن. ومن الأمثلة على ذلك:

Boleyn: تحية إلى ملعب وست هام القديم، إذ يقدم Boleyn أجواء حانة رياضية مع مقاعد مبطنة لكبار الشخصيات، وبرنامج المباراة مجانًا، ومشروب بين الشوطين، وكل ذلك في أجواء مشبعة بتاريخ النادي.

تحية إلى ملعب وست هام القديم، إذ يقدم Boleyn أجواء حانة رياضية مع مقاعد مبطنة لكبار الشخصيات، وبرنامج المباراة مجانًا، ومشروب بين الشوطين، وكل ذلك في أجواء مشبعة بتاريخ النادي. Royal East: بإطلالة على أرضية الملعب وتصميم أنيق، يقدم Royal East تجربة طعام راقية من ثلاث وجبات مع مشروبات مشمولة ومقاعد من الفئة المتوسطة. كما تحصل أيضًا على فرصة للقاء أحد أساطير وست هام.

وتشمل مناطق/أقسام الضيافة الأخرى: ‘Londoner’ و‘Great Briton’ و‘Forge’ و‘Arnold Hills’.

لكن تذكّر أن المباريات الأكثر شعبية مرشحة لنفاد خياراتها في وقت أقرب لا أكثر. وأسهل طريقة لضمان مكانك هي متابعة قسم الضيافة على موقع النادي حتى تعرف الخيارات المتاحة لك.

أين تقيم بالقرب من ملعب لندن؟

إذا كنت ستسافر لحضور مباراة، فيمكنك الاطلاع على أماكن الإقامة حول الملعب باستخدام الخريطة التفاعلية أدناه.

تاريخ ملعب لندن

ملعب لندن، الذي كان يُعرف سابقًا ويُعرف أيضًا باسم الملعب الأولمبي، هو ملعب خارجي متعدد الاستخدامات يقع في متنزه الملكة إليزابيث الأولمبي بمنطقة ستراتفورد في لندن.

شُيد الملعب خصيصًا من أجل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012، إذ استضاف منافسات ألعاب القوى وكذلك حفلي الافتتاح والختام. وبعد انتهاء الألعاب، أُعيد بناؤه ليصبح متعدد الاستخدامات، ويُستخدم الآن بشكل أساسي كملعب لوست هام يونايتد، الذي أصبح مستأجرًا له منذ موسم 2016.

وتعد UK Athletics الجهة المستأجرة الأخرى في الملعب، إذ تستضيف جولة من الدوري الماسي لألعاب القوى IAAF كل عام، والمعروفة باسم London Grand Prix. وبلغت سعة الملعب 80,000 متفرج خلال الألعاب الأولمبية، لكنه خضع لإعادة تصميم بعد ذلك، وأصبحت سعته لمباريات كرة القدم الآن محددة عند 62,500 متفرج بموجب شروط عقد الإيجار.

ومنذ أن أصبح ملعب لندن، استضاف الملعب أيضًا كأس العالم للرجبي 2015، وسلسلة لندن التابعة لدوري البيسبول الأمريكي للمحترفين 2019، إلى جانب عروض موسيقية لفرق مثل رولينج ستونز، وفو فايترز، وجنز إن روزز، وريد هوت تشيلي بيبرز.

إن مراجعة فئات التذاكر وأدلة المقاعد تساعد مشجعي وست هام المتابعين بإخلاص على التخطيط لميزانيات أيام المباريات بفاعلية طوال الموسم المحلي. ولضمان إجراء اختياراتك التحليلية الخاصة بالمباريات على منصة آمنة ومتوافقة تتميز بمعاملات سريعة، فإن الرموز التمهيدية تعد ضرورية. اقرأ دليلنا المبسط لتفعيل مكافآتك المخصصة عبر رمز megapari الترويجي الموثق لدينا اليوم.