كيفية الحصول على تذاكر هال سيتي لموسم 2026-2027: المباريات المقبلة وأسعار التذاكر ومعلومات التذاكر الموسمية

بعد غياب دام عقدًا، عاد هال سيتي أخيرًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكنك مشاهدة مبارياته مباشرة هذا الموسم بحجز تذاكر المباريات اليوم.

لا يزال مشجعو هال سيتي يعيشون نشوة فوز فريقهم على ميدلسبره في نهائي ملحق الصعود من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي على ملعب ويمبلي في مايو، وقد امتد هذا الحماس إلى الموسم الجديد.

قدّم فريق سيرجي ياكيروفيتش عروضًا لافتة على أرضه، منها الفوز 2-0 على مانشستر يونايتد، وأظهر صلابة خارج ملعبه، وهي ميزة سيحتاج إلى الحفاظ عليها طوال الموسم إذا أراد تجنب الهبوط.

تقدّم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية حجز مقاعد في مباريات هال سيتي، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

مباريات هال سيتي المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب السبت، 17 أكتوبر (3 مساءً) فولهام ضد هال سيتي التذاكر كرافن كوتيدج (خارج الأرض) الأحد، 25 أكتوبر (2 ظهرًا) هال سيتي ضد برينتفورد التذاكر ملعب إم كيه إم (على الأرض) السبت، 31 أكتوبر (3 مساءً) هال سيتي ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب إم كيه إم (على الأرض) السبت، 7 نوفمبر (3 مساءً) آرسنال ضد هال سيتي التذاكر ملعب الإمارات (خارج الأرض) الأحد، 22 نوفمبر (2 ظهرًا) هال سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون التذاكر ملعب إم كيه إم (على الأرض) الأحد، 29 نوفمبر (2:05 ظهرًا) كريستال بالاس ضد هال سيتي التذاكر سيلهرست بارك (خارج الأرض) الأربعاء، 2 ديسمبر (8 مساءً) هال سيتي ضد نوتنجهام فورست التذاكر ملعب إم كيه إم (على الأرض) السبت، 5 ديسمبر (3 مساءً) بورنموث ضد هال سيتي التذاكر ملعب فيتاليتي (خارج الأرض) السبت، 12 ديسمبر (3 مساءً) هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير التذاكر ملعب إم كيه إم (على الأرض) السبت، 19 ديسمبر (3 مساءً) مانشستر سيتي ضد هال سيتي التذاكر ملعب الاتحاد (خارج الأرض) السبت، 26 ديسمبر (5:30 مساءً) هال سيتي ضد ليفربول التذاكر ملعب إم كيه إم (على الأرض) الثلاثاء، 29 ديسمبر (7:30 مساءً) هال سيتي ضد ليدز يونايتد التذاكر ملعب إم كيه إم (على الأرض) السبت، 2 يناير (3 مساءً) سندرلاند ضد هال سيتي التذاكر ملعب النور (خارج الأرض) الثلاثاء، 5 يناير (7:30 مساءً) نوتنجهام فورست ضد هال سيتي التذاكر سيتي جراوند (خارج الأرض)

كيفية شراء تذاكر هال سيتي

يمكنك شراء تذاكر هال سيتي الرسمية عبر بوابة التذاكر الإلكترونية للنادي، أو بالاتصال بمكتب التذاكر، أو بشرائها شخصيًا من المكتب. ويمكن لحاملي البطاقات الموسمية والأعضاء أيضًا عرض مقاعد المباريات التي نفدت تذاكرها على أرض الفريق عبر دليل هال سيتي الرسمي لتبادل التذاكر.

تُطرح التذاكر عادةً على مراحل وفقًا للأولوية:

أولوية الشراء : يحصل الأعضاء الحاليون أو النشطون على أول فرصة لشراء المقاعد قبل طرحها للبيع العام.

البيع العام : لا يبدأ إلا إذا بقيت مقاعد بعد انتهاء فترات الأولوية المخصصة للأعضاء وحاملي البطاقات الموسمية. وكثيرًا ما تنفد تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تشهد طلبًا مرتفعًا خلال مراحل البيع المخصصة للأعضاء وأصحاب الأولوية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات هال سيتي من سوق إعادة البيع. ويُعد ستب هب أحد أبرز مواقع بيع التذاكر لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر هال سيتي؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية للمباريات على ملعب إم كيه إم من 30 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، و16 جنيهًا إسترلينيًا للفئات المستحقة للتخفيض، و8 جنيهات إسترلينية للصغار. ويعتمد السعر الفعلي على فئة المباراة، وفقًا لمدى شهرة الخصم، والمنطقة التي يقع فيها مقعدك بالملعب.

تُصنّف المباريات ضمن الفئات A أو B أو C. وتندرج المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل مواجهات «الستة الكبار»، ضمن الفئة A، بينما تُصنّف المباريات الأقل أهمية ضمن الفئة C.

تُحسب الأسعار الأساسية الأقل، مثل الأسعار المذكورة أعلاه، دائمًا وفقًا لتسعير المنطقة 1 لمباراة من الفئة C. وترتفع الأسعار مع ارتفاع فئة المباراة أو مستوى المقاعد.

مدرجات الملعب ومناطقه

صُمم ملعب إم كيه إم على هيئة مدرجات متصلة من طابق واحد، باستثناء المدرج الغربي الذي يضم طابقًا ثانيًا. ويُقسّم الملعب إلى مناطق مختلفة من حيث الأسعار:

مدرج كريس تشيلتون الشرقي : مدرج من طابق واحد يمتد بطول الملعب. وتوفر أقسامه الوسطى إطلالات مميزة على أرضية الملعب، بينما تضم الزاوية الجنوبية الشرقية مناطق مخصصة للوقوف الآمن تحظى بشعبية بين مشجعي الفريق الأكثر تشجيعًا.

المدرج الغربي : أفخم أجزاء الملعب. يضم طابقه السفلي مقاعد بدلاء اللاعبين والإعلاميين وأجنحة الضيافة الفاخرة. ويقع طابقه الثاني المرتفع، المعروف باسم الغربي العلوي، ضمن الشريحة الأعلى سعرًا في الملعب بفضل إطلالته البانورامية.

المدرج الشمالي : يستضيف مشجعي الفريق المضيف عادةً، ولا سيما أكثر مجموعات التشجيع غناءً في الأقسام N1–N5.

المدرج الجنوبي : المدرج المخصص للعائلات. ويضم مقاعد غير محددة مسبقًا، ويقع ضمن الشريحة الأقل سعرًا في الملعب.

المقاعد المخصصة لجماهير الفريق الضيف : تُخصص الزاوية الشمالية الشرقية للمشجعين الزائرين، وتضم نحو 1,105 أماكن للوقوف الآمن.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي لمزيد من المعلومات، أو مواقع إعادة البيع مثل ستب هب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب إم كيه إم

ملعب إم كيه إم منشأة شهيرة متعددة الاستخدامات للرياضة والترفيه، تقع في كينجستون أبون هال بإنجلترا. ويتميز بهندسته المعمارية العصرية، ويُعد مقرًا مشتركًا لفريق في كرة القدم وآخر في دوري الرجبي.

نشأت فكرة الملعب في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما باع مجلس مدينة هال أسهمًا في كينجستون كوميونيكيشنز واستخدم عائداتها لتمويل منشأة حديثة. وبلغت تكلفة بنائه 44 مليون جنيه إسترليني، واستغرق تشييده 14 شهرًا فقط قبل افتتاحه الرسمي في ديسمبر 2002.

أصبح الملعب مقرًا لناديين كبيرين، انتقلا إليه من ملعبيهما التاريخيين اللذين تقادما:

نادي هال سيتي لكرة القدم (النمور): انتقل فريق كرة القدم من بوثفيري بارك

هال إف سي (هال إف سي): انتقل فريق دوري الرجبي من ذا بوليفارد

لحظات لا تُنسى على ملعب إم كيه إم

المباراة الافتتاحية (ديسمبر 2002) : تغلب هال سيتي على سندرلاند 1-0 في مباراة ودية ليحرز «كأس رايتش كارتر» المستحدثة. وسجل ستيف ميلتون أول هدف في تاريخ الملعب.

الانطلاقة في الدوري الإنجليزي الممتاز (2008) : بعد الصعود إلى دوري الأضواء، أصبحت المباريات الأولى على أرض الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز من اللحظات التي لا تُنسى، ومنها الفوز الشهير 3-1 على ليفربول.

معركة الرجال الـ11 (2003) : كانت أول مباراة لهال إف سي على الملعب مواجهةً أمام هاليفاكس في كأس التحدي. ورغم طرد اثنين من لاعبي هال، قاتلت تشكيلة الفريق المكونة من 11 لاعبًا لتحقيق فوز لا يُنسى بنتيجة 24-16.

التوسعة المستقبلية: صممت شركتا أروب سبورت وميلر بارتنرشيب هيكل الملعب بذكاء بحيث يتيح إضافة طابق علوي فوق المدرج الشرقي، ما قد يرفع سعته بسلاسة إلى 34,000 مقعد إذا دعت الحاجة.

أرقام هال سيتي وإحصاءاته

تأسس نادي هال سيتي لكرة القدم عام 1904، ويُلقب بالنمور. ويتمتع بتاريخ حافل رسمته صعوبات المنافسة في الدرجات الأدنى، وصعود لافت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في القرن الحادي والعشرين، وزيارات لا تُنسى إلى ملعب ويمبلي.

أبرز ألقاب النادي وبطولاته

بطل الدرجة الثالثة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى / القسم الثالث) : 4 مرات

الفائز بملحق الصعود من الدرجة الثانية الإنجليزية(دوري الدرجة الأولى الإنجليزي) : 3 مرات

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: آندي ديفيدسون (579)، جاريث روبرتس (487)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: كريس تشيلتون (222)، كين واجستاف (197)

نهاية انتظار دام 104 أعوام (2008)

بعد أكثر من قرن من اللعب في الدرجات الأدنى، وصل هال سيتي إلى دوري الأضواء للمرة الأولى. وسجل ابن المدينة دين وينداس هدفًا مذهلًا بتسديدة مباشرة من الهواء في الشوط الأول على ملعب ويمبلي، خلال نهائي ملحق الصعود من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ليضمن الفوز 1-0 على بريستول سيتي. وأكمل القائد إيان أشبي الإنجاز الشهير المتمثل في قيادة النادي في جميع الدرجات الاحترافية الأربع.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2014 والظهور الأوروبي الأول

وصل هال سيتي إلى أول نهائي له في بطولة كأس كبرى عام 2014. وفي بداية قوية على ملعب ويمبلي، منحت أهداف جيمس تشيستر وكورتيس ديفيز النمور تقدمًا 2-0 على آرسنال خلال ثماني دقائق. وعاد آرسنال ليفوز 3-2 بعد وقت إضافي، لكن هذه المسيرة التاريخية منحت هال مشاركته الأولى والوحيدة في الدوري الأوروبي خلال موسم 2014-15.



