بعد غياب دام عقدًا، عاد هال سيتي أخيرًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكنك مشاهدة مبارياته مباشرة هذا الموسم بحجز التذاكر اليوم.

لا يزال مشجعو هال سيتي يعيشون أجواء الفرح بعد فوز فريقهم على ميدلسبره في نهائي الملحق المؤهل من التشامبيونشيب على ملعب ويمبلي في مايو، واستمرت تلك الروح المعنوية المرتفعة مع انطلاق الموسم الجديد.

قدّم رجال سيرجي ياكيروفيتش عروضًا قوية على أرضهم، منها الفوز على مانشستر يونايتد 2-0، وأظهروا صلابة خارج أرضهم سيحتاجون إلى الحفاظ عليها طوال الموسم إذا أرادوا تجنب الهبوط.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات هال سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات هال سيتي المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب السبت، 31 أكتوبر (3 عصرًا) هال سيتي ضد إيبسويتش تاون التذاكر ملعب إم كيه إم (على أرضه) السبت، 7 نوفمبر (3 عصرًا) آرسنال ضد هال سيتي التذاكر ملعب الإمارات (خارج أرضه) الأحد، 22 نوفمبر (2 ظهرًا) هال سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون التذاكر ملعب إم كيه إم (على أرضه) الأحد، 29 نوفمبر (2:05 ظهرًا) كريستال بالاس ضد هال سيتي التذاكر ملعب سيلهرست بارك (خارج أرضه) الأربعاء، 2 ديسمبر (8 مساءً) هال سيتي ضد نوتنجهام فورست التذاكر ملعب إم كيه إم (على أرضه) السبت، 5 ديسمبر (3 عصرًا) بورنموث ضد هال سيتي التذاكر ملعب فيتاليتي (خارج أرضه) السبت، 12 ديسمبر (3 عصرًا) هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير التذاكر ملعب إم كيه إم (على أرضه) السبت، 19 ديسمبر (3 عصرًا) مانشستر سيتي ضد هال سيتي التذاكر ملعب الاتحاد (خارج أرضه) السبت، 26 ديسمبر (5:30 مساءً) هال سيتي ضد ليفربول التذاكر ملعب إم كيه إم (على أرضه) الثلاثاء، 29 ديسمبر (7:30 مساءً) هال سيتي ضد ليدز يونايتد التذاكر ملعب إم كيه إم (على أرضه) السبت، 2 يناير (3 عصرًا) سندرلاند ضد هال سيتي التذاكر ملعب النور (خارج أرضه) الثلاثاء، 5 يناير (7:30 مساءً) نوتنجهام فورست ضد هال سيتي التذاكر ملعب سيتي جراوند (خارج أرضه)

كيفية شراء تذاكر هال سيتي

يمكنك شراء تذاكر هال سيتي الرسمية عبر بوابة التذاكر الإلكترونية للنادي، أو بالاتصال بمكتب التذاكر، أو بشرائها مباشرة من المكتب. ويمكن لحاملي بطاقات الموسم والأعضاء أيضًا عرض مقاعدهم في المباريات التي نفدت تذاكرها على أرض الفريق عبر دليل تبادل التذاكر الرسمي لهال سيتي.

تُطرح التذاكر عادةً على مراحل بحسب أولوية الشراء:

أولوية الشراء : يحصل الأعضاء الحاليون أو أصحاب العضويات السارية على الفرصة الأولى لشراء المقاعد قبل أي طرح عام.

البيع العام : لا يبدأ إلا إذا بقيت مقاعد بعد انتهاء فترات أولوية الشراء للأعضاء وحاملي بطاقات الموسم. وفي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تشهد طلبًا مرتفعًا، تنفد التذاكر كثيرًا خلال مراحل العضوية والأولوية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات هال سيتي من سوق إعادة البيع. ويُعد ستاب هاب أحد أبرز المواقع لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر هال سيتي؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية للمباريات على ملعب إم كيه إم من 30 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، و16 جنيهًا إسترلينيًا للفئات المستحقة للتخفيض، و8 جنيهات إسترلينية للصغار. ويعتمد السعر الفعلي على فئة المباراة، التي ترتبط بمكانة الخصم، ومنطقة الجلوس في الملعب.

تُصنّف المباريات ضمن الفئات A أو B أو C. وتندرج المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل المواجهات أمام «الستة الكبار»، ضمن الفئة A، بينما تُصنّف المباريات الأقل جماهيرية ضمن الفئة C.

تُحسب الأسعار الأساسية الأقل، مثل الأسعار المذكورة أعلاه، دائمًا وفق أسعار المنطقة 1 لمباراة من الفئة C. وترتفع الأسعار كلما ارتفعت فئة المباراة أو درجة المقاعد.

مدرجات الملعب ومناطقه

صُمم ملعب إم كيه إم على هيئة مدرج متصل من مستوى واحد، باستثناء المدرج الغربي الذي يضم مستوى ثانيًا. وينقسم الملعب إلى مناطق سعرية مختلفة:

مدرج كريس تشيلتون الشرقي : مدرج من مستوى واحد يمتد بطول الملعب. وتوفر أقسامه الوسطى إطلالات مميزة من جانب الملعب، بينما يضم الركن الجنوبي الشرقي مناطق مخصصة للوقوف الآمن تحظى بشعبية لدى مشجعي الفريق أصحاب الهتافات الحماسية.

المدرج الغربي : أفخم أجزاء الملعب. يضم مستواه السفلي مقاعد بدلاء اللاعبين ومواقع الإعلام وأجنحة الضيافة المميزة. أما المستوى الثاني المرتفع، المعروف بالغربي العلوي، فيقع ضمن أعلى فئات الأسعار في الملعب بفضل إطلالته البانورامية.

المدرج الشمالي : يستضيف مشجعي الفريق المضيف تقليديًا، ولا سيما مجموعات التشجيع الأعلى صوتًا في الأقسام N1–N5.

المدرج الجنوبي : المدرج المخصص للعائلات. يضم مقاعد غير محجوزة مسبقًا، ويقع ضمن الفئات الأقل سعرًا في الملعب.

حصة جماهير الفريق الضيف : يجلس مشجعو الفريق الزائر في الركن الشمالي الشرقي. ويضم هذا القسم نحو 1,105 أماكن للوقوف الآمن.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب إم كيه إم

ملعب إم كيه إم منشأة شهيرة متعددة الاستخدامات للرياضة والترفيه، تقع في كينجستون أبون هال بإنجلترا. ويتميز بتصميمه المعماري المعاصر، ويستضيف فريقين من رياضتين مختلفتين، هما كرة القدم والرجبي ليج.

ظهرت فكرة الملعب في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما باع مجلس مدينة هال أسهمًا في كينجستون كوميونيكيشنز واستخدم عائداتها لتمويل منشأة حديثة. وبلغت تكلفة بنائه 44 مليون جنيه إسترليني، واستغرق تشييده 14 شهرًا فقط قبل افتتاحه رسميًا في ديسمبر 2002.

أصبح الملعب مقرًا لناديين كبيرين انتقلا إليه من ملعبيهما التاريخيين اللذين تقادما:

نادي هال سيتي لكرة القدم (هال سيتي)، انتقل فريق كرة القدم من بوثفيري بارك

هال إف سي (هال إف سي)، انتقل فريق الرجبي ليج من ذا بوليفارد

لحظات لا تُنسى في ملعب إم كيه إم

المباراة الافتتاحية (ديسمبر 2002) : تغلب هال سيتي على سندرلاند 1-0 في مباراة ودية، ليحرز «كأس رايش كارتر» الذي استُحدث آنذاك. وسجل ستيف ميلتون أول هدف في تاريخ الملعب.

انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز (2008) : بعد الصعود إلى الدرجة الأولى، أصبحت المباريات الأولى على أرض الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز من اللحظات التي لا تُنسى، ومنها الفوز الشهير على ليفربول 3-1.

معركة الرجال الأحد عشر (2003) : كانت أولى مباريات هال إف سي على الملعب مواجهة أمام هاليفاكس في كأس التحدي. ورغم طرد اثنين من لاعبي هال، قاتل الفريق المكوّن من 11 لاعبًا ليحقق فوزًا لا يُنسى بنتيجة 24-16.

التوسعة المستقبلية: صممت شركتا أروب سبورت وميلر بارتنرشيب هيكل الملعب بحيث يسمح بإضافة مستوى علوي فوق المدرج الشرقي، ما قد يرفع سعته بسلاسة إلى 34,000 مقعد إذا دعت الحاجة.

أرقام هال سيتي وإحصاءاته

تأسس نادي هال سيتي لكرة القدم عام 1904، ويملك تاريخًا حافلًا صاغته صلابته في الدرجات الأدنى، وصعوده اللافت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في القرن الحادي والعشرين، وزياراته التي لا تُنسى إلى ملعب ويمبلي.

أبرز ألقاب النادي وبطولاته

بطل الدرجة الثالثة الإنجليزية (ليج وان / القسم الثالث) : 4 مرات

الفائز بملحق الصعود من الدرجة الثانية الإنجليزية(التشامبيونشيب) : 3 مرات

الأرقام الفردية للاعبين

أكثر اللاعبين مشاركة: آندي ديفيدسون (579)، جاريث روبرتس (487)

أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف: كريس تشيلتون (222)، كين واجستاف (197)

نهاية انتظار دام 104 أعوام (2008)

بعد أكثر من قرن قضاه في الدرجات الأدنى، بلغ هال سيتي الدرجة الأولى للمرة الأولى. وسجل ابن المدينة دين وينداس هدفًا مذهلًا بتسديدة مباشرة في الشوط الأول على ملعب ويمبلي، خلال نهائي ملحق الصعود من التشامبيونشيب، ليضمن الفوز على بريستول سيتي 1-0. كما أكمل القائد إيان آشبي إنجاز قيادة النادي في جميع الدرجات الأربع للمحترفين.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2014 والظهور الأوروبي الأول

بلغ هال سيتي أول نهائي له في بطولة كأس كبرى عام 2014. وفي بداية قوية على ملعب ويمبلي، منح هدفا جيمس تشيستر وكيرتس ديفيز هال سيتي التقدم 2-0 على آرسنال خلال ثماني دقائق. لكن آرسنال عاد ليفوز 3-2 بعد الوقت الإضافي، فيما أتاح ذلك المشوار التاريخي لهال خوض مشاركته الأولى والوحيدة في الدوري الأوروبي خلال موسم 2014-15.



