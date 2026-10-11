منذ أن رفع مانشستر سيتي كأس دوري أبطال أوروبا في نهاية موسم 2022/23، لم يتمكن من تجاوز الدور ربع النهائي في البطولة. فهل يستعيد تألقه على أرض الملعب أوروبيًا؟ يمكنك حجز تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة اليوم.

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ومع انتظار مواجهات كبرى في مرحلة الدوري أمام باريس سان جيرمان ونابولي وبرشلونة، على سبيل المثال لا الحصر، يترقب مشجعو سيتي أمسيات أوروبية حافلة بالإثارة خلال الأشهر المقبلة.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة الملعب التذاكر الأربعاء 14 أكتوبر (8 مساءً) مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الثلاثاء 20 أكتوبر (8 مساءً) مانشستر سيتي ضد آيك أثينا ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الأربعاء 4 نوفمبر (9 مساءً) لايبزيج ضد مانشستر سيتي ريد بول أرينا (خارج أرضه) التذاكر الثلاثاء 24 نوفمبر (8 مساءً) مانشستر سيتي ضد نابولي ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر الثلاثاء 8 ديسمبر (9 مساءً) برشلونة ضد مانشستر سيتي كامب نو (خارج أرضه) التذاكر الأربعاء 20 يناير (9 مساءً) لانس ضد مانشستر سيتي ملعب بولار ديليليس (خارج أرضه) يُعلن لاحقًا الأربعاء 27 يناير (8 مساءً) مانشستر سيتي ضد سبورتنج لشبونة ملعب الاتحاد (على أرضه) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

نادرًا ما تُطرح تذاكر مانشستر سيتي للبيع العام. ويتمتع النادي بقاعدة جماهيرية وفية، لذا تنفد تذاكر ملعب الاتحاد سريعًا.

في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يشغل حاملو التذاكر الموسمية بالفعل 46٬000 مقعد من أصل 53٬400 مقعد في الملعب. وعلى الأرجح، ستحتاج إلى عضوية مانشستر سيتي («عضو يوم المباراة») لتتمكن من شراء تذاكر هذه المباريات عبر النادي.

لكن قد تكون هناك استثناءات في مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، أو مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي أو كأس الرابطة الإنجليزية، إذ يميل الطلب على تذاكرها إلى الانخفاض. ومع ذلك، لا توجد ضمانات، وسيختلف مدى توافر التذاكر.

ورغم أن بوابة التذاكر الرسمية للنادي هي الطريقة الأكثر أمانًا لشراء تذاكر مانشستر سيتي، فقد يرغب من يسعون إلى حضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر إلى مواقع إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول عليها.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

إذا اشتريت تذاكر دوري أبطال أوروبا مباشرة من النادي لمباريات ملعب الاتحاد، فتتراوح أسعار تذاكر البالغين بين 25 جنيهًا إسترلينيًا (المستوى 0 في مدرج العائلات، والمستويان 0 و3 في المدرج الجنوبي) و50 جنيهًا إسترلينيًا (المقاعد المميزة غير المشمولة بخدمات الضيافة في قسم 93:20). وتختلف أسعار التذاكر المخفضة أيضًا، إذ يدفع من تزيد أعمارهم على 65 عامًا ومن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا ما بين 22 و37 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يمكن لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا الدخول مقابل 10 جنيهات إسترلينية فقط في مدرج العائلات، أو دفع ما يصل إلى 25 جنيهًا إسترلينيًا في قسم 93:20.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية عن مدى توافر التذاكر وأسعارها. وتتوفر التذاكر حاليًا على مواقع إعادة البيع، مثل ستب هاب، بأسعار تبدأ من 95 جنيهًا إسترلينيًا.

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ما باقات الضيافة المتاحة لمباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا؟

تُعد باقات الضيافة التي يقدمها مانشستر سيتي وسيلة رائعة أيضًا لغير الأعضاء لضمان مقاعد في المباريات. وعادةً ما تنفد هذه الباقات بوتيرة أبطأ من التذاكر المطروحة عبر قنوات البيع الأساسية ومواقع إعادة البيع، لذا قد تكون خيارًا جيدًا عندما تكون الخيارات الأخرى محدودة.

فيما يلي نستعرض مجموعة من باقات الضيافة المتاحة لمباريات مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد:

ذا مانكونيان (تبدأ من 390 جنيهًا إسترلينيًا)

لمسة من ثقافة مانشستر، مع موسيقى حية وديكورات محلية. وتشمل الباقة قائمة طعام مستوحاة من مطاعم البراسيري، مع إمكانية شراء المشروبات يوم المباراة أو ضمن باقات تُحجز مسبقًا.

ذا تانل كلوب (تبدأ من 570 جنيهًا إسترلينيًا)

(ذا تانل كلوب بريميير، تبدأ من 870 جنيهًا إسترلينيًا)

تتيح لك هذه الباقة الدخول إلى المناطق خلف الكواليس للترحيب بتشكيلة مانشستر سيتي عند وصولها. وتشمل أيضًا قائمة طعام موسمية عصرية، ومشروبات مشمولة في السعر، ومقاعد تنفيذية مبطنة. ومن مزاياها الإضافية مقابلات مباشرة داخل الجناح، وفقرات موسيقية يقدمها منسق أغانٍ، ومسابقة داخل الجناح مع جوائز.

باكستيج (تبدأ من 1٬140 جنيهًا إسترلينيًا)

تجربة مطوّرة من باقة «ذا تانل كلوب». ادخل إلى المناطق خلف الكواليس وشاهد بنفسك جميع التحضيرات يوم المباراة، بما في ذلك حديث خاص يقدمه أحد أعضاء فريق عمليات الفريق الأول لبيب، وجولة خلف الكواليس في الملعب برفقة أحد أساطير النادي.

تاريخ ملعب الاتحاد

يُعرف ملعب مدينة مانشستر حاليًا باسم ملعب الاتحاد لأسباب تتعلق بالرعاية، وهو الملعب الذي يخوض عليه مانشستر سيتي مبارياته على أرضه منذ عام 2003. وكان قد افتُتح رسميًا قبل ذلك بعام، إذ كان الموقع الرئيسي لدورة ألعاب الكومنولث 2002.

تبلغ سعته الحالية 53٬600 متفرج، ما يجعله سابع أكبر ملعب لكرة القدم في إنجلترا والحادي عشر في المملكة المتحدة. وإلى جانب استضافته مباريات مانشستر سيتي بصفة أساسية، استضاف ملعب الاتحاد أيضًا نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2008، ومباريات دولية لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، ومباريات دوري الرغبي، ونزالات ملاكمة، ومباريات دولية لمنتخب إنجلترا لاتحاد الرغبي، وحفلات موسيقية.