كيفية الحصول على تذاكر مباريات ليون لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، وأسعار تذاكر الدوري الفرنسي، ومعلومات عن ملعب جروباما والمزيد

للموسم الثالث على التوالي، يسعى ليون (أولمبيك ليون)، المنافس في الدوري الفرنسي، إلى تحقيق الألقاب محليًا وأوروبيًا. ويمكنك حجز مقعد لمشاهدته من خلال شراء تذاكر المباريات اليوم.

ويتطلع باولو فونسيكا، الذي عيّنه مالكو ليون مدربًا للفريق في يناير 2025، إلى البناء على أكثر من 18 شهرًا واعدة قضاها في منصبه. وأنهى ليون الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الفرنسي، وهو أفضل مركز له منذ موسم 2020-21، حين حل رابعًا أيضًا.

واستهل ليون الموسم الحالي بقوة، فحقق ثلاثة انتصارات وتعادل مرتين في أول خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وكان أداؤه لافتًا على أرضه خصوصًا، إذ فاز بأربع من أول خمس مباريات خاضها على ملعب جروباما، مسجلًا هدفين على الأقل في كل انتصار منها.

إذا كنت ترغب في مشاهدة لاعبين مثل زاكاري أتيكامي وإرنست نواماه وكورنتين توليسو هذا الموسم، فإن جول يقدم لك أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات ليون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

مباريات ليون المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة التذاكر الملعب الخميس 5 نوفمبر (6:45 مساءً) الدوري الأوروبي: ريال سوسيداد ضد ليون التذاكر ملعب أنويتا (سان سيباستيان) الأحد 8 نوفمبر (5:15 مساءً) الدوري الفرنسي: بريست ضد ليون التذاكر ملعب فرانسيس لو بليه (بريست) السبت 21 نوفمبر (8:45 مساءً) الدوري الفرنسي: ليل ضد ليون التذاكر ملعب بيير موروا (ليل) الخميس 26 نوفمبر (9 مساءً) الدوري الأوروبي: ليون ضد ليلستروم التذاكر ملعب جروباما (ليون) الأحد 29 نوفمبر (8:45 مساءً) الدوري الفرنسي: ليون ضد موناكو التذاكر ملعب جروباما (ليون) الأحد 6 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الفرنسي: تروا ضد ليون التذاكر ملعب دو لوب (تروا) الخميس 10 ديسمبر (9 مساءً) الدوري الأوروبي: ليون ضد يونيون سان جيلواز التذاكر ملعب جروباما (ليون) الأحد 13 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الفرنسي: ليون ضد مارسيليا التذاكر ملعب جروباما (ليون) الأحد 3 يناير (3 مساءً) الدوري الفرنسي: لومان ضد ليون التذاكر ملعب ماري مارفينت (لومان) الأحد 17 يناير (8:45 مساءً) الدوري الفرنسي: ليون ضد لوريان التذاكر ملعب جروباما (ليون)

كيفية شراء تذاكر ليون

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات ليون (أولمبيك ليون) مباشرةً عبر منصة التذاكر الرسمية للنادي على الإنترنت (billetterie.ol.fr).

وفي المباريات العادية، تُطرح التذاكر عادةً للجمهور قبل موعد المباراة بفترة تتراوح من بضعة أسابيع إلى شهرين، بعد فترة أولوية مخصصة لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء النادي.

فترة الأولوية الأولى : لحاملي التذاكر الموسمية (Abonnés) الراغبين في الحصول على مقاعد إضافية.

: لحاملي التذاكر الموسمية (Abonnés) الراغبين في الحصول على مقاعد إضافية. فترة الأولوية الثانية : لأعضاء برنامج الولاء MyOL.

: لأعضاء برنامج الولاء MyOL. البيع العام: متاح للجميع ممن لديهم حساب مجاني، شريطة بقاء مقاعد متاحة.

ويمكن للجماهير أيضًا شراء تذاكر مباريات ليون من سوق إعادة البيع. ويُعد ستاب هاب من أبرز المنصات للراغبين في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الباحثين عن تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر ليون؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لمباريات ليون (أولمبيك ليون) عادةً من 15 إلى 25 يورو لمباريات الدوري العادية، وتتجاوز 180 يورو للمقاعد المميزة أو المباريات الكبرى، مثل مواجهتي باريس سان جيرمان ومارسيليا.

وتُصنّف التذاكر بحسب القرب من أرض الملعب وجودة الرؤية:

مدرجات المشجعين والزوايا (15 إلى 25 يورو) : الفئة الأقل سعرًا. تقع هذه المقاعد خلف المرميين (Virages) أو في قطاعات الزوايا (مثل القطاع 107).

: الفئة الأقل سعرًا. تقع هذه المقاعد خلف المرميين (Virages) أو في قطاعات الزوايا (مثل القطاع 107). الفئة المتوسطة والمدرجات الجانبية (26 إلى 65 يورو) : مقاعد توفر قيمة ممتازة، وتقع في المستويين العلوي والأوسط من المدرجات الجانبية (المدرج الشرقي والمدرج الغربي).

: مقاعد توفر قيمة ممتازة، وتقع في المستويين العلوي والأوسط من المدرجات الجانبية (المدرج الشرقي والمدرج الغربي). التذاكر العامة المميزة (76 إلى أكثر من 120 يورو) : قطاعات مميزة على جانبي الملعب في المدرجات السفلية، الأقرب إلى خط منتصف الملعب ومقاعد بدلاء الفريقين.

: قطاعات مميزة على جانبي الملعب في المدرجات السفلية، الأقرب إلى خط منتصف الملعب ومقاعد بدلاء الفريقين. كبار الشخصيات والضيافة (150 إلى أكثر من 300 يورو): باقات تشمل دخول الصالات، مثل صالون دي لوميير، ومقاعد مبطنة وخدمة طعام فاخرة.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على مزيد من المعلومات، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب جروباما

ملعب جروباما، المعروف أيضًا باسم بارك أولمبيك ليونيه، منشأة حديثة تتسع لـ59,186 متفرجًا، وتقع في ديسين شاربيو، إحدى ضواحي ليون بفرنسا.

افتُتح الملعب عام 2016 بوصفه ثالث أكبر ملعب في فرنسا، وهو الملعب الذي يخوض عليه ليون (أولمبيك ليون)، المنافس في الدوري الفرنسي، مبارياته على أرضه. ويشتهر عالميًا بتصميمه المستقبلي، وإمكانية استضافته رياضات متعددة، وجودة الصوت فيه للحفلات الموسيقية وفق أعلى المعايير العالمية.

على مدار 65 عامًا، خاض ليون مبارياته على ملعب جيرلان التاريخي. لكن لمواكبة طموحات النادي الأوروبية المتزايدة، اقترح رئيسه البارز جان ميشيل أولاس في عام 2008 مشروع ملعب جديد بالكامل بتمويل خاص.

وافتُتح الملعب رسميًا في يناير 2016 بانتصار كبير لليون على تروا بنتيجة 4-1، وسجل ألكسندر لاكازيت أول هدف في تاريخ الملعب.

لحظات لا تُنسى على ملعب جروباما

نهائي الدوري الأوروبي 2018 : استضاف الملعب حدثًا بارزًا في كرة القدم الأوروبية، حين فاز أتلتيكو مدريد بسهولة على أولمبيك مارسيليا 3-0، بفضل ثنائية مميزة من أنطوان جريزمان.

: استضاف الملعب حدثًا بارزًا في كرة القدم الأوروبية، حين فاز أتلتيكو مدريد بسهولة على أولمبيك مارسيليا 3-0، بفضل ثنائية مميزة من أنطوان جريزمان. نهائي كأس العالم للسيدات 2019 : أصبح الملعب مركز الاهتمام في كرة القدم النسائية. وأمام مدرجات امتلأت بالكامل بـ57,900 متفرج، تُوّج منتخب الولايات المتحدة للسيدات باللقب العالمي بعد فوزه على هولندا 2-0، ليحرز لقبه الرابع في كأس العالم.

: أصبح الملعب مركز الاهتمام في كرة القدم النسائية. وأمام مدرجات امتلأت بالكامل بـ57,900 متفرج، تُوّج منتخب الولايات المتحدة للسيدات باللقب العالمي بعد فوزه على هولندا 2-0، ليحرز لقبه الرابع في كأس العالم. أولمبياد باريس الصيفي 2024: استضاف الملعب عدة مباريات لكرة القدم خلال البطولة الأولمبية، مضيفًا فصلًا أولمبيًا إلى تاريخه.

نجوم الموسيقى الكبار: استضاف الملعب حفلات موسيقية بارزة، منها محطة جولة «إيراس» لتايلور سويفت في عام 2024، التي جذبت أكثر من 59,000 معجب، إلى جانب حفلات لكولدبلاي وذا رولينج ستونز ولينكين بارك.

أرقام ليون وإحصاءاته

يُعد ليون (أولمبيك ليون)، المعروف بلقب «لي جون» («الصغار»)، أحد أكثر أندية كرة القدم الفرنسية عراقة.

تأسس النادي عام 1950، وتطور من فريق متخصص في بطولات الكأس المحلية في منتصف القرن العشرين إلى قوة أوروبية هيمنت تمامًا على كرة القدم الفرنسية خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ألقاب النادي وأبرز إنجازاته

الدوري الفرنسي : 7 ألقاب (2001-02، 2002-03، 2003-04، 2004-05، 2005-06، 2006-07، 2007-08)

: 7 ألقاب (2001-02، 2002-03، 2003-04، 2004-05، 2005-06، 2006-07، 2007-08) كأس فرنسا : 5 ألقاب (1963-64، 1966-67، 1972-73، 2007-08، 2011-12)

: 5 ألقاب (1963-64، 1966-67، 1972-73، 2007-08، 2011-12) كأس الرابطة الفرنسية: لقب واحد (2000-01)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: سيرج كييزا (547)، جريجوري كوبيه (520)

الأكثر تسجيلًا: فلوري دي نالو (222)، ألكسندر لاكازيت (201)

رقم الألقاب السبعة المتتالية

يحمل ليون الرقم القياسي الفرنسي لعدد ألقاب الدوري المتتالية (7)، وقد حقق ذلك بين عامي 2002 و2008. وكان هذا حينها رقمًا قياسيًا على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

استفزاز ديربي 2006 بالطلاء

قبل ديربي رون ألب المحتدم أمام سانت إيتيان في أبريل 2006، دخل لاعبو ليون أرض الملعب بجرأة وقد طُلِيت وجوههم وشعورهم بألوان النادي الأحمر والأبيض والأزرق. وأثبتوا جدارتهم بتلك الثقة بفوز ساحق على منافسهم 4-0، حسموا به لقب الدوري الخامس على التوالي في تلك الليلة.

منجم المواهب في أكاديمية النادي

نظرًا إلى أن ليون يُعرف بلقب «لي جون»، أي «الصغار» باللهجة المحلية، فلا غرابة في أن تكون أكاديميته واحدة من أشهر المؤسسات المنتجة للمواهب في أوروبا. فقد خرّجت نجومًا عالميين، منهم كريم بنزيما وألكسندر لاكازيت وأنتوني مارسيال وصامويل أومتيتي وكورنتين توليسو.