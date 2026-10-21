تُوّج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، المعروف سابقًا بكأس أوروبا، للمرة الخامسة عشرة في عام 2024. ورغم تقدمه بفارق ثمانية ألقاب في صدارة قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة عبر تاريخها، لا يزال ريال مدريد يسعى إلى حصد المزيد من الألقاب. ويمكنك الانضمام إلى جماهيره التي تملأ مدرجات البرنابيو باللون الأبيض، ومساندته خارجه أيضًا، بحجز تذاكر المباريات اليوم.

ورغم خروج ريال مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كل من الموسمين الماضيين، استمتع مشجعوه بمواجهات كبرى، بينها انتصارات لا تُنسى على أرضه أمام مانشستر سيتي (3-0)، وموناكو (6-1)، وبوروسيا دورتموند (5-2).

ويمكن للجماهير توقّع المزيد من المواجهات المثيرة خلال مرحلة الدوري من نسخة هذا الموسم، إذ يستعد فريق جوزيه مورينيو لملاقاة فرق من بينها آر بي لايبزيج وآرسنال وآيندهوفن. وسيزور ريال مدريد لندن للمرة الثانية أيضًا، بعدما تقرر أن يستضيفه شاختار دونيتسك على ملعب ستامفورد بريدج الخاص بتشيلسي في مواجهتهما يوم 27 يناير.

يقدّم لك جول أحدث المعلومات حول كيفية حجز مقاعد لمباريات ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

ما مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التاريخ (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأربعاء، 21 أكتوبر (9 مساءً) ريال مدريد ضد آر بي لايبزيج التذاكر البرنابيو (على أرضه) الأربعاء، 4 نوفمبر (7:45 مساءً) أيك أثينا ضد ريال مدريد التذاكر ملعب آيا صوفيا (خارج أرضه) الثلاثاء، 24 نوفمبر (9 مساءً) ريال مدريد ضد آيندهوفن التذاكر البرنابيو (على أرضه) الأربعاء، 9 ديسمبر (8 مساءً) آرسنال ضد ريال مدريد التذاكر ملعب الإمارات (خارج أرضه) الثلاثاء، 19 يناير (9 مساءً) ريال مدريد ضد لاسك التذاكر البرنابيو (على أرضه) الأربعاء، 27 يناير (8 مساءً) شاختار دونيتسك ضد ريال مدريد التذاكر ستامفورد بريدج، لندن (خارج أرضه)

كيفية شراء تذاكر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت من خلال قناتَي البيع التابعتين للنادي، «ريال مدريد تيكيتس» و«إنتراداس». ولا تُطرح التذاكر للبيع قبل المباريات بأشهر، بل يبدأ النادي بإتاحتها قبل المباراة المعنية بنحو 10 إلى 12 يومًا، وفق مراحل بيع متتابعة ذات أولوية صارمة:

1. المرحلة الأولى: أعضاء النادي (سوسيوس)، وتتاح لهم فرصة الشراء أولًا، عادةً قبل انطلاق المباراة بنحو أسبوعين.

2. المرحلة الثانية: أعضاء مدريديستا بريميوم، ويحصل حاملو بطاقاتها على فترة الشراء الحصرية التالية، عادةً قبل انطلاق المباراة بنحو 7 إلى 8 أيام.

3. المرحلة الثالثة: الجمهور العام، وتُطرح أي تذاكر متبقية للجمهور العام قبل المباراة بنحو 4 إلى 6 أيام.

وفي مباريات دوري أبطال أوروبا التي تشهد طلبًا مرتفعًا، تنفد التذاكر كثيرًا خلال مراحل البيع للأعضاء، فلا يتبقى سوى عدد قليل منها، أو لا يتبقى أي منها، للبيع للجمهور العام.

ورغم أن بوابة النادي الرسمية هي الخيار الأكثر أمانًا للمشجعين لشراء تذاكر ريال مدريد، فقد يرغب من يخططون لحضور مباراة في دوري أبطال أوروبا في النظر أيضًا في مواقع إعادة البيع، مثل ستب هب، التي قد تمنحهم فرصة أفضل للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام الرسمية لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عادةً من 100 يورو للمباريات المعتادة في مرحلة الدوري، وترتفع كثيرًا لتصل إلى 300 أو 400 يورو أو أكثر للمقاعد العادية المميزة، بحسب موقع المقعد ومرحلة البطولة. وتبدأ أسعار باقات كبار الشخصيات الرسمية من 375 يورو.

يصنّف ريال مدريد مبارياته على أرضه ضمن فئات منفصلة تحدد الأسعار الأساسية:

الفئة أ : مخصصة للمباريات الكبرى، مثل الكلاسيكو أو مباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا. وغالبًا ما ترتفع الأسعار الرسمية للمقاعد العادية في هذه المباريات بنسبة تتراوح بين 20% و50% أو أكثر مقارنةً بمراحل المجموعات أو الدوري السابقة.

الفئة ب : مباريات مرحلة الدوري الأوروبية المعتادة، مثل المباريات أمام فرق كآر بي لايبزيج أو آيندهوفن، والمباريات المحلية الأعلى تصنيفًا.

خصومات الأعضاء : يحصل أعضاء النادي الرسميون (سوسيوس) وأعضاء مدريديستا بريميوم على خصم يتراوح بين 20% و30% من الأسعار الرسمية المعلنة للجمهور عند الشراء مباشرةً عبر بوابة ريال مدريد الرسمية للتذاكر.

تابع موقع ريال مدريد الرسمي للحصول على معلومات إضافية، ومواقع إعادة البيع مثل ستب هب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

نتائج ريال مدريد الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

لم تخلُ مباريات ريال مدريد الأخيرة على أرضه في دوري أبطال أوروبا من الإثارة، إذ شهدت كل واحدة من مبارياته الأوروبية الست الأخيرة على ملعب البرنابيو ثلاثة أهداف على الأقل. إليك نتائج الفريق في البطولة خلال عام 2026:

التاريخ المرحلة والمنافس النتيجة الملعب 14 أكتوبر 2026 مرحلة الدوري: روما 4-3 (فوز) الملعب الأولمبي (روما) 8 سبتمبر 2026 مرحلة الدوري: إنتر ميلان 2-1 (فوز) البرنابيو (مدريد) 15 أبريل 2026 ربع النهائي (الإياب): بايرن ميونخ 3-4 (خسارة) أليانز أرينا (ميونخ) 7 أبريل 2026 ربع النهائي (الذهاب): بايرن ميونخ 1-2 (خسارة) البرنابيو (مدريد) 17 مارس 2026 دور الـ16 (الإياب): مانشستر سيتي 1-2 (خسارة) ملعب الاتحاد (مانشستر) 11 مارس 2026 دور الـ16 (الذهاب): مانشستر سيتي 3-0 (فوز) البرنابيو (مدريد) 25 فبراير 2026 الملحق (الإياب): بنفيكا 2-1 (فوز) البرنابيو (مدريد) 17 فبراير 2026 الملحق (الذهاب): بنفيكا 1-0 (فوز) ملعب دا لوز (لشبونة) 28 يناير 2026 مرحلة الدوري: بنفيكا 2-4 (خسارة) ملعب دا لوز (لشبونة) 20 يناير 2026 مرحلة الدوري: موناكو 6-1 (فوز) البرنابيو (مدريد)







